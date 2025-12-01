Първият дипломат на ЕС: Да, войната ще спре, ако Украйна се предаде, но никой няма интерес от това

Усилията за прекратяване на войната в Украйна може да навлязат в решаваща фаза след новия кръг преговори между САЩ и Украйна през уикенда, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от ДПА, пише БТА.

"Това може да бъде ключова седмица за дипломацията", каза Калас пред журналисти в Брюксел при пристигането си за срещата на министрите на отбраната от ЕС.



"Чухме, че преговорите в Америка са били трудни, но продуктивни," каза тя, като добави, че днес ще разговаря с украинските министри на външните работи и на отбраната.

Калас потвърди позицията на ЕС, че трябва да бъде увеличен натискът върху Русия чрез санкции. По думите ѝ ЕС също така трябва да използва замразените руски активи в помощ на Киев. Според Кая Калас е необходима допълнителна военна, финансова и хуманитарна подкрепа, за да може Украйна "да оцелее и да надживее Русия."

Ръководителката на европейската дипломация отхвърли идеята за възможни бъдещи ограничения върху размера на въоръжените сили на Украйна - спорен въпрос, който е част от преговорите между Вашингтон и Киев. "Руската армия е тази, която всъщност представлява риск за всички", обясни тя.

"Ако руската армия е голяма, ако военният им бюджет е толкова голям, колкото е сега, те ще искат да го използват отново," предупреди тя.

Калас не отговори конкретно на журналистически въпрос дали има доверие на американската администрация за намирането на добро решение за Украйна, отбелязва ДПА. "Украинците са там сами. Ако бяха заедно с европейците, определено щяха да са много по-силни. Но вярвам, че украинците ще се защитят", посочи тя.

След срещата на министрите Калас отчете, че ЕС и страните членки са подкрепили Украйна с помощ на стойност 187 милиарда евро, съобщи ТАСС. Тя призова за увеличаване на финансирането на Украйна казвайки, че колкото повече се подпомага Украйна, толкова по-силна ще бъде тя на бойното поле. "Колкото по-силна е Украйна на бойното поле, толкова по-силна ще бъде на масата за преговори", обясни ръководителката на европейската дипломация.

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал и заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска се присъединиха към министрите от ЕС за разговори относно най-належащите нужди на Киев в отбраната срещу Русия и за допълнителна финансова и военна подкрепа.

Министрите на отбраната от ЕС обсъдиха и подобряване на готовността на европейската отбрана чрез някои започнати проекти за превъоръжаване, граничната защита, отбраната срещу дронове, противовъздушната отбрана с цел възпиране на Русия.