Орбан и сие: Западна Европа иска да провали новия план за мир в Украйна! Това ще доведе до Трета световна война

Реакцията на лидерите на Европейския съюз на новия американски план за уреждане на конфликта в Украйна показва, че те искат да подкопаят мирните усилия на САЩ и да принудят украинците да продължат военните действия срещу Русия, заяви министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто, като подчерта, че такава позиция на ЕС може да доведе до трета световна война, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Президентът на САЩ Доналд Тръмп полага усилия за мир. Ние, унгарците, ги подкрепяме, а Брюксел и западноевропейците се опитват да ги подкопаят“, заяви Сиярто в предаване на радиостанция „Кошут“.
Според него в момента се очертават ясни различия в позициите на САЩ и ЕС по отношение на Украйна: американската администрация „изхожда от реалността, придържа се към политическа стратегия, основана на здравия разум, и иска да сложи край на войната“, а междувременно в Брюксел все още „цари военна психоза“, западноевропейските политици „са подвластни на безумна войнствена нагласа и искат да продължат войната“, отбеляза Сиярто.
„Ако военният конфликт ескалира и се стигне до пряк сблъсък между НАТО и Русия, това незабавно ще доведе до трета световна война, която ще бъде ядрена и в която ще бъде невъзможно да се оцелее“, предупреди министърът, като отбеляза, че този риск може да бъде отстранен, ако ЕС и Украйна се съгласят с новия американски мирен план.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владо
18:04 23.11.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12, #16, #47
18:05 23.11.2025
3 Пич
Коментиран от #15
18:05 23.11.2025
4 Жоро
“ПО-ДОБРЕ ОСЪЗНАЙТЕ ГРЕШКИТЕ СИ И СЕ ОТДРЪПНЕТЕ ОТ БЕЗИЗХОДИЦАТА, ДОКАТО НЕ СЕ УДАРИТЕ ЧЕЛНО В РЕАЛНОСТТА!
Вече изгорихте достатъчно европейски пари в тази война без контрол и без отчет!
Украйна не може да спечели тази война, мащабът на страданията на украинците може да бъде ограничен само чрез бързо прекратяване на огъня и споразумението, предложено от президента Тръмп.”
18:05 23.11.2025
5 БайДОНЧ0
18:06 23.11.2025
6 3 години и 9 месеца руски поzор
Коментиран от #24
18:07 23.11.2025
7 Евтин Сиярто и
18:07 23.11.2025
8 БЕЗ МАЙТАП
18:07 23.11.2025
9 си дзън
18:07 23.11.2025
10 койдазнай
Ако нещо подобно на този план бъде одобрен официално, въпросът е само кога ще започнат пълномаабните бойни действия от войната.
Коментиран от #22, #46
18:07 23.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А ТАКААА
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":А ние да подкрепяме еди кого си
18:08 23.11.2025
13 Изявление на Доналд Джон Тръмп
18:08 23.11.2025
14 Елеонорка
18:08 23.11.2025
15 Оди у Русиа
До коментар #3 от "Пич":Дедовият ли ми държиш в ЕС?
Коментиран от #75
18:08 23.11.2025
16 дсфсдгсдггф
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Че той комунизма не е по хубав от капитализма и е брат на фашизма . Не са ти правилни теориите .
18:09 23.11.2025
17 Вили
18:09 23.11.2025
18 Тодор Правешки
Как беше, товарищи-Киев за три дня, Лисабон за седмица, нали? 😀
18:10 23.11.2025
19 Петър
18:10 23.11.2025
20 На маджарина
Да види откъде п.и.каят кокошките.
18:10 23.11.2025
21 име
Коментиран от #30, #33, #45, #57
18:10 23.11.2025
22 СТИГА БЕ
До коментар #10 от "койдазнай":И кой е агресора....според тебе, де
Керванът си върви, кучетата си лаят
18:10 23.11.2025
23 Развигор
Истински държавник с главно Д
18:11 23.11.2025
24 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "3 години и 9 месеца руски поzор":За три години и 9 месеца инфлацията в ЕС и България хвърчи нагоре, населението обеднява и мизерува, покачва се престъпността, рухва дивашката капиталистическа система и следва разпад на фашизираните съюзи като ЕС и НАТО!
18:11 23.11.2025
25 Без практическо
18:11 23.11.2025
26 Пеев
18:11 23.11.2025
27 Как ще искат мир
18:12 23.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кирил Василев
18:12 23.11.2025
30 Русофили и достойнство
До коментар #21 от "име":са оксиморони.
Майкопродавци.
Коментиран от #39, #44, #48, #53
18:12 23.11.2025
31 Хи хи хи
18:13 23.11.2025
32 Орбан епично в момента малко преиграва
След това смяна на местата.
Тъщата Европа гледа и ръкопляска на развоя на нещата.
18:13 23.11.2025
33 Брачет,
До коментар #21 от "име":По колко часа караш на смяна?
18:13 23.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Факт
18:14 23.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тръмп
18:14 23.11.2025
38 Вижте
Коментиран от #42
18:15 23.11.2025
39 Демократ
До коментар #30 от "Русофили и достойнство":Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #60
18:16 23.11.2025
40 Дженд.......
18:17 23.11.2025
41 Макробиолог
18:17 23.11.2025
42 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Вижте":Частни демократи няма.
Демокрация е равна на корупция
18:17 23.11.2025
43 Накрая
18:18 23.11.2025
44 Дженд.......
До коментар #30 от "Русофили и достойнство":И достойнство - никога ......развявай розовото знаменце и се радвай на живота и прайд парадите организирани от макарона в париж !!
