Новини
Свят »
Белгия »
Първият дипломат на ЕС: Да, войната ще спре, ако Украйна се предаде, но никой няма интерес от това
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Да, войната ще спре, ако Украйна се предаде, но никой няма интерес от това

1 Декември, 2025 18:03 1 099 91

  • володимир зеленски-
  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

Руснаците ясно показаха, че не се интересуват от мир, трябва да направим така, че да се почувстват принудени да преговарят, каза Кая Калас

Първият дипломат на ЕС: Да, войната ще спре, ако Украйна се предаде, но никой няма интерес от това - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Усилията за прекратяване на войната в Украйна може да навлязат в решаваща фаза след новия кръг преговори между САЩ и Украйна през уикенда, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от ДПА, пише БТА.

"Това може да бъде ключова седмица за дипломацията", каза Калас пред журналисти в Брюксел при пристигането си за срещата на министрите на отбраната от ЕС.

"Чухме, че преговорите в Америка са били трудни, но продуктивни," каза тя, като добави, че днес ще разговаря с украинските министри на външните работи и на отбраната.

Още новини от Украйна

Калас потвърди позицията на ЕС, че трябва да бъде увеличен натискът върху Русия чрез санкции. По думите ѝ ЕС също така трябва да използва замразените руски активи в помощ на Киев. Според Кая Калас е необходима допълнителна военна, финансова и хуманитарна подкрепа, за да може Украйна "да оцелее и да надживее Русия."

Ръководителката на европейската дипломация отхвърли идеята за възможни бъдещи ограничения върху размера на въоръжените сили на Украйна - спорен въпрос, който е част от преговорите между Вашингтон и Киев. "Руската армия е тази, която всъщност представлява риск за всички", обясни тя.

"Ако руската армия е голяма, ако военният им бюджет е толкова голям, колкото е сега, те ще искат да го използват отново," предупреди тя.

Калас не отговори конкретно на журналистически въпрос дали има доверие на американската администрация за намирането на добро решение за Украйна, отбелязва ДПА. "Украинците са там сами. Ако бяха заедно с европейците, определено щяха да са много по-силни. Но вярвам, че украинците ще се защитят", посочи тя.

След срещата на министрите Калас отчете, че ЕС и страните членки са подкрепили Украйна с помощ на стойност 187 милиарда евро, съобщи ТАСС. Тя призова за увеличаване на финансирането на Украйна казвайки, че колкото повече се подпомага Украйна, толкова по-силна ще бъде тя на бойното поле. "Колкото по-силна е Украйна на бойното поле, толкова по-силна ще бъде на масата за преговори", обясни ръководителката на европейската дипломация.

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал и заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска се присъединиха към министрите от ЕС за разговори относно най-належащите нужди на Киев в отбраната срещу Русия и за допълнителна финансова и военна подкрепа.

Министрите на отбраната от ЕС обсъдиха и подобряване на готовността на европейската отбрана чрез някои започнати проекти за превъоръжаване, граничната защита, отбраната срещу дронове, противовъздушната отбрана с цел възпиране на Русия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    9 21 Отговор
    Ядрени ракети трябват, Кайче!
    Без много ракети, никой няма д ате взема на сериозно!

    Коментиран от #24

    18:05 01.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 историк

    44 3 Отговор
    Все още ли не сте разбрали ,че Путин ще вземе това което е решил , и никой неможе да му попречи !! !!

    18:05 01.12.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    46 2 Отговор
    Западналите престъпници имат интерес от тоя конфликт и не дават да спира!

    18:06 01.12.2025

  • 5 Отреазвяващ

    22 0 Отговор
    Че навън е хладно,хладно е.Отрезвяващо е,но чак толкова?Страшно е.

    18:06 01.12.2025

  • 6 Българин

    41 1 Отговор
    Отрочето на урсуз фон фекален - бисер след бисер!

