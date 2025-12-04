Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Сирски: Поддържаме темпото! Северната част на Покровск е под украински контрол
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: Поддържаме темпото! Северната част на Покровск е под украински контрол

4 Декември, 2025 17:17 547 17

  • покровск-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас-
  • донецка област-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Украинските сили продължават да защитават северната част на град Покровск в условията на едни от най-тежките боеве по фронта

Генерал Сирски: Поддържаме темпото! Северната част на Покровск е под украински контрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските сили продължават да защитават северната част на Покровск в условията на едни от най-тежките боеве по фронта, заяви главнокомандващият на Украйна генерал Олександър Сирски след нов кръг оперативни съвещания. Информацията бе разпространена на официалната му странца на Facebook.

По думите на украинското военно ръководство, в района на Покровск и Мирноград армията активно блокира опитите на руските войски да съсредоточат щурмови групи и да напреднат към двата града.

"Битката продължава. Нашите подразделения удържат определените райони. В момент, когато окупаторите пренебрегват загубите си, украинските командири ясно разбират значението на съхраняването на живота и здравето на личния състав", заявява Сирски.

На проведените срещи с командирите на групировки, корпуси, бригади, полкове и отделни батальони е постигнато съгласие за координирано изпълнение на задачите, ротация на подразделенията, участващи в издирвателно-щурмови действия, както и за своевременно подсилване на участъците под най-силен натиск.

Приети са редица решения за подобряване на управлението и взаимодействието на силите, както и за осигуряване на устойчивостта на отбраната. Специално внимание се отделя на допълнителни логистични маршрути, бърза медицинска евакуация, както и на контрабатарейната борба и противодействието на руски БЛА.

"Поддържаме темпото. Борбата продължава. Слава на Украйна!", завършва изявлението си Сирски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Поддържат темпото в посока запад.

    Коментиран от #4, #8

    17:18 04.12.2025

  • 2 първо Николаев и Одеса

    13 0 Отговор
    а после и Киев

    17:18 04.12.2025

  • 3 Ахъм

    13 0 Отговор
    То и Гьобелс така говореше 1945-та.

    17:19 04.12.2025

  • 4 оня с пеитон.я

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Затова поляците се въоръжават до зъби. Скоро украинците ще нахлуят на полска територия.

    17:20 04.12.2025

  • 5 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    От 10-на дни Покровск е руски. А тоя да си поддържа топките

    17:20 04.12.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 8 Отговор
    аре БЕ КОПЕИ!!!!! взехте ли Покровск или ПАК го обкръжихте?

    17:21 04.12.2025

  • 7 Мдааа

    10 1 Отговор
    Гледаме клипове, как руснаците разчистват мазетата в северната част на Красноармейск. Пълни са с укроплъхове. Предават се без бой. Улица по улица, къща по къща разчистват смрадта.

    Коментиран от #11

    17:23 04.12.2025

  • 8 Град Козлодуй

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тихо бе, пръдляк.

    17:24 04.12.2025

  • 9 Тома

    9 0 Отговор
    Още сме в мазетата в северната част на града и правим колажи с украински знамена

    17:24 04.12.2025

  • 10 Коношенков

    1 7 Отговор
    Долная ложь !!!
    Покровск падна преди месец, унищожени 139 установки Хаймърс, 33бр Леопард и 100-на АТАСМС. Поканени бяха стотици жерналисти и международни наблюдатели. Правда, никой не дойде 😁

    17:24 04.12.2025

  • 11 Брррр

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мдааа":

    Гледай си в на баба ти гащите.

    Коментиран от #17

    17:25 04.12.2025

  • 12 На всеки убит украинец

    1 5 Отговор
    се падат 150 убити руснаци.
    НА всеки един унищожен украински ПАТРИОТ се падат 25 руски ПАТРИОТ-а.
    На всеки един унищожен украински самолетоносач се падат три руски.
    И так далее.
    И така докато стигнем Владивосток.

    17:27 04.12.2025

  • 13 Нов свят

    5 0 Отговор
    Пено, разтурям годежа! - Що бе, Нане? - Позирала си гола на една картина! - Леле, ще го убия! Изобщо не съм му позирала. Рисувал ме е по памет!

    17:28 04.12.2025

  • 14 Бялджип

    6 0 Отговор
    Точно тези лъжи на украинската пропаганда са най-вредни. Защото медиите в Украйна заливат с подобни лъжи населението си и то вярва, че положението на фронта не е неспасяемо, че ще си върнат териториите. Заради тези лъжи 51% от народа не иска да чуе за никакви териториални отстъпки пред Русия. Това е тежка драма, защото насъкването и лъжите за истината, водят само до още загуби, жертви, разпадане на Украйна.

    17:28 04.12.2025

  • 15 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Е как,ама разбира се,че поддържате ,иначе траншовете от г ламавите европейци ще спрат..:)

    17:29 04.12.2025

  • 16 АМА ТОЧНО ТЪЙ Е

    2 0 Отговор
    НАЙ СЕВЕРНАТ ЧАСТ
    НЯКЪДЕ ОКОЛО ЦЕНТЪРА НА МИРНОГРАД
    ТАМ Е И ЕКИРИСАЖА
    ТАМАМ НЯМА ДА ВИ КОПАТ

    17:29 04.12.2025

  • 17 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Брррр":

    Не съди по себе си! Не всички са като теб,да гледат на бабите си гащите..

    17:31 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания