Новини
Свят »
Белгия »
Сериозно затруднение! Позицията на ЕЦБ усложнява плана на ЕС за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна
  Тема: Украйна

Сериозно затруднение! Позицията на ЕЦБ усложнява плана на ЕС за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна

3 Декември, 2025 17:33 1 382 53

  • русия-
  • украйна-
  • европейска централна банка-
  • антонио таяни-
  • кристин лагард

Таяни подчерта, че е необходим задълбочен правен анализ, за да се установи дали подобна схема е възможна, като трябва да се вземат предвид и рисковете за стабилността на еврозоната

Сериозно затруднение! Позицията на ЕЦБ усложнява плана на ЕС за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви днес, че намеренията на ЕС да използва замразени руски активи в подкрепа на Украйна са сериозно затруднени от позицията на Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде АНСА, цитирана от бТА.

"Ако ЕЦБ заеме позиция срещу това предложение, работата по въпроса как и дали замразените активи могат да бъдат използвани със сигурност ще се усложни", каза Таяни преди срещата на външните министри от НАТО в Брюксел.

Още новини от Украйна

"Въпросът винаги е бил свързан с гаранциите. Така че нека видим", добави той.

Таяни подчерта, че е необходим задълбочен правен анализ, за да се установи дали подобна схема е възможна, като трябва да се вземат предвид и рисковете за стабилността на еврозоната.

"Политически ние сме "за". Проблемът е дали всичко това може да се направи законно, без да се създават сътресения", добави италианският външен министър.

Вчера в. "Файненшъл Таймс" съобщи, че ЕЦБ отказва да гарантира заем на стойност 140 млрд. евро за Украйна, като по този начин нанесе тежък удар на плана на ЕС за отпускане на "репарационен заем", подкрепен от замразените руски активи.

ЕЦБ посочва в заключенията си, че предложението на Европейската комисия нарушава правомощията ѝ, което допълнително затруднява Брюксел да получи огромния заем в замяна на руските банкови активи, замразени в белгийския депозитар за ценни книжа "Юроклиър".


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    58 2 Отговор
    Дилемата е :

    Да краднем или да не краднем ?

    Щото Мецан като удря боли .

    Коментиран от #20

    17:36 03.12.2025

  • 2 Големи мъки😭

    47 1 Отговор
    Голям зор. 4 год. се мъчат да олеперят парите и все не им се получава. Неможачи:))

    17:37 03.12.2025

  • 3 пешо

    39 2 Отговор
    ще вземете на русия от трите най дългото

    17:37 03.12.2025

  • 4 онзи

    42 2 Отговор
    С други думи и по-разбираемо за населението -НЯМА ДА СТАНЕ работата с руските активи !

    17:38 03.12.2025

  • 5 факуса

    39 1 Отговор
    ха ха планът си е пладнешки обир,инак досега да ги бяха прибрали

    17:40 03.12.2025

  • 6 Дориана

    39 1 Отговор
    Политиците от ЕС да излязат с позиция, защо унищожиха ценностите върху които е изграден Европейския съюз ? Защо вместо мир провокират ежедневно провокации за ескалиране на напрежението между Русия и Украйна? Защо ежедневно вместо мир изсипват оръжия за Украйна, превъоръжават се готвейки се за война, връщат задължителната казарма? Защо неистово искат да запалят война в Европа?

    17:41 03.12.2025

  • 7 За тези

    37 0 Отговор
    важи максимата на партийците "Моето си е мое а чуждото е общо"! Ма ще ги "гази мечка".

    17:41 03.12.2025

  • 8 Пич

    38 0 Отговор
    Превод:
    ЕЦБ казва на Урсулианците , че са тъпанари ! В прав текст !!!

    17:41 03.12.2025

  • 9 ?????

    21 0 Отговор
    Ха ха.
    Ем сърби, ем боли.

