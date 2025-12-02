Мария Захарова за скандала в Брюксел: ЕС предпочита да игнорира проблемите си с корупцията, но постоянно поучава другите

Европейският съюз (ЕС) предпочита да игнорира собствените си проблеми с корупцията, но постоянно поучава другите. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС, коментирайки задържането на бившия ръководител на европейската дипломация Федерика Могерини, пише Фокус.
"В ЕС милиони евро ежедневно текат през "корупционни тръби“ към Киев, а оттам в частни джобове. Това се случва от години и се случва пред очите на всички. Всеки международен проблем е възможност за Брюксел да печели. От пандемията от COVID-19 до Украйна. Междувременно те предпочитат да игнорират собствените си проблеми, но постоянно поучават всички останали“, отбелязва Захарова.
По-рано агенция AFP съобщи, че Могерини е била задържана от белгийската полиция като част от разследване на твърдения за корупция в дипломатическата служба на ЕС.
Преди това Европейската комисия и Европейската прокуратура официално потвърдиха ареста на трима души по време на претърсвания от белгийската полиция в централата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни домове. Арестуваните са обвинени в измамни схеми, включващи строителни търгове, финансирани от ЕС.
2 Декември, 2025 20:42 1 468 45
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 80
Както винаги!
Коментиран от #4
20:43 02.12.2025
2 Хм...
Коментиран от #5, #40
20:43 02.12.2025
3 Да спират веднага
20:45 02.12.2025
4 Браво!
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Отчете се пръв! Ще има бонус копейки.
Коментиран от #7, #10, #18
20:45 02.12.2025
5 Естет
До коментар #2 от "Хм...":Oт далеч се познава, че горе няма никой!
20:46 02.12.2025
6 Помак
20:47 02.12.2025
7 Боруна Лом
До коментар #4 от "Браво!":ЯВНО СИ ЛЮЛИНСКИ ПРЕПЪЛНЕН КОНТЕЙНЕР?
20:47 02.12.2025
8 г...йсъзът е издънена кофа
20:49 02.12.2025
9 Дедо
20:52 02.12.2025
10 808:2
До коментар #4 от "Браво!":А за тебе: бонусРазпрананннУсс , макар че предполагам си го взел вече 💩💩💩🤮🤮🤮👌
20:52 02.12.2025
11 Миролюб Войнов, дипломат
Коментиран от #39
20:53 02.12.2025
12 Хасковски каунь
Украйна хвана от трите най-дългото.
20:54 02.12.2025
13 Атина Палада
20:54 02.12.2025
14 До Иван
Коментиран от #19
20:55 02.12.2025
15 Божидар Димитров
20:58 02.12.2025
16 фактите
Коментиран от #23, #32
20:59 02.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да знаеш
До коментар #4 от "Браво!":Критикуваш една "копейка", затова получаваш бонус лак за нокти и червило!
21:02 02.12.2025
19 Някой да е чел история
До коментар #14 от "До Иван":Ще се охрамотите. Русия е московието и останалото е завладени и подчинени народи с техните републики. Които ако някоя се позволи да се противи и да върви по свой си път московците изпращат армията да ги сръпче. Съвсем реална империя, която все още диша. Но исторически е влезнала в оставащото и време на империя, след което приключва. Както всяка предишна империя. Лошото е че докато загива империята, тогава води най-кървави войни.
Коментиран от #30, #31
21:03 02.12.2025
20 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария
Коментиран от #26
21:03 02.12.2025
21 Факт
21:04 02.12.2025
22 ПО ТОЧНО
21:04 02.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тая вещер
21:08 02.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Украйна е принудена да се защити
До коментар #20 от "Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария":Както намери за добре и не трябва да взема под внимание мнението на държави, които се опитват да им пречат и да ги спъват. Защото ще последва съдбата на България. Разпокъсана с изкуствено създадени нации подвластни на фалшиви идеологии, обърнати в раздори помежду им.
Коментиран от #29
21:09 02.12.2025
27 И къде е
21:11 02.12.2025
28 дедо
21:13 02.12.2025
29 Е ама нали искат в ЕС
До коментар #26 от "Украйна е принудена да се защити":там е така. Ще им се казва как да доят кравите си, сливите им какъв размер да са и т.н. Както при нас, накараха ни всичко да затворим и ликвидираме и къде и какво печелим? Ще ядем френски картофи, немско краве масло и т.н.
Коментиран от #33
21:15 02.12.2025
30 До Иван
До коментар #19 от "Някой да е чел история":Извинявай за минуса който ти дадох, непрочетох до края и не симилирах казаното от теб, като го прочетох напълно, съм напълно съгласен с твоя коментар
21:15 02.12.2025
31 дедо
До коментар #19 от "Някой да е чел история":Че по твоята логика УСА ги няма изобщо. Купи си термометър!
21:15 02.12.2025
32 дедо
До коментар #16 от "фактите":питаш но отговора , дори и да не ти харесва го знаеш.
21:18 02.12.2025
33 До Иван
До коментар #29 от "Е ама нали искат в ЕС":Е че какво лошо има в това че Украйна иска в ЕС всичко е въпрос до народ управление и ниско ниво на корупцие, Урсула или еврото не са най големия проблем, защо Русия която сега е силна винаги е казвала че искала да е в НАТО поне 4 пъти, два пъти скала в ЕС но съдбата и е Путин докрай с Евразизма, докрай с империализма, след свободата си от СССР руснаците имат над 60 войни и то 99% само срещу съседи и някой от тях ги напада по 4 пъти ей така за спорта просто силата на джедаите е с тях и ядрения арсенал ги спасява иначе досега да са хвърчели русначета по цял свят от американски бобардировки
21:20 02.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тити
21:26 02.12.2025
37 хаха
"zakharova wedding photos" в гугъл и става ясно какво е това същество.
21:27 02.12.2025
38 хаха
"Московия настигна Африка по отношение на ХИВ"
21:29 02.12.2025
39 Хохо Бохо
До коментар #11 от "Миролюб Войнов, дипломат":Да бе, верно. Руснаците и Путин са виновни за бруталната корупция у нас, в ЕС и в бандеристан. Как не се сетихме по-рано? Даже и лумпените снощи ги насъса Путин
Коментиран от #41
21:47 02.12.2025
40 Амии
До коментар #2 от "Хм...":те изнасят само факти, а се поучава само този който има нещо в главата. В празните кратуни няма как да се случи нещо.
21:56 02.12.2025
41 фактите
До коментар #39 от "Хохо Бохо":Русия е поне 10 пъти по корумпираната от България.Най малкото начина на мислене на българина да краде ,да има широка корупция идва именно от Русия и ни е наслоено докато бяхме 45 години под руско / соц робство.Бая време трябва да мине за да се отърсим от това.Между другото това нещо важи за всички държави от източния блок и които са били под руско влияние.Корупцията и изостаналостта са на първо място благодарение на Русия
Коментиран от #43
21:58 02.12.2025
42 Маша
22:03 02.12.2025
43 Анонимен
До коментар #41 от "фактите":Фактите са че корупция има не по малко в Гърция,Италия и Испания които не са били под руско влияние.
22:04 02.12.2025
44 Сега разбах
22:04 02.12.2025
45 мамаша
22:15 02.12.2025