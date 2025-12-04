Новини
Евролидери предупредиха Зеленски: Тръмп играе игрички и може да предаде Украйна
  Тема: Украйна

Евролидери предупредиха Зеленски: Тръмп играе игрички и може да предаде Украйна

4 Декември, 2025 15:20

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • нато

Елисейският дворец е отрекъл в изявление до германското издание, че президентът Еманюел Макрон е говорил за предателство

Евролидери предупредиха Зеленски: Тръмп играе игрички и може да предаде Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че САЩ може да са на път да "предадат" Украйна. Това става ясно от изтекъл препис на разговор между европейски лидери, обсъждащи стратегия за защита на Киев, съобщава "Политико".

Подробностите за телефонния разговор, който се е провел в понеделник и в който са участвали Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, финландският президент Александър Стуб, украинският президент Володимир Зеленски и други, бяха публикувани от германския вестник "Шпигел". В него лидерите обсъждаха водените от САЩ мирни преговори с Киев и Москва.

"Има вероятност САЩ да предадат Украйна по въпроса за територията, без яснота относно гаранциите за сигурност", е отбелязал Макрон и е добавил, че има "голяма опасност" за Зеленски.

Елисейският дворец е отрекъл в изявление до германското издание, че Макрон е говорил за предателство. "Президентът не е използвал тези думи", съобщиха от офиса на Макрон.

Мерц е добавил, че Зеленски трябва да бъде "изключително внимателен през следващите дни".

"Те играят игрички, както с вас, така и с нас", посочил е германският канцлер, очевидно имайки предвид пратениците на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - зетят на американския президент Доналд Тръмп - които прекараха пет часа в разговори с руския лидер Владимир Путин във вторник.

Говорителят на Мерц - Стефан Корнелиус, заяви: "По принцип не потвърждавам и не коментирам откъси от разговора".

Според стенограмата финландският представител Стуб се е съгласил с Мерц. "Не можем да оставим Украйна и Володимир сами с тези хора", заявил е той, очевидно визирайки Уиткоф и Къшнър, което е предизвикало съгласието на Рюте.

"Съгласен съм с Александър - трябва да защитим Володимир Зеленски", заявил е генералният директор на НАТО.

Разговорът се състоя, след като администрацията на Тръмп разпространи 28-точков мирен план - според съобщенията изготвен от пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев, Уиткоф и Къшнър - който беше критикуван от Украйна и европейските съюзници, че е твърде благосклонен към Русия, и предизвика усилени преговори в Женева.

Последвалите разговори, на които присъстваха европейски, украински и американски представители, доведоха до актуализиран план от 19 точки, с който Русия все още не се е съгласила. Москва не се е отказала от максималистичните си искания, а именно Киев да се откаже от огромни части от неокупираната територия в източната си част, да ограничи размера на военните си сили и да проведе нови избори.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, полският премиер Доналд Туск, италианският премиер Джорджа Мелони, датският премиер Мете Фредериксен, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и председателят на Европейския съвет Антонио Коща също са участвали в телефонния разговор в понеделник.

По време на разговора е обсъден и въпросът за замразените активи на Русия, като някои лидери са настояли, че изземването на милиардите на Москва за финансиране на огромен транш от финансова и военна помощ за Украйна е въпрос, който трябва да реши ЕС, а не САЩ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤟🤟🤟🤟🤟

    27 3 Отговор
    Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ.

    Белгийският политик отбеляза, че дори по време на Втората световна война средствата на Германия не са били конфискувани. Де Вевер подчерта, че активите се замразяват по време на войната, а след нейния край страната трябва да върне всички или част от активите си, за да компенсира победителите за щетите.

    15:21 04.12.2025

  • 2 🤟🤟🤟🤟

    27 3 Отговор
    Барт Де Вевер: "Кой вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка"
    Белгийският министър-председател обаче казва, че поражението на Русия е „пълна илюзия“.
    „Но кой наистина вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка, пълна илюзия. Не е дори желателно тя да загуби и да цари нестабилност в страна, която разполага с ядрени оръжия. И кой вярва, че Путин ще се съгласи спокойно с конфискацията на руските активи?", пита белгийският лидер.

    Коментиран от #23

    15:22 04.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    23 1 Отговор
    Евролидерите ще поддържат укрите до последната укра!

