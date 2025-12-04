Турция апелира за защита на енергийните доставки в Черно море

Турция призова Русия и Украйна да изключат енергийната инфраструктура от военните действия и да гарантират непрекъснатостта на енергийните доставки, съобщава Ройтерс. Това заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар след поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море, предава БТА.

Анкара настоява тръбопроводите и танкерният трафик да бъдат защитени от военни удари, като акцентира върху стратегическото значение на основни маршрути, сред които и този на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC).

Изявлението на турските власти идва на фона на нападения с морски дронове срещу танкери, насочващи се към руски пристанища. Украйна пое отговорност за атаките срещу два празни танкера, но отрече участие в друг инцидент, при който бе повреден руски кораб, превозващ слънчогледово олио.

Турция е предупредила на среща в рамките на НАТО, че ударите по кораби, свързани с Русия, са недопустими. В отговор президентът Владимир Путин заплаши да ограничи достъпа на Украйна до морето и да засили ударите по нейната инфраструктура.

Атаките вече се отразиха на застрахователния пазар, като премиите за корабоплаване в региона рязко са се увеличили.

Турска компания временно е преустановила дейности, свързани с Русия, след инцидент с нейни кораби край бреговете на Сенегал. Междувременно петролопроводът CPC, през който преминават над 80% от износа на казахстански петрол и повече от 1% от световните доставки, бе временно спрян през уикенда заради щети по терминал край Новоросийск, причинени от украински дрон.

Енергийните въпроси бяха във фокуса и на последните разговори между президентите Реджеп Тайип Ердоган и Володимир Зеленски в Анкара.

Министър Байрактар потвърди, че Украйна е поискала съдействие за доставки на природен газ, като турската държавна компания „Боташ“ и украинският „Нафтогаз“ вече обсъждат възможни механизми за сътрудничество. Той подчерта още, че Украйна разполага със значителен капацитет за подземно съхранение на газ, което позволява запасяване през летните месеци за зимния сезон.