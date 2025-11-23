Новини
Свят »
Унгария »
Орбан и сие: Западна Европа иска да провали новия план за мир в Украйна! Това ще доведе до Трета световна война
  Тема: Украйна

Орбан и сие: Западна Европа иска да провали новия план за мир в Украйна! Това ще доведе до Трета световна война

23 Ноември, 2025 18:02 2 864 88

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • виктор орбан-
  • петер сиярто-
  • володимир зеленски

Според Петер Сиярто в момента се очертават ясни различия в позициите на САЩ и ЕС по отношение на Киев

Орбан и сие: Западна Европа иска да провали новия план за мир в Украйна! Това ще доведе до Трета световна война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Реакцията на лидерите на Европейския съюз на новия американски план за уреждане на конфликта в Украйна показва, че те искат да подкопаят мирните усилия на САЩ и да принудят украинците да продължат военните действия срещу Русия, заяви министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто, като подчерта, че такава позиция на ЕС може да доведе до трета световна война, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп полага усилия за мир. Ние, унгарците, ги подкрепяме, а Брюксел и западноевропейците се опитват да ги подкопаят“, заяви Сиярто в предаване на радиостанция „Кошут“.

Още новини от Украйна

Според него в момента се очертават ясни различия в позициите на САЩ и ЕС по отношение на Украйна: американската администрация „изхожда от реалността, придържа се към политическа стратегия, основана на здравия разум, и иска да сложи край на войната“, а междувременно в Брюксел все още „цари военна психоза“, западноевропейските политици „са подвластни на безумна войнствена нагласа и искат да продължат войната“, отбеляза Сиярто.

„Ако военният конфликт ескалира и се стигне до пряк сблъсък между НАТО и Русия, това незабавно ще доведе до трета световна война, която ще бъде ядрена и в която ще бъде невъзможно да се оцелее“, предупреди министърът, като отбеляза, че този риск може да бъде отстранен, ако ЕС и Украйна се съгласят с новия американски мирен план.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владо

    15 41 Отговор
    Турчина какво ще говори със сбърканяка?

    18:04 23.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    62 17 Отговор
    Идва краят на неолиберализма и фашизма, разпадане на сборището ЕС и последните издихания на дивашкия капитализъм!

    Коментиран от #12, #16, #47

    18:05 23.11.2025

  • 3 Пич

    65 5 Отговор
    Какво ли не е преживяла нашата държава , и е оцеляла !!! Само за да умре , продадена от едни алчни тъпаци , на други алчни тъпаци !!!

    Коментиран от #15

    18:05 23.11.2025

  • 4 Жоро

    76 6 Отговор
    ОРБАН КЪМ УРСУЛА:
    “ПО-ДОБРЕ ОСЪЗНАЙТЕ ГРЕШКИТЕ СИ И СЕ ОТДРЪПНЕТЕ ОТ БЕЗИЗХОДИЦАТА, ДОКАТО НЕ СЕ УДАРИТЕ ЧЕЛНО В РЕАЛНОСТТА!
    Вече изгорихте достатъчно европейски пари в тази война без контрол и без отчет!
    Украйна не може да спечели тази война, мащабът на страданията на украинците може да бъде ограничен само чрез бързо прекратяване на огъня и споразумението, предложено от президента Тръмп.”

    18:05 23.11.2025

  • 5 БайДОНЧ0

    28 5 Отговор
    Възможно е...щом зелето иска помощ за въздушна противоотбрана,... а уж има 28 мирни точки

    18:06 23.11.2025

  • 6 3 години и 9 месеца руски поzор

    10 49 Отговор
    Карлика се моли на всякакви сульовци да му спасят кожата.Пътник е.

    Коментиран от #24

    18:07 23.11.2025

  • 7 Евтин Сиярто и

    13 58 Отговор
    Още по-евтин Орбан! Наглеци!

    18:07 23.11.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    11 59 Отговор
    Унгария Румъния България са най бедните държави в Е С.И за трите е характерно руското влияние.Дали който иска да бъде подчинен на Путин е обречен да е беден?

    18:07 23.11.2025

  • 9 си дзън

    11 48 Отговор
    Всички путинофили като Орбан също ще бъдат изпечени по време на ТСВ от Ръката на мъртвеца.

