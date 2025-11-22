Виктор Орбан: Следващите седмици са критични за мира в Украйна

Предстоящите седмици ще се окажат ключови за разрешаването на украинската криза, каза министър-председателят на Унгария Виктор Орбан, цитиран от АП.
Смятам, че настъпи повратна точка и следващите две-три седмици ще бъдат изключително важни, прогнозира унгарският премиер.
Орбан спомена плана на САЩ, като отбеляза, че "в този мирен план са включени предложения, по които руснаците и американците вече са провели предварителни дискусии". Той изрази увереност, че този план ще бъде важна стъпка за организирането на евентуален форум в Будапеща за уреждане на конфликта в Украйна.
По-рано, според съобщения на западните медии, администрацията на Доналд Тръмп представи план от 28 точки за уреждане на конфликта в Украйна.
Планът включва, по-специално, гаранции за сигурност, основани на член 5 от устава на НАТО, споразумение за ненападение между Русия и Украйна, отказ на Киев да се присъедини към НАТО, намаляване на числеността на украинските въоръжени сили.
Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на журналисти дали Кремъл може да потвърди информацията за наличието на план за уреждане на конфликта в Украйна, заяви: "По този въпрос мога да кажа само това, което вече сме повтаряли многократно (...): не можем да добавим нищо ново към казаното в Анкоридж. В този случай нямаме никакви новости".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #6, #7
09:44 22.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
09:45 22.11.2025
3 Цензура
измислени планове за мир, подмолни действия уж за
спиране на кръвопролитията са не само лицемерни, но и
лъжовни. Американците искат просто да умилостивят
руския президент и да му замажат очите за
действителните намерения на САЩ. Виждаме как му текат
лигите на американския президент и се облизва за
сладкото парче пай - Венецуела. Колко е просто всичко,
Путин просто трябва да не се замесва в тези събития.
Ясно е, че Европа е явният враг на Русия който поддържа
войната, а САЩ са в сянка и помагат тайно за тази война,
а плановете и за край са блъф.
09:45 22.11.2025
4 Пич
09:45 22.11.2025
5 Клиент
09:45 22.11.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Путин":ООН гласува окупация на Ивицата Газа.
09:45 22.11.2025
7 ООН
До коментар #1 от "Путин":Не можем ве, Ротшилдови ни създадоха.
09:45 22.11.2025
8 Бесило
09:47 22.11.2025
9 Путин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Путин те покани да избягаш от гнета на Запада в Русия, нали? Ти що стоиш и ревеш като булка?
Бъди мужик - заминавай се спасявай.
Коментиран от #15, #25
09:47 22.11.2025
10 име
Коментиран от #14
09:49 22.11.2025
11 зИленски
дано се измъкна
но доста Окраинци ме търсят
ще видим...
09:50 22.11.2025
12 Унгариците
Коментиран от #16
09:50 22.11.2025
13 Курд Околянов
09:51 22.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
До коментар #9 от "Путин":Aбе, ти както ккаъв се явяваш, че разговаряш с такъв императиен тон с хората, бе?
Кой си ти, та ще гониш хората от родината им?
Ще си живеем в България, защото тук сме родени, тук работим и тук плащаме данъци. Ти си точно никой.
България не е по подразбиране ЕС и НАТО. България си е българия. В горните две институции ни вкараха шефовете ти и дори не ни питаха.
Искаш ли да направим референдум по въпросната ни принадлежност към тия институции, да видиш какво мислят БЪЛГАРИТЕ?
Коментиран от #19, #22, #44
09:57 22.11.2025
16 Ха ха
До коментар #12 от "Унгариците":Маджаритепмогат само да се върнат в Русия, откъдето са и дошли. Те са цирей сред славяно-германски континент. Трябвало е Хитлер да започне от тях.
09:57 22.11.2025
17 В Донецката народна република ДНР
09:58 22.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин
До коментар #15 от "Механик":Родината ви е Русия! Да ви видят руснаците, как ви прихваща ресофобия, когато ви кажат да си отивате в Русия, ще падне голямо разкулачване.
Май добре е да дойдат руснаци да ни освободят от русофилите пак.
Коментиран от #23, #28
09:59 22.11.2025
20 Уса
09:59 22.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Путин
До коментар #15 от "Механик":Направи референдум, Пудел! Плащал бил данъци 😀
10:00 22.11.2025
23 Механик
До коментар #19 от "Путин":Вече бълнуваш, пич! Никак не си добре в последно време.