    17:43 03.12.2025

  • 10 ами

    25 0 Отговор
    Използването на Руските активи е финасово и политически неправилно и невъзможно

    Коментиран от #30

    17:44 03.12.2025

  • 11 защо

    26 0 Отговор
    Драги пропагандисти,
    Научете че ЕС, ЕК, ЕЦБ и други, не са едно и също. Най-малко, че ЕЦБ е срещу ЕС.
    Така, че ЕС няма план за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна.
    Плана е на Урсула, Кая и Рюте.

    17:44 03.12.2025

  • 12 Димитър Георгиев

    22 1 Отговор
    Използвайте естествена свинска маз за да поемете руския ....й , просто нищо друго няма да ви помогне .

    Коментиран от #22

    17:45 03.12.2025

  • 13 Руснаците

    24 0 Отговор
    Ще са повече от щасливи да им краднат парите, и всички външни инмеснитори да се разбягат през глава от ЕС...
    А тези 140 милиарда така и таса са ги прежалили, струва си да се види как дебилите сами си навират такъв кол, дето не са и сънували..

    17:45 03.12.2025

  • 14 нннн

    35 0 Отговор
    Настоявам да ми се отпусне кредит, обезпечен с апартамента на комшията. Законно е, според Европейската комисия.

    Коментиран от #16, #23

    17:46 03.12.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    26 0 Отговор
    Просто си копирам коментара:
    Колко трябва да си ненормален при умрялата ти икономика, при вече изтеглените 2 ТРИЛИОНА заеми - ти да продължаваш?!!!

    КРАЖБАТА на руските активи ще е последната от поредицата фатални грешки на еврофашистите превзели Брюксел и края на Европа (който е неминуем и без това)!

    ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЯ ПРОКАЖЕН ФАШИСТКИ СЪЮЗ! ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!

    17:48 03.12.2025

  • 16 ха-ха

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Ама ,,комшията ,, бие много лошо през пръстите , по-добре се откажи .

    17:49 03.12.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 0 Отговор
    ЕЦБ е на минус с 8 ООО ООО ООО евро за миналата година❗
    Сега , ако крадне руските активи, всяка държава вложител ще си рече щом посегнаха на мечката, колко им е да посегнат и на мен🤔
    Та активите ще се стопят ОЩЕ ‼️

    17:51 03.12.2025

  • 18 Всяка втора новина

    11 0 Отговор
    Е за планирането на обора на РУ ските пари
    .тези еврооби ЕТ джои да много тежко болни бих казал в терминален съадий

    17:51 03.12.2025

  • 19 Бай той Толстой

    12 0 Отговор
    Страх,а?!😁И въпреки това руснаците ще ви го поставят!

    17:53 03.12.2025

  • 20 Фон дер Миндер

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Според мен изобщо не се чудят дали "да не краднем" . Вече са решили, ше краднем ! Сега се чудят само как да стане , лекичко и с ръкавици или дивашката с погром . Аз мисля , че това им е дилемата

    17:54 03.12.2025

  • 21 Абе ей...

    16 0 Отговор
    Тия юрогейци и Усрия вместо да мислят как ще плащат като губещи репарациите на победителя Русия.. те тръгнале и се чудят как да гепят чужди авоари!!!

    17:54 03.12.2025

  • 22 Бай той Толстой

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Димитър Георгиев":

    И оръжейна смазка върши работа.Те руснаците имат😁

    Коментиран от #32

    17:55 03.12.2025

  • 23 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Колега, не настояваш правилно.
    Ако искаш заем обезпечен с апартамената на комшията - то трябва да искаш другия комшия да го плаща.
    Много неевропейско е да си плащаш сам :)

    17:55 03.12.2025

  • 24 Ехааааааа

    19 0 Отговор
    Нека европейските будали вземат и дадат чужди пари които смятат да откраднат от една държава на друга .....Русия само това чака ....съд и връщане със големи лихви ....и големи загуби на тия банки които са позволили това да се случи ! Т,е. разруха на ес и разпадане на шайката която го управлява !!!!

    17:56 03.12.2025

  • 25 ха-ха

    20 0 Отговор
    Тръгнали гадовете да крадат на мечката меда .....Или са болни , или са много глупави . Средно положение - няма !