    18:07 23.11.2025

  • 10 койдазнай

    9 59 Отговор
    Планът на Тръмп предвижда агресорът да получи окупираните територии. Това е Трета световна война. Защото сле Украйна следват Полша, Финландия, Естония, Литва, Латвия и всичките там по реда си.
    Ако нещо подобно на този план бъде одобрен официално, въпросът е само кога ще започнат пълномаабните бойни действия от войната.

    Коментиран от #22, #46

    18:07 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ТАКААА

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    А ние да подкрепяме еди кого си

    18:08 23.11.2025

  • 13 Изявление на Доналд Джон Тръмп

    6 26 Отговор
    Путин никога не би нападнал! Едва когато видя Спящия Джо в действие, той си каза: „Сега е моят шанс!“ Останалото е история и така продължава. аз наследих война, която никога не трябваше да се случи, война, която е загуба за всички, особено за милионите хора,предимно руски войници които умряха толкова ненужно. „Лидерството“ на Украйна не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължава да продава огромни количества оръжия на НАТО, за да бъдат разпределени в Украйна (Джо Байдън даде всичко, безплатно, безплатно, безплатно, включително „големи“ пари!). Бог да благослови всички животи, които бяха загубени в човешката катастрофа!", написа още Тръмп.

    18:08 23.11.2025

  • 14 Елеонорка

    49 7 Отговор
    На Мърсул@ и сие не им пука за това, че трепят хора,а за това да не излязат на светло огромните пари, които са си присвоили от помощта за Украйна 🤔 това е истината.

    18:08 23.11.2025

  • 15 Оди у Русиа

    9 41 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Дедовият ли ми държиш в ЕС?

    Коментиран от #75

    18:08 23.11.2025

  • 16 дсфсдгсдггф

    7 27 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Че той комунизма не е по хубав от капитализма и е брат на фашизма . Не са ти правилни теориите .

    18:09 23.11.2025

  • 17 Вили

    34 4 Отговор
    Нещо никак не разбирам. Ама много съм в почуда. Тръмп е най-големият миролюбец в момента и в същото време съдейства, помага, продава оръжие на уусраино. Къде е и каква е логиката?

    18:09 23.11.2025

  • 18 Тодор Правешки

    9 33 Отговор
    Ха, според нашите петолъчници третата световна война започна преди повече от три години.
    Как беше, товарищи-Киев за три дня, Лисабон за седмица, нали? 😀

    18:10 23.11.2025

  • 19 Петър

    41 7 Отговор
    РЕСПЕКТ ОРБАН!

    18:10 23.11.2025

  • 20 На маджарина

    10 38 Отговор
    трябва да му спрат всички пари от ЕС.
    Да види откъде п.и.каят кокошките.

    18:10 23.11.2025

  • 21 име

    32 8 Отговор
    Тръмп поставя ултиматум на наркомана да приеме неговите стъпки към мирно уреждане на конфликта до четвъртък, 27.11.2025г. Не поставя срокове на Путин или евронацитата. За да заобиколи този натиск, вчера сборището на украински нацисти, наречено Рада, излезе с решение че президента няма правомощията да обсъжда и приема условия, а само те имали право да ги приемат и въвеждат нужните закони за да бъдат осъществени изискваните от Тръмп стъпки към мир. 28те стъпки представляват остъпки от целите на РФ, но РФ не се съгласява с тези отстъпки защото нямат предимство на фронта и са принудени на тях, а защото знаят че хунтата и евронацитата няма да ги приемат и това ще доведе до спиране на американската помощ, т.е. РФ че спечели без да се напъва за каквото и да е. А междувременно наркомана започна да шикалкави. В обръщение към народа той заяви: "Сега се намираме в най-трунния момент от историята ни. Украйна е подложена на най-силен натиск. Точно сега се намираме пред много труден избор: да изгубим достойнстовот си или да изгубим ключов съюзник. Или трудния (разбирай катастрофален за хунтата) план от 28 точки, или изключително трудната зима." Наркоманчето се опитва да подготви народа за загуба, да извърти нещата в стил "Ако не беше Тръмп, щяхме да спечелим. Но сега поне си запазвамедостойнството" Е, някои хора ще си запазят и златните тоалетни и имотите, но това са подробности, които според наркомана, не вълнуват хората. Важно е достойнството, нали така, козячета?!

