Австралия алармира за разширяване на китайското военно присъствие в Тихия океан

2 Декември, 2025 12:23 636 7

Външният министър Пени Уонг подчерта необходимостта от регионално сътрудничество и стратегически избор

Австралия алармира за разширяване на китайското военно присъствие в Тихия океан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай все по-често проектира военната си мощ по-навътре в Тихия океан, заяви австралийският външен министър Пени Уонг, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

Тя подчерта, че Австралия се сблъсква с предизвикателства в усилията си да запази влияние в съседните страни.

„Китай продължава да утвърждава стратегическото си влияние чрез икономически и сигурностни механизми и все по-често демонстрира военната си мощ в нашия регион“, посочи Уонг. По думите ѝ това се случва „без прозрачността, която регионът очаква“, а колективната сигурност и просперитет на южнотихоокеанските държави зависят от сътрудничество.

Министърът подчерта, че обединението на Форума на тихоокеанските острови е пример за регионализъм, позволяващ на по-малките и средни държави да се противопоставят на силовите асиметрии. „Ето как можем да гарантираме, че имаме избор, ако върху нас бъде упражнен натиск“, каза тя.

Австралия беше обект на търговски ограничения от страна на Китай на стойност 20 милиарда австралийски долара между 2020 и 2023 г. заради политически спорове. Страната също така е предупреждавала тихоокеанските островни държави за рисковете от икономическо влияние, докато се стремят да засилят търговските си връзки с Пекин.

Уонг отбеляза, че Австралия се стреми към по-тясна икономическа и сигурностна интеграция със съседните държави и че нарастващият интерес на външни партньори в региона има реални последици. „Знаем, че Австралия вече не може да бъде единственият предпочитан партньор в Тихия океан. Няма бутон за връщане назад“, каза тя.

От 11 тихоокеански островни държави имат дипломатически отношения с Пекин, като някои, включително Тонга, са силно задлъжнели към китайски банки. Три държави поддържат връзки с Тайван.

На фона на глобалната несигурност Австралия остава надежден партньор, като е отпуснала 2,2 милиарда австралийски долара за помощ за развитие в Тихия океан и 1,3 милиарда австралийски долара за климатично финансиране.

Посланикът на Китай в Австралия Сяо Цян миналата година заяви, че целите на Пекин за сигурност на тихоокеанските острови не представляват военна стратегия и не трябва да тревожат Австралия.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    2 1 Отговор
    Незнаех, че Тихия океан е австралийска собственост.

    12:35 02.12.2025

  • 2 Нов свят

    4 1 Отговор
    Китай си харесва Австралия. Харесва и Тихия океан. Щатите харесват Канада и Гренландия и половината Арктика. Русия харесва другата половина на Арктика и Африка. За уравняване на териториите Щатите ще вземат и Щжна Америка. Европа е бедна на ресурси и никой не я иска.
    Натам върви света, може да сте недоволни но силните разпределят, останалите джафкат!

    12:38 02.12.2025

  • 3 Китай

    3 1 Отговор
    каквото си иска това ще прави. Другите могат само да гледат и да лаят отстрани.

    12:41 02.12.2025

  • 4 Нищо ново под слънцето

    4 0 Отговор
    Китай се подготвя.След руската СВО, ще им стартира тяхната СВО

    13:00 02.12.2025

  • 6 От компартията

    3 0 Отговор
    Бат Дончо ще прави с в и рки...пардон...совалки в Китай

    13:03 02.12.2025

  • 7 Да,бе

    1 0 Отговор
    Не го ли прекръстиха на Китайски океан...

    13:45 02.12.2025

Новини по държави:
