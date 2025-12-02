Новини
Предизборна битка! ФИДЕС на Виктор Орбан скъсява дистанцията с опозиционната партия „Тиса“

2 Декември, 2025 16:35 1 001 18

Според последните данни 47% от решилите за кого да гласуват подкрепят "Тиса", докато "Фидес" събира 40 на сто

Партията на унгарския премиер Виктор Орбан - "Фидес" - е намалила изоставането си спрямо опозиционната формация "Тиса" през ноември. Това показва ново проучване на базирания в Будапеща изследователски център 21 Research Centre, проведено между 21 и 28 ноември и цитирано от "Ройтерс".

Въпреки че "Тиса" остава водеща политическа сила, разликата между нея и управляващата партия се е свила значително - тенденция, която съвпада с резултатите от друго проучване, публикувано миналата седмица от агенция Median.

Според последните данни 47% от решилите за кого да гласуват подкрепят "Тиса", докато "Фидес" събира 40%. През октомври разликата между двете партии беше 10 пункта.

Анализаторите отдават подобрението в позициите на Орбан на широк пакет от предизборни социални мерки, които правителството обяви през последните месеци. Според S&P Global стойността им е приблизително 2% от БВП. Сред тях са: субсидирани ипотечни кредити за млади семейства, данъчни облекчения, допълнително увеличение на пенсиите, което трябва да бъде изплатено през февруари - малко преди изборите.

Даниел Рона, директор на 21 Research Centre, коментира, че мерките дават резултат най-вече сред избирателите над 65 години. Въпреки това, според него ръстът в подкрепата за "Фидес" остава в рамките на статистическата грешка и предстоящите анкети ще покажат дали тенденцията е трайна.

Унгария все още изпитва последиците от инфлационния шок, последвал руската инвазия в Украйна през 2022 г., а икономиката застива трета поредна година. Затова и 60% от анкетираните в проучването на Median вярват, че страната върви "в грешна посока".

Индексите на потребителското доверие също показват колебания. Данни на Европейската комисия и унгарския институт GKI регистрират лек спад през ноември, макар нивата да остават над тези от средата на годината.

В навечерието на изборите унгарският премиер засилва дипломатическите си инициативи. Той успя да договори едногодишно изключение от американските санкции срещу руска енергия, благодарение на подкрепата на президента Доналд Тръмп - ход, който според експерти оживява икономиката и ограничава риска от скок в цените на енергията.

Центристкият опозиционен лидер Петер Маджар, основател на партия "Тиса", остава сериозен претендент за поста на Орбан. Той се позиционира като алтернатива на 14-годишното управление на премиера и привлича широка подкрепа сред градските и младите избиратели.

Очаква се изборите да се проведат през април 2026 г., а политическата динамика в страната показва, че кампанията ще бъде една от най-оспорваните за последното десетилетие.


Унгария
  • 1 КзББ и ДП

    10 8 Отговор
    Унгария отива на кино без Орбан.Те си решават

    16:42 02.12.2025

  • 2 Пророк

    4 11 Отговор
    Унгарският боклук е същият като нащите боклуци. Накрая ще фалшифицира изборите, за да спечели. Идете в Унгария, да видите как я души. Същото като в Българиия. Мина модата на меката диктатура. махалото тръгва в обратна посока.

    Коментиран от #4, #10, #13

    16:47 02.12.2025

  • 3 Българин 🇧🇬

    11 5 Отговор
    Успех на Орбан ! Единствения нормален лидер в Европа !

    16:47 02.12.2025

  • 4 Да бе , да ! 😜

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пророк":

    Достатъчно е да виждаме как в България турски тикви и прасета задушават страната .

    16:49 02.12.2025

  • 5 Смешник

    6 3 Отговор
    Ако унгарците изтъкват Орбан на изборите това ще е голям автогол и много жалко за тях

    16:50 02.12.2025

  • 6 смх

    2 4 Отговор
    нормален., ама не е!

    16:51 02.12.2025

  • 7 Шопа ВАНГЕЛ

    4 9 Отговор
    Орбанчо отива у кенефо. Унгария почва да дава оръжие на Украйна. Путин губи. Русия изчезва от картата.

    Коментиран от #9

    16:53 02.12.2025

  • 8 Ха ха

    0 5 Отговор
    Русофилите квичат като Пеевски в месокомбината.

    16:55 02.12.2025

  • 9 Споко !

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопа ВАНГЕЛ":

    След време ще се оправиш , но повече не бъркай в контакта с мокри ръце !

    16:57 02.12.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пророк":

    И как Орбан души Унгария? Като и осигурява горива, като не позволява да се напълни с мигранти или като забранява прайдовете, ли? Като се противопоставя на това унгарци да бъдат въвличане в чужда война, ли? Като издига международния авторитет на унгарците контактувайки с лидерите на големите държави ли? Ти на това душене ли му викаш? Че каква алтернатива имат унгарците? Някой като Урсулка и Кая ли?

    Коментиран от #16

    16:58 02.12.2025

  • 11 000

    2 1 Отговор
    Путин и тръмп си говорят за съвместен бизнес за около 2 трилиона долара. С ес никой не говори. Ес е приключен.

    16:59 02.12.2025

  • 12 Урсулата

    2 0 Отговор
    Даде 10 млрд. На опозицията
    Хаха

    17:05 02.12.2025

  • 13 Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пророк":

    Или си насмъркан или подквасен. Да говориш така за световен лидер, който прави невероятни неща за страната си и народа си, значи не си в час или на себе си. Мечтаем за наш такъв лидер! А не разбирам сегашният опозиционен лидер с какво привлича вниманието. Чакам статия от Мара.

    17:06 02.12.2025

  • 14 Т Живков

    0 0 Отговор
    Ненормалния е на боклука

    17:16 02.12.2025

  • 15 Георгиев

    0 0 Отговор
    Попрочетох в интернет за опонента на Орбан. Маджар е фамилията му. Бил е човек на Орбан в ЕС, станал известен, после ЕНП го придобили и той направил партия, основно с антируска насоченост и събира гласове. Това е унгарския "Зеленски". Неговата дейност сега е шоу, като на оня. И работи срещу САЩ. Аз не ги разбирам: Орбан направи невероятното да не прекъсне доставките на газ и нефт от Русия и да няма блокиране от САЩ. Какво искат, а ако всичко се завърти на 180°?

    Коментиран от #18

    17:20 02.12.2025

  • 16 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха-ха":

    Много си загрижен за просперитета на Унгария, а не виждаш ти къде си.

    17:21 02.12.2025

  • 17 Унгарският фашист губи

    1 0 Отговор
    Ама той Орбанчо губи ли бе? Ама нали беше най-великия? Ама той "скъсявал"... Ха ха ха ха... ама той бил и той късак.

    Ганьо, Ганьо, Ганев, Ганьо. Къде е възторженият патос и пропаганда, която иначе се излива под всяка статия с Орбан?!

    17:29 02.12.2025

  • 18 Биде

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Георгиев":

    Болните мозъци единствено, за което можете да говорите е за Русия. Дори в кенефа виждате - Русия.

    17:31 02.12.2025