    Коментиран от #26

    18:07 01.12.2025

  • 7 си дзън

    1 29 Отговор
    Войните в света ще спрат след разпада на русията на феоди с крепостни
    и частни армии.

    Коментиран от #14, #18

    18:07 01.12.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    35 0 Отговор
    Тази е брутално ненормална! ПОНЕ СИ ПРИЗНА, ЧЕ НИТО ТЯ, НИТО ЕВРОПА ИМАТ НУЖДА ОТ МИР!

    Макар че и това не е правилно да се каже. От американците изтече информация, че милиардите откраднати от Зеля минават с помощта на Калас и естонските банки към офшорките - така че вместо ненормална трябва да кажем ПРЕСТЪПНА!

    18:07 01.12.2025

  • 9 Единият

    24 0 Отговор
    дядо комунист другия отявлен нацист. Всеки да си прави изводите.

    Коментиран от #91

    18:08 01.12.2025

  • 10 Някой

    27 0 Отговор
    Е, чак пък да наречеш 500 000 000 жители на ЕС никой.... Доста нагло. За узурпаторите на власт в ЕС само те са някой. Питайте хората в държавите на ЕС дали искат трудноизкараните им пари да отиват в Украйна. Където после да бъдат откраднати от Зеленски и приближениете му.
    Хайде стига с тази безмозъчна лелка. Напълнихте Европа с такива като нея - хем проста, хем алчна, хем арогантна.

    18:08 01.12.2025

  • 11 Русия попиля НАТО

    39 1 Отговор
    Медведев: За какво ни е да нападаме страните от НАТО? Какво имат те? Петрол, газ, или редки елементи? Само мигранти и обратни! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #73

    18:08 01.12.2025

  • 12 604

    14 0 Отговор
    ахахахха, тая да заминава барабар с емкрах и 3еля на фронтъ дъ види къ съ кара раша....

    18:09 01.12.2025

  • 13 ТАЗИ МОЗЪЧНО И ВИЗУАЛНО СЕМПЛА

    26 0 Отговор
    ЖЕНИЦА Е ОГРОМЕН СРАМ ЗА ЕВРО ДИПЛОМАЦИЯТА.ТРАГИЧНА ПЕРСОНА ДО СТЕПЕН ДА СЕ ОТВРАТИШ ОТ ЖЕНА ПОЛИТИК.

    18:09 01.12.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Войните ще спрат когато запада или осъзнае, че вече не е фактор - бива го само с производство и пласмент на оръжия, но и на това му се вижда края, или бъде ошамарен здраво и поставен на място!

    Запада прави войните и те ще спрат с края на "Запада"

    Коментиран от #80

    18:09 01.12.2025

  • 15 Бялджип

    20 0 Отговор
    Всяко изявление на тази дама е колосално откритие в историята!

    Така става, като вземеш някого от нищото и го правиш важен политик?! Днес е голяма фигура в Евросъюза, утре като я махнат, пак ще се върне вкъщи да пържи тиквички...

    18:09 01.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БОЛШЕВИК

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    ЕС фалира следва пълен колапс и разпад на сборището. Русия няма как да се разпадне, може да се преобразува но разпад никога!

    Коментиран от #43

    18:10 01.12.2025

  • 19 ами

    13 1 Отговор
    ха ха ха - сега е момента за 20 ти пакет от санкции, който да включи забрана да продава европа тоалетна хартия на русия, последната веднага ще развее бяло знаме

