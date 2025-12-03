Сериозно затруднение! Позицията на ЕЦБ усложнява плана на ЕС за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви днес, че намеренията на ЕС да използва замразени руски активи в подкрепа на Украйна са сериозно затруднени от позицията на Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде АНСА, цитирана от бТА.
"Ако ЕЦБ заеме позиция срещу това предложение, работата по въпроса как и дали замразените активи могат да бъдат използвани със сигурност ще се усложни", каза Таяни преди срещата на външните министри от НАТО в Брюксел.
"Въпросът винаги е бил свързан с гаранциите. Така че нека видим", добави той.
Таяни подчерта, че е необходим задълбочен правен анализ, за да се установи дали подобна схема е възможна, като трябва да се вземат предвид и рисковете за стабилността на еврозоната.
"Политически ние сме "за". Проблемът е дали всичко това може да се направи законно, без да се създават сътресения", добави италианският външен министър.
Вчера в. "Файненшъл Таймс" съобщи, че ЕЦБ отказва да гарантира заем на стойност 140 млрд. евро за Украйна, като по този начин нанесе тежък удар на плана на ЕС за отпускане на "репарационен заем", подкрепен от замразените руски активи.
ЕЦБ посочва в заключенията си, че предложението на Европейската комисия нарушава правомощията ѝ, което допълнително затруднява Брюксел да получи огромния заем в замяна на руските банкови активи, замразени в белгийския депозитар за ценни книжа "Юроклиър".
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Да краднем или да не краднем ?
Щото Мецан като удря боли .
Коментиран от #20
17:36 03.12.2025
2 Големи мъки😭
17:37 03.12.2025
3 пешо
17:37 03.12.2025
4 онзи
17:38 03.12.2025
5 факуса
17:40 03.12.2025
6 Дориана
17:41 03.12.2025
7 За тези
17:41 03.12.2025
8 Пич
ЕЦБ казва на Урсулианците , че са тъпанари ! В прав текст !!!
17:41 03.12.2025
9 ?????
Ем сърби, ем боли.
17:43 03.12.2025
10 ами
Коментиран от #30
17:44 03.12.2025
11 защо
Научете че ЕС, ЕК, ЕЦБ и други, не са едно и също. Най-малко, че ЕЦБ е срещу ЕС.
Така, че ЕС няма план за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна.
Плана е на Урсула, Кая и Рюте.
17:44 03.12.2025
12 Димитър Георгиев
Коментиран от #22
17:45 03.12.2025
13 Руснаците
А тези 140 милиарда така и таса са ги прежалили, струва си да се види как дебилите сами си навират такъв кол, дето не са и сънували..
17:45 03.12.2025
14 нннн
Коментиран от #16, #23
17:46 03.12.2025
15 ДрайвингПлежър
Колко трябва да си ненормален при умрялата ти икономика, при вече изтеглените 2 ТРИЛИОНА заеми - ти да продължаваш?!!!
КРАЖБАТА на руските активи ще е последната от поредицата фатални грешки на еврофашистите превзели Брюксел и края на Европа (който е неминуем и без това)!
ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЯ ПРОКАЖЕН ФАШИСТКИ СЪЮЗ! ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
17:48 03.12.2025
16 ха-ха
До коментар #14 от "нннн":Ама ,,комшията ,, бие много лошо през пръстите , по-добре се откажи .
17:49 03.12.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Сега , ако крадне руските активи, всяка държава вложител ще си рече щом посегнаха на мечката, колко им е да посегнат и на мен🤔
Та активите ще се стопят ОЩЕ ‼️
17:51 03.12.2025
18 Всяка втора новина
.тези еврооби ЕТ джои да много тежко болни бих казал в терминален съадий
17:51 03.12.2025
19 Бай той Толстой
17:53 03.12.2025
20 Фон дер Миндер
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Според мен изобщо не се чудят дали "да не краднем" . Вече са решили, ше краднем ! Сега се чудят само как да стане , лекичко и с ръкавици или дивашката с погром . Аз мисля , че това им е дилемата
17:54 03.12.2025
21 Абе ей...
17:54 03.12.2025
22 Бай той Толстой
До коментар #12 от "Димитър Георгиев":И оръжейна смазка върши работа.Те руснаците имат😁
Коментиран от #32
17:55 03.12.2025
23 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "нннн":Колега, не настояваш правилно.
Ако искаш заем обезпечен с апартамената на комшията - то трябва да искаш другия комшия да го плаща.
Много неевропейско е да си плащаш сам :)
17:55 03.12.2025
24 Ехааааааа
17:56 03.12.2025
25 ха-ха
17:56 03.12.2025
26 Милен
17:57 03.12.2025
27 Баце ЕООД
17:58 03.12.2025
28 Неразбрал
Коментиран от #34, #38
17:58 03.12.2025
29 Цял свят гледа...
