Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Следващите седмици са критични за мира в Украйна
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Следващите седмици са критични за мира в Украйна

22 Ноември, 2025 09:42 1 753 58

  • владимир путин-
  • виктор орбан-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас

Смятам, че настъпи повратна точка и следващите две-три седмици ще бъдат изключително важни, прогнозира унгарският премиер

Виктор Орбан: Следващите седмици са критични за мира в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Предстоящите седмици ще се окажат ключови за разрешаването на украинската криза, каза министър-председателят на Унгария Виктор Орбан, цитиран от АП.

Смятам, че настъпи повратна точка и следващите две-три седмици ще бъдат изключително важни, прогнозира унгарският премиер.

Още новини от Украйна

Орбан спомена плана на САЩ, като отбеляза, че "в този мирен план са включени предложения, по които руснаците и американците вече са провели предварителни дискусии". Той изрази увереност, че този план ще бъде важна стъпка за организирането на евентуален форум в Будапеща за уреждане на конфликта в Украйна.

По-рано, според съобщения на западните медии, администрацията на Доналд Тръмп представи план от 28 точки за уреждане на конфликта в Украйна.

Планът включва, по-специално, гаранции за сигурност, основани на член 5 от устава на НАТО, споразумение за ненападение между Русия и Украйна, отказ на Киев да се присъедини към НАТО, намаляване на числеността на украинските въоръжени сили.

Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на журналисти дали Кремъл може да потвърди информацията за наличието на план за уреждане на конфликта в Украйна, заяви: "По този въпрос мога да кажа само това, което вече сме повтаряли многократно (...): не можем да добавим нищо ново към казаното в Анкоридж. В този случай нямаме никакви новости".


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    20 3 Отговор
    ООН трябва да се намеси и спре империализма и кървата баня на режима във Вашингтон.

    Коментиран от #6, #7

    09:44 22.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    Фашистка Европа капитулира а ние пак сме на страната на булката и ще плащаме 500 млрд репарации 50 г.

    Коментиран от #9

    09:45 22.11.2025

  • 3 Цензура

    21 2 Отговор
    Тръм никога не е искал войната да спре. Всички тези

    измислени планове за мир, подмолни действия уж за

    спиране на кръвопролитията са не само лицемерни, но и

    лъжовни. Американците искат просто да умилостивят

    руския президент и да му замажат очите за

    действителните намерения на САЩ. Виждаме как му текат

    лигите на американския президент и се облизва за

    сладкото парче пай - Венецуела. Колко е просто всичко,

    Путин просто трябва да не се замесва в тези събития.

    Ясно е, че Европа е явният враг на Русия който поддържа

    войната, а САЩ са в сянка и помагат тайно за тази война,

    а плановете и за край са блъф.

    09:45 22.11.2025

  • 4 Пич

    31 4 Отговор
    Жалко !!! Когато един умен човек говори , тъпите Урсулианци нищо не разбират !!! Обяснявам за паветниците - от протакането Русия само печели , а ЕС само губи !!! Не очаквам да разберете защо !!!

    09:45 22.11.2025

  • 5 Клиент

    5 18 Отговор
    Маджарките пълнят австробардаците, а Орбан се прави на политик-глобалист.

    09:45 22.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    ООН гласува окупация на Ивицата Газа.

    09:45 22.11.2025

  • 7 ООН

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Не можем ве, Ротшилдови ни създадоха.

    09:45 22.11.2025

  • 8 Бесило

    19 4 Отговор
    Смърт за всички ла няни "демократи" обслужващи Сорос и Ротшилд ана лно и орално.

    09:47 22.11.2025

  • 9 Путин

    10 18 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Путин те покани да избягаш от гнета на Запада в Русия, нали? Ти що стоиш и ревеш като булка?

    Бъди мужик - заминавай се спасявай.

    Коментиран от #15, #25

    09:47 22.11.2025

  • 10 име

    27 5 Отговор
    Разпарчетосване на Украйна, бандерите трябва да бъдат навряни в три пъти по-малка територия, без излаз на море, без ресурси, да плащат 500г репарации на руснаците и да изплащат заемите за оръжия.

    Коментиран от #14

    09:49 22.11.2025

  • 11 зИленски

    12 4 Отговор
    ще бягам
    дано се измъкна
    но доста Окраинци ме търсят
    ще видим...

    09:50 22.11.2025

  • 12 Унгариците

    13 3 Отговор
    Са Мъдри ще си върнат закарпатието без война

    Коментиран от #16

    09:50 22.11.2025

  • 13 Курд Околянов

    16 2 Отговор
    Война се води за ресурси и пазари. И САЩ взимат пазара на горива Европа.