    18:11 01.12.2025

  • 20 Горски

    21 0 Отговор
    За човека, който твърди, че е президент на Украйна, ситуацията сега е катастрофална. На фронтовата линия руските въоръжени сили постигат успешен напредък и не показват признаци на спиране. В личния му живот сега се търсят негови приятели, покровители и поддръжници за огромна , невиждана досега корупция.В политиката всичките му стари врагове се появяват отново. А на икономическия фронт Европейският съюз е на изчерпване на средствата. Единственото, което предстои е подписване на капитулацията от страна на укрорайха. И за да няма никакво съмнение, тази война срещу Русия започна още през 2014 г. с незаконния преврат срещу Янукович, организиран от запада. Всиччки помним и стрелците по покривите в Киев, наети от ЦРУ, и онзи телефонен разговор, в който директно се обсъжда кой да бъде поставен на мястото на Янукович и онова "Ма-ната му на ЕС" на Виктория Нюлънд. Нищо не е и няма да бъде забравено. Украйна за огромно съжаление беше използвана просто като инструмент в продължаващата векове война на колективния запад срещу Русия. Няма съмнение, че това ще продължи и занапред, НЕЗАВИСИМО какви примирия или документи ще се подпишат сега. Както се видя, Минските споразумения не означаваха нищо за запада. Така ще е и сега.

    18:11 01.12.2025

  • 21 Механик

    21 0 Отговор
    Първия дипломат на ЕС, първо не е дипломиран "дипломат". Казано простичко, не е никакъв дипломат.
    Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".

    Коментиран от #25

    18:11 01.12.2025

  • 22 Докато натовско оръжие

    0 13 Отговор
    Громи Путин, войната нема да спре

    18:11 01.12.2025

  • 23 Пенчо

    14 1 Отговор
    Няма ли кой да и каже да спре да говори?

    18:11 01.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 604

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    не бисери,.... само говня снася

    18:13 01.12.2025

  • 27 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    1 12 Отговор
    Нема избор...ша са бие до край. Иначе язък за пролятата руска кръв в Украйна....

    Коментиран от #46

    18:13 01.12.2025

  • 28 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "А на теб":

    Разни хора, разни мисли!

    18:13 01.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Уточнявай МА

    13 1 Отговор
    Никой в ръководството на ЕС, защото те са в далаверата, гражданите нямат интерес, войниците нямат интерес.

    Коментиран от #35

    18:14 01.12.2025

  • 31 Путин

    5 0 Отговор
    никой ли е?

    18:14 01.12.2025

  • 32 Далавера Импекс

    13 1 Отговор
    Най-накрая си признаха,че нямат интерес войната да свърши.Секват 💰💰💰

    18:14 01.12.2025

  • 33 Възмутен

    10 1 Отговор
    "трябва да направим така, че да се почувстват принудени да преговарят, каза Кая Калас"

    И какво ще направите "така" че да принудите руснаците да преговарят - ще спретнете един грандиозен гей-парад ли или ще дадете още милиарди за втора златна тоалетна на зеления. Много добре знаете че нищо няма да помогне ама нали и вие прибирате парички от войната та сега натискате зеления да се бие "до последния украинец".

    Друг е въпроса и че такива като тази си заминават ако войната спре - та заради постовете си ще унищожат и Украйна и ЕС.

    18:14 01.12.2025

  • 34 България е НАТО.

    2 8 Отговор
    Даваме най много оръжия на Украйна, на глава от населението ни....и българско оръжие громи путин

    Коментиран от #49, #53

    18:15 01.12.2025

  • 35 Руснаците

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Уточнявай МА":

    да се предадат!

    Коментиран от #48

    18:15 01.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Така ли?

    7 1 Отговор
    Не стига , че е гадна , ами е тпа - призна си накрая , че не иска войната да спре !

    18:15 01.12.2025

  • 38 КАЯ ОТНОВО НЕ Е ПРАВА

    8 1 Отговор
    От спирането на войната ИНТЕРЕС ИМАТ ОКРАИНЦИТЕ ДЕТО УМИРАТ НА ФРОНТА. Англосаксите обаче наистина нямат интерес защото крадат от тази война.

