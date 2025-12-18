Новини
Бразилският Конгрес прие законопроект за намаляване присъдата на бившия президент Болсонаро

18 Декември, 2025 05:57, обновена 18 Декември, 2025 05:00 482 0

  • бразилия-
  • болсанаро-
  • присъда-
  • конгрес

Той беше осъден на 27 години и пратен в затвора миналия месец за опит за държавен преврат

Бразилският Конгрес прие законопроект за намаляване присъдата на бившия президент Болсонаро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Бразилският Конгрес прие законопроект за намаляване срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, осъден на 27 години и пратен в затвора миналия месец за опит за държавен преврат, предаде Франс прес.

Предложеният текст, който бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган, предвижда присъдата да бъде намалена на две години и четири месеца. Сегашният ляв бразилски държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва обаче може да наложи вето.


Бразилия
