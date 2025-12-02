Предизборна битка! ФИДЕС на Виктор Орбан скъсява дистанцията с опозиционната партия „Тиса“

Партията на унгарския премиер Виктор Орбан - "Фидес" - е намалила изоставането си спрямо опозиционната формация "Тиса" през ноември. Това показва ново проучване на базирания в Будапеща изследователски център 21 Research Centre, проведено между 21 и 28 ноември и цитирано от "Ройтерс".

Въпреки че "Тиса" остава водеща политическа сила, разликата между нея и управляващата партия се е свила значително - тенденция, която съвпада с резултатите от друго проучване, публикувано миналата седмица от агенция Median.

Според последните данни 47% от решилите за кого да гласуват подкрепят "Тиса", докато "Фидес" събира 40%. През октомври разликата между двете партии беше 10 пункта.

Анализаторите отдават подобрението в позициите на Орбан на широк пакет от предизборни социални мерки, които правителството обяви през последните месеци. Според S&P Global стойността им е приблизително 2% от БВП. Сред тях са: субсидирани ипотечни кредити за млади семейства, данъчни облекчения, допълнително увеличение на пенсиите, което трябва да бъде изплатено през февруари - малко преди изборите.

Даниел Рона, директор на 21 Research Centre, коментира, че мерките дават резултат най-вече сред избирателите над 65 години. Въпреки това, според него ръстът в подкрепата за "Фидес" остава в рамките на статистическата грешка и предстоящите анкети ще покажат дали тенденцията е трайна.

Унгария все още изпитва последиците от инфлационния шок, последвал руската инвазия в Украйна през 2022 г., а икономиката застива трета поредна година. Затова и 60% от анкетираните в проучването на Median вярват, че страната върви "в грешна посока".

Индексите на потребителското доверие също показват колебания. Данни на Европейската комисия и унгарския институт GKI регистрират лек спад през ноември, макар нивата да остават над тези от средата на годината.

В навечерието на изборите унгарският премиер засилва дипломатическите си инициативи. Той успя да договори едногодишно изключение от американските санкции срещу руска енергия, благодарение на подкрепата на президента Доналд Тръмп - ход, който според експерти оживява икономиката и ограничава риска от скок в цените на енергията.

Центристкият опозиционен лидер Петер Маджар, основател на партия "Тиса", остава сериозен претендент за поста на Орбан. Той се позиционира като алтернатива на 14-годишното управление на премиера и привлича широка подкрепа сред градските и младите избиратели.

Очаква се изборите да се проведат през април 2026 г., а политическата динамика в страната показва, че кампанията ще бъде една от най-оспорваните за последното десетилетие.