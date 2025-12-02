Новини
Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?
  Тема: Украйна

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

2 Декември, 2025 20:12 1 665 47

  русия
  украйна
  володимир зеленски
  донбас
  донецка област

В 28-точковия план на САЩ беше записано, че за да приключи войната в Украйна, Киев ще трябва да се откаже напълно от своите региони Донецк и Луганск, включително и от тези, които не са превзети от Русия

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Около 200 000 души все още живеят в контролираните от Киев части на Донецка област, които според американския мирен план трябва да преминат под руско управление. Как се чувстват хората там?

В 28-точковия план на САЩ беше записано, че за да приключи войната в Украйна, Киев ще трябва да се откаже напълно от своите региони Донецк и Луганск, включително и от тези, които не са превзети от Русия, за да се създаде там "демилитаризирана зона", която де факто би се намирала най-вероятно под руски контрол.

След острите критики от Киев и Европа планът трябва да бъде преработен . Украинският президент Зеленски заяви, че няколко "особено парливи теми" трябва да бъдат обсъдени лично с президента Тръмп, сред които е и този въпрос. Около една четвърт от региона на Донецк все още е под контрола на Украйна . Въпреки бомбардировките там все още живеят близо 200 000 украинци, по данни на регионалната военна администрация.

Все повече молби за евакуация

Засега сред жителите на Донбас не се води прекалено оживена дискусия около "плана за мир ", казва Анастасия Махник от хуманитарната програма "Улица на живота". През последните дни обаче имало все повече хора, които искат да бъдат евакуирани от Краматорск и Славянск.

Обаждали се най-вече семейства с деца и хора, нуждаещи се от помощ, които до последно оставали в родните си места, водени от вярата, че ситуацията все пак може и да се подобри. А животът там досега бил и относително спокоен, казва Анастасия Махник пред ДВ – особено в сравнение с други населени места, които са близо до фронтовата линия. "Но сега те виждат, че надеждите им няма да се изпълнят. Може би са и повлияни от новините по медиите", добавя жената.

Защо започват точно сега да бягат от Донбас?

"От ежедневните разговори чувам, че хората тук изобщо не могат да си представят, че украинското правителство просто така ще се откаже от свои територии, в които живеят толкова много хора . Те си мислят, че докато тук остават много жители, те няма да бъдат изоставени на произвола на съдбата. Въпреки това има и известно недоверие към държавната власт", разказва Анастасия Махник.

Нейното впечатление е, че в случай на някакъв компромис хората от региона на Донецк не биха вярвали на евентуални руски гаранции за спиране на боевете. А мотивите на хората да искат евакуация са свързани със сегашната ситуация – фронтът се доближава все повече до тях, идва зима, а все повече къщи са разрушени и необитаеми.

Олексий К. (името е променено от редакцията), съосновател на една хуманитарна помощна организация за евакуиране на хора от региона на Донецк, споделя пред ДВ сходни наблюдения. Според него хората от относително сигурните части на региона Донецк напускат родните си места заради страха от руска окупация: "Някои се готвят да заминат, защото се опасяват, че някой ден може да им се каже: имате два дни на разположение, след което този регион преминава към Русия ".

За хората от фронтовите области на региона Донецк , като например Константиновка или Покровск, ситуацията е по-различна. Хората оттам напускат родните си места, главно защото къщите им са разрушени, липсва снабдяване с хранителни продукти, липсват и комуникационни връзки заради руските удари по инфраструктурата. "Онези, които се страхуват от руска окупация, отдавна напуснаха тези места . Тук остават предимно отчаяни хора, които не знаят къде да отидат, и пенсионери, които се опасяват от плячкосване на имотите им. Те остават до последно – докато къщите им все още са незасегнати от разрушенията", казва Олексии, който добавя, че има и безпринципни хора, които твърдят, че не искат да имат нищо общо с политика. Мъжът разказва още, че освен това сред онези, които не искат да служат в армията, има и такива, които биха приветствали всяко едно примирие, защото тогава няма да бъдат мобилизирани.

Максим Лисенко също е сред онези, които са останали. Той е основал собствена марка за дрехи, а през юни тази година дори е отворил малък магазин в едно помещение на кафене в Краматорск. Но с оглед на ситуацията в региона на Донецк и международните развития, сега и той вече обмисля да премести своята фирма в Киев.

"Мисля, че всичко е възможно"

Анкета на Киевския институт за социология, проведена в края на септември и началото на октомври, сочи, че 71% от украинците не са съгласни правителството в Киев да отстъпи на Русия региони, които все още се намират под негов контрол. В Източна Украйна обаче само 47% са на същото мнение, а 24% биха се съгласили да отстъпят територии в замяна на мир. Други 29% нямат окончателно мнение по въпроса.

