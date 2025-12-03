Орбан не се отказва! Унгария ще съди ЕС заради руския газ, Словакия още изчаква

Унгария ще оспори решението на Европейския съюз за постепенно премахване на руските енергийни източници в Съда на ЕС, обяви външният министър Петер Сиярто, цитиран от "Ройтерс".
Членовете на Европейския съюз се споразумяха да премахнат постепенно вноса на руски газ до края на 2027 г. като част от усилията за прекратяване на десетилетната зависимост на блока от руска енергия. Решението бе взето въпреки противопоставянето на Унгария и Словакия.
Словакия също обмисля правните си възможности срещу решението на ЕС, тъй като и двете страни все още са силно зависими от доставките на газ и петрол от Москва и се опасяват, че по-скъпите алтернативи ще навредят на икономиките им.
"Приемането и прилагането на това решение на Брюксел е невъзможно за Унгария", изтъкна Сиярто на брифинг.
По негови думи този ход нарушава основополагащия документ на ЕС и е санкционна мярка, прикрита като търговска политика.
Сиярто посочи, че Унгария официално ще отнесе въпроса до върховния съд на ЕС, след като решението бъде финализирано в Брюксел.
Той отбеляза, че е разговарял с колегата си от Словакия по въпроса и е постигнал съгласие за координация.
Към днешна дата словашкото правителство, което подобно на Унгария поддържа отворени отношения с Русия въпреки нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г., обсъди правните си възможности, но не каза какви действия ще предприеме.
Миналия месец то предупреди, че ще разгледа правни средства, като същевременно заяви, че много ще зависи от това как Европейската комисия е изпълнила гаранциите за евентуален недостиг или скокове на цените, дадени на Словакия тази година, за да ѝ помогне с поетапното спиране.
"Имаме достатъчно правни основания да обмислим завеждане на дело. Съгласихме се, че скоро ще представим до каква степен Европейската комисия е изпълнила ангажиментите, които ни е дала", заяви словашкият премиер Роберт Фицо.
Словакия спечели гаранциите, когато отхвърли пакет санкции на ЕС срещу Русия, който изисква единодушна подкрепа в блока. Плановете за поетапно спиране на енергийните доставки обаче са законодателни и изискват само мнозинство от подкрепата на държавите членки, което оставя Унгария и Словакия без начин да блокират одобрението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #2 от "онзи":В България могат да управляват само ако има по-голям брат който им слага читала на шията да не могат да крадат. А при тоя неолиберализъм сега българските управляващи са си откровени крадци и мошеници!
Е нали решенията в ЕС се вземат с абсолютно мнозинство - нали така е по закон и е залегнало в договора за ЕССР - един да не е съгласен и не може да бъде взето решение а то какво стана - новия голям брат в лицето на Франция и Германия каквото каже това става - каква е разликата със "лошия" СССР където Русия казваше какво да става. Каква е разликата между Урсула и тогавашния главен секретар на КПСС - и двамат не избрани от никого дават нареждания.
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Така е , но ние ги избираме и ние сме виновни за случващото се у нас .
До коментар #10 от "гръмовержецът":По времето на соца България беше райска градина и не сме били зле. Нямаше безработица,нямаше престъпност, нямаше я тая жестока капиталистическа експлоатация и несигурност в бъдещето като сега. Масовата заплата беше 280-350лв. Цени на някои стоки
Бял хляб 0,36лв
Кисело мляко 0,23
Олио 1,60
Обикновена вафла 0,06
Лимонада 0,08 и т.н.
До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":Нямам възражения - така беше !
Ще си върнат закарпатието без война !!!
До коментар #10 от "гръмовержецът":Българомразец и предател като почти всички от новото тъпо поколение
До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":Факт
