Стратегическа визита в Пекин! Еманюел Макрон и Си Цзинпин обсъдиха Украйна и двустранното сътрудничество

4 Декември, 2025 13:50 469 12

  • китай-
  • франция-
  • си дзинпин-
  • еманюел макрон

Това е четвъртото посещение на Макрон в Китай от избирането му за президент през 2017 г.

Стратегическа визита в Пекин! Еманюел Макрон и Си Цзинпин обсъдиха Украйна и двустранното сътрудничество - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон и китайският лидер Си Цзинпин обсъдиха днес в Пекин войната в Украйна и търговските дисбаланси, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Трябва да продължим да полагаме усилия за мира и стабилността в света. От Украйна до различни региони по света, които са обхванати от война - ключово е да можем да работим заедно", каза Макрон.

Елисейският дворец заяви, че Франция постоянно призовава Китай да използва влиянието си върху Русия, за да бъде сложен край на войната в Украйна.

Франс прес припомня, че при последното си посещение в Китай през 2023 г. Еманюел Макрон е призовал Си да "вразуми" Русия.

"Понякога имаме разногласия, но сме достатъчно отговорни, за да ги преодолеем, да намерим механизмите за сътрудничество и решения за споровете", заяви още френският лидер.

Си Цзинпин увери, че Китай възнамерява да си сътрудничи с Франция, за да гарантира по-голяма стабилност в стратегическото партньорство между двете страни.

Китай и Франция трябва да се възползват от възможностите и да разширят сътрудничеството си, каза Си на срещата си с Макрон в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Китай и Франция трябва да засилят сътрудничеството си в традиционни сфери като авиацията, въздухоплаването и ядрената енергия, да се възползват от потенциала за сътрудничество в сфери като зелената икономика, дигиталната икономика, биофармацевтиката, изкуствения интелект и новите видове енергии, каза Си.

Си и Макрон заедно взеха участие в церемония по подписване на множество споразумения за сътрудничество в сферите на ядрената енергетика, селското стопанството, хранителната индустрия, образованието и околната среда, след днешните си разговори в Пекин.

Двамата лидери също така взеха участие в заключителната церемония на седмата среща на Китайско-френския бизнес съвет в Пекин.

Си Цзинпин отбеляза, че двете страни трябва да реагират на липсата на сигурност в съвременния свят, като ѝ противопоставят стабилността на отношенията помежду си. Си призова Китай и Франция непрестанно да разширяват нови сфери на двустранно икономическо и търговско сътрудничество, да продължат да насърчават напредъка във взаимноизгодните отношения между Китай и ЕС, и заедно да допринасят за реформирането и подобряването на глобалното управление.

Макрон призова за взаимни инвестиции, за да бъдат балансирани търговските отношения.

Френският президент пристигна в Китай вчера вечерта, придружен от 35 ръководители на големи и по-малки компании от различни сектори на икономиката.

Това е четвъртото посещение на Макрон в Китай от избирането му за президент през 2017 г.

Си Цзинпин беше на посещение във Франция миналата година.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски колхозник

    5 2 Отговор
    Другаря Си, няма нужда от тоалетна хартия...всеки ден,някой му 6лиже з@дника

    13:53 04.12.2025

  • 2 Пич

    5 1 Отговор
    Ее , Си не го е страх от Мадам Бриджит защото владее кунг - ги , и тя няма да успее да го бушунира!!!

    Коментиран от #5

    13:54 04.12.2025

  • 3 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Макарона сега ще го работят на китайска прашка.

    13:54 04.12.2025

  • 4 бай Ставри

    6 1 Отговор
    Макрон е ял за вечеря "Патка по пекински".

    Коментиран от #6, #9

    13:54 04.12.2025

  • 5 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Кунг фу

    13:54 04.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Див селянин

    3 1 Отговор
    Не се ли договори, ше яде ла6ут па от оня дъртофелник

    13:57 04.12.2025

  • 8 оня с питон.я

    5 1 Отговор
    Може ли някое умно жълто паве да обясни. Нали Китай бяха лоши комунисти. Що дири вождът Макрон при Си?

    Коментиран от #10

    13:57 04.12.2025

  • 9 Рънърса

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Ставри":

    ...с 6ял0 с0сче

    13:58 04.12.2025

  • 10 Каналин Цолов

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    Да му пр0духа тръ6ата

    13:59 04.12.2025

  • 11 Госあ

    0 0 Отговор
    Мъдър човек е председателят, а Макрон определено не е глупак. Започнал да говори за натиск върху Русия, председателят му отвърнал да говорят за бизнес, наука и технологии. Макрон се съгласил. Изглежда срещата е минала добре.

    14:02 04.12.2025

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Късият баболюбец е на килимчето в Пекин да проси пари.Довлякъл е със себе си над 60 олигарха,които да предлагат на председателя Си кой каквото има.Китай ще прибере и последните налични активи на Франция срещу американски долари,които са в излишък на Поднебесната.

    14:08 04.12.2025

