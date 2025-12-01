Новини
Първият дипломат на Орбан: 2025 г. беше годината на изолацията на Европейския съюз

Първият дипломат на Орбан: 2025 г. беше годината на изолацията на Европейския съюз

1 Декември, 2025 18:33

Петер Сиярто заяви, че политиците от либералния мейнстрийм години наред се надпреварват кой да отправи най-грубите думи към американския президент Доналд Тръмп

Изминаващата година беше годината, в която Европейският съюз остана изолиран, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто по време на парламентарно изслушване. Той допълни, че раздразнението на Брюксел към Унгария се дължи на факта, че обединението „вече не е играч в глобалната политика“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„ЕС вече няма роля при разрешаването на конфликтите на континента“, заяви Сиярто пред външнополитическата комисия на парламента. „Това, че е отстранен по такъв начин, обяснява раздразнението в европейските забележки, които показват, че там не знаят какво да правят с лидера на централноевропейска държава, който не иска от Западна Европа разрешение да следва външна политика, основана на националните интереси“, заяви Сиярто.

Според него това е последица от „идеологизираната външна политика на Брюксел, изградена върху илюзии и политически предразсъдъци“. „Днес ЕС следва провоенна, промиграционна и проджендър външнополитическа стратегия и така се изолира напълно от глобалната политика“, заяви министърът.

Сиярто заяви, че политиците от либералния мейнстрийм години наред се надпреварват „кой да отправи най-грубите думи към американския президент Доналд Тръмп, затова нищо чудно, че накрая ЕС сключи извънредно неблагоприятно споразумение за митата със САЩ“.

Междувременно дипломат номер едно на Будапеща заяви, че ЕС става все по-изолиран и от Китай. Според него Европейската комисия е „преминала всякакви граници“, описвайки Китай като „системен противник“, отбелязвайки, че вместо това ЕС трябва да последва примера на Унгария и да се стреми към ползотворно сътрудничество с Пекин.

Сиярто разкритикува санкциите срещу Русия, заявявайки, че те елиминират модела на ръст, основан върху комбинацията от напредналата западна технология и евтината източна енергия.

„Това, че европейците трябва да плащат двойно и тройно повече от това, което американските икономически играчи плащат за газ, не е решението, както и това, че европейският бизнес плаща четири-пет пъти това, което китайските им колеги плащат за електричество“, заяви той.

„Приехме 19 пакета санкции през последните четири години и руската икономика така и не беше поставена на колене. За сметка на това предизвикахме много сериозни проблеми на Европа със скачащи до тавана цени на енергията освен всичко друго“, допълни министърът.

Сиярто разкритикува ЕС, че става все по-изолиран и от някои африкански и азиатски държави, след като не е сключил споразумения за свободна търговия и защита на инвестициите с тях. Той заяви, че това се дължи на факта, че ЕС „постоянно се опитва да наложи несвързани теми в подобни споразумения“.

„Какво общо има джендър идеологията на Брюксел с търговското сътрудничество? С този идеологизиран подход ние проваляме сключването на споразумения, които биха били в интерес на ЕС“, посочи той.

Междувременно той приветства мирния план на Доналд Тръмп като „огромна възможност“ за прекратяване на войната в Украйна. „Унгарците напълно подкрепяме това. Но нека не бъдем наивни. Европейците ще направят всичко по силите си да провалят това, както провалиха всички мирни усилия досега“, заяви Сиярто.

Той заяви, че, ако конфликтът не бъде разрешен с дипломация, ситуацията „ще се влошава с всеки изминал ден“.

„Мисля, че е време европейците да подкрепят мира. Разбира се, имаме Унгария като място за организиране на мирните преговори. Както американският, така и руският президент дадоха на премиера Орбан ясно да се разбере, че подготовката е в ход и стига да възникне ситуация, при която подобна среща да завърши със споразумение, те ще пристигнат в Будапеща“, заключи Сиярто.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така е

    16 3 Отговор
    И продължават да ни изолират, докато Тръмп и Путин не ги спрат.

    Коментиран от #6

    18:35 01.12.2025

  • 2 Хи хи хи

    15 6 Отговор
    И затова евро войнолюбците са във трета глуха !!!!!

    18:36 01.12.2025

  • 3 си дзън

    6 19 Отговор
    ЕС изолиран - Унгария на Орбан в центъра на света. Абе тоя нормален ли е?

    Коментиран от #17

    18:37 01.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ама късно

    5 10 Отговор
    ще ревете,като Вучич !

    18:40 01.12.2025

  • 6 Путин

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    обикаля столици и форуми!

    18:41 01.12.2025

  • 7 До сега

    5 7 Отговор
    нямаха ли дипломат?

    18:44 01.12.2025

  • 8 питер хояргу

    2 9 Отговор
    ми набийте си шута

    18:44 01.12.2025

  • 9 Неразбрал

    11 3 Отговор
    Някой да ми обясни колко проZд трябва да си , че не разбираш , че губиш и да наливаш милиарди във каца без дъно и да оправдаваш , че не ги крадат и ти участваш в кражбата ?????

    Коментиран от #16

    18:46 01.12.2025

  • 10 Цялата новорусия във РУСИЯ

    11 3 Отговор
    Във Русия и няма да има проблем !!!!!

    Коментиран от #12, #15

    18:48 01.12.2025

  • 11 пенсионер

    6 9 Отговор
    Унгария върви стремглаво надолу, да видим до къде ще стигне с това управление.

    18:51 01.12.2025

  • 12 А клоуна къде ще ходи ????????????

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Цялата новорусия във РУСИЯ":

    Във сибир на почивка ....няма да мръзне защото има климатични промени !!!!

    18:52 01.12.2025

  • 13 на симката

    6 7 Отговор
    двама руски 🤡

    18:52 01.12.2025

  • 14 Далавера Импекс

    9 2 Отговор
    2025 беше, годината на лидерите-крадци на ЕС, с най-много откраднати пари от гражданите на ЕС.

    18:53 01.12.2025

  • 15 Свети Нептуний

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Цялата новорусия във РУСИЯ":

    мужици гоу хоум.

    18:53 01.12.2025

  • 16 пенсионер

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "Неразбрал":

    Ти наистина си неразбрал. По-малкото зло е да се помага на Украйна, отколкото да не се помага. Защото ако орките победят на ЕС ще му трябват няколко пъти повече пари за въоръжаване и ти и всички ние ще живеем още по зле.

    Коментиран от #21

    18:54 01.12.2025

  • 17 Дрън дрън

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Нормален е.Я прочети пак и осмисли какво казва и кажи,че не е така.

    19:02 01.12.2025

  • 18 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Тя и следващата ще е такава и така от три години насам ,докато не вкарат във война ,за борчове никой нищо не казва и напечатана шума

    19:04 01.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "пенсионер":

    И защо ще му трябват на ЕС за въоръжаване ,ще ни обадиш ли? Ако си мислиш,че Русия ще дойде тук в Европа да ви плаща дълговете и пенсиите,значи сте п.олу.дели:)))

    19:21 01.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

