Хакан Фидан обсъди с Марк Рюте въпроси за НАТО в Брюксел

3 Декември, 2025 12:56 590 7

Външният министър Хакан Фидан се срещна с Марк Рюте и европейски представители в Брюксел

Хакан Фидан обсъди с Марк Рюте въпроси за НАТО в Брюксел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан се срещна днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, където се провежда Срещата на министрите на външните работи на страните от алианса, съобщи Си Ен Ен Тюрк, предава БТА.

Според източници от турското външно министерство, по време на срещата Фидан и Рюте обсъдиха преговорите за прекратяване на войната между Украйна и Русия, въпросите за сигурността в Черно море и подготовката за срещата на върха на НАТО, планирана за юли 2026 г. в Анкара.

В публикации на министерството в социалните мрежи се уточнява, че снощи Фидан е провел и срещи с еврокомисаря по разширяването Марта Кос, както и с върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    2 1 Отговор
    на рюте му излезна късмета

    12:57 03.12.2025

  • 2 си дзън

    2 2 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин няма да нападне Европа е въпросът.
    Май само Орбан и Фицо "вярват" в това.
    Всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    Коментиран от #3, #7

    12:57 03.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гост

    2 2 Отговор
    Оня ден гледам един в Холандия, носи тениска СССР, а самият в Холандия.... Такива много обичат СССР,но не отиват в Беларус или в Северна Корея ,а в лошия капитализъм. Жалки,жалки...

    Коментиран от #5, #6

    13:01 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Друга гледна точка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    В Айндховен ,на центъра пред De Bijenkorf, има един украинец,музикант.Стои 3-та година.Холандците само го потупват по рамото и му вдигат палец, а монети му пускат само чужденци.Това им е подкрепата на холандците.Ела,някой ден до Айнховен, да го видиш този цирк.

    13:32 03.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

