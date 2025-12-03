Първият дипломат на Будапеща: Европа е обхваната от военна истерия

Унгария няма да изпрати никакви оръжия или пари на Украйна и напълно подкрепя усилията за постигане на мир, полагани от президента на САЩ Доналд Тръмп, каза унгарският министър на външните работи Петер Сиярто на брифинг след среща на външните министри от НАТО в Брюксел, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Брутална военна истерия е обхванала европейските членове на НАТО. Това замъглява преценката им и ги прави неспособни да взимат рационални решения", каза той и добави, че членовете на НАТО от големите европейски страни подкопават усилията на Тръмп за постигане на мир.