    17:56 03.12.2025

  • 26 Милен

    11 0 Отговор
    "Вчера в. "Файненшъл Таймс" съобщи, че ЕЦБ отказва да гарантира заем на стойност 140 млрд. евро за Украйна, като по този начин нанесе тежък удар на плана на ЕС за отпускане на "репарационен заем", подкрепен от замразените руски активи." Явно и тия от ЕЦБ са копейки, следователно еврото е Аватар на рублата, демек от януари приемаме рублата за наша валута.

    17:57 03.12.2025

  • 27 Баце ЕООД

    13 0 Отговор
    Нимой бъде.. Банките не искат да получат име на крадци 😂🤣🤣🤣🤣

    17:58 03.12.2025

  • 28 Неразбрал

    10 0 Отговор
    Някой да ми обясни нямат ли европейците експерти за да вземат най накрая тия милиарди или всички са некадърници като тия които го управляват ????!.

    Коментиран от #34, #38

    17:58 03.12.2025

  • 29 Цял свят гледа...

    16 1 Отговор
    ЕС крадците, как искат да крадат официално чужди пари. Никой вече няма да сложи и цент в тези крадливи ЕС пиратски банки. Смех в залата!

    Коментиран от #37

    17:59 03.12.2025

  • 30 ои8уйхътгрф

    18 0 Отговор

    До коментар #10 от "ами":

    Неправилно- ДА, но за ваше съжаление е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО...

    Най-просто казано това ще е КРАЖБА... А кражбите навсякъде по света са забранени... И се наказват... Ама това не пречи да има кражби...

    Проблемът в случая е, че в много близко бъдеще войната свършва, ессср официално става губещ и новият му господар Путин пристига да си прибере дължимото заедно с лихвите... И вервайте ми, дедо Вова хич няма да е в добро настроение ако чуе "Ама... Ние такова... Изхарчихме вашите пари... И няма как да ви върнем нищо щото сме фалирали"...

    18:01 03.12.2025

  • 31 Атина Палада

    4 0 Отговор
    ЕЦБ е под контрола на ФЕД!

    18:03 03.12.2025

  • 32 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бай той Толстой":

    и аз винаги си имам в бойната готовност оръжейна смазка и никъде не тръгвам без нея ...хахах .

    18:03 03.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Неразбрал":

    Нищо не зависи от европейските експерти..

    18:06 03.12.2025

  • 35 Украйна и ЕС ще папкат

    4 1 Отговор
    папалюгата.😂🤣😂

    Коментиран от #39

    18:09 03.12.2025

  • 36 стоян

    1 5 Отговор
    Спокойно другаре пари ще има - политиците мислят законите така че закона ще сменят и рузките пари ще станат украински

    18:10 03.12.2025

  • 37 Руснаков

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Цял свят гледа...":

    Това е Демокрация...за и против,....не е като в Кремъл...каже ли Бандита и всички се съгласяват...дано да го асимилираш...

    Коментиран от #41, #47, #52

    18:10 03.12.2025

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Неразбрал":

    Експерти имат, могат и да ги вземат🤔
    Проблемът идва след това, когато МЕЧКАТА потропа на прозорчето на банката❗
    А и всички животни в гората, като видят какви ги вършат НА.глосаксите ще избягат от тяхната гора с 300❗

    Коментиран от #50

    18:11 03.12.2025

  • 39 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Украйна и ЕС ще папкат":

    а за теб остава шекерената пръчка...

    18:11 03.12.2025

  • 40 еюрожейковци пазете се

    11 0 Отговор
    Ей, не я научиха тази история,че който пипне чужди пари, не приключва добре.

    Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    18:11 03.12.2025

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Руснаков":

    ОбАркал си се , това си е най обикновена КРАЖБА на ЧУЖДО имущество❗

    18:13 03.12.2025

  • 42 така, така

    6 0 Отговор
    "нарушава правомощията на ЕЦБ" е меката и деликатна форма да кажеш на някого, че иска нещо, което нарушава закона, по който банката функционира. Когато става дума за финансови активи, на такова нарушение му се казва грабеж, а тоя на ЕС си е направо организиран и то пред очите на целия свят.
    Да, ама организирания грабеж си е пар екселанс член от наказателния кодекс на всяка държава в ЕС.
    Почти година, ЕС уточнява правните аспекти на тая затея и нищо. Явно няма юристи, които да ги успокоят - всеки им обеснява, как освен, че ще се наложи да връщат парите на руснаците, ще подлежат на съд и присъда.
    На белгийския премиер не му издържаха нервите и излезе със пост, че той в затвора, заради Урсула, Кая или 0срайната няма да ходи.
    Да видим кой има желание да търка наровете

    Коментиран от #53

    18:13 03.12.2025

  • 43 Джони уокър

    3 0 Отговор
    Абе докога ще ги дъвчат тия активи, очеизвадно не им стиска да ги откраднат, ама видиш ли, да помогнем на Покраина. Покраина е заминала ве, загубихте войната с Русия.

    18:15 03.12.2025

  • 44 Към коментар 37 Руснаков

    0 0 Отговор
    Този чичо не гледа ли гласуването в Парламента и не " асимилира ли" същата ситуация и там. Присмял се хърбел на щърбел.

    18:20 03.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сериозно затруднение!

    0 0 Отговор
    Искам да взема заеми, като заложа къщата на комшията, но в банката ми искат натуриален акт на мое име.

    18:21 03.12.2025

  • 47 Каква демокрация,

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Руснаков":

    като ти самият не знаеш какво означава тази двусъставна дума от демо-кратиси! Я питай ЕС народите, а не крадливите им политици, дали трябва да правят "кратиси" на чужди пари? Ще останеш изненадан, тъй като именно народите в този ковчег ЕС, разчитат на чужди пари, за да им стимулират икономиките. Как ли ще чувстват европейците с офшорни сметки по целия свят, когато почнат да им крадат парите за щяло и нещяло?

    18:23 03.12.2025

  • 48 Цензура

    0 0 Отговор
    Тия явно не могат да разберат, че законна кражба не може да има - и че ако откраднат руските активи, руснаците ще дойдат да си ги търсят...и няма да са много вежливи !!!

    18:23 03.12.2025

  • 49 Хи хи

    1 0 Отговор
    Ние не искаме да дадем на урките даже един цент !! Никакви не са ни, да се оправят с Русия както искат !! Проблемите на урките не са наши проблеми !!

    18:23 03.12.2025

  • 50 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не е и до мечката..Ами до срив на финансовата система Това го казаха банкерите от ЕЦБ още ,когато се заговори за руските активи ..
    Аз много искам да пипнат руските активи,че ойрото да отиде в историята,но банкерите не дават..

    18:24 03.12.2025

  • 51 Механик

    1 0 Отговор
    Уважаеми, евро-кукувици! Сметките без кръчмар винаги излизат много солено, а и боли на определени места. То, болката, как да е, ама позора остава.
    Опичайте си акъла, защото руснаците винаги идват за своето. Идва момент в който идва кръчмарят с големия и мазен тефтер. Тогава има три варианта:
    /Плащате с лихвите на мига.
    /Оказвате да плащате. Кръчмаря ви подкарва с тоягата. Тогава плащате с лихвите и ядете торба сол.
    /Отказвате да платите, понеже нямате пари (а вие нямате). Тогава боят е до изпускане на задната семеринга на "коляновият ви вал", след което кръчмарят ви ползва вместо жена. После ядете торба сол и пак бой.

    18:25 03.12.2025

  • 52 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Руснаков":

    При кражба няма за и против! Тя си е кражба! Точка! Колкото до останалото,видяхме демокрацията на Брюксел...:) каквото спуснат "големите началници"!

    18:27 03.12.2025

  • 53 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "така, така":

    Не им е проблем "търкането на наровете"- страх ги е, че рязко нараства рискът минавайки покрай прозорец да се спънат и да паднат...

    18:28 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания