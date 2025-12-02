Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

Около 200 000 души все още живеят в контролираните от Киев части на Донецка област, които според американския мирен план трябва да преминат под руско управление. Как се чувстват хората там?
В 28-точковия план на САЩ беше записано, че за да приключи войната в Украйна, Киев ще трябва да се откаже напълно от своите региони Донецк и Луганск, включително и от тези, които не са превзети от Русия, за да се създаде там "демилитаризирана зона", която де факто би се намирала най-вероятно под руски контрол.
След острите критики от Киев и Европа планът трябва да бъде преработен . Украинският президент Зеленски заяви, че няколко "особено парливи теми" трябва да бъдат обсъдени лично с президента Тръмп, сред които е и този въпрос. Около една четвърт от региона на Донецк все още е под контрола на Украйна . Въпреки бомбардировките там все още живеят близо 200 000 украинци, по данни на регионалната военна администрация.
Все повече молби за евакуация
Засега сред жителите на Донбас не се води прекалено оживена дискусия около "плана за мир ", казва Анастасия Махник от хуманитарната програма "Улица на живота". През последните дни обаче имало все повече хора, които искат да бъдат евакуирани от Краматорск и Славянск.
Обаждали се най-вече семейства с деца и хора, нуждаещи се от помощ, които до последно оставали в родните си места, водени от вярата, че ситуацията все пак може и да се подобри. А животът там досега бил и относително спокоен, казва Анастасия Махник пред ДВ – особено в сравнение с други населени места, които са близо до фронтовата линия. "Но сега те виждат, че надеждите им няма да се изпълнят. Може би са и повлияни от новините по медиите", добавя жената.
Защо започват точно сега да бягат от Донбас?
"От ежедневните разговори чувам, че хората тук изобщо не могат да си представят, че украинското правителство просто така ще се откаже от свои територии, в които живеят толкова много хора . Те си мислят, че докато тук остават много жители, те няма да бъдат изоставени на произвола на съдбата. Въпреки това има и известно недоверие към държавната власт", разказва Анастасия Махник.
Нейното впечатление е, че в случай на някакъв компромис хората от региона на Донецк не биха вярвали на евентуални руски гаранции за спиране на боевете. А мотивите на хората да искат евакуация са свързани със сегашната ситуация – фронтът се доближава все повече до тях, идва зима, а все повече къщи са разрушени и необитаеми.
Олексий К. (името е променено от редакцията), съосновател на една хуманитарна помощна организация за евакуиране на хора от региона на Донецк, споделя пред ДВ сходни наблюдения. Според него хората от относително сигурните части на региона Донецк напускат родните си места заради страха от руска окупация: "Някои се готвят да заминат, защото се опасяват, че някой ден може да им се каже: имате два дни на разположение, след което този регион преминава към Русия ".
За хората от фронтовите области на региона Донецк , като например Константиновка или Покровск, ситуацията е по-различна. Хората оттам напускат родните си места, главно защото къщите им са разрушени, липсва снабдяване с хранителни продукти, липсват и комуникационни връзки заради руските удари по инфраструктурата. "Онези, които се страхуват от руска окупация, отдавна напуснаха тези места . Тук остават предимно отчаяни хора, които не знаят къде да отидат, и пенсионери, които се опасяват от плячкосване на имотите им. Те остават до последно – докато къщите им все още са незасегнати от разрушенията", казва Олексии, който добавя, че има и безпринципни хора, които твърдят, че не искат да имат нищо общо с политика. Мъжът разказва още, че освен това сред онези, които не искат да служат в армията, има и такива, които биха приветствали всяко едно примирие, защото тогава няма да бъдат мобилизирани.
Максим Лисенко също е сред онези, които са останали. Той е основал собствена марка за дрехи, а през юни тази година дори е отворил малък магазин в едно помещение на кафене в Краматорск. Но с оглед на ситуацията в региона на Донецк и международните развития, сега и той вече обмисля да премести своята фирма в Киев.