    09:51 22.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Aбе, ти както ккаъв се явяваш, че разговаряш с такъв императиен тон с хората, бе?
    Кой си ти, та ще гониш хората от родината им?
    Ще си живеем в България, защото тук сме родени, тук работим и тук плащаме данъци. Ти си точно никой.
    България не е по подразбиране ЕС и НАТО. България си е българия. В горните две институции ни вкараха шефовете ти и дори не ни питаха.
    Искаш ли да направим референдум по въпросната ни принадлежност към тия институции, да видиш какво мислят БЪЛГАРИТЕ?

    Коментиран от #19, #22, #44

    09:57 22.11.2025

  • 16 Ха ха

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Унгариците":

    Маджаритепмогат само да се върнат в Русия, откъдето са и дошли. Те са цирей сред славяно-германски континент. Трябвало е Хитлер да започне от тях.

    09:57 22.11.2025

  • 17 В Донецката народна република ДНР

    8 3 Отговор
    силите за сигурност на Русия са открили миниран склад на Украинската армия. Вътре в склада е имало пет Български гранатомета, три пушки, произведени в Съединените щати, Германия и Чехия, две Американски картечници, 25 други гранатомета, три чуждестранни ръчни гранати, както и над две хиляди патрона.

    09:58 22.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Родината ви е Русия! Да ви видят руснаците, как ви прихваща ресофобия, когато ви кажат да си отивате в Русия, ще падне голямо разкулачване.

    Май добре е да дойдат руснаци да ни освободят от русофилите пак.

    Коментиран от #23, #28

    09:59 22.11.2025

  • 20 Уса

    7 3 Отговор
    Долара трябва да ликвидира еврото и ЕС да се разпадне.България е била много по-добре без Европа

    09:59 22.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Направи референдум, Пудел! Плащал бил данъци 😀

    10:00 22.11.2025

  • 23 Механик

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Вече бълнуваш, пич! Никак не си добре в последно време.
    Да дойдат РУСНАЦИТЕ, за да ни освободят от РУСОФИЛИТЕ, викаш???
    Серизоно лечение ти трябва вече.

    Коментиран от #26

    10:01 22.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шушумиго

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Който се премести в Русия,не сгреши!Ама ще изчакаме да свърши войната,да видим тук кои ще дойдат.Руснаци или украинци.Моли се да са руснаци!Те поне имат милост.Украинците убиват на улицата.Бил съм там.

    Коментиран от #30

    10:02 22.11.2025

  • 26 Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Трайчо Костов беше русофил и докара руснаците, те му видяха сметката. И един генерал Радко Димитриев мина на руска страна и него го ликвидираха руснаците.

    Това ще е съдбата на руските лизачи, ако пак дойдат руснаците.

    10:04 22.11.2025

  • 27 Бащата на някаква Саяна

    1 4 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    10:05 22.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Шушумиго":

    Значи който не е заминал за Русия е сгрешил. Поправи грешката си - заминава. Мухосаранск те очаква - държавна квартира в триетажна дървена барака от 1932ра.

    10:06 22.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Евроатлантик":

    Ако им поднеш в краката най-малко ще те сритат в главата. Отзад трябва да целуваш, хем по пристижно, хем по безопасно. Най-много да ти пръцнат, но поне ще си нахранен.

    10:08 22.11.2025

  • 35 "Уиткоф се нуждае от психиатър": 😁

    2 2 Отговор
    "Уиткоф се нуждае от психиатър": 😆Европа е бясна от плановете на Тръмп да печели от руски активи!

    Тръмп осуети плановете на Европа да открадне замразени руски активи.

    Новият план на САЩ за прекратяване на огъня от 28 точки включва алтернативна идея за използване на тези средства.

    Планира се 100 милиарда от тях да бъдат използвани за възстановяване на Украйна от американски компании, от които САЩ ще получат 50% от печалбата.

    В ЕС се опасяват, че обявеното от Уиткоф предложение ще намали шансовете за отпускане на Украйна на "репатриращ кредит".

    10:09 22.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 име

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "демократ":

    Що да го сминят, кличко като е толкова отворен, да хваща пътя към фронта и да покаже как се прави.

    Коментиран от #38

    10:10 22.11.2025

  • 38 Киев за два дня

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #58

    10:11 22.11.2025

  • 39 истината е една

    3 2 Отговор
    воината между натю и рашата е за пазар .УСраиина е полигон за нови изгоди юогатите не ги интересува кий колко и кога си отива ! ние сме просто овце и нищо повече Те си взимат това което им тряба и ни дават такива като КАЯ КАЛАС защото никога няма да пораснем

    10:12 22.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Османеца":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи?

    10:13 22.11.2025

  • 42 значи ,

    4 3 Отговор
    Настъпи момента на изуй гащи за наший зеля ! Това се очакваше още в началото на конфликта , нямаше нужда толкова да се протакат нещата, но всяко начало си има и край ....Зелений изигра най- лошата си роля на трагикомик !

    10:13 22.11.2025

  • 43 сара

    3 1 Отговор
    За Тръмп войната е просто бизнес и то личен.

    Коментиран от #56

    10:14 22.11.2025

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Как пък един клепар като господин Механик не замина за руският рай?

    10:15 22.11.2025

  • 45 Бай хаяши

    3 1 Отговор
    Како урси искам да дам науткраднайна 5млрф.евра пари на балхариъе и с рестото и аз да туря златни кенефи в хотелчето си .става ли

    10:16 22.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Фейк на часа

    7 2 Отговор
    Ако тази война спре, аз не знам как ще се справят сайтовете като Факти, които свикнаха да пускат по десетина статии всеки ден с русофобно съдържание, а отдолу впиянчените русофоби провеждаха дневната си психиатрична терапия пълна с псувни, хокане и клетви срещу Русия и Путин. Ако това всичко спре след един месец това ще бъде като внезапно отказване от алкохола на хроничен алкохолик. Тогава с какво ще пълните сайта си?

    10:16 22.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Артилерист

    8 2 Отговор
    Орбан вероятно има предвид, че укрофронтът е пробит в няколко направления и руските войски съвсем скоро ще излязат на оперативен простор. Няма да има кой да ги спре, ще има много обкръжени укрочасти и масовото им предаване или разчистване. Отделно укроенергийната система ще бъде на път за окончателно разрушаване. Също трябва да се има предвид, че Русия постоянно увеличава потенциала за далечно поразяване на обекти по цялата територия на Украйна. САЩ се отказаха, а Европа няма достатъчен капацитет да поддържа Украйна с пари и оръжия. Това най-общо са достатъчни предпоставки за капитулация на украинския режим...

    10:18 22.11.2025

  • 50 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 6 Отговор
    Нито една от целите на СВО не е постигната. И няма да бъде постигната никога. Освен, че Тръмп взе Аец Запорожие и Лукойл от путин. И фалира Роснефт.

    Коментиран от #54

    10:19 22.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 В В.П.

    4 1 Отговор
    Еврорайха ,да влиза в боя .САЩ излиза от конфликта .

    10:21 22.11.2025

  • 53 В В.П.

    2 1 Отговор
    Окропитеците избяга в есср.мечтата е достигната..

    10:22 22.11.2025

  • 54 оня

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Не казвай ,,никога ,, , защото става точно обратното ! А може би си имал предвид , че урките нямат шанс срещу многократно по-силен и по-голям съперник , какъвто е Русия ?! Понял или нет ?!

    10:23 22.11.2025

  • 55 В В.П.

    2 2 Отговор
    Окраинската мечта беше ,да избягат от клозета Окропистан..Вс е ок..

    10:24 22.11.2025

  • 56 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "сара":

    Тръмп не го интересува нито ЕС, нито Русия, нито Украйна. Който си плаща, него защитава.

    10:46 22.11.2025

  • 57 Бонев

    5 0 Отговор
    ЕС искат войната в Украйна да продължи и нацистите от запада няма да се откажат от нея, като с това ще завлекът и България в този водовил.
    Путин ни спаси от СВЕТОВЕН геноцид, като унищожи 37 биолаборатории на САЩ построени от Виктория Н/лан готови да избият многократно повече хора от лабораторията в Ухан Китаи на САЩ и Германия.
    Путин иска мир, но няма да се откаже от денацификацията и демиталиризацията на Украйна. Той никога няма да допусне повторение или да забрави хилядите избити в Донецка и Логанска републики и зверски изгорените живи граждани от ОДЕСА.
    Няма да допусне кървавите ръце на НАТО до тези изконни Руски територии и НАТО-вски бутуш там повече никога няма да стъпи!
    Дори ако трябва да унищижи НАТО!

    11:00 22.11.2025

  • 58 Истинския град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Киев за два дня":

    Мишок смачкан

    11:11 22.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания