Повишено напрежение в Тайванския проток! Китай изпрати най-новия си самолетоносач

Най-новият и модерен самолетоносач на Китай "Фудзиен" премина през Тайванския проток, съобщава "Ройтерс".

Това е първото преминаване на кораба през чувствителния воден път, откакто официално влезе в експлоатация миналия месец.

Тайван, който Пекин счита за своя територия, докладва почти ежедневно за китайска военна активност около острова, което Тайпе разглежда като продължаваща кампания за натиск срещу демократично избраното правителство.

Днес Министерството на отбраната на Тайван заяви, че "Фудзиен" е преминал през пролива предишния ден и че тайванските сили са го наблюдавали.

Министерството показа черно-бяла снимка на самолетоносача без самолети на палубата му. Не се уточнява къде е направен кадърът и не се предоставят други подробности.

Министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку заяви, че корабът вероятно е бил на път към остров Чансин в Шанхай, където се намира основната корабостроителница на Китай, и че министерството не е забелязало той да извършва военни дейности.

Китай твърди, че единствено той има суверенитет над протока - основна морска артерия за товарен трафик. Тайван и Съединените щати пък подчертават, че това е международен воден път.

Отделно, Министерството на отбраната на Тайван заяви, че Китай е провеждал "съвместен патрул за бойна готовност" близо до острова с участието на 23 военни самолета, както и военни кораби.

Самолетите са били изтребители J-10 и бомбардировачи H-6K, способни да носят ядрени оръжия.

През септември същият самолетоносач е преминал през Тайванския проток и е влязъл в спорното Южнокитайско море по време на изпитания.

"Фудзиен" е третият китайски самолетоносач с плоска пилотска палуба и електромагнитни катапулти за изстрелване на самолети, което го прави потенциално много по-мощно военноморско оръжие от първите два самолетоносача, проектирани от Русия.

"Фудзиен" ще може да превозва значително повече и по-тежко въоръжени реактивни изтребители от самолетоносачите "Ляонин" и "Шандонг", които са по-малки и разчитат на рампи за изстрелване на самолети.

Очаква се "Фудзиен" да приеме по-голям и по-широк набор от самолети от другите два самолетоносача - включително такива и за ранно предупреждение и евентуално първите китайски стелт реактивни изтребители, способни да бъдат носени от самолетоносачи.

Китайският президент Си Дзинпин присъства на церемонията по въвеждането в експлоатация в провинция Хайнан миналия месец и се качи на борда на кораба за инспекционна обиколка.

Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и подчертава, че само народът на острова може да решава бъдещето си.