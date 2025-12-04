Новини
Свят »
Турция »
Турция апелира за защита на енергийните доставки в Черно море
  Тема: Украйна

4 Декември, 2025 09:17 771 14

  • турция-
  • енергийна инфраструктура-
  • война

След атаките срещу танкери Анкара настоява за изключване на тръбопроводите от конфликта

Турция апелира за защита на енергийните доставки в Черно море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция призова Русия и Украйна да изключат енергийната инфраструктура от военните действия и да гарантират непрекъснатостта на енергийните доставки, съобщава Ройтерс. Това заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар след поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море, предава БТА.

Анкара настоява тръбопроводите и танкерният трафик да бъдат защитени от военни удари, като акцентира върху стратегическото значение на основни маршрути, сред които и този на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC).

Още новини от Украйна

Изявлението на турските власти идва на фона на нападения с морски дронове срещу танкери, насочващи се към руски пристанища. Украйна пое отговорност за атаките срещу два празни танкера, но отрече участие в друг инцидент, при който бе повреден руски кораб, превозващ слънчогледово олио.

Турция е предупредила на среща в рамките на НАТО, че ударите по кораби, свързани с Русия, са недопустими. В отговор президентът Владимир Путин заплаши да ограничи достъпа на Украйна до морето и да засили ударите по нейната инфраструктура.

Атаките вече се отразиха на застрахователния пазар, като премиите за корабоплаване в региона рязко са се увеличили.

Турска компания временно е преустановила дейности, свързани с Русия, след инцидент с нейни кораби край бреговете на Сенегал. Междувременно петролопроводът CPC, през който преминават над 80% от износа на казахстански петрол и повече от 1% от световните доставки, бе временно спрян през уикенда заради щети по терминал край Новоросийск, причинени от украински дрон.

Енергийните въпроси бяха във фокуса и на последните разговори между президентите Реджеп Тайип Ердоган и Володимир Зеленски в Анкара.

Министър Байрактар потвърди, че Украйна е поискала съдействие за доставки на природен газ, като турската държавна компания „Боташ“ и украинският „Нафтогаз“ вече обсъждат възможни механизми за сътрудничество. Той подчерта още, че Украйна разполага със значителен капацитет за подземно съхранение на газ, което позволява запасяване през летните месеци за зимния сезон.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Турция да спре оръжието за Украйна.

    09:24 04.12.2025

  • 2 Мустафа Кемал Ататюрк

    5 10 Отговор
    Сега е момента Туркия си прибере Крим !!! 👍

    Коментиран от #7, #9

    09:25 04.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Келепира

    5 2 Отговор
    Га пращахте Байрактари на хунтата що не ревахте!

    09:32 04.12.2025

  • 5 ФАКТ

    3 3 Отговор
    Пуслер може да научи турците как да са "многоходови" и как да се крият в мазе

    Коментиран от #6

    09:36 04.12.2025

  • 6 Коректен

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Сорос им заповяда да станат многоходови.

    09:37 04.12.2025

  • 7 Извади прьстите от контакта

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мустафа Кемал Ататюрк":

    Сигурно така мислиш и за Лудогорието и некои други територии , а-л!

    09:37 04.12.2025

  • 8 наблюдател

    3 2 Отговор
    явно на турците им се услади евтиния руски петрол и газ а сега украинците не дават

    Коментиран от #10, #12

    09:40 04.12.2025

  • 9 Българските турци

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мустафа Кемал Ататюрк":

    За какво им е Крим на турците ?!...Крим е на кримските татари !...Независимо от това дали Крим ще е с Русия или с Украйна ,Турция винаги е бил и ще бъде до кримските татари и ще подкрепя тяхната кауза !

    Коментиран от #11, #13

    09:41 04.12.2025

  • 10 Българските турци

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Турция и СССР са съседи от създавнето си след Първата световна война !..Били са съседи и като две големи империи !.... Това че не са съюзници или приятелски настроени един към друг ,никога не е била причина за прекъсване на нормална дипломация и коректни икономически отношения въпреки дори дванадесетте войни които са провели помежду си !...Турция не е страна в конфликта между РФ и Украйна !!! Руски нефт и руски газ има в Турция още от преди Втората световна война !...

    10:04 04.12.2025

  • 11 Мустафа Кемал Ататюрк

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българските турци":

    "...За какво им е Крим на турците ?!..."

    Велика Туркия трябва да има военна база да контролира Черно море и южната част на разпадащата се Руската федерация 👍

    Коментиран от #14

    10:11 04.12.2025

  • 12 Българските турци

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Украинците не са тия които определят кой какви и чии енергийни продукти ще купува и употребява !..😊

    10:16 04.12.2025

  • 13 Здрасти Хасанчо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българските турци":

    Продължавай мойто момче.

    10:19 04.12.2025

  • 14 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мустафа Кемал Ататюрк":

    Цялото южно черноморие от Резово до Батуми е военна база и територия на Турция !.. За касво им е да са под носа на руска мечка ... за да дишат вонящия и дъх ли ?!...😊

    10:24 04.12.2025

Новини по държави:
