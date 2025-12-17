Новини
Свят »
Китай »
Повишено напрежение в Тайванския проток! Китай изпрати най-новия си самолетоносач
  Тема: Тайван

Повишено напрежение в Тайванския проток! Китай изпрати най-новия си самолетоносач

17 Декември, 2025 08:40 516 5

  • китай-
  • тайван-
  • самолетоносач-
  • си дзинпин-
  • тайвански проток

Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и подчертава, че само народът на острова може да решава бъдещето си

Повишено напрежение в Тайванския проток! Китай изпрати най-новия си самолетоносач - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Най-новият и модерен самолетоносач на Китай "Фудзиен" премина през Тайванския проток, съобщава "Ройтерс".

Това е първото преминаване на кораба през чувствителния воден път, откакто официално влезе в експлоатация миналия месец.

Тайван, който Пекин счита за своя територия, докладва почти ежедневно за китайска военна активност около острова, което Тайпе разглежда като продължаваща кампания за натиск срещу демократично избраното правителство.

Днес Министерството на отбраната на Тайван заяви, че "Фудзиен" е преминал през пролива предишния ден и че тайванските сили са го наблюдавали.

Министерството показа черно-бяла снимка на самолетоносача без самолети на палубата му. Не се уточнява къде е направен кадърът и не се предоставят други подробности.

Министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку заяви, че корабът вероятно е бил на път към остров Чансин в Шанхай, където се намира основната корабостроителница на Китай, и че министерството не е забелязало той да извършва военни дейности.

Китай твърди, че единствено той има суверенитет над протока - основна морска артерия за товарен трафик. Тайван и Съединените щати пък подчертават, че това е международен воден път.

Отделно, Министерството на отбраната на Тайван заяви, че Китай е провеждал "съвместен патрул за бойна готовност" близо до острова с участието на 23 военни самолета, както и военни кораби.

Самолетите са били изтребители J-10 и бомбардировачи H-6K, способни да носят ядрени оръжия.

През септември същият самолетоносач е преминал през Тайванския проток и е влязъл в спорното Южнокитайско море по време на изпитания.

"Фудзиен" е третият китайски самолетоносач с плоска пилотска палуба и електромагнитни катапулти за изстрелване на самолети, което го прави потенциално много по-мощно военноморско оръжие от първите два самолетоносача, проектирани от Русия.

"Фудзиен" ще може да превозва значително повече и по-тежко въоръжени реактивни изтребители от самолетоносачите "Ляонин" и "Шандонг", които са по-малки и разчитат на рампи за изстрелване на самолети.

Очаква се "Фудзиен" да приеме по-голям и по-широк набор от самолети от другите два самолетоносача - включително такива и за ранно предупреждение и евентуално първите китайски стелт реактивни изтребители, способни да бъдат носени от самолетоносачи.

Китайският президент Си Дзинпин присъства на церемонията по въвеждането в експлоатация в провинция Хайнан миналия месец и се качи на борда на кораба за инспекционна обиколка.

Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и подчертава, че само народът на острова може да решава бъдещето си.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    5 1 Отговор
    Тайванците може и да ядат хурката .

    08:41 17.12.2025

  • 2 побърканяк

    1 2 Отговор
    Хехе е защо да не мине бе ми.ирката.

    08:43 17.12.2025

  • 3 в кратце

    2 0 Отговор
    Да изпратят в България носач на китайки или на японки-китайконосач и японконосач. Вместо африканоносач.

    08:45 17.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    3 0 Отговор
    Изглежда че Тайван ще се обедини с Китай на Нова Година.

    08:48 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания