Генерал Сирски: Поддържаме темпото! Северната част на Покровск е под украински контрол

Украинските сили продължават да защитават северната част на Покровск в условията на едни от най-тежките боеве по фронта, заяви главнокомандващият на Украйна генерал Олександър Сирски след нов кръг оперативни съвещания. Информацията бе разпространена на официалната му странца на Facebook.

По думите на украинското военно ръководство, в района на Покровск и Мирноград армията активно блокира опитите на руските войски да съсредоточат щурмови групи и да напреднат към двата града.

"Битката продължава. Нашите подразделения удържат определените райони. В момент, когато окупаторите пренебрегват загубите си, украинските командири ясно разбират значението на съхраняването на живота и здравето на личния състав", заявява Сирски.

На проведените срещи с командирите на групировки, корпуси, бригади, полкове и отделни батальони е постигнато съгласие за координирано изпълнение на задачите, ротация на подразделенията, участващи в издирвателно-щурмови действия, както и за своевременно подсилване на участъците под най-силен натиск.

Приети са редица решения за подобряване на управлението и взаимодействието на силите, както и за осигуряване на устойчивостта на отбраната. Специално внимание се отделя на допълнителни логистични маршрути, бърза медицинска евакуация, както и на контрабатарейната борба и противодействието на руски БЛА.

"Поддържаме темпото. Борбата продължава. Слава на Украйна!", завършва изявлението си Сирски.