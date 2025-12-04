Турция апелира за защита на енергийните доставки в Черно море

Турция призова Русия и Украйна да изключат енергийната инфраструктура от военните действия и да гарантират непрекъснатостта на енергийните доставки, съобщава Ройтерс. Това заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар след поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море, предава БТА.
Анкара настоява тръбопроводите и танкерният трафик да бъдат защитени от военни удари, като акцентира върху стратегическото значение на основни маршрути, сред които и този на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC).
Изявлението на турските власти идва на фона на нападения с морски дронове срещу танкери, насочващи се към руски пристанища. Украйна пое отговорност за атаките срещу два празни танкера, но отрече участие в друг инцидент, при който бе повреден руски кораб, превозващ слънчогледово олио.
Турция е предупредила на среща в рамките на НАТО, че ударите по кораби, свързани с Русия, са недопустими. В отговор президентът Владимир Путин заплаши да ограничи достъпа на Украйна до морето и да засили ударите по нейната инфраструктура.
Атаките вече се отразиха на застрахователния пазар, като премиите за корабоплаване в региона рязко са се увеличили.
Турска компания временно е преустановила дейности, свързани с Русия, след инцидент с нейни кораби край бреговете на Сенегал. Междувременно петролопроводът CPC, през който преминават над 80% от износа на казахстански петрол и повече от 1% от световните доставки, бе временно спрян през уикенда заради щети по терминал край Новоросийск, причинени от украински дрон.
Енергийните въпроси бяха във фокуса и на последните разговори между президентите Реджеп Тайип Ердоган и Володимир Зеленски в Анкара.
Министър Байрактар потвърди, че Украйна е поискала съдействие за доставки на природен газ, като турската държавна компания „Боташ“ и украинският „Нафтогаз“ вече обсъждат възможни механизми за сътрудничество. Той подчерта още, че Украйна разполага със значителен капацитет за подземно съхранение на газ, което позволява запасяване през летните месеци за зимния сезон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:24 04.12.2025
2 Мустафа Кемал Ататюрк
Коментиран от #7, #9
09:25 04.12.2025
4 Келепира
09:32 04.12.2025
5 ФАКТ
Коментиран от #6
09:36 04.12.2025
6 Коректен
До коментар #5 от "ФАКТ":Сорос им заповяда да станат многоходови.
09:37 04.12.2025
7 Извади прьстите от контакта
До коментар #2 от "Мустафа Кемал Ататюрк":Сигурно така мислиш и за Лудогорието и некои други територии , а-л!
09:37 04.12.2025
8 наблюдател
Коментиран от #10, #12
09:40 04.12.2025
9 Българските турци
До коментар #2 от "Мустафа Кемал Ататюрк":За какво им е Крим на турците ?!...Крим е на кримските татари !...Независимо от това дали Крим ще е с Русия или с Украйна ,Турция винаги е бил и ще бъде до кримските татари и ще подкрепя тяхната кауза !
Коментиран от #11, #13
09:41 04.12.2025
10 Българските турци
До коментар #8 от "наблюдател":Турция и СССР са съседи от създавнето си след Първата световна война !..Били са съседи и като две големи империи !.... Това че не са съюзници или приятелски настроени един към друг ,никога не е била причина за прекъсване на нормална дипломация и коректни икономически отношения въпреки дори дванадесетте войни които са провели помежду си !...Турция не е страна в конфликта между РФ и Украйна !!! Руски нефт и руски газ има в Турция още от преди Втората световна война !...
10:04 04.12.2025
11 Мустафа Кемал Ататюрк
До коментар #9 от "Българските турци":"...За какво им е Крим на турците ?!..."
Велика Туркия трябва да има военна база да контролира Черно море и южната част на разпадащата се Руската федерация 👍
Коментиран от #14
10:11 04.12.2025
12 Българските турци
До коментар #8 от "наблюдател":Украинците не са тия които определят кой какви и чии енергийни продукти ще купува и употребява !..😊
10:16 04.12.2025
13 Здрасти Хасанчо
До коментар #9 от "Българските турци":Продължавай мойто момче.
10:19 04.12.2025
14 Българските турци
До коментар #11 от "Мустафа Кемал Ататюрк":Цялото южно черноморие от Резово до Батуми е военна база и територия на Турция !.. За касво им е да са под носа на руска мечка ... за да дишат вонящия и дъх ли ?!...😊
10:24 04.12.2025