    18:15 01.12.2025

  • 39 Владимир Путин офишъл

    2 2 Отговор
    Кой та u 6аа те6е,ма

    18:15 01.12.2025

  • 40 Механик

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    И колко путинисти избивате?
    При последната размяна бяха 1000 мъртви укри срещу едва 50 руснака. При предните размени съотношението беше пак същото (горе-долу)
    Та, като как ги избивате тия "рашисти", че нещо не става ясно?

    Коментиран от #52

    18:16 01.12.2025

  • 41 Целта

    1 1 Отговор
    е Лисабон!Малко останна!

    18:16 01.12.2025

  • 42 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Ще повторя и потретя!

    КОЛКОТО ПО-БЪРЗО СЕ МАХНЕМ ОТ ПРОГНИЛИЯ СЪЮЗ ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ ЗА НАС!

    Престъпниците не искаха референдум за еврото - било незаконно... добре ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС РЕФЕРЕНДУМА Е ЗАКОНЕН! ДА ГО ПРОВЕДЕМ!

    Коментиран от #47

    18:16 01.12.2025

  • 43 си дзън

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "БОЛШЕВИК":

    Даже Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    18:16 01.12.2025

  • 44 Докато натовско оръжие

    2 5 Отговор
    Громи Путин, мир нема да има...лее са руска кръв, а военните концерни на Запад трупат многомилиардни печалби.

    18:16 01.12.2025

  • 45 Медведев

    2 0 Отговор
    ако беше....

    18:17 01.12.2025

  • 46 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    "Нема избор...ша са бие до край"

    Че защо тогава урсулите и каите искат да продължи войната можеш ли ми каза - или твоята работа е да се плюе по руснаците даже и с лъжи пък какво казват тези не те интересува.

    18:17 01.12.2025

  • 47 Добре че сме в НАТО

    0 7 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    Иначе Путин отдавна да ни е забърсал.....като украйна

    18:18 01.12.2025

  • 48 Пропуснах

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Руснаците":

    Има и тъпи, които не си знаят интереса и плямпат за руснаците.

    18:18 01.12.2025

  • 49 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "България е НАТО.":

    Как громите Путин бе?
    Пак питам:
    И колко путинисти избивате?
    При последната размяна бяха 1000 мъртви укри срещу едва 50 руснака. При предните размени съотношението беше пак същото (горе-долу)
    Та, като как ги избивате тия "рашисти", че нещо не става ясно?

    Коментиран от #55

    18:18 01.12.2025

  • 50 пешо

    1 0 Отговор
    не ги показвайте тия боклуци

    18:18 01.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Путинистите ги копат в масови гробове бре ....има опасност от зарази....

    Коментиран от #56

    18:19 01.12.2025

  • 53 Минувач

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "България е НАТО.":

    Да затова им взе Крим , Луганск и Донецк щото урките било го громили хихи …

    Коментиран от #59

    18:19 01.12.2025

  • 54 Кобрети

    4 0 Отговор
    Тия " европейци " тотално изтрещяха....то хубаво ,ама и нас вкарват у керечя...

    18:19 01.12.2025

  • 55 Стига бе

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Механик":

    Над 1,2 милиона избити руснаци в Украйна...горят рафинерии и складове с оръжия в...РУСИЯ....кой си е представял че преди време това е възможно.

    Коментиран от #61, #64, #72

    18:20 01.12.2025

  • 56 Мислител

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Я пъ тоа":

    Урките не ги копат щото са прах … или са безследно изчезнали , около два милиона …

    Коментиран от #62

    18:20 01.12.2025

  • 57 Избирател

    2 0 Отговор
    "Първият дипломат на ЕС"

    Някой да е гласувал тази да е първи дипломат на ЕС или пък някой да е гласувал Урсулата да ни управлява. Защо ли някакви малоумни ку.чк.и назначени от незнайно кого ни определят съдбата. Някое от нашите козячета ще ни каже ли каква се води системата на управление когато те управляват хора сложени там без избори.

    18:21 01.12.2025

  • 58 Хахахаха

    0 1 Отговор
    Факти пуснете видеото на изказването на Каспаров. Важно е да се види от повече хора, за да се чие истината за войната.

