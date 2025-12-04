Стратегическа визита в Пекин! Еманюел Макрон и Си Цзинпин обсъдиха Украйна и двустранното сътрудничество

Френският президент Еманюел Макрон и китайският лидер Си Цзинпин обсъдиха днес в Пекин войната в Украйна и търговските дисбаланси, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Трябва да продължим да полагаме усилия за мира и стабилността в света. От Украйна до различни региони по света, които са обхванати от война - ключово е да можем да работим заедно", каза Макрон.
Елисейският дворец заяви, че Франция постоянно призовава Китай да използва влиянието си върху Русия, за да бъде сложен край на войната в Украйна.
Франс прес припомня, че при последното си посещение в Китай през 2023 г. Еманюел Макрон е призовал Си да "вразуми" Русия.
"Понякога имаме разногласия, но сме достатъчно отговорни, за да ги преодолеем, да намерим механизмите за сътрудничество и решения за споровете", заяви още френският лидер.
Си Цзинпин увери, че Китай възнамерява да си сътрудничи с Франция, за да гарантира по-голяма стабилност в стратегическото партньорство между двете страни.
Китай и Франция трябва да се възползват от възможностите и да разширят сътрудничеството си, каза Си на срещата си с Макрон в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.
Китай и Франция трябва да засилят сътрудничеството си в традиционни сфери като авиацията, въздухоплаването и ядрената енергия, да се възползват от потенциала за сътрудничество в сфери като зелената икономика, дигиталната икономика, биофармацевтиката, изкуствения интелект и новите видове енергии, каза Си.
Си и Макрон заедно взеха участие в церемония по подписване на множество споразумения за сътрудничество в сферите на ядрената енергетика, селското стопанството, хранителната индустрия, образованието и околната среда, след днешните си разговори в Пекин.
Двамата лидери също така взеха участие в заключителната церемония на седмата среща на Китайско-френския бизнес съвет в Пекин.
Си Цзинпин отбеляза, че двете страни трябва да реагират на липсата на сигурност в съвременния свят, като ѝ противопоставят стабилността на отношенията помежду си. Си призова Китай и Франция непрестанно да разширяват нови сфери на двустранно икономическо и търговско сътрудничество, да продължат да насърчават напредъка във взаимноизгодните отношения между Китай и ЕС, и заедно да допринасят за реформирането и подобряването на глобалното управление.
Макрон призова за взаимни инвестиции, за да бъдат балансирани търговските отношения.
Френският президент пристигна в Китай вчера вечерта, придружен от 35 ръководители на големи и по-малки компании от различни сектори на икономиката.
Това е четвъртото посещение на Макрон в Китай от избирането му за президент през 2017 г.
Си Цзинпин беше на посещение във Франция миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски колхозник
13:53 04.12.2025
2 Пич
Коментиран от #5
13:54 04.12.2025
3 Наблюдател
13:54 04.12.2025
4 бай Ставри
Коментиран от #6, #9
13:54 04.12.2025
5 ...
До коментар #2 от "Пич":Кунг фу
13:54 04.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Див селянин
13:57 04.12.2025
8 оня с питон.я
Коментиран от #10
13:57 04.12.2025
9 Рънърса
До коментар #4 от "бай Ставри":...с 6ял0 с0сче
13:58 04.12.2025
10 Каналин Цолов
До коментар #8 от "оня с питон.я":Да му пр0духа тръ6ата
13:59 04.12.2025
11 Госあ
14:02 04.12.2025
12 Сатана Z
14:08 04.12.2025