Коментиран от #37
17:59 03.12.2025
30 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "ами":Неправилно- ДА, но за ваше съжаление е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО...
Най-просто казано това ще е КРАЖБА... А кражбите навсякъде по света са забранени... И се наказват... Ама това не пречи да има кражби...
Проблемът в случая е, че в много близко бъдеще войната свършва, ессср официално става губещ и новият му господар Путин пристига да си прибере дължимото заедно с лихвите... И вервайте ми, дедо Вова хич няма да е в добро настроение ако чуе "Ама... Ние такова... Изхарчихме вашите пари... И няма как да ви върнем нищо щото сме фалирали"...
18:01 03.12.2025
31 Атина Палада
18:03 03.12.2025
32 стоян георгиев
До коментар #22 от "Бай той Толстой":и аз винаги си имам в бойната готовност оръжейна смазка и никъде не тръгвам без нея ...хахах .
18:03 03.12.2025
34 Атина Палада
До коментар #28 от "Неразбрал":Нищо не зависи от европейските експерти..
18:06 03.12.2025
35 Украйна и ЕС ще папкат
Коментиран от #39
18:09 03.12.2025
36 стоян
18:10 03.12.2025
37 Руснаков
До коментар #29 от "Цял свят гледа...":Това е Демокрация...за и против,....не е като в Кремъл...каже ли Бандита и всички се съгласяват...дано да го асимилираш...
Коментиран от #41, #47, #52
18:10 03.12.2025
38 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #28 от "Неразбрал":Експерти имат, могат и да ги вземат🤔
Проблемът идва след това, когато МЕЧКАТА потропа на прозорчето на банката❗
А и всички животни в гората, като видят какви ги вършат НА.глосаксите ще избягат от тяхната гора с 300❗
Коментиран от #50
18:11 03.12.2025
39 гост
До коментар #35 от "Украйна и ЕС ще папкат":а за теб остава шекерената пръчка...
18:11 03.12.2025
40 еюрожейковци пазете се
Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
18:11 03.12.2025
41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #37 от "Руснаков":ОбАркал си се , това си е най обикновена КРАЖБА на ЧУЖДО имущество❗
18:13 03.12.2025
42 така, така
Да, ама организирания грабеж си е пар екселанс член от наказателния кодекс на всяка държава в ЕС.
Почти година, ЕС уточнява правните аспекти на тая затея и нищо. Явно няма юристи, които да ги успокоят - всеки им обеснява, как освен, че ще се наложи да връщат парите на руснаците, ще подлежат на съд и присъда.
На белгийския премиер не му издържаха нервите и излезе със пост, че той в затвора, заради Урсула, Кая или 0срайната няма да ходи.
Да видим кой има желание да търка наровете
Коментиран от #53
18:13 03.12.2025
43 Джони уокър
18:15 03.12.2025
44 Към коментар 37 Руснаков
18:20 03.12.2025
46 Сериозно затруднение!
18:21 03.12.2025
47 Каква демокрация,
До коментар #37 от "Руснаков":като ти самият не знаеш какво означава тази двусъставна дума от демо-кратиси! Я питай ЕС народите, а не крадливите им политици, дали трябва да правят "кратиси" на чужди пари? Ще останеш изненадан, тъй като именно народите в този ковчег ЕС, разчитат на чужди пари, за да им стимулират икономиките. Как ли ще чувстват европейците с офшорни сметки по целия свят, когато почнат да им крадат парите за щяло и нещяло?
18:23 03.12.2025
48 Цензура
18:23 03.12.2025
49 Хи хи
18:23 03.12.2025
50 Атина Палада
До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не е и до мечката..Ами до срив на финансовата система Това го казаха банкерите от ЕЦБ още ,когато се заговори за руските активи ..
Аз много искам да пипнат руските активи,че ойрото да отиде в историята,но банкерите не дават..
18:24 03.12.2025
51 Механик
Опичайте си акъла, защото руснаците винаги идват за своето. Идва момент в който идва кръчмарят с големия и мазен тефтер. Тогава има три варианта:
/Плащате с лихвите на мига.
/Оказвате да плащате. Кръчмаря ви подкарва с тоягата. Тогава плащате с лихвите и ядете торба сол.
/Отказвате да платите, понеже нямате пари (а вие нямате). Тогава боят е до изпускане на задната семеринга на "коляновият ви вал", след което кръчмарят ви ползва вместо жена. После ядете торба сол и пак бой.
18:25 03.12.2025
52 Атина Палада
До коментар #37 от "Руснаков":При кражба няма за и против! Тя си е кражба! Точка! Колкото до останалото,видяхме демокрацията на Брюксел...:) каквото спуснат "големите началници"!
18:27 03.12.2025
53 ои8уйхътгрф
До коментар #42 от "така, така":Не им е проблем "търкането на наровете"- страх ги е, че рязко нараства рискът минавайки покрай прозорец да се спънат и да паднат...
18:28 03.12.2025