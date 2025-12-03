Москва и Киев още не са обсъждали новогодишно примирие в зоната на бойните действия

Все още не се говори за новогодишно примирие в зоната на бойните действия, съобщи РИА Новости, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

„Все още не се говори, протича съвсем различен процес“, каза той в отговор на въпрос дали руската страна ще предложи новогодишно примирие.

Разговорите между руския президент Владимир Путин, пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер приключиха през нощта в Кремъл.

Срещата продължи над четири часа. Участниците обсъдиха американски предложения за разрешаване на конфликта. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че след срещата не е постигнат съгласуван мирен план. Той каза също, че страните са се споразумели да не разкриват подробности от разговора.

Разговорите ще продължат, след като представителите на САЩ се върнат във Вашингтон, отбеляза помощникът на президента.