Преглед на печата! Изглежда ясно, че Тръмп ще трябва да почака за мирен договор между Украйна и Русия
  Тема: Украйна

4 Декември, 2025 10:50

Докато това продължава, ще продължат и хаосът, и объркването, и по никакъв начин няма да се постигне напредък по линията за реалното прекратяване на войната в Украйна

Преглед на печата! Изглежда ясно, че Тръмп ще трябва да почака за мирен договор между Украйна и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп тази седмица изпрати свои високопоставени представители в Москва, за да обсъдят с руския му колега Владимир Путин предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп вчера определи срещата като "много добра", но посочи, че не се знае какво ще последва. Същевременно съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви пред журналисти, че не е бил постигнат компромис. Усилията на Тръмп за прекратяване на войната продължават, като се очаква съвсем скоро украинска делегация да посети Белия дом. Развоят по усилията на Тръмп за постигане на мир е основна тема в западния печат.

Преди две седмици президентът Тръмп постави Деня на благодарността (тази година на 27 ноември - бел. ред.) като краен срок на Украйна да се съгласи да сключи мирен договор с Русия, пише в. "Ню Йорк таймс". Сега изглежда ясно, че ще трябва да чака – може би седмици, може би след навършването на четвъртата година от началото на руската инвазия в Украйна, прогнозира изданието.

"Украинската делегация, която днес трябва да се срещне с преговарящите на Тръмп, поддържа жива надеждата, че може да се постигне някакъв напредък. Но президентът Владимир Путин тази седмица отново даде сигнал, че няма да отстъпи от твърдолиейните си искания. С това пратениците на Белия дом не можаха да покажат, че са постигнали някакъв пробив в хода на продължилата пет часа среща с руския лидер в Москва", коментира "Ню Йорк таймс".

Сега Тръмп трябва да избере една от трудните, но познати възможности - дали да окаже натиск върху Украйна за повече отстъпки, както се опита да направи преди две седмици, дори и това да означава да застраши суверенитета на страната, отбелязва изданието. "Или пък евентуално да изостави Русия и Украйна, както няколко пъти намекна, че може да постъпи, дори и с това да признае, че се е провалил в усилията си да прекрати войната? А може и да поеме по обратния курс и да поднови доставките на различни видове американска военна помощ за Украйна, след като обяви, че не САЩ, а Европа ще трябва да понесат финансовата тежест за въоръжаването на Киев", изброява "Ню Йорк таймс".

"За танго са нужни двама", каза Тръмп вчера пред журналисти, признавайки трудностите си да накара Русия и Украйна да се споразумеят.

"Не знам какво прави Кремъл" - тази фраза, която Тръмп произнесе вчера, е изведена в заглавие в британския в. "Дейли телеграф".

След като Русия отхвърли поредния план за мир на петчасовата среща в Кремъл, тя предприе масирана атака с дронове срещу Украйна. Съветникът на Путин - Юрий Ушаков, вчера заяви, че Путин "не е скрил критичното си и дори отрицателно отношение към някои от предложенията", направени Уиткоф и Къшнър, акцентира вестникът.

Според информация, разпространена на вчерашната среща на външните министри от НАТО в Брюксел, Путин използва преговорите, за да прокара териториалните си амбиции в Украйна, "включително по отношение на територии, които Русия не контролира и няма да вземе под контрол в краткосрочен или средносрочен план", пише още "Дейли телеграф".

"Москва ще се стреми да гарантира, че способностите на украинската армия са възможно най-много отслабени, за да си прокара път към по-нататъшна агресия", заяви високопоставен представител на алианса, цитиран от британския вестник. Плановете за евентуални преговори между украинския президент Володимир Зеленски, Уиткоф и Къшнър изглежда се отлагат заради липсата на какъвто и да е пробив, отбелязва "Дейли телеграф".

Има причина за хаотичните сцени, на които станахме свидетели през последните няколко месеца, пише изданието "Политико". Обявени срещи на върха, които впоследствие биват отменяни, поставени крайни срокове, които не се изпълняват, твърди планове, които по-късно се изменят. Всичко това се дължи на факта, че правителството на Тръмп няма официална процедура за разработване на политики, за предоставяне на насоки, за взаимодействие с чуждестранни правителства и не си е поставило ясна посока, смята изданието "Политико".

Липсата на официален преговорен процес е уникална черта – или грешка – на управлението на Тръмп, пише още изданието. Той разбира се едва ли е първият американски лидер, който разчита на малък кортеж от съветници да водят консултации по критични за международната политика въпроси. Бившият президент Джордж Буш водеше войната в Залива с помощта на седем висши служители, а предшественикът на Тръмп – Джо Байдън, взе редица решения, касаещи националната сигурност, по време на ежедневното докладване на разузнавателна информация в присъствието на едва двама негови висши съветници, подчертава "Политико".