    Коментиран от #30, #33, #45, #57

    18:10 23.11.2025

  • 22 СТИГА БЕ

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    И кой е агресора....според тебе, де
    Керванът си върви, кучетата си лаят

    18:10 23.11.2025

  • 23 Развигор

    34 9 Отговор
    Браво браво браво Орбан
    Истински държавник с главно Д

    18:11 23.11.2025

  • 24 БОЛШЕВИК

    34 4 Отговор

    До коментар #6 от "3 години и 9 месеца руски поzор":

    За три години и 9 месеца инфлацията в ЕС и България хвърчи нагоре, населението обеднява и мизерува, покачва се престъпността, рухва дивашката капиталистическа система и следва разпад на фашизираните съюзи като ЕС и НАТО!

    18:11 23.11.2025

  • 25 Без практическо

    27 4 Отговор
    значение е какво бил предложил този или онзи. Накрая решава руското правителство. Много празни приказки вървят. Победителят взема всичко.

    18:11 23.11.2025

  • 26 Пеев

    27 4 Отговор
    Урсула, по всичко личи, рано или късно ще трябва да отговаря за престъпленията си и изчезналите евро милиарди.

    18:11 23.11.2025

  • 27 Как ще искат мир

    22 3 Отговор
    Като всички да за съд заради кражбите си и далаверите с киевските корумпета те си мислят ,че ще се спасят по бункерите ,щото толкоз им е акъла

    18:12 23.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кирил Василев

    25 4 Отговор
    ЕС не иска живи Украинци иска земята им която ще засели с емигранти които ще и робуват за да изплатят дълговете

    18:12 23.11.2025

  • 30 Русофили и достойнство

    10 20 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    са оксиморони.
    Майкопродавци.

    Коментиран от #39, #44, #48, #53

    18:12 23.11.2025

  • 31 Хи хи хи

    20 4 Отговор
    То европейските войнолюбци колко световни войни предизвикаха ?????? Че още една няма да им дойде много !!!!!!!!

    18:13 23.11.2025

  • 32 Орбан епично в момента малко преиграва

    16 4 Отговор
    Путин и Тръмп са се разбрали а украинката трябва да падне на колене и ....единият отпред а другият отзад.
    След това смяна на местата.
    Тъщата Европа гледа и ръкопляска на развоя на нещата.

    18:13 23.11.2025

  • 33 Брачет,

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    По колко часа караш на смяна?

    18:13 23.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факт

    9 0 Отговор
    Просто разтакават Тръмп да преполови мандата. След това няма да бъде толкова активен във външната политика! Но забравят, че и техните мандати минават.

    18:14 23.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тръмп

    17 3 Отговор
    От Украйна имаме нулева благодарност за усилията ни тя да не стане изцяло руска

    18:14 23.11.2025

  • 38 Вижте

    17 2 Отговор
    Само заглавието,Орбан и сие ,а бандата крадливи наркомани са честни демократи чак да му се до повръща на човек

    Коментиран от #42

    18:15 23.11.2025

  • 39 Демократ

    8 8 Отговор

    До коментар #30 от "Русофили и достойнство":

    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #60

    18:16 23.11.2025

  • 40 Дженд.......

    9 3 Отговор
    И достойнство - никога ......развявай розовото знаменце и се радвай на живота и прайд парадите организирани от макарона в париж !!

    18:17 23.11.2025

  • 41 Макробиолог

    6 5 Отговор
    Юропа и зеленио имат свои виждания.Имат проблем, без амер логистика незалежната финишира за месец два.Тръмп не може да си позволи публично и напълно да спре поддръжката но може тихо да я намали до символични размери. Всички юроястреби,направете си скриншот на картата на фронта от днес и я сравнете с тая от следващата пролет.

    18:17 23.11.2025

  • 42 Ха ХаХа

    12 3 Отговор

    До коментар #38 от "Вижте":

    Частни демократи няма.
    Демокрация е равна на корупция

    18:17 23.11.2025

  • 43 Накрая

    10 2 Отговор
    ще седнат да напишат още един "пакет" санкции и после тишина. Руснаците ще ги бъхтят до край с различна интензивност докато украинците полудеят от изтощение.

    18:18 23.11.2025

  • 44 Дженд.......

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "Русофили и достойнство":

    И достойнство - никога ......развявай розовото знаменце и се радвай на живота и прайд парадите организирани от макарона в париж !!

