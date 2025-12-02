Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова за скандала в Брюксел: ЕС предпочита да игнорира проблемите си с корупцията, но постоянно поучава другите

Мария Захарова за скандала в Брюксел: ЕС предпочита да игнорира проблемите си с корупцията, но постоянно поучава другите

2 Декември, 2025 20:42 1 468 45

  • мария захарова-
  • федерика могерини-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • украйна

По-рано стана ясно, че Федерика Могерини е била задържана от белгийската полиция като част от разследване на твърдения за корупция в дипломатическата служба на ЕС

Мария Захарова за скандала в Брюксел: ЕС предпочита да игнорира проблемите си с корупцията, но постоянно поучава другите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) предпочита да игнорира собствените си проблеми с корупцията, но постоянно поучава другите. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС, коментирайки задържането на бившия ръководител на европейската дипломация Федерика Могерини, пише Фокус.

"В ЕС милиони евро ежедневно текат през "корупционни тръби“ към Киев, а оттам в частни джобове. Това се случва от години и се случва пред очите на всички. Всеки международен проблем е възможност за Брюксел да печели. От пандемията от COVID-19 до Украйна. Междувременно те предпочитат да игнорират собствените си проблеми, но постоянно поучават всички останали“, отбелязва Захарова.

По-рано агенция AFP съобщи, че Могерини е била задържана от белгийската полиция като част от разследване на твърдения за корупция в дипломатическата служба на ЕС.

Преди това Европейската комисия и Европейската прокуратура официално потвърдиха ареста на трима души по време на претърсвания от белгийската полиция в централата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни домове. Арестуваните са обвинени в измамни схеми, включващи строителни търгове, финансирани от ЕС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 80

    41 5 Отговор
    В 10-ката!

    Както винаги!

    Коментиран от #4

    20:43 02.12.2025

  • 2 Хм...

    5 49 Отговор
    Руските убийци да се прибират у дома! Не са те хората, които да поучават!

    Коментиран от #5, #40

    20:43 02.12.2025

  • 3 Да спират веднага

    37 4 Отговор
    Тези милиарди пари които текат през "корупционни тръби“ към Киев ! Аз съм категорично ЗА

    20:45 02.12.2025

  • 4 Браво!

    2 31 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Отчете се пръв! Ще има бонус копейки.

    Коментиран от #7, #10, #18

    20:45 02.12.2025

  • 5 Естет

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    Oт далеч се познава, че горе няма никой!

    20:46 02.12.2025

  • 6 Помак

    30 5 Отговор
    Евала г-жо Захарова

    20:47 02.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво!":

    ЯВНО СИ ЛЮЛИНСКИ ПРЕПЪЛНЕН КОНТЕЙНЕР?

    20:47 02.12.2025

  • 8 г...йсъзът е издънена кофа

    20 2 Отговор
    Ами нз ние къде си слагаме мършавите задни части в този потъващ кораб......

    20:49 02.12.2025

  • 9 Дедо

    23 2 Отговор
    Права е жената.

    20:52 02.12.2025

  • 10 808:2

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Браво!":

    А за тебе: бонусРазпрананннУсс , макар че предполагам си го взел вече 💩💩💩🤮🤮🤮👌

    20:52 02.12.2025

  • 11 Миролюб Войнов, дипломат

    2 22 Отговор
    Точно пък Маша и Рассия родината на корупцията тръгнали да поучават за корупция !!! Че всички ру3ки "генерали" еша си нямат от военно дело, но прибраха и изнесоха милиарди долари от опърпана Русия, а единствения читав руски генерал е Сирски, Четири Года разплакващ матушката на Матушката 😆👍

    Коментиран от #39

    20:53 02.12.2025

  • 12 Хасковски каунь

    20 1 Отговор
    Евроатлантиците изтичат в помийната яма.
    Украйна хвана от трите най-дългото.

    20:54 02.12.2025

  • 13 Атина Палада

    19 2 Отговор
    Единият от задържаните е директорът на ЕК:) при леля Урсула

    20:54 02.12.2025

  • 14 До Иван

    1 20 Отговор
    Русия е монголско, съветска, на златната орда на Московието но не и руска територия, това е блато наречено росийская империо на злото. То свободна Украйна дефакто няма как да е руска , то такава територия не съществува. 7 континента , пет океана, около 400 държави като 7- 8 като Русия, Китай САЩ , Канада и някои други с огромни провинции, огромни щати, огромни области превзети с сила са дефакто империи като цяло 99% от държавите са около България или плюс или минус територия , говорим за истинската дефакто Руснаците от руската империя са 110 млн от 146 млн население, и разпределени само по тънка ивица на юг и изток и най вече Западната европейска част а най общо взето Московето днешната московска област от 450 000 кв ксв са истинската територия на Русия, просто няма как цзелия свят или Донбас или някоя друга област да им принадлежи на 100%

    Коментиран от #19

    20:55 02.12.2025

  • 15 Божидар Димитров

    2 5 Отговор
    Тази вечер пак ще сме на диета със прясно смачкани и меки кифлички поднесени на тясната и плоска дъска на разочарованието. Българи, за да имате българско самосъзнание четене истинската история и не вярвайте на сектантските книжчици на политическата селяндурщина.

    20:58 02.12.2025

  • 16 фактите

    2 14 Отговор
    Тая ежедневно се обажда от тъмното без въобще някой да я пита В последствие никой въобще не я отразява и никой не подозира ,че е жива ,но тя пак продължава да говори и търси внимание все едно е в процес на диалог.Още повече Русия е една от най корумпираните и престъпни държави на тоя свят и тази да говори е повече от лицемерно

    Коментиран от #23, #32

    20:59 02.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да знаеш

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Браво!":

    Критикуваш една "копейка", затова получаваш бонус лак за нокти и червило!