За предприемача Лисенко идеята Донбас да се отстъпи на руснаците е "абсурдна и невъобразима". Въпреки това той не изключва да се стигне и дотам. Смята обаче, че дори целият Донбас да бъде предаден на Русия, това няма да донесе мир, а само ще даде възможност на Москва да събере силите си, да заобиколи украинските укрепления в региона на Донецк и да продължи нашествието си. "Това би било поражение за целия свят", казва той.

"Спасихме столицата Киев, нашите суверенитет и свобода, но заради бездействието на международната общност загубихме много територии. Вместо агресорът да се постави под натиск, под натиск се оказва по-слабият, а светът безучастно наблюдава този театър на абсурда. Сякаш възнаграждават убийците само защото са по-силни", казва Лисенко.

"Става дума за човешки живот"

Катерина Ковал е избягала от Дружкивка, в близост до фронта. Днес живее със семейството си край Киев. Тя също смята, че предаването на целия регион Донецк на Русия е "напълно абсурдно". "Та тук не става дума за празно поле, а за човешки живот. Как е възможно да се отстъпят цели градове с всички хора, които живеят там? Та това не са симпатизанти на Русия, а хора, които са останали по домовете си, защото нямат средства да се евакуират и се опасяват, че ще се окажат на улицата."

Подобен сценарий би бил равнозначен на капитулация, смята Ковал, защото и тя не вярва, че Русия ще спре настъплението си само до Донбас. Убедена е, че ще стане тъкмо обратното – ще се засили заплахата за регионите Харков и Днепропетровск. Тя обаче се опасява, че САЩ биха могли да принудят Украйна да се откаже от своите региони, макар че подобна крачка трудно би се възприела от украинското население. "Всички вътрешни бежанци искат да се върнат обратно по домовете си, дори и да са разрушени. Тук не става само дума за "собствените четири стени", а за усещането, че си у дома, до гробовете на близките си... Ако там има украинска държава и мир, ние всички ще се върнем обратно, защото там е нашата родина".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 25 гласа.
  • 1 БОЛШЕВИК

    40 8 Отговор
    Хората с нетърпение очакват русите да ги освободят, също как и българите са чакали руснаците да ги избавят от Отомана!

    Коментиран от #29, #31, #43

    20:15 02.12.2025

  • 2 Това казвсте

    40 3 Отговор
    е анкета от Киевския институт? Хахаха. Фейк анкета.

    Коментиран от #4

    20:16 02.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    39 5 Отговор
    Вече 11 години Бандеровците убиват хора в Донбас.

    20:16 02.12.2025

  • 4 Да се чете

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това казвсте":

    Казвате.

    20:17 02.12.2025

  • 5 морския

    30 0 Отговор
    да, бе , да ! ДВ !

    20:17 02.12.2025

  • 6 чочо

    36 1 Отговор
    Такава примитивна пропаганда, като Дойчето, има обратно действие. Смятат хората за малоумни.

    Коментиран от #9

    20:17 02.12.2025

  • 7 към 90 % са рускоезични там

    32 0 Отговор
    Питайте тях. Тези да идат в Лвов.

    20:18 02.12.2025

  • 8 Ироничен

    24 1 Отговор
    Ще ви изоставят.... с кеф. Те ви насъскаха да се пъчите, ако им омръзнете, ритнали са ви в канавката.

    20:18 02.12.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "чочо":

    Много точно!

    20:19 02.12.2025

  • 10 Здраствуйте братушки!

    19 1 Отговор
    Нас ни разменете, ако тия не искат. Аман от тая сфинщина!

    20:20 02.12.2025

  • 11 Като

    9 9 Отговор
    ви беше толкоз акъла, да се врпрягате на путинските обещания, сега ще gyyaaте супата. Ако има, супа.

    20:21 02.12.2025

  • 12 Дойче Зеле

    26 1 Отговор
    Да пита родителите на убитите деца от Алеята а на ангелите

    20:21 02.12.2025

  • 13 тома

    25 0 Отговор
    200 хил. чакат много отдавна руската армия и за това са останали въпреки войната а другите са по черноморието и зимните курорти в България ядат пият и се веселят а българина плаща

    20:22 02.12.2025

  • 14 Слава на героите

    12 0 Отговор
    Натуфците ще си ходят обратно в Максико, братушките ще мият танковете в Лисабон от радиацията.

    20:23 02.12.2025

  • 15 Запознат

    22 0 Отговор
    Хората там мразят Киев който ги тормози от 2014 година. Защо лъжете така безочливо за някой цент?

    20:23 02.12.2025

  • 16 Тра-ла-ла

    12 0 Отговор
    Лесно. За справка виж ония нещастници в Красноармейск (Покровск) и Мирноград. Зеля сигурно и майка си ще изостави.

    20:24 02.12.2025

  • 17 Хе хе...

    19 0 Отговор
    Циркаджилъците на хунтата в 4о4 край нямат.
    Смешниците са сменили с фотошоп руското знаме с у краинско на руските кадри от превземането на
    Красноармейск.

    20:24 02.12.2025

  • 18 Верно ли

    17 0 Отговор
    Зелето днес кърти мивки - спин в Русия, в Донбас искали да са си в Украйна... направо човек да си помисли, че вчера са се случили всичките събития, а не преди 11 години. Алеята на ангелите хич изобщо не съществува в Донбас! То пък никакъв срам да нямаш...

    20:25 02.12.2025

  • 19 Иван Вазов

    9 0 Отговор
    И тогава Генерал Радев, наший Генерал, ревна гороломно! Млади опълченци,
    венчайте България с лаврови венци!

    20:25 02.12.2025

  • 20 Хмм

    9 0 Отговор
    да вземат пример от своята приятелка Полша, която експулсира немците до последния човек и сега е единствената еднонационална страна в Европа, само дето украинците там са вече около 4 млн.

    20:25 02.12.2025

  • 21 Как въобще може да изоставят кокала?

    8 2 Отговор
    Оттеглихме бюджета заради протеста, но няма да абдикираме от властта. Оставка на кабинета би поставило под въпрос влизането на България в еврозоната. Задача на провокаторите бе да окървавят протеста. Полицията реагира адекватно и не допусна замисълът на вандалите да се случи, а именно да бъде окървавен протестът. Това заяви след Съвета за съвместно управление премиерът

    Коментиран от #22

    20:25 02.12.2025

  • 22 Хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Как въобще може да изоставят кокала?":

    вече е смешно, оня с водопада дори не може да подаде оставка, докато не мунаредят

    20:28 02.12.2025

  • 23 Ще трябва

    7 0 Отговор
    Зелювата хунта да се екзукутира!

    20:29 02.12.2025

  • 24 Тренчев

    7 0 Отговор
    Анастасия явно е някоя членка на американско нпо в Украйна, защото за украинци в тези области се имат не повече от 1/4 от хората. Другите се смятат за руснаци и въобще не се прутесняват,че ще бъдат част от Русия след като така и така се чувстват руснаци.

    20:29 02.12.2025

  • 25 Реална промяна

    6 0 Отговор
    Какво значение дали ще си украинец или руснак. Как ще се назавоваш, те са си един и същ народ. Територията преминава към Русия и стават руснаци и си продължават същия живот. Толкова ли е трудна тази формула да го видят или всичко е пунта Мара за пред нас.

    20:30 02.12.2025

  • 26 нннн

    4 0 Отговор
    Руската пропаганда говори обратното. Ама за вярвам само на украинската, на Зеленски, DW, ISW и Бесарабски фронт. И на Факти, де.

    20:31 02.12.2025

  • 27 Спокойно хора

    5 0 Отговор
    Нито един руснак няма да бъде оставен на фашистите!

    20:32 02.12.2025

  • 28 Ами

    6 0 Отговор
    Дежурната сърцераздирателна статия на DW :)
    Само не разбирам защо DW не се занимават със
    собствените си проблеми, а занимават с чуждите.

    20:32 02.12.2025

  • 29 Хахахаха

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Глупости. Ако някой искаше в раша, винаги да е заминал. Ама никой не ще.

    20:33 02.12.2025

  • 30 Може да се

    4 0 Отговор
    евакуират. Покровск го евакуират.

    20:34 02.12.2025

  • 31 Украинска пирожка

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    То се вижда как посрещат руснаците и как украинците. Дори хората в Курск казваха за украинското присъствие, че това са най-хубавите и безгрижни дни в живота им.

    Коментиран от #44

    20:34 02.12.2025

  • 32 А в Украйна колко Българи има

    5 0 Отговор
    и тях някой питал ли ги е как, какво, къде, кога? Това са войните и несправедливите договори от тях и след тях. Такива Българи от време оно има и в Молдова и в Русия и т.н.

    Коментиран от #38

    20:35 02.12.2025

  • 33 И какво чакат ?

    3 0 Отговор
    Да се евакуират от Краматорск и Славянск, тези които за украинци се мислят.