    15:23 04.12.2025

  • 4 На мястото на една рижава английска

    23 1 Отговор
    дамаджана се появиха цяло розово войнство от желаещи войната да продължи. От едни курабийки се стигна до чудодейни оръжия които заблуждават Украйна да продължи.

    15:23 04.12.2025

  • 5 Ъхъъъъъ

    27 1 Отговор
    НАТО и ЕС ще се самоизядат.
    Лошото,че ние пак сме от страната на булката

    Коментиран от #41

    15:24 04.12.2025

  • 6 аман

    18 0 Отговор
    не ви ли писн да драскате за тези мършииии бе

    15:24 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 9 Отговор
    България и ние българските F-16 Block 70 пилоти нивга не ще предадем Украйна !!! До последния украинец ще носим бойно дежурство, унищожаваме руски рафинерии, полигони, Сармати, танкери и Байконури.
    Нощес ще ударим МКС - международната космическа станция 😁👍

    Коментиран от #15, #27, #29

    15:24 04.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Защо някой трябва да издържа Украйна.

    Коментиран от #10

    15:25 04.12.2025

  • 10 Миролюб Войнов, разведен

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    За да я боли Русията 😄👍

    15:26 04.12.2025

  • 11 Доналд Тръмп офишъл

    11 0 Отговор
    u 6 Ал съм ва

    15:26 04.12.2025

  • 12 Цвете

    5 0 Отговор
    ТО Е ВИДИМО. РАЗХОДКИ НАПРЕД НАЗАД, НИЩО. ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ, НИЩО. А ДНЕС, А УТРЕ, ПАК НИЩО. ДИПЛОМАЦИЯ ЛИПСВА МНОГО НО ТЕЗИ НЕ Я ПРИТЕЖАВАТ .КОЛКО СА ЖАЛКИ, А УБИВАТ ВСЕКИ ДЕН ПО КОЛКО? ПО МНОГО. ☎️☹️🙄

    Коментиран от #26

    15:26 04.12.2025

  • 13 Никой

    3 1 Отговор
    Пак ли развлеченият пуловер.

    15:28 04.12.2025

  • 14 Гориил

    7 0 Отговор
    Не виждате ли, че Тръмп предаде Европа? Европа е конкурент, произвеждащ сравними продукти и пречещ на САЩ да контролират световните пазари. В политически и военен план Европа е нула.Задължителните покупки на американски оръжия поставят Европа в уязвимо положение и изискват астрономически разходи.Европейските контакти с Китай зад гърба на САЩ гневят и дразнят Вашингтон.Сто години след Втората световна война от западното единство няма да остане нищо освен купчина развалини.

    15:28 04.12.2025

  • 15 Старшина Войнов

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Отивай да спиш,че от наряди си и3кукуригал

    Коментиран от #18

    15:28 04.12.2025

  • 16 ?????

    10 1 Отговор
    Ха ха.
    Тия са много обезпокоени след случките с Ермак и Могерини.
    Бий самара да се сеща магарето.
    И естествено - гарван гарвану око не вади.

    15:28 04.12.2025

  • 17 ПиПи

    4 0 Отговор
    Тръмп си играе игрички-Къ,Къ,Къъъъ! Гледа откъде да прибира пари за амерски военни доставки. За него войната е бизнес.

    15:30 04.12.2025

  • 18 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Старшина Войнов":

    Старшинка Каракочев си ти, не Войнов !!! 😁

    Коментиран от #24

    15:30 04.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Приказки под шипковият храст

    3 1 Отговор
    С тези приказки, ще яде текмета пак от оня дърт тра верс

    15:32 04.12.2025

  • 21 Агент Солт

    0 1 Отговор
    Краснов за това е създаден !

    15:32 04.12.2025

  • 22 1488

    5 1 Отговор
    всеки ден по медиите
    за някаква украйна
    и некъв наркоман

    15:32 04.12.2025

  • 23 Факти

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "🤟🤟🤟🤟":

    Русия е губила десетки войни. Защо да не загуби и тази? Тя ако можеше да я спечели щеше да го направи още през 2022 г.

