Първият дипломат на Будапеща: Европа е обхваната от военна истерия

Унгария няма да изпрати никакви оръжия или пари на Украйна и напълно подкрепя усилията за постигане на мир, полагани от президента на САЩ Доналд Тръмп, каза унгарският министър на външните работи Петер Сиярто на брифинг след среща на външните министри от НАТО в Брюксел, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Брутална военна истерия е обхванала европейските членове на НАТО. Това замъглява преценката им и ги прави неспособни да взимат рационални решения", каза той и добави, че членовете на НАТО от големите европейски страни подкопават усилията на Тръмп за постигане на мир.
1 си дзън
Коментиран от #11
21:06 03.12.2025
2 ДрайвингПлежър
Путин ги предупреди, че с украйна действа с прецизност - но че срещу войнолюбците няма да има пощада!
21:06 03.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анджо
21:08 03.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да,бе
21:09 03.12.2025
9 Чистач на тоалетни
21:12 03.12.2025
10 Чистач на тоалетни
21:15 03.12.2025
11 Си дрън дрън
До коментар #1 от "си дзън":Аз съм Веган
21:15 03.12.2025
12 Ъъъъъъъъъ
Беше им казано, че ако настъпят мотиката, ще стигнат до там, че Путин да няма с кого да преговаря от европейска страна.🤣
И между другото, Факти мълчат, но румънците са унищожили украински дрон "Морско бебе" на 36 морски мили от Констанца. Дронът е унищожен защото представлявал заплаха за корабоплаването.
21:18 03.12.2025
13 Тест
21:19 03.12.2025
14 ХЪ ХЪ ЪЪ
21:19 03.12.2025
15 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
21:20 03.12.2025
16 Тити
Коментиран от #21
21:23 03.12.2025
17 не може да бъде
Коментиран от #22
21:24 03.12.2025
18 Абсурдистан
Коментиран от #24
21:25 03.12.2025
19 Хлъц
21:26 03.12.2025
20 000
21:27 03.12.2025
21 Пенсионер 69 годишен
До коментар #16 от "Тити":Имаше в България една госпожа йес, която затвори 4 реактора на АЕЦ Козлодуй. Орбан е господин но.
21:27 03.12.2025
22 Пффф...
До коментар #17 от "не може да бъде":То а па...я бегай на пплето,оввччар
21:28 03.12.2025
23 Пилотът Гошу
21:29 03.12.2025
24 Пенсионер 69 годишен
До коментар #18 от "Абсурдистан":За коя държава на ЕС става думата, че не разбрах? Коя държава от ЕС е нападната от Русия?
21:29 03.12.2025
25 Артилерист
21:34 03.12.2025
26 Хехе
21:34 03.12.2025