    18:22 01.12.2025

  • 59 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Минувач":

    Там Путин яко са окопава...шубе го е...иначе руския мужик даде над 1,2 милиона фира...Земя се връща, Живот никога...

    Коментиран от #69, #74

    18:22 01.12.2025

  • 60 Боко

    2 0 Отговор
    Тая балтийска МАСССТИЯЯ , няма ли да я 💣💩🪦

    18:22 01.12.2025

  • 61 Стига бе

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Стига бе":

    То в Укрия нищо не изгоря , ама прах не гори , само се рее хихи

    Коментиран от #65

    18:22 01.12.2025

  • 62 Тва важи и за

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мислител":

    Руснаците...тия дето да на прах, само Господ ги знае...

    18:23 01.12.2025

  • 63 Относно ползите за же-Лаещите

    2 0 Отговор
    няма да коментирам!
    Но на Върховната ще кажа, че понякога е по от полза да се предадеш отколкото да бъдеш занулен.
    Пимери има и в бойните спортове. Дори и в шаха се случва.

    18:23 01.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Така де

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Стига бе":

    То и руснаците са на прах...вервай ми...

    Коментиран от #79

    18:24 01.12.2025

  • 66 Георгиев

    1 0 Отговор
    187 млрд евро за Киев. Сериозна част за комисионни на върховете. Затова са тия гръмки изригвания. Зорлем европейските Бокл.ци се натискат за фронт срещу Русия и ги предизвикват да ги отстрелят. До развоя на събитията останаха два - три месеца.

    18:25 01.12.2025

  • 67 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Войната няма да спре...Все още ! Украйна и Русия докато не изпълнят целите си не чакайте край на войната .

    18:25 01.12.2025

  • 68 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Антитрол":

    По данни на НАТО.....вервай ми....

    18:25 01.12.2025

  • 69 В по ония

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Я пъ тоа":

    То и два милиона урки отекоха докато Путин беше се скрил в Аляска … ами що не го арестуваха ? И затова смъркача изпадна в тих ужас , когато г-н Президента Тръмп му написа 28 точки те.нареди му да не играе карти ако е кьорав хихи

    Коментиран от #77

    18:26 01.12.2025

  • 70 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    2 0 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи.

    18:26 01.12.2025

  • 71 Оръжие на Тръмп

    0 1 Отговор
    Избива руснаци, Путин са ръкува с Тръмп...палача на руснаци.

    18:26 01.12.2025

  • 72 Нали като имаш предвид 1:10 х0х0ля

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Стига бе":

    1:10 ....

    Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...

    18:26 01.12.2025

  • 73 Хахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "Русия попиля НАТО":

    Копей, като не ти харесва в ЕС, си свободен да напуснеш за раша! Само не мога да разбера, кой ви спира от България, да не заминете за раша? Какъв ви е проблема да го направите, демокрацията ви е дала най-важното свободата да избирате, къде искате да сте. Защо не заминавате за раша? Ще живеете в държавата която харесвате, ще имате диктатора който харесвате! Кой ви пречи? Никой! Свободни сте, заминавайте, за какво стоите в ЕС?

    Коментиран от #82, #88, #89

    18:26 01.12.2025

  • 74 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Я пъ тоа":

    "иначе руския мужик даде над 1,2 милиона фира"

    Хайде още един повтарящ опорките от посолството - ти от къде разбра колко руснаци са дали фира и можеш ли ми обясни защо недалите фира украинци отстъпват - или чак толкова акъл няма....

    Коментиран от #81

    18:27 01.12.2025

  • 75 Британия

    1 0 Отговор
    Колко е объркан ментално този континент Европа с техният болен френски комунизъм , а България ще изплаши рибата след нова година с това евро ,Зеленски е олигофрен Путин е малоумен идиот запрати Русия при африканските бедни страни с американците са болни и слаби кретени

    18:27 01.12.2025

  • 76 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Давай буля Кальо не спирайте войната да ви гледаме сеира по дълго че става много забавно ....

