Евролидери предупредиха Зеленски: Тръмп играе игрички и може да предаде Украйна

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че САЩ може да са на път да "предадат" Украйна. Това става ясно от изтекъл препис на разговор между европейски лидери, обсъждащи стратегия за защита на Киев, съобщава "Политико".
Подробностите за телефонния разговор, който се е провел в понеделник и в който са участвали Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, финландският президент Александър Стуб, украинският президент Володимир Зеленски и други, бяха публикувани от германския вестник "Шпигел". В него лидерите обсъждаха водените от САЩ мирни преговори с Киев и Москва.
"Има вероятност САЩ да предадат Украйна по въпроса за територията, без яснота относно гаранциите за сигурност", е отбелязал Макрон и е добавил, че има "голяма опасност" за Зеленски.
Елисейският дворец е отрекъл в изявление до германското издание, че Макрон е говорил за предателство. "Президентът не е използвал тези думи", съобщиха от офиса на Макрон.
Мерц е добавил, че Зеленски трябва да бъде "изключително внимателен през следващите дни".
"Те играят игрички, както с вас, така и с нас", посочил е германският канцлер, очевидно имайки предвид пратениците на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зетят на американския президент Доналд Тръмп - които прекараха пет часа в разговори с руския лидер Владимир Путин във вторник.
Говорителят на Мерц - Стефан Корнелиус, заяви: "По принцип не потвърждавам и не коментирам откъси от разговора".
Според стенограмата финландският представител Стуб се е съгласил с Мерц. "Не можем да оставим Украйна и Володимир сами с тези хора", заявил е той, очевидно визирайки Уиткоф и Къшнър, което е предизвикало съгласието на Рюте.
"Съгласен съм с Александър - трябва да защитим Володимир Зеленски", заявил е генералният директор на НАТО.
Разговорът се състоя, след като администрацията на Тръмп разпространи 28-точков мирен план - според съобщенията изготвен от пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, Уиткоф и Къшнър - който беше критикуван от Украйна и европейските съюзници, че е твърде благосклонен към Русия, и предизвика усилени преговори в Женева.
Последвалите разговори, на които присъстваха европейски, украински и американски представители, доведоха до актуализиран план от 19 точки, с който Русия все още не се е съгласила. Москва не се е отказала от максималистичните си искания, а именно Киев да се откаже от огромни части от неокупираната територия в източната си част, да ограничи размера на военните си сили и да проведе нови избори.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, полският премиер Доналд Туск, италианският премиер Джорджа Мелони, датският премиер Мете Фредериксен, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и председателят на Европейския съвет Антонио Коща също са участвали в телефонния разговор в понеделник.
По време на разговора е обсъден и въпросът за замразените активи на Русия, като някои лидери са настояли, че изземването на милиардите на Москва за финансиране на огромен транш от финансова и военна помощ за Украйна е въпрос, който трябва да реши ЕС, а не САЩ.