"Мисля, че всичко е възможно"
Анкета на Киевския институт за социология, проведена в края на септември и началото на октомври, сочи, че 71% от украинците не са съгласни правителството в Киев да отстъпи на Русия региони, които все още се намират под негов контрол. В Източна Украйна обаче само 47% са на същото мнение, а 24% биха се съгласили да отстъпят територии в замяна на мир. Други 29% нямат окончателно мнение по въпроса.
За предприемача Лисенко идеята Донбас да се отстъпи на руснаците е "абсурдна и невъобразима". Въпреки това той не изключва да се стигне и дотам. Смята обаче, че дори целият Донбас да бъде предаден на Русия, това няма да донесе мир, а само ще даде възможност на Москва да събере силите си, да заобиколи украинските укрепления в региона на Донецк и да продължи нашествието си. "Това би било поражение за целия свят", казва той.
"Спасихме столицата Киев, нашите суверенитет и свобода, но заради бездействието на международната общност загубихме много територии. Вместо агресорът да се постави под натиск, под натиск се оказва по-слабият, а светът безучастно наблюдава този театър на абсурда. Сякаш възнаграждават убийците само защото са по-силни", казва Лисенко.
"Става дума за човешки живот"
Катерина Ковал е избягала от Дружкивка, в близост до фронта. Днес живее със семейството си край Киев. Тя също смята, че предаването на целия регион Донецк на Русия е "напълно абсурдно". "Та тук не става дума за празно поле, а за човешки живот. Как е възможно да се отстъпят цели градове с всички хора, които живеят там? Та това не са симпатизанти на Русия, а хора, които са останали по домовете си, защото нямат средства да се евакуират и се опасяват, че ще се окажат на улицата."
Подобен сценарий би бил равнозначен на капитулация, смята Ковал, защото и тя не вярва, че Русия ще спре настъплението си само до Донбас. Убедена е, че ще стане тъкмо обратното – ще се засили заплахата за регионите Харков и Днепропетровск. Тя обаче се опасява, че САЩ биха могли да принудят Украйна да се откаже от своите региони, макар че подобна крачка трудно би се възприела от украинското население. "Всички вътрешни бежанци искат да се върнат обратно по домовете си, дори и да са разрушени. Тук не става само дума за "собствените четири стени", а за усещането, че си у дома, до гробовете на близките си... Ако там има украинска държава и мир, ние всички ще се върнем обратно, защото там е нашата родина".
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #29, #31, #43
20:15 02.12.2025
2 Това казвсте
Коментиран от #4
20:16 02.12.2025
3 Последния Софиянец
20:16 02.12.2025
4 Да се чете
До коментар #2 от "Това казвсте":Казвате.
20:17 02.12.2025
5 морския
20:17 02.12.2025
6 чочо
Коментиран от #9
20:17 02.12.2025
7 към 90 % са рускоезични там
20:18 02.12.2025
8 Ироничен
20:18 02.12.2025
9 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "чочо":Много точно!
20:19 02.12.2025
10 Здраствуйте братушки!
20:20 02.12.2025
11 Като
20:21 02.12.2025
12 Дойче Зеле
20:21 02.12.2025
13 тома
20:22 02.12.2025
14 Слава на героите
20:23 02.12.2025
15 Запознат
20:23 02.12.2025
16 Тра-ла-ла
20:24 02.12.2025
17 Хе хе...
Смешниците са сменили с фотошоп руското знаме с у краинско на руските кадри от превземането на
Красноармейск.
20:24 02.12.2025
18 Верно ли
20:25 02.12.2025
19 Иван Вазов
венчайте България с лаврови венци!
20:25 02.12.2025
20 Хмм
20:25 02.12.2025
21 Как въобще може да изоставят кокала?
