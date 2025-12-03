Новини
Първият дипломат на Будапеща: Европа е обхваната от военна истерия
  Тема: Украйна

3 Декември, 2025 21:03

Унгария няма да изпрати никакви оръжия или пари на Украйна и напълно подкрепя усилията за постигане на мир, полагани от президента на САЩ Доналд Тръмп, каза Петер Сиярто

Първият дипломат на Будапеща: Европа е обхваната от военна истерия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария няма да изпрати никакви оръжия или пари на Украйна и напълно подкрепя усилията за постигане на мир, полагани от президента на САЩ Доналд Тръмп, каза унгарският министър на външните работи Петер Сиярто на брифинг след среща на външните министри от НАТО в Брюксел, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Брутална военна истерия е обхванала европейските членове на НАТО. Това замъглява преценката им и ги прави неспособни да взимат рационални решения", каза той и добави, че членовете на НАТО от големите европейски страни подкопават усилията на Тръмп за постигане на мир.

Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 21 Отговор
    Орбан е обхванат изцяло от руски зависимости.

    Коментиран от #11

    21:06 03.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    24 4 Отговор
    Когато си търсиш боя, накрая си го получаваш!
    Путин ги предупреди, че с украйна действа с прецизност - но че срещу войнолюбците няма да има пощада!

    21:06 03.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анджо

    6 15 Отговор
    Тоя си мечтае путин да му върне от Украйна земи. Пълен нещастник.

    21:08 03.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да,бе

    14 2 Отговор
    Европа се ръководи от жрици на Арес в климакс...Незадоволени и кръвожадни .

    21:09 03.12.2025

  • 9 Чистач на тоалетни

    12 1 Отговор
    Златните украински тоалетни са моята мечта! Слава кокаине!

    21:12 03.12.2025

  • 10 Чистач на тоалетни

    9 3 Отговор
    Дайте ми и на мене пари за златна тоалетна, като на комика наркоман Зеленски! Хайл Зеленски 🙋

    21:15 03.12.2025

  • 11 Си дрън дрън

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Аз съм Веган

    21:15 03.12.2025

  • 12 Ъъъъъъъъъ

    10 2 Отговор
    "Европа е обхваната от военна истерия$

    Беше им казано, че ако настъпят мотиката, ще стигнат до там, че Путин да няма с кого да преговаря от европейска страна.🤣
    И между другото, Факти мълчат, но румънците са унищожили украински дрон "Морско бебе" на 36 морски мили от Констанца. Дронът е унищожен защото представлявал заплаха за корабоплаването.

    21:18 03.12.2025

  • 13 Тест

    1 1 Отговор
    Тест

    21:19 03.12.2025

  • 14 ХЪ ХЪ ЪЪ

    3 11 Отговор
    Не Европа а вашият любимец путинчо еп обхванат от истерия за война на дърти години.

    21:19 03.12.2025

  • 15 Унгариците

    11 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    21:20 03.12.2025

  • 16 Тити

    2 6 Отговор
    И кой го казва паразитите на Европа Унгария като смучат пари им е добре ама като им врътнат кранчето оревават всичко.

    Коментиран от #21

    21:23 03.12.2025

  • 17 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Ето това е много голям проблем -военната истерия която е обхванала ЕС замъглява мозъците и пречи да се вземерационално решение .. и също заслепява да такава степен че не могат да видят че Русия във войната с Украйна изпробва всичките си видове оръжия оправи организацията на армията оптимизира командването настрои икономиката си да произвежда необходимото количество въоръжения и боеприпаси изчисти кадровите проблеми както и дипломатически и съюзническите отношения!?Като добавка -руският народ разбра кои са му съюзници кои врагове какво поведение трябва да има и каква политика да е готов да защитава и да гласува за нея!?А ЕС - погрешна политика на грешни политици безумни решения съюз раздиран от проблеми и противоречия чиято военна сила с 500 млн население изостава от Русия поне с 3-4 а може и 5 г и сега се свежда до мащабите на Северна Корея!?Срам!!?

    Коментиран от #22

    21:24 03.12.2025

  • 18 Абсурдистан

    1 3 Отговор
    Звучи логично. Еди нацист нападна европейска държава, а Европа я гре се истерията. Да, тази Европа, в която няма и една армия като хората.

    Коментиран от #24

    21:25 03.12.2025

  • 19 Хлъц

    3 2 Отговор
    Путята няма да спре докато не завземе Одеска област. Напълно разбираемо, дедо Дончо би направил същото.

    21:26 03.12.2025

  • 20 000

    4 1 Отговор
    Лондон ли определя външната политика на брюксел?

    21:27 03.12.2025

  • 21 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Имаше в България една госпожа йес, която затвори 4 реактора на АЕЦ Козлодуй. Орбан е господин но.

    21:27 03.12.2025

  • 22 Пффф...

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "не може да бъде":

    То а па...я бегай на пплето,оввччар

    21:28 03.12.2025

  • 23 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор
    Никаква истерия няма, това си е ОПГ, която завлича милиарди...

    21:29 03.12.2025

  • 24 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Абсурдистан":

    За коя държава на ЕС става думата, че не разбрах? Коя държава от ЕС е нападната от Русия?

    21:29 03.12.2025

  • 25 Артилерист

    0 0 Отговор
    Много точно го е казал Сиярто. Водещите Европа бивши европейски колониални империи лъжат, манипулират, лицемерят за всичко в бруталната си лакомия и алчност за ограбване на другите. Сега са побеснели, че САЩ на Тръмп се отказва от подлата им политика на подкрепа на един тотално корумпиран и нечестен режим в Украйна. Те се опитват да прехвърлят цялата вина за корупцията на киевската хунта на отстранения Ермак, като се опитват да минимизират загубите с реакцията по уволнението на Ермак. Демек, в момента в който Зеленски е разбрал за корупционера и веднага го е изхвърлил. А пак те и самият главатар Зеленски, нищо не са чули, забелязали и не са знаели досега. Нямат граници подлите им извъртания, но голяма мъка ге чака, ако САЩ, Русия и Китай успеят да се разберат за съвместна икономическа изгода...

    21:34 03.12.2025

  • 26 Хехе

    0 0 Отговор
    Какъв първи дипломат,на този никой не му обръща внимание в Европа.

    21:34 03.12.2025