    18:18 23.11.2025

  • 45 Точка 29

    6 9 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    СВО=ПРОВАЛ

    Коментиран от #50

    18:18 23.11.2025

  • 46 т-п тpoл copосоиден

    10 12 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Козяк, кво стана с немощната руска армия, която не може да стигне до Киев и ще бъде унищожена от НАТО за нула време ако посмее да нападне? Съгласувайте ги малко тези опорки, че се излагате като киевски наркоман, случайно попаднал на президенсткия пост.

    Коментиран от #52, #73

    18:19 23.11.2025

  • 47 Шопо

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    18:20 23.11.2025

  • 48 В България няма русофили.

    6 7 Отговор

    До коментар #30 от "Русофили и достойнство":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    18:20 23.11.2025

  • 49 унгарски салам

    8 9 Отговор
    Като са толкова "независими" унгарците, защо стоят още в ЕС ? Големи гяволи се оказаха-взеха доста пари, инвестиции,помощи от Брюксел-към 100 милиарда евро за последните десет години, а иначе "критикуват". Като не им харесва, да напускат ЕС и да ходят при Русия и Беларус.

    18:20 23.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кой

    6 2 Отговор
    ще прави трета световна, Урсула ли? Това са розови фантазии.

    18:21 23.11.2025

  • 52 Българин

    5 11 Отговор

    До коментар #46 от "т-п тpoл copосоиден":

    Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #54, #56

    18:21 23.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 т-п тpoл copосоиден

    10 2 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    Това го обясни на другото ти аз, което се срахува от "немощната" руска армия.

    Коментиран от #59

    18:23 23.11.2025

  • 55 Сус бе копейки мърляви.

    7 9 Отговор
    Сууууууууус бе!!

    Коментиран от #61

    18:25 23.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лари Джонсън от САЩ

    16 6 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Това го разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент на САЩ Лари Джонсън. ФБР разследва Зеленски и Кая Калас. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми. ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски и семейство…Байдън. САЩ разследват Зеленски за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи!
    Никой после да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. За евролунатиците и покровителите им от Демократическата партия войната е бизнес, в който те припечелват от смъртта.

    Коментиран от #62

    18:26 23.11.2025

  • 58 !!!?

    9 9 Отговор
    Защо пък Европа да иска да провали "новия план за мир"...да не би Кремъл да го е приел !???
    Кремълската латерна Орбан просто повтаря наратива на кремълската хунта за оправдаване на поражението си във варварската война на Путлер в Украйна, прехвърляйки я на Запада !!!?

    Коментиран от #65

    18:26 23.11.2025

  • 59 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "т-п тpoл copосоиден":

    Колега колко поста ти е нормата?

    18:27 23.11.2025

  • 60 Костя Максудович Копейкин

    4 8 Отговор

    До коментар #39 от "Демократ":

    Няма какво да ядат, а тръгнали света да управляват. Вече и копейките свършват.

    18:28 23.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Защо е страхът от мира

    11 3 Отговор

    До коментар #57 от "Лари Джонсън от САЩ":

    – защото е „несправедлив“ за Украйна, или защото ще извади наяве и ревизира цялата мръсотия? „Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън.

    18:31 23.11.2025

  • 63 az СВО Победа 80

    12 1 Отговор
    Накратко:

    1. Под "западна Европа" следва да се разбира ултралибералният глобалистки елит, който след идването на Тръмп в САЩ се окопа в Европа.

    2. Този елит съвсем доскоро управляваше света в продължение на десетилетия. Сега отива в историята, но не е съгласен със съдбата си и се съпротивлява повече от отчаяно.

    Коментиран от #64, #66, #67

    18:32 23.11.2025

  • 64 А пък

    3 11 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    рускитеСвине мрат

    18:33 23.11.2025

  • 65 име

    8 5 Отговор

    До коментар #58 от "!!!?":

    Ако Русия губи на фронта, защо хунтата и евроатлантиците започнаха "борбата" с лозунги "нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир"? Къде на фронта беше победена руската армия? Прати координатите на поне един квадратен метър, който бандерите успяха да отвоюват.

    Коментиран от #72, #77

    18:33 23.11.2025

  • 66 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    3 7 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    Премери,ли ги?М?
    Що 4 години руснаците мрат като мухи? М?Насред Донбас в нищото?М?Овчи?

    Коментиран от #69

    18:35 23.11.2025

  • 67 име

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    Не че неонацистите, озурпирали властта в ЕССР не са съгласни да отидат в историята, страх ги е че края на войната слага край на тяхното съществуване като върхушка и постовя началото на много въпроси и разследвания за целесъобразността на водената от тях политика и кой как се е облажил от това. Мирното споразумение не представлява екзистенциална опасност за Украйна, а запнейната хунта и озурпаторите на властта в ЕССР.