Да дойдат РУСНАЦИТЕ, за да ни освободят от РУСОФИЛИТЕ, викаш???
Серизоно лечение ти трябва вече.
Коментиран от #26
10:01 22.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Шушумиго
До коментар #9 от "Путин":Който се премести в Русия,не сгреши!Ама ще изчакаме да свърши войната,да видим тук кои ще дойдат.Руснаци или украинци.Моли се да са руснаци!Те поне имат милост.Украинците убиват на улицата.Бил съм там.
Коментиран от #30
10:02 22.11.2025
26 Путин
До коментар #23 от "Механик":Трайчо Костов беше русофил и докара руснаците, те му видяха сметката. И един генерал Радко Димитриев мина на руска страна и него го ликвидираха руснаците.
Това ще е съдбата на руските лизачи, ако пак дойдат руснаците.
10:04 22.11.2025
27 Бащата на някаква Саяна
10:05 22.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Путин
До коментар #25 от "Шушумиго":Значи който не е заминал за Русия е сгрешил. Поправи грешката си - заминава. Мухосаранск те очаква - държавна квартира в триетажна дървена барака от 1932ра.
10:06 22.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Путин
До коментар #28 от "Евроатлантик":Ако им поднеш в краката най-малко ще те сритат в главата. Отзад трябва да целуваш, хем по пристижно, хем по безопасно. Най-много да ти пръцнат, но поне ще си нахранен.
10:08 22.11.2025
35 "Уиткоф се нуждае от психиатър": 😁
Тръмп осуети плановете на Европа да открадне замразени руски активи.
Новият план на САЩ за прекратяване на огъня от 28 точки включва алтернативна идея за използване на тези средства.
Планира се 100 милиарда от тях да бъдат използвани за възстановяване на Украйна от американски компании, от които САЩ ще получат 50% от печалбата.
В ЕС се опасяват, че обявеното от Уиткоф предложение ще намали шансовете за отпускане на Украйна на "репатриращ кредит".
10:09 22.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 име
До коментар #32 от "демократ":Що да го сминят, кличко като е толкова отворен, да хваща пътя към фронта и да покаже как се прави.
Коментиран от #38
10:10 22.11.2025
38 Киев за два дня
До коментар #37 от "име":Пумияр гладен.
Коментиран от #58
10:11 22.11.2025
39 истината е една
10:12 22.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Копейкотрошач
До коментар #36 от "Османеца":Вратленцето ти колко минути ще издържи?
10:13 22.11.2025
42 значи ,
10:13 22.11.2025
43 сара
Коментиран от #56
10:14 22.11.2025
44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "Механик":Как пък един клепар като господин Механик не замина за руският рай?
10:15 22.11.2025
45 Бай хаяши
10:16 22.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Фейк на часа
10:16 22.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Артилерист
10:18 22.11.2025
50 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #54
10:19 22.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 В В.П.
10:21 22.11.2025
53 В В.П.
10:22 22.11.2025
54 оня
До коментар #50 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Не казвай ,,никога ,, , защото става точно обратното ! А може би си имал предвид , че урките нямат шанс срещу многократно по-силен и по-голям съперник , какъвто е Русия ?! Понял или нет ?!
10:23 22.11.2025
55 В В.П.
10:24 22.11.2025
56 Така е
До коментар #43 от "сара":Тръмп не го интересува нито ЕС, нито Русия, нито Украйна. Който си плаща, него защитава.
10:46 22.11.2025
57 Бонев
Путин ни спаси от СВЕТОВЕН геноцид, като унищожи 37 биолаборатории на САЩ построени от Виктория Н/лан готови да избият многократно повече хора от лабораторията в Ухан Китаи на САЩ и Германия.
Путин иска мир, но няма да се откаже от денацификацията и демиталиризацията на Украйна. Той никога няма да допусне повторение или да забрави хилядите избити в Донецка и Логанска републики и зверски изгорените живи граждани от ОДЕСА.
Няма да допусне кървавите ръце на НАТО до тези изконни Руски територии и НАТО-вски бутуш там повече никога няма да стъпи!
Дори ако трябва да унищижи НАТО!
11:00 22.11.2025
58 Истинския град Козлодуй
До коментар #38 от "Киев за два дня":Мишок смачкан
11:11 22.11.2025