    21:02 02.12.2025

  • 19 Някой да е чел история

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "До Иван":

    Ще се охрамотите. Русия е московието и останалото е завладени и подчинени народи с техните републики. Които ако някоя се позволи да се противи и да върви по свой си път московците изпращат армията да ги сръпче. Съвсем реална империя, която все още диша. Но исторически е влезнала в оставащото и време на империя, след което приключва. Както всяка предишна империя. Лошото е че докато загива империята, тогава води най-кървави войни.

    Коментиран от #30, #31

    21:03 02.12.2025

  • 20 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария

    5 1 Отговор
    са изпратили Официални възражения срещу искането на Украйна да се откаже от задълженията си по Конвенцията от Отава към Офиса на ООН по въпросите на разоръжаването и иска да използва забранени оръжия. Това беше обявено от заместник-генералния секретар на ООН, Висшия представител по въпросите на разоръжаването Изуми Накамицу.

    Коментиран от #26

    21:03 02.12.2025

  • 21 Факт

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:04 02.12.2025

  • 22 ПО ТОЧНО

    7 1 Отговор
    КРАДЕЦА ВИКА ,....ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА .....ТАКА И У ЮРОПА

    21:04 02.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тая вещер

    1 7 Отговор
    да си гледа навътре в необятната руска тюрма.

    21:08 02.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Украйна е принудена да се защити

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария":

    Както намери за добре и не трябва да взема под внимание мнението на държави, които се опитват да им пречат и да ги спъват. Защото ще последва съдбата на България. Разпокъсана с изкуствено създадени нации подвластни на фалшиви идеологии, обърнати в раздори помежду им.

    Коментиран от #29

    21:09 02.12.2025

  • 27 И къде е

    1 3 Отговор
    "Скандала" ?

    21:11 02.12.2025

  • 28 дедо

    4 2 Отговор
    Ко стаа бе западняшки хслуги. Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини, викайте УРАААА де!

    21:13 02.12.2025

  • 29 Е ама нали искат в ЕС

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Украйна е принудена да се защити":

    там е така. Ще им се казва как да доят кравите си, сливите им какъв размер да са и т.н. Както при нас, накараха ни всичко да затворим и ликвидираме и къде и какво печелим? Ще ядем френски картофи, немско краве масло и т.н.

    Коментиран от #33

    21:15 02.12.2025

  • 30 До Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Някой да е чел история":

    Извинявай за минуса който ти дадох, непрочетох до края и не симилирах казаното от теб, като го прочетох напълно, съм напълно съгласен с твоя коментар

    21:15 02.12.2025

  • 31 дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Някой да е чел история":

    Че по твоята логика УСА ги няма изобщо. Купи си термометър!

    21:15 02.12.2025

  • 32 дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "фактите":

    питаш но отговора , дори и да не ти харесва го знаеш.

    21:18 02.12.2025

  • 33 До Иван

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "Е ама нали искат в ЕС":

    Е че какво лошо има в това че Украйна иска в ЕС всичко е въпрос до народ управление и ниско ниво на корупцие, Урсула или еврото не са най големия проблем, защо Русия която сега е силна винаги е казвала че искала да е в НАТО поне 4 пъти, два пъти скала в ЕС но съдбата и е Путин докрай с Евразизма, докрай с империализма, след свободата си от СССР руснаците имат над 60 войни и то 99% само срещу съседи и някой от тях ги напада по 4 пъти ей така за спорта просто силата на джедаите е с тях и ядрения арсенал ги спасява иначе досега да са хвърчели русначета по цял свят от американски бобардировки

    21:20 02.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тити

    3 0 Отговор
    Захарова наздраве.

    21:26 02.12.2025

  • 37 хаха

    1 3 Отговор
    ...рече дебелата московитска магистралка...

    "zakharova wedding photos" в гугъл и става ясно какво е това същество.

    21:27 02.12.2025

  • 38 хаха

    2 5 Отговор
    "традиционните ватнишки ценности"

    "Московия настигна Африка по отношение на ХИВ"

    21:29 02.12.2025

  • 39 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Миролюб Войнов, дипломат":

    Да бе, верно. Руснаците и Путин са виновни за бруталната корупция у нас, в ЕС и в бандеристан. Как не се сетихме по-рано? Даже и лумпените снощи ги насъса Путин

    Коментиран от #41

    21:47 02.12.2025

  • 40 Амии

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    те изнасят само факти, а се поучава само този който има нещо в главата. В празните кратуни няма как да се случи нещо.

    21:56 02.12.2025

  • 41 фактите

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Хохо Бохо":

    Русия е поне 10 пъти по корумпираната от България.Най малкото начина на мислене на българина да краде ,да има широка корупция идва именно от Русия и ни е наслоено докато бяхме 45 години под руско / соц робство.Бая време трябва да мине за да се отърсим от това.Между другото това нещо важи за всички държави от източния блок и които са били под руско влияние.Корупцията и изостаналостта са на първо място благодарение на Русия

    Коментиран от #43

    21:58 02.12.2025

  • 42 Маша

    1 1 Отговор
    Е Велика !!!

    22:03 02.12.2025

  • 43 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "фактите":

    Фактите са че корупция има не по малко в Гърция,Италия и Испания които не са били под руско влияние.

    22:04 02.12.2025

  • 44 Сега разбах

    0 0 Отговор
    "В ЕС милиони евро ежедневно текат през "корупционни тръби“ към Киев, а оттам в частни джобове. Това се случва от години и се случва пред очите на всички." А аз си мислех, че ние сме далеко напред в тази област.

    22:04 02.12.2025

  • 45 мамаша

    0 0 Отговор
    стига със тая водка

    22:15 02.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания