Орбан не се отказва! Унгария ще съди ЕС заради руския газ, Словакия още изчаква
  Тема: Украйна

Орбан не се отказва! Унгария ще съди ЕС заради руския газ, Словакия още изчаква

3 Декември, 2025 19:33 773 19

Членовете на Европейския съюз се споразумяха да премахнат постепенно вноса на руски газ до края на 2027 г. като част от усилията за прекратяване на десетилетната зависимост на блока от руска енергия

Орбан не се отказва! Унгария ще съди ЕС заради руския газ, Словакия още изчаква - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Унгария ще оспори решението на Европейския съюз за постепенно премахване на руските енергийни източници в Съда на ЕС, обяви външният министър Петер Сиярто, цитиран от "Ройтерс".

Членовете на Европейския съюз се споразумяха да премахнат постепенно вноса на руски газ до края на 2027 г. като част от усилията за прекратяване на десетилетната зависимост на блока от руска енергия. Решението бе взето въпреки противопоставянето на Унгария и Словакия.

Още новини от Украйна

Словакия също обмисля правните си възможности срещу решението на ЕС, тъй като и двете страни все още са силно зависими от доставките на газ и петрол от Москва и се опасяват, че по-скъпите алтернативи ще навредят на икономиките им.

"Приемането и прилагането на това решение на Брюксел е невъзможно за Унгария", изтъкна Сиярто на брифинг.

По негови думи този ход нарушава основополагащия документ на ЕС и е санкционна мярка, прикрита като търговска политика.

Сиярто посочи, че Унгария официално ще отнесе въпроса до върховния съд на ЕС, след като решението бъде финализирано в Брюксел.

Той отбеляза, че е разговарял с колегата си от Словакия по въпроса и е постигнал съгласие за координация.

Към днешна дата словашкото правителство, което подобно на Унгария поддържа отворени отношения с Русия въпреки нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г., обсъди правните си възможности, но не каза какви действия ще предприеме.

Миналия месец то предупреди, че ще разгледа правни средства, като същевременно заяви, че много ще зависи от това как Европейската комисия е изпълнила гаранциите за евентуален недостиг или скокове на цените, дадени на Словакия тази година, за да ѝ помогне с поетапното спиране.

"Имаме достатъчно правни основания да обмислим завеждане на дело. Съгласихме се, че скоро ще представим до каква степен Европейската комисия е изпълнила ангажиментите, които ни е дала", заяви словашкият премиер Роберт Фицо.

Словакия спечели гаранциите, когато отхвърли пакет санкции на ЕС срещу Русия, който изисква единодушна подкрепа в блока. Плановете за поетапно спиране на енергийните доставки обаче са законодателни и изискват само мнозинство от подкрепата на държавите членки, което оставя Унгария и Словакия без начин да блокират одобрението.


Унгария
Оценка 4.2 от 21 гласа.
Оценка 4.2 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    26 2 Отговор
    Сборището се тресе от скандали и фалира, близо е и разпадането му!

    19:35 03.12.2025

  • 2 онзи

    29 1 Отговор
    Каквото и да говорят за Орбан и Фицо - хората си мислят за народа , а не като нашите търбуси - само за задни............те си .

    Коментиран от #8

    19:36 03.12.2025

  • 3 Пич

    29 0 Отговор
    Човек да им завиди на унгарците !!! Имат за ръководител мъж , а не Урсулиански плазмодии като нашите !!!

    19:36 03.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Пишете за протестите във всички градове на България в момента.

    19:38 03.12.2025

  • 5 Да,бе

    18 0 Отговор
    В едно "семейство" почне ли разговор за съдене работата отива на развод...От друга страна ЕС е много сбъркано семейство.

    19:39 03.12.2025

  • 6 Ванга

    10 2 Отговор
    ЕС ке се разпадне.

    19:41 03.12.2025

  • 7 Това

    5 0 Отговор
    Са лидери не се отказват от принципите си! Ще защитят унгарската независимост!

    19:41 03.12.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "онзи":

    В България могат да управляват само ако има по-голям брат който им слага читала на шията да не могат да крадат. А при тоя неолиберализъм сега българските управляващи са си откровени крадци и мошеници!

    Коментиран от #13

    19:45 03.12.2025

  • 9 Европеец

    8 0 Отговор
    "Решението бе взето въпреки противопоставянето на Унгария и Словакия"

    Е нали решенията в ЕС се вземат с абсолютно мнозинство - нали така е по закон и е залегнало в договора за ЕССР - един да не е съгласен и не може да бъде взето решение а то какво стана - новия голям брат в лицето на Франция и Германия каквото каже това става - каква е разликата със "лошия" СССР където Русия казваше какво да става. Каква е разликата между Урсула и тогавашния главен секретар на КПСС - и двамат не избрани от никого дават нареждания.

    19:46 03.12.2025

  • 10 гръмовержецът

    7 1 Отговор
    Унгарците бяха добре и по времето на Соца . А ние и тогава си бяхме зле , но сега - още по-зле ! С тикви и тям подобните дотам я докарахме , но ние сме си виновни . На прозСт народ такива управници му се полагат .

    Коментиран от #14, #17

    19:46 03.12.2025

  • 11 Като

    0 4 Отговор
    нашто коце лудото..... същия.

    19:46 03.12.2025

  • 12 бою циганина

    6 0 Отговор
    на тоя Орбан мога да му бъда само калта по подметките

    19:47 03.12.2025

  • 13 онзи

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Така е , но ние ги избираме и ние сме виновни за случващото се у нас .

    19:48 03.12.2025

  • 14 БОЛШЕВИК

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "гръмовержецът":

    По времето на соца България беше райска градина и не сме били зле. Нямаше безработица,нямаше престъпност, нямаше я тая жестока капиталистическа експлоатация и несигурност в бъдещето като сега. Масовата заплата беше 280-350лв. Цени на някои стоки
    Бял хляб 0,36лв
    Кисело мляко 0,23
    Олио 1,60
    Обикновена вафла 0,06
    Лимонада 0,08 и т.н.

    Коментиран от #15, #19

    19:53 03.12.2025

  • 15 гръмовержецът

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":

    Нямам възражения - така беше !

    19:56 03.12.2025

  • 16 Унгариците

    3 0 Отговор
    Са Мъдри !!!

    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    19:59 03.12.2025

  • 17 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "гръмовержецът":

    Българомразец и предател като почти всички от новото тъпо поколение

    20:00 03.12.2025

  • 18 Иванушка🇺🇸

    0 1 Отговор
    Най после дръпнаха килимчето на руските подлоги. Сега следва изваждането на Унгария и Словакия от ЕС. Те нямат никакъв принос за Европа.

    20:00 03.12.2025

  • 19 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":

    Факт

    20:01 03.12.2025