18:18 23.11.2025
45 Точка 29
До коментар #21 от "име":СВО=ПРОВАЛ
Коментиран от #50
18:18 23.11.2025
46 т-п тpoл copосоиден
До коментар #10 от "койдазнай":Козяк, кво стана с немощната руска армия, която не може да стигне до Киев и ще бъде унищожена от НАТО за нула време ако посмее да нападне? Съгласувайте ги малко тези опорки, че се излагате като киевски наркоман, случайно попаднал на президенсткия пост.
Коментиран от #52, #73
18:19 23.11.2025
47 Шопо
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Украйна не е държава а територия, руска територия.
18:20 23.11.2025
48 В България няма русофили.
До коментар #30 от "Русофили и достойнство":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал.
18:20 23.11.2025
49 унгарски салам
18:20 23.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Кой
18:21 23.11.2025
52 Българин
До коментар #46 от "т-п тpoл copосоиден":Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.
Коментиран от #54, #56
18:21 23.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 т-п тpoл copосоиден
До коментар #52 от "Българин":Това го обясни на другото ти аз, което се срахува от "немощната" руска армия.
Коментиран от #59
18:23 23.11.2025
55 Сус бе копейки мърляви.
Коментиран от #61
18:25 23.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Лари Джонсън от САЩ
До коментар #21 от "име":Това го разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент на САЩ Лари Джонсън. ФБР разследва Зеленски и Кая Калас. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми. ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски и семейство…Байдън. САЩ разследват Зеленски за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи!
Никой после да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. За евролунатиците и покровителите им от Демократическата партия войната е бизнес, в който те припечелват от смъртта.
Коментиран от #62
18:26 23.11.2025
58 !!!?
Кремълската латерна Орбан просто повтаря наратива на кремълската хунта за оправдаване на поражението си във варварската война на Путлер в Украйна, прехвърляйки я на Запада !!!?
Коментиран от #65
18:26 23.11.2025
59 Атина Палада
До коментар #54 от "т-п тpoл copосоиден":Колега колко поста ти е нормата?
18:27 23.11.2025
60 Костя Максудович Копейкин
До коментар #39 от "Демократ":Няма какво да ядат, а тръгнали света да управляват. Вече и копейките свършват.
18:28 23.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Защо е страхът от мира
До коментар #57 от "Лари Джонсън от САЩ":– защото е „несправедлив“ за Украйна, или защото ще извади наяве и ревизира цялата мръсотия? „Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън.
18:31 23.11.2025
63 az СВО Победа 80
1. Под "западна Европа" следва да се разбира ултралибералният глобалистки елит, който след идването на Тръмп в САЩ се окопа в Европа.
2. Този елит съвсем доскоро управляваше света в продължение на десетилетия. Сега отива в историята, но не е съгласен със съдбата си и се съпротивлява повече от отчаяно.
Коментиран от #64, #66, #67
18:32 23.11.2025
64 А пък
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":рускитеСвине мрат
18:33 23.11.2025
65 име
До коментар #58 от "!!!?":Ако Русия губи на фронта, защо хунтата и евроатлантиците започнаха "борбата" с лозунги "нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир"? Къде на фронта беше победена руската армия? Прати координатите на поне един квадратен метър, който бандерите успяха да отвоюват.
Коментиран от #72, #77
18:33 23.11.2025
66 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":Премери,ли ги?М?
Що 4 години руснаците мрат като мухи? М?Насред Донбас в нищото?М?Овчи?
Коментиран от #69
18:35 23.11.2025
67 име
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":Не че неонацистите, озурпирали властта в ЕССР не са съгласни да отидат в историята, страх ги е че края на войната слага край на тяхното съществуване като върхушка и постовя началото на много въпроси и разследвания за целесъобразността на водената от тях политика и кой как се е облажил от това. Мирното споразумение не представлява екзистенциална опасност за Украйна, а запнейната хунта и озурпаторите на властта в ЕССР.
Коментиран от #70
18:36 23.11.2025
68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:37 23.11.2025
69 име
До коментар #66 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Козяк, не се казва "М", а "МУУУУУУУ". Иначе пак те разбираме, де, но поне малко да те образовам.
18:38 23.11.2025
70 аz CВО Победа 80
До коментар #67 от "име":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
Коментиран от #78
18:39 23.11.2025
71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
18:40 23.11.2025
72 😂😂😂😂😂
До коментар #65 от "име":Едни руски крретени бягаха от Херсон с тоалетни чинии на гърба.🤣и скапха в реката.
Документирано от световният видеообмен.
Едни други руски крретени -1,2 милиона на брой са хористи в хора на Кобзон.
18:43 23.11.2025
73 койдазнай
До коментар #46 от "т-п тpoл copосоиден":Бе тя руската армия стигна до Киев. Само че не се върна.
Останаха за вечно в канавките, покрай пътя за Киев.
18:45 23.11.2025
74 Развеселен
Коментиран от #83
18:47 23.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Прави са
18:54 23.11.2025
77 !!!?
До коментар #65 от "име":А ти кажи кога Кремъл е обявил "победата" след като е заграбил толкова територия...я прочети целите на СВО за да видиш, че нито една от тях Путлер не е постигнал !!!
Не виждаме и вие Копейките да ликувате от радост, а продължавате да съскате нон стоп въпреки "победите" !!!?
18:55 23.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 пиночет
19:01 23.11.2025
80 име
До коментар #78 от "az СВО Победа 80":Това,ли ти е името по паспорт??
19:05 23.11.2025
81 АУУУУУУ
До коментар #78 от "az СВО Победа 80":Бързо при арменският поп!
19:06 23.11.2025
82 Дечо
19:42 23.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Дика
19:58 23.11.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Енгелс
19:59 23.11.2025
88 Българин
21:41 23.11.2025