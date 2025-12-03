Хакан Фидан обсъди с Марк Рюте въпроси за НАТО в Брюксел

Турският външен министър Хакан Фидан се срещна днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, където се провежда Срещата на министрите на външните работи на страните от алианса, съобщи Си Ен Ен Тюрк, предава БТА.
Според източници от турското външно министерство, по време на срещата Фидан и Рюте обсъдиха преговорите за прекратяване на войната между Украйна и Русия, въпросите за сигурността в Черно море и подготовката за срещата на върха на НАТО, планирана за юли 2026 г. в Анкара.
В публикации на министерството в социалните мрежи се уточнява, че снощи Фидан е провел и срещи с еврокомисаря по разширяването Марта Кос, както и с върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
12:57 03.12.2025
2 си дзън
Май само Орбан и Фицо "вярват" в това.
Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.
Коментиран от #3, #7
12:57 03.12.2025
4 гост
Коментиран от #5, #6
13:01 03.12.2025
6 Друга гледна точка
До коментар #4 от "гост":В Айндховен ,на центъра пред De Bijenkorf, има един украинец,музикант.Стои 3-та година.Холандците само го потупват по рамото и му вдигат палец, а монети му пускат само чужденци.Това им е подкрепата на холандците.Ела,някой ден до Айнховен, да го видиш този цирк.
13:32 03.12.2025
