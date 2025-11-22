Виктор Орбан: Следващите седмици са критични за мира в Украйна

Предстоящите седмици ще се окажат ключови за разрешаването на украинската криза, каза министър-председателят на Унгария Виктор Орбан, цитиран от АП.

Смятам, че настъпи повратна точка и следващите две-три седмици ще бъдат изключително важни, прогнозира унгарският премиер.

Орбан спомена плана на САЩ, като отбеляза, че "в този мирен план са включени предложения, по които руснаците и американците вече са провели предварителни дискусии". Той изрази увереност, че този план ще бъде важна стъпка за организирането на евентуален форум в Будапеща за уреждане на конфликта в Украйна.

По-рано, според съобщения на западните медии, администрацията на Доналд Тръмп представи план от 28 точки за уреждане на конфликта в Украйна.

Планът включва, по-специално, гаранции за сигурност, основани на член 5 от устава на НАТО, споразумение за ненападение между Русия и Украйна, отказ на Киев да се присъедини към НАТО, намаляване на числеността на украинските въоръжени сили.

Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на журналисти дали Кремъл може да потвърди информацията за наличието на план за уреждане на конфликта в Украйна, заяви: "По този въпрос мога да кажа само това, което вече сме повтаряли многократно (...): не можем да добавим нищо ново към казаното в Анкоридж. В този случай нямаме никакви новости".