    18:27 01.12.2025

  • 77 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #69 от "В по ония":

    Сащ не признава съда в Хага...я Путин да дойде в ЕС....веднага ша му сложат прангите, дори и в България.

    Коментиран от #84, #85

    18:27 01.12.2025

  • 78 Не,ако...

    2 0 Отговор
    А ще се предаде...сега американците уточняват цената,Кайо

    18:29 01.12.2025

  • 79 Руснаците

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Така де":

    Не ги мисли , ами прочети кои девет високопоставени Господа от ЕС са потомци на нацистката хитлериска партия …. Факт !

    Коментиран от #86

    18:29 01.12.2025

  • 80 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Чуден човек си ???!
    Защо му обръщаш внимание и се опитваш да го обориш с реални факти ???!
    Не виждаш ли колко му е багажа /умствения/ и че е елементарно, необразовано дребно провокаторче което Скоро ще сублимира

    18:29 01.12.2025

  • 81 По данни на НАТО....

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Антитрол":

    Май Украйна спря Путин....колкото може....иначе Русия немаше за четири години да стигне от Донецк, до Покровск....Хитлер за четири години стигна от Берлин до Москва...

    Коментиран от #90

    18:30 01.12.2025

  • 82 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    "Защо не заминавате за раша?"

    Абе и на мен ми е чудно защо ли нито едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ а громят руснаците скрити добре зад компютрите. Защо ли нито едно козяче не е заделило една заплата в помощ за зеления наркоман обаче редовно призовават някой друг да праща помощи.

    18:30 01.12.2025

  • 83 Бръснаря

    2 0 Отговор
    Да се о6ръснете от3ад,че ще ходите в Кремъл всички до един

    18:31 01.12.2025

  • 84 Хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Я пъ тоа":

    Панелените фашаги в България щели да сложат прангите на Путин , щото в Аляска ги били свършили хаха що не ги сложиш и на израелският обвинен ?

    18:31 01.12.2025

  • 85 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Я пъ тоа":

    Унгария нали е в ЕС? И кво?

    18:31 01.12.2025

  • 86 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Руснаците":

    Ква вина имат че са потомци на хитлеристи....важно е да дават оръжия за трепане на путинисти...

    18:31 01.12.2025

  • 87 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Напротив, всички хора които мислят с главите си, а не с тиквите си отзад, разбират, че като спрат да наливат бензин в огъня, той ще угасни скоро. Спрете да наливате оръжия на киевската наркохунта и войната ще спре бързо.
    Калас е проста фитка, увредена по рождение. Никой не обръща внимания на тая бивша естонска проституДка. Срам за ЕС е това бостанско рошаво плашило.

    18:33 01.12.2025

  • 88 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    Защото Урсула каза,че Раша идвала в Европа:)

    18:33 01.12.2025

  • 89 Справедлив

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    Няма да ходим никъде, просто ще направим държавата си свободна и суверенна. А такива като теб ще ги показваме като панаирджийски мечки.

    18:33 01.12.2025

  • 90 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "По данни на НАТО....":

    "Хитлер за четири години стигна от Берлин до Москва..."

    Ха ха ха явно и история не знаеш - Хитлер за половин година стигна до Москва но след 4 години стигна пак до Берлин и се самоуби - сега зеления няма да има толкова смелост да се застреля.

    Пък и една и съща опорка да пишете под всяка статия не говори добре за умствените способности.

    18:34 01.12.2025

  • 91 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Единият":

    Така, ама не е точно. На КАя дядо и е служил в германските СС. Баща и е виден член на КПСС, а сега Кая е в ЕС. Явно цялата тази фамилия се преобуват, преобличат в зависимост от властта.

    18:34 01.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания