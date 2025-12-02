Австралия алармира за разширяване на китайското военно присъствие в Тихия океан

Китай все по-често проектира военната си мощ по-навътре в Тихия океан, заяви австралийският външен министър Пени Уонг, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

Тя подчерта, че Австралия се сблъсква с предизвикателства в усилията си да запази влияние в съседните страни.

„Китай продължава да утвърждава стратегическото си влияние чрез икономически и сигурностни механизми и все по-често демонстрира военната си мощ в нашия регион“, посочи Уонг. По думите ѝ това се случва „без прозрачността, която регионът очаква“, а колективната сигурност и просперитет на южнотихоокеанските държави зависят от сътрудничество.

Министърът подчерта, че обединението на Форума на тихоокеанските острови е пример за регионализъм, позволяващ на по-малките и средни държави да се противопоставят на силовите асиметрии. „Ето как можем да гарантираме, че имаме избор, ако върху нас бъде упражнен натиск“, каза тя.

Австралия беше обект на търговски ограничения от страна на Китай на стойност 20 милиарда австралийски долара между 2020 и 2023 г. заради политически спорове. Страната също така е предупреждавала тихоокеанските островни държави за рисковете от икономическо влияние, докато се стремят да засилят търговските си връзки с Пекин.

Уонг отбеляза, че Австралия се стреми към по-тясна икономическа и сигурностна интеграция със съседните държави и че нарастващият интерес на външни партньори в региона има реални последици. „Знаем, че Австралия вече не може да бъде единственият предпочитан партньор в Тихия океан. Няма бутон за връщане назад“, каза тя.

От 11 тихоокеански островни държави имат дипломатически отношения с Пекин, като някои, включително Тонга, са силно задлъжнели към китайски банки. Три държави поддържат връзки с Тайван.

На фона на глобалната несигурност Австралия остава надежден партньор, като е отпуснала 2,2 милиарда австралийски долара за помощ за развитие в Тихия океан и 1,3 милиарда австралийски долара за климатично финансиране.

Посланикът на Китай в Австралия Сяо Цян миналата година заяви, че целите на Пекин за сигурност на тихоокеанските острови не представляват военна стратегия и не трябва да тревожат Австралия.