    Коментиран от #70

    18:36 23.11.2025

  • 68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор
    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    18:37 23.11.2025

  • 69 име

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Козяк, не се казва "М", а "МУУУУУУУ". Иначе пак те разбираме, де, но поне малко да те образовам.

    18:38 23.11.2025

  • 70 аz CВО Победа 80

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "име":

    И ти,ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #78

    18:39 23.11.2025

  • 71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 7 Отговор
    Клепар, днес кой месец се пада от санкциите, които щяха да сринат руската икономика за три месеца?

    Благодаря за отговора!

    18:40 23.11.2025

  • 72 😂😂😂😂😂

    9 9 Отговор

    До коментар #65 от "име":

    Едни руски крретени бягаха от Херсон с тоалетни чинии на гърба.🤣и скапха в реката.
    Документирано от световният видеообмен.
    Едни други руски крретени -1,2 милиона на брой са хористи в хора на Кобзон.

    18:43 23.11.2025

  • 73 койдазнай

    13 10 Отговор

    До коментар #46 от "т-п тpoл copосоиден":

    Бе тя руската армия стигна до Киев. Само че не се върна.
    Останаха за вечно в канавките, покрай пътя за Киев.

    18:45 23.11.2025

  • 74 Развеселен

    13 7 Отговор
    Унгарският, мазен толуп и пуделите му се мислят за 😂 фактор в политиката на ЕС.

    Коментиран от #83

    18:47 23.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Прави са

    8 3 Отговор
    Въпросът е: Кога ще ги стигнем унгарците?! Че освен реалисти и национално отговорни, имат и достойнство

    18:54 23.11.2025

  • 77 !!!?

    4 7 Отговор

    До коментар #65 от "име":

    А ти кажи кога Кремъл е обявил "победата" след като е заграбил толкова територия...я прочети целите на СВО за да видиш, че нито една от тях Путлер не е постигнал !!!
    Не виждаме и вие Копейките да ликувате от радост, а продължавате да съскате нон стоп въпреки "победите" !!!?

    18:55 23.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 пиночет

    7 10 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    19:01 23.11.2025

  • 80 име

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа 80":

    Това,ли ти е името по паспорт??

    19:05 23.11.2025

  • 81 АУУУУУУ

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа 80":

    Бързо при арменският поп!

    19:06 23.11.2025

  • 82 Дечо

    7 2 Отговор
    Виждам доста объркани писания на нашенци относно спирането на войната. Не мога да разбера тези хора какво искат?. Да продължат войната и да пламне цяла Европа, да унищожат света ли!!. Укрите не могат нищо да направят освен да капитулират, това е. Вие какво очаквате???. Не виждате ли, че НАТО не става за нищо, освен да перат пари за непотребно оръжие. Каза ви го бай Дончо, луди ли сте!!. Цялата икономика на ЕС се срина, докъде мислите, че ще стигнете?. Оная руса к------ка какво си представя, че с розовите пера ще спрете руснаците ли бе, откач......лки.

    19:42 23.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Дика

    3 2 Отговор
    Много хора не правят разлика между липса на военни действия и мир. Заграбване и капитулация на една страна във война завършва със спиране на войната, но не води до мир. Справка първата световна война и последиците от нея водят до втората след няколко години и то с много повече ужасии. Тръмп не го интересува никакъв мир, а спиране на стрелбите и бомбите в Украйна и правене на търговия след това. А Путин даже и от търговия не се интересува, а молоумната му мания да е император на нов ссср.

    19:58 23.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Енгелс

    2 0 Отговор
    Войници няма никъде и явно войната ще е само с дронове и ракети

    19:59 23.11.2025

  • 88 Българин

    2 1 Отговор
    ТОЧНО ТАКА Е.ЕВРОПА ВОДИ СВЕТА КЪМ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА,ПО ТОЧНО ЗАПАДНА ЕВРОПА.ТОВА Е ТАКА,ЗАЩОТО ЗЕЛЕНСКИ ХОДИ ДА РЕВЕ НЕПРЕКЪСНАТО. И ОТДАВНА ИСКА ДА ВКАРА ЕВРОПА ВЪВ ВОЙНА.ГЛУПАЦИ.

    21:41 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания