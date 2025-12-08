Мирният план на Тръмп за Украйна няма да спре войната, защото САЩ нямат "капацитета" да го изпълнят. Това заяви бившият старши съветник и главен стратег на президента на Съединените щати Доналд Тръмп - Стив Банън в интервю за The American Conservative.

Той твърди, че "Америка на първо място разбива глобалисткото мислене, че имаме капацитета да управляваме финансово, икономически, военно и културно навсякъде и всичко".

Банън описа плановете за прекратяване на огъня както в Украйна, така и в Газа като "странични демонстрации към жизненоважните ни интереси за национална сигурност".

Освен това той призова за пълно прекратяване на помощта за Украйна.

"Трябва да я спрем. Всичко. Пари. Оръжия. Разузнаване. Подкрепа", настоя Банън.

През ноември Вашингтон представи 28-точков план за уреждане на украинския конфликт, което предизвика недоволство сред европейските партньори на Киев, които опитаха да внесат значителни промени в документа.

На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева. Впоследствие Тръмп обяви, че първоначалният план на САЩ е бил преразгледан въз основа на позициите на Москва и Киев и че са останали само няколко въпроса за разрешаване.

На 30 ноември американски и украински представители проведоха консултации във Флорида и обсъдиха начини за прекратяване на конфликта, дългосрочни решения на въпросите, свързани със сигурността и икономиката, перспективата за избори в Украйна и териториалния въпрос.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин проведе среща в Москва със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп - предприемача Джаред Къшнър. Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков срещата, фокусирана върху разрешаването на украинския конфликт, е била конструктивна и съдържателна. Страните са обсъдили няколко версии на мирния план и са се споразумели да поддържат контакт.

Тридневните разговори между американски и украински представители приключиха във Флорида в събота. По информация на новинарския уебсайт Axios, в преговорите с Украйна САЩ се стремят да разработят нов подход за решаване на териториални въпроси.