    20:36 02.12.2025

  • 34 Гьобелс

    6 0 Отговор
    Машината действа безотказно 👌
    еСеС надмина учителя (Гьобелс)

    20:36 02.12.2025

  • 35 ми то

    6 0 Отговор
    никой не вярва на тия бля-бля.
    Забелязал съм, че украинците са се адптирали - усещат кога какво да кажат, че всички да са доволни. Когато идват руснаците - огромна радост и поклони, когато идват западняци - мале не искаме да ни изоставят.
    Всъщност хората искат мир и да живеят нормално. Отдавна им е все едно дали ще се водят към Украйна или към Русия, важното е да има мир и да могат да си говорят на майчиния език (разбирай на руски), да си посещават своята църква (разбирай, оная дето наркомана я забрани със закон), да се женят и раждат деца, абе такива нормални неща.
    Специално в региона на Луганска и Донецка области, населението е основно руско и се беше вдигнало срещу орязването на правата им още 2014. Никой не иска да живее на фронтовата линия, но никой не се бои, че ще дойдат руснаците, дори повечето от тях това и чакат.

    20:36 02.12.2025

  • 36 Референдум а НЕ

    4 0 Отговор
    Анкета на Киевския институт за социология е нужно. Анкетите ги знаем ...

    20:37 02.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 хххх

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "А в Украйна колко Българи има":

    Българите в украйна са сред най-свирепите воини срещу руските орди. Пълно е и с интервюта и с мнения от тях. За съжаление много загинаха във войната срещу окупатора, но го направиха като герои.

    20:38 02.12.2025

  • 39 В киев държавна

    3 0 Отговор
    власт няма, има крадлива и продажна власт, която унищожи прекрасната държава...

    20:38 02.12.2025

  • 40 Атина Палада

    0 0 Отговор
    То бива пропаганда ,но вие прекалихте с нея.Дори не осъзнавате ,че има обратен ефект! Толкова ли на Запада нямате психолози с останал здрав разум да ви каже ,че създавате обратен ефект?
    Изглежда всичко на Запад е вече в графа- л.уди:)

    Коментиран от #45

    20:41 02.12.2025

  • 41 Гибелта на империята

    0 1 Отговор
    Не знам защо продължавате да въртите плочата с тази нелепост. Това няма как да мине. Седнало американските бизнес фсшисти на Тръмп и руските бизнес нацисти на Путин да делят народите и държавата, като някаква плячка. Няма как да стане. Народите и държавите трябва в най-кратък срок да се обединят и да възобновят военните си производства с пълни мащаби. Русия търси война и ще намери война. Америка загуби уважението, което имаше.

    20:42 02.12.2025

  • 42 аааа

    0 0 Отговор
    Вати, ако вие се бяхте родили някъде в окупираните територии, къде щяхте да предпочетете да се паднете след войната, в Русия, или в Украйна?

    20:42 02.12.2025

  • 43 Безсрамник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Бошевизмът създава идеологиите за шопска, тракийска, добруджанска и македонска нация. Сталин нарежда и насърчава създаването на македонска нация с цел да противодейства на българското самосъзнание на балканите. Не знам с какво толкова ви тровят, че попадате в пипалата на руската съветска идеология. Освен да сте съветски мелези. Като Путин

    20:44 02.12.2025

  • 44 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Украинска пирожка":

    Те в Курск разказват и как в едно село пристигнали няколко камиона с двадесетина войника, натоварили всичко каквото могат да поберат в каросерията, изнасилили хора и животни и на тръгване предупредили жителите да побързат да се евакуират защото след около два часа щели да дойдат украинците.

    20:44 02.12.2025

  • 45 аааа

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Пропагандата си е пропаганда, ама където са отишли украинците, местните ги посрещат с хляб и сол, а руснаците намират обезлюдени руини, защото никой не иска да остава под тяхно робство. Останали са единствено онези, които не са успели да се евакуират навреме и които са се надявали да е за кратко.

    20:44 02.12.2025

  • 46 Кюмюра от Драгалевци

    0 0 Отговор
    НЕКа не забравяме че имаше референдуми и резултатите дори в Запорожка и Херсонска област бяха над 90%за Русия какво остана за изстрадалите Луганск и Донецк.

    20:45 02.12.2025

  • 47 Ако

    1 0 Отговор
    Цитат: Ако там има украинска държава и мир, ние всички ще се върнем обратно, защото там е нашата родина".

    Ами ,то си имаше там укр държава. Но Зеленски реши друго:

    Зеленски трябваше да каже:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    20:46 02.12.2025

