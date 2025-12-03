Хакан Фидан обсъди с Марк Рюте въпроси за НАТО в Брюксел

Турският външен министър Хакан Фидан се срещна днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, където се провежда Срещата на министрите на външните работи на страните от алианса, съобщи Си Ен Ен Тюрк, предава БТА.

Според източници от турското външно министерство, по време на срещата Фидан и Рюте обсъдиха преговорите за прекратяване на войната между Украйна и Русия, въпросите за сигурността в Черно море и подготовката за срещата на върха на НАТО, планирана за юли 2026 г. в Анкара.

В публикации на министерството в социалните мрежи се уточнява, че снощи Фидан е провел и срещи с еврокомисаря по разширяването Марта Кос, както и с върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.