Водещите президентски помощници в предишните правителства разчитаха на контролиран междуведомствен процес при обсъждането, разработването и осъществяването на определени политики. Тръмп обаче ръководи американското правителство така, както е управлявал и семейния си бизнес. Той стои на бюрото си в Овалния кабинет, където се среща с всички, вика всички и след това преценява какви политически ходове да предприеме, изтъква "Политико".

Когато например държавният секретар Марко Рубио за първи път се запозна с изготвения от Уиткоф и Къшнър мирен план за Украйна от 28 точки, той го нарече просто "списък с потенциални идеи", обръща внимание изданието. Според съобщения в някои медии Рубио е е казал на американските сенатори: Това не е нашата препоръка, (или) план за мир. Тръмп обаче хареса плана и каза на Украйна да го подпише до Деня на благодарността. Това накара Рубио бързо да промени курса си и да обяви, че "мирното предложение е изготвено от САЩ".

В крайна сметка това, което движи всички тези американски представители, не е официален процес или дори последователна оценка на действията, които трябва да се предприемат, за да се сложи край на войната в Украйна. Това по-скоро е неуморно усилие да се задоволи настоятелното искане на Тръмп да бъде признат за световен миротворец, посочва "Политико".

Докато това продължава, ще продължат и хаосът и объркването и по никакъв начин няма да се постигне напредък по линията за реалното прекратяване на войната в Украйна, пише в заключение изданието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето мнение

    7 1 Отговор
    Ще почака, остатъчна украйна ще я поемат еврюжинжърите с охота

    10:52 04.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор
    ко стаа , копеи?нали Украина уж била каталясала?или за робота Вася беше/?

    10:54 04.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 8 Отговор
    Кой нормален преговаря с терористи, само от млатене разбират, копейките им тоже!

    10:56 04.12.2025

  • 4 Атина Палада

    2 9 Отговор
    Ако върнем историята назад ,ще разберем че това е лична война на Путин и няма нищо общо с руснаците. Реалният собственик на Газпром и Лукойл е самият Путин . Той искаше да заобиколи с газопроводите си Украйна първо с Южен поток, но беше спрян проекта , след това направи Северен Поток ни и той беше спрян от САЩ и ЕС и това накара Путин да нахлуе в Украйна след като не можа да я заобиколи с газопроводите си .

    Коментиран от #10

    10:57 04.12.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    4 7 Отговор
    Киев за два дня и така 4та додина‼️

    Коментиран от #8

    11:01 04.12.2025

  • 6 в долината на смърта

    7 0 Отговор
    Изтребител F-16 се разби в Съединените американски щати. Той изпълняваше планиран тренировъчен полет, излитащ от военновъздушната база Нелис в Невада. Катастрофата на самия изтребител се случи по време на полета му над Калифорния.

    11:03 04.12.2025

  • 7 Юдо-ционистите искат световно господство

    6 1 Отговор
    А Доналд Тръмп е техен верен слуга.

    Ще разиграва театъра докрай и ще прави това, което му заповядат от Ню-Йорк и Израел.

    11:04 04.12.2025

  • 8 Махни си пенис-колана

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Извади си вибратора.

    Не се прави на умна.

    11:05 04.12.2025

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 5 Отговор
    Тоя заспал дърт идиот трябва час по скоро да бъде свален

    11:12 04.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Инна

    0 1 Отговор
    В интервю за India Today преди държавното си посещение в Индия, президентът Владимир Путин отбеляза:

    „Веднага казахме на Украйна... да изтегли войските си и няма да има военни действия. Не, те предпочитат да се бият. Е, сега ни писна“, заяви Путин.

    Той припомни, че Русия не е признавала Донецката и Луганската народни републики в продължение на осем години.

    „Те обявиха независимост, а ние се опитахме да подобрим отношенията между останалата част на Украйна и тези републики“, подчерта руският лидер.

    Той добави, че когато Москва осъзна, че това е невъзможно и републиките просто се унищожават, тя призна Донбас в административните граници, в които е съществувал по време на съветската епоха.

    Путин отбеляза, че териториите на Донбас и Новорусия ще бъдат освободени във всеки случай – с военни средства или чрез доброволно изтегляне на украинските въоръжени сили.

    11:59 04.12.2025

  • 12 Инна

    0 0 Отговор
    Украйна е трябвало да се съгласи на споразумение за уреждане на конфликта по-рано, но сега ситуацията е до голяма степен неблагоприятна за Киев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това по време на среща с журналисти.

    Американският лидер си спомни как по време на среща със Зеленски в Белия дом през февруари тази година е казал на украинския политик, че Киев „няма козове“.

    Според Тръмп, споразумение е трябвало да бъде постигнато тогава.

    „Но те, от голяма мъдрост, решиха да не го правят и сега много неща са насочени срещу тях“, подчерта президентът на САЩ, визирайки украинските власти.

    12:06 04.12.2025

  • 13 Миролюб Войнов, наблюдател

    0 0 Отговор
    Изглежда Русия ще трябва да почака още Четири Года за Покровск !!!

    12:19 04.12.2025