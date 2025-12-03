Сериозно затруднение! Позицията на ЕЦБ усложнява плана на ЕС за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви днес, че намеренията на ЕС да използва замразени руски активи в подкрепа на Украйна са сериозно затруднени от позицията на Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде АНСА, цитирана от бТА.

"Ако ЕЦБ заеме позиция срещу това предложение, работата по въпроса как и дали замразените активи могат да бъдат използвани със сигурност ще се усложни", каза Таяни преди срещата на външните министри от НАТО в Брюксел.

"Въпросът винаги е бил свързан с гаранциите. Така че нека видим", добави той.

Таяни подчерта, че е необходим задълбочен правен анализ, за да се установи дали подобна схема е възможна, като трябва да се вземат предвид и рисковете за стабилността на еврозоната.

"Политически ние сме "за". Проблемът е дали всичко това може да се направи законно, без да се създават сътресения", добави италианският външен министър.

Вчера в. "Файненшъл Таймс" съобщи, че ЕЦБ отказва да гарантира заем на стойност 140 млрд. евро за Украйна, като по този начин нанесе тежък удар на плана на ЕС за отпускане на "репарационен заем", подкрепен от замразените руски активи.

ЕЦБ посочва в заключенията си, че предложението на Европейската комисия нарушава правомощията ѝ, което допълнително затруднява Брюксел да получи огромния заем в замяна на руските банкови активи, замразени в белгийския депозитар за ценни книжа "Юроклиър".