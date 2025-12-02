Предизборна битка! ФИДЕС на Виктор Орбан скъсява дистанцията с опозиционната партия „Тиса“

Партията на унгарския премиер Виктор Орбан - "Фидес" - е намалила изоставането си спрямо опозиционната формация "Тиса" през ноември. Това показва ново проучване на базирания в Будапеща изследователски център 21 Research Centre, проведено между 21 и 28 ноември и цитирано от "Ройтерс".
Въпреки че "Тиса" остава водеща политическа сила, разликата между нея и управляващата партия се е свила значително - тенденция, която съвпада с резултатите от друго проучване, публикувано миналата седмица от агенция Median.
Според последните данни 47% от решилите за кого да гласуват подкрепят "Тиса", докато "Фидес" събира 40%. През октомври разликата между двете партии беше 10 пункта.
Анализаторите отдават подобрението в позициите на Орбан на широк пакет от предизборни социални мерки, които правителството обяви през последните месеци. Според S&P Global стойността им е приблизително 2% от БВП. Сред тях са: субсидирани ипотечни кредити за млади семейства, данъчни облекчения, допълнително увеличение на пенсиите, което трябва да бъде изплатено през февруари - малко преди изборите.
Даниел Рона, директор на 21 Research Centre, коментира, че мерките дават резултат най-вече сред избирателите над 65 години. Въпреки това, според него ръстът в подкрепата за "Фидес" остава в рамките на статистическата грешка и предстоящите анкети ще покажат дали тенденцията е трайна.
Унгария все още изпитва последиците от инфлационния шок, последвал руската инвазия в Украйна през 2022 г., а икономиката застива трета поредна година. Затова и 60% от анкетираните в проучването на Median вярват, че страната върви "в грешна посока".
Индексите на потребителското доверие също показват колебания. Данни на Европейската комисия и унгарския институт GKI регистрират лек спад през ноември, макар нивата да остават над тези от средата на годината.
В навечерието на изборите унгарският премиер засилва дипломатическите си инициативи. Той успя да договори едногодишно изключение от американските санкции срещу руска енергия, благодарение на подкрепата на президента Доналд Тръмп - ход, който според експерти оживява икономиката и ограничава риска от скок в цените на енергията.
Центристкият опозиционен лидер Петер Маджар, основател на партия "Тиса", остава сериозен претендент за поста на Орбан. Той се позиционира като алтернатива на 14-годишното управление на премиера и привлича широка подкрепа сред градските и младите избиратели.
Очаква се изборите да се проведат през април 2026 г., а политическата динамика в страната показва, че кампанията ще бъде една от най-оспорваните за последното десетилетие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КзББ и ДП
16:42 02.12.2025
2 Пророк
Коментиран от #4, #10, #13
16:47 02.12.2025
3 Българин 🇧🇬
16:47 02.12.2025
4 Да бе , да ! 😜
До коментар #2 от "Пророк":Достатъчно е да виждаме как в България турски тикви и прасета задушават страната .
16:49 02.12.2025
5 Смешник
16:50 02.12.2025
6 смх
16:51 02.12.2025
7 Шопа ВАНГЕЛ
Коментиран от #9
16:53 02.12.2025
8 Ха ха
16:55 02.12.2025
9 Споко !
До коментар #7 от "Шопа ВАНГЕЛ":След време ще се оправиш , но повече не бъркай в контакта с мокри ръце !
16:57 02.12.2025
10 Ха-ха-ха
До коментар #2 от "Пророк":И как Орбан души Унгария? Като и осигурява горива, като не позволява да се напълни с мигранти или като забранява прайдовете, ли? Като се противопоставя на това унгарци да бъдат въвличане в чужда война, ли? Като издига международния авторитет на унгарците контактувайки с лидерите на големите държави ли? Ти на това душене ли му викаш? Че каква алтернатива имат унгарците? Някой като Урсулка и Кая ли?
Коментиран от #16
16:58 02.12.2025
11 000
16:59 02.12.2025
12 Урсулата
Хаха
17:05 02.12.2025
13 Георгиев
До коментар #2 от "Пророк":Или си насмъркан или подквасен. Да говориш така за световен лидер, който прави невероятни неща за страната си и народа си, значи не си в час или на себе си. Мечтаем за наш такъв лидер! А не разбирам сегашният опозиционен лидер с какво привлича вниманието. Чакам статия от Мара.
17:06 02.12.2025
14 Т Живков
17:16 02.12.2025
15 Георгиев
Коментиран от #18
17:20 02.12.2025
16 А бе
До коментар #10 от "Ха-ха-ха":Много си загрижен за просперитета на Унгария, а не виждаш ти къде си.
17:21 02.12.2025
17 Унгарският фашист губи
Ганьо, Ганьо, Ганев, Ганьо. Къде е възторженият патос и пропаганда, която иначе се излива под всяка статия с Орбан?!
17:29 02.12.2025
18 Биде
До коментар #15 от "Георгиев":Болните мозъци единствено, за което можете да говорите е за Русия. Дори в кенефа виждате - Русия.
17:31 02.12.2025