Коментиран от #22
20:25 02.12.2025
22 Хмм
До коментар #21 от "Как въобще може да изоставят кокала?":вече е смешно, оня с водопада дори не може да подаде оставка, докато не мунаредят
20:28 02.12.2025
23 Ще трябва
20:29 02.12.2025
24 Тренчев
20:29 02.12.2025
25 Реална промяна
20:30 02.12.2025
26 нннн
20:31 02.12.2025
27 Спокойно хора
20:32 02.12.2025
28 Ами
Само не разбирам защо DW не се занимават със
собствените си проблеми, а занимават с чуждите.
20:32 02.12.2025
29 Хахахаха
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Глупости. Ако някой искаше в раша, винаги да е заминал. Ама никой не ще.
20:33 02.12.2025
30 Може да се
20:34 02.12.2025
31 Украинска пирожка
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":То се вижда как посрещат руснаците и как украинците. Дори хората в Курск казваха за украинското присъствие, че това са най-хубавите и безгрижни дни в живота им.
Коментиран от #44
20:34 02.12.2025
32 А в Украйна колко Българи има
Коментиран от #38
20:35 02.12.2025
33 И какво чакат ?
20:36 02.12.2025
34 Гьобелс
еСеС надмина учителя (Гьобелс)
20:36 02.12.2025
35 ми то
Забелязал съм, че украинците са се адптирали - усещат кога какво да кажат, че всички да са доволни. Когато идват руснаците - огромна радост и поклони, когато идват западняци - мале не искаме да ни изоставят.
Всъщност хората искат мир и да живеят нормално. Отдавна им е все едно дали ще се водят към Украйна или към Русия, важното е да има мир и да могат да си говорят на майчиния език (разбирай на руски), да си посещават своята църква (разбирай, оная дето наркомана я забрани със закон), да се женят и раждат деца, абе такива нормални неща.
Специално в региона на Луганска и Донецка области, населението е основно руско и се беше вдигнало срещу орязването на правата им още 2014. Никой не иска да живее на фронтовата линия, но никой не се бои, че ще дойдат руснаците, дори повечето от тях това и чакат.
20:36 02.12.2025
36 Референдум а НЕ
20:37 02.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 хххх
До коментар #32 от "А в Украйна колко Българи има":Българите в украйна са сред най-свирепите воини срещу руските орди. Пълно е и с интервюта и с мнения от тях. За съжаление много загинаха във войната срещу окупатора, но го направиха като герои.
20:38 02.12.2025
39 В киев държавна
20:38 02.12.2025
40 Атина Палада
Изглежда всичко на Запад е вече в графа- л.уди:)
Коментиран от #45
20:41 02.12.2025
41 Гибелта на империята
20:42 02.12.2025
42 аааа
20:42 02.12.2025
43 Безсрамник
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Бошевизмът създава идеологиите за шопска, тракийска, добруджанска и македонска нация. Сталин нарежда и насърчава създаването на македонска нация с цел да противодейства на българското самосъзнание на балканите. Не знам с какво толкова ви тровят, че попадате в пипалата на руската съветска идеология. Освен да сте съветски мелези. Като Путин
20:44 02.12.2025
44 ха, ха, ха...
До коментар #31 от "Украинска пирожка":Те в Курск разказват и как в едно село пристигнали няколко камиона с двадесетина войника, натоварили всичко каквото могат да поберат в каросерията, изнасилили хора и животни и на тръгване предупредили жителите да побързат да се евакуират защото след около два часа щели да дойдат украинците.
20:44 02.12.2025
45 аааа
До коментар #40 от "Атина Палада":Пропагандата си е пропаганда, ама където са отишли украинците, местните ги посрещат с хляб и сол, а руснаците намират обезлюдени руини, защото никой не иска да остава под тяхно робство. Останали са единствено онези, които не са успели да се евакуират навреме и които са се надявали да е за кратко.
20:44 02.12.2025
46 Кюмюра от Драгалевци
20:45 02.12.2025
47 Ако
Ами ,то си имаше там укр държава. Но Зеленски реши друго:
Зеленски трябваше да каже:
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения.
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната
20:46 02.12.2025