    Коментиран от #25

    15:32 04.12.2025

  • 24 Старшина Войнов

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Това не променя факта,че си изкукуригал

    15:32 04.12.2025

  • 25 Други факти

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Ако можеше да я загуби, щеше да е през 2022,нъл тъй?

    15:34 04.12.2025

  • 26 Миролюб Войнов, юрист

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    "...А УБИВАТ ВСЕКИ ДЕН ПО КОЛКО? ПО МНОГО..."

    Европа никого не е нападнала, убила !!!
    Убиват руснаците.

    15:34 04.12.2025

  • 27 джудж ,

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Освен на баба си шортите , друго едва ли можеш да ,,удариш ,, !

    Коментиран от #39

    15:36 04.12.2025

  • 28 Нема по просто

    2 1 Отговор
    от бг племето!

    15:36 04.12.2025

  • 29 ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    За пилот се иска пипе и ду.......пе ! Ти такива атрибути със сигурност нямаш !

    15:38 04.12.2025

  • 30 Да се чете

    3 0 Отговор
    Тръмп може да е на път да "продаде" Украйна

    15:38 04.12.2025

  • 31 Атина Палада

    1 0 Отговор
    На последната визита на Зеленски у Францията за среща с Макрон,на снимката след срещата и от самолет си личеше,че двамата са в конфликт .Излъчването никога не лъже!

    15:40 04.12.2025

  • 32 Ами хубаво

    1 0 Отговор
    Ще направи и всички корумпета да ви прати при бай Ставри в алкатраз

    15:41 04.12.2025

  • 33 В ТАЗИ ДВОЙКА

    1 0 Отговор
    Кой играе жената?

    15:42 04.12.2025

  • 34 Дедо

    1 0 Отговор
    На бай Дони тия приказки няма да му харесат със сигурност.

    15:44 04.12.2025

  • 35 Факт

    0 2 Отговор
    ❗️ООН прие резолюция за незабавното връщане на депортираните украински деца

    91 държави-членки на ООН подкрепиха резолюция, с която се изисква Русия незабавно, безопасно и безусловно да върне всички украински деца, насилствено отведени от окупираните територии.

    ❌ Против гласуваха Русия, Беларус, Иран, Северна Корея, Куба, Судан, Нигер и още няколко режима.

    Коментиран от #40

    15:44 04.12.2025

  • 36 604

    1 0 Отговор
    Аре влявайте в украйнъ ве поутсрани лидери...аре ве отворкофтци....само лай и отзад натежало! Минтдили ...че ми залагате животъ ни, ние че ви линчуваме НЕ раша. Направете белята и гледайте ко ще ви догони...мало умнитци!

    15:45 04.12.2025

  • 37 Eдин

    1 0 Отговор
    "Интереса клати феса" на Тръмп !!! Пука му за украинците, още по-малко, за Зеленото човече!

    15:46 04.12.2025

  • 38 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Бившата УССР от над 50 милиона население се стопи на 15, те се загрижили за клоуна наркоман, който е една от причините за тази катастрофа.

    15:46 04.12.2025

  • 39 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "джудж ,":

    "...Освен на баба си шортите , друго едва ли можеш да удариш .."

    Прав си, как всегда !!!
    Но дупката на танкера и МКС със затворени очи нацелвам 😁🍻

    15:46 04.12.2025

  • 40 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    Няма нито едно дете отведено насилствено! Тая пермогъ на мало умниците! За туй пък укрите си търгуват с органи и деца! Пълни фашаги, господ гледа!

    15:47 04.12.2025

  • 41 123

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ":

    Тоест от страната от която ще ни клатят.

    15:47 04.12.2025

  • 42 Гориил

    0 0 Отговор
    Най-тъжното е, че европейските държави никога няма да могат да създадат единна европейска армия под единно командване. Защото в такава армия някои държави ще имат привилегии, а други ще имат само задължения.

    15:47 04.12.2025

  • 43 Урсуза фо н дер ла йнен дьо миндерчен

    1 0 Отговор
    Мен не ме намесвайте! Аз съм пас!... Че така ми припарва под дъното...

    15:49 04.12.2025

  • 44 Факт

    0 0 Отговор
    Те от четири години са все по сборища. Все нови планове, все нови измишльотини. Кога им остава време да си вършат основната работа не е ясно.

    15:50 04.12.2025

