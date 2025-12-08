Бивш съветник на Тръмп: САЩ нямат капацитета да изпълнят мирния си план за Украйна

Мирният план на Тръмп за Украйна няма да спре войната, защото САЩ нямат "капацитета" да го изпълнят. Това заяви бившият старши съветник и главен стратег на президента на Съединените щати Доналд Тръмп - Стив Банън в интервю за The American Conservative.
Той твърди, че "Америка на първо място разбива глобалисткото мислене, че имаме капацитета да управляваме финансово, икономически, военно и културно навсякъде и всичко".
Банън описа плановете за прекратяване на огъня както в Украйна, така и в Газа като "странични демонстрации към жизненоважните ни интереси за национална сигурност".
Освен това той призова за пълно прекратяване на помощта за Украйна.
"Трябва да я спрем. Всичко. Пари. Оръжия. Разузнаване. Подкрепа", настоя Банън.
През ноември Вашингтон представи 28-точков план за уреждане на украинския конфликт, което предизвика недоволство сред европейските партньори на Киев, които опитаха да внесат значителни промени в документа.
На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева. Впоследствие Тръмп обяви, че първоначалният план на САЩ е бил преразгледан въз основа на позициите на Москва и Киев и че са останали само няколко въпроса за разрешаване.
На 30 ноември американски и украински представители проведоха консултации във Флорида и обсъдиха начини за прекратяване на конфликта, дългосрочни решения на въпросите, свързани със сигурността и икономиката, перспективата за избори в Украйна и териториалния въпрос.
Миналата седмица руският президент Владимир Путин проведе среща в Москва със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп - предприемача Джаред Къшнър. Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков срещата, фокусирана върху разрешаването на украинския конфликт, е била конструктивна и съдържателна. Страните са обсъдили няколко версии на мирния план и са се споразумели да поддържат контакт.
Тридневните разговори между американски и украински представители приключиха във Флорида в събота. По информация на новинарския уебсайт Axios, в преговорите с Украйна САЩ се стремят да разработят нов подход за решаване на териториални въпроси.
1 Атина Палада
11:48 08.12.2025
2 килими ще му постилата цял живот
Коментиран от #7
11:49 08.12.2025
3 мдаааа
11:49 08.12.2025
4 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
Коментиран от #9, #10
11:50 08.12.2025
5 Британия
11:51 08.12.2025
6 честен ционист
11:51 08.12.2025
7 Моди
До коментар #2 от "килими ще му постилата цял живот":9 милиметра , не е за всеки .
11:51 08.12.2025
8 Хахахаха
11:54 08.12.2025
9 Хахахаха
До коментар #4 от "оня с коня":Не пиши руска пропаганда, а си паси коня. Путлера е избил най-много руснаци след хитлер и сталин!
11:56 08.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Капацитет
12:00 08.12.2025