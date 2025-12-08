Новини
Бивш съветник на Тръмп: САЩ нямат капацитета да изпълнят мирния си план за Украйна
Бивш съветник на Тръмп: САЩ нямат капацитета да изпълнят мирния си план за Украйна

8 Декември, 2025 11:47 662 11

През ноември Вашингтон представи 28-точков план за уреждане на украинския конфликт, което предизвика недоволство сред европейските партньори на Киев, които опитаха да внесат значителни промени в документа

Бивш съветник на Тръмп: САЩ нямат капацитета да изпълнят мирния си план за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Мирният план на Тръмп за Украйна няма да спре войната, защото САЩ нямат "капацитета" да го изпълнят. Това заяви бившият старши съветник и главен стратег на президента на Съединените щати Доналд Тръмп - Стив Банън в интервю за The American Conservative.

Той твърди, че "Америка на първо място разбива глобалисткото мислене, че имаме капацитета да управляваме финансово, икономически, военно и културно навсякъде и всичко".

Още новини от Украйна

Банън описа плановете за прекратяване на огъня както в Украйна, така и в Газа като "странични демонстрации към жизненоважните ни интереси за национална сигурност".

Освен това той призова за пълно прекратяване на помощта за Украйна.

"Трябва да я спрем. Всичко. Пари. Оръжия. Разузнаване. Подкрепа", настоя Банън.

През ноември Вашингтон представи 28-точков план за уреждане на украинския конфликт, което предизвика недоволство сред европейските партньори на Киев, които опитаха да внесат значителни промени в документа.

На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева. Впоследствие Тръмп обяви, че първоначалният план на САЩ е бил преразгледан въз основа на позициите на Москва и Киев и че са останали само няколко въпроса за разрешаване.

На 30 ноември американски и украински представители проведоха консултации във Флорида и обсъдиха начини за прекратяване на конфликта, дългосрочни решения на въпросите, свързани със сигурността и икономиката, перспективата за избори в Украйна и териториалния въпрос.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин проведе среща в Москва със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп - предприемача Джаред Къшнър. Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков срещата, фокусирана върху разрешаването на украинския конфликт, е била конструктивна и съдържателна. Страните са обсъдили няколко версии на мирния план и са се споразумели да поддържат контакт.

Тридневните разговори между американски и украински представители приключиха във Флорида в събота. По информация на новинарския уебсайт Axios, в преговорите с Украйна САЩ се стремят да разработят нов подход за решаване на териториални въпроси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    4 3 Отговор
    двама смешници на снимката

    11:48 08.12.2025

  • 2 килими ще му постилата цял живот

    0 3 Отговор
    и тия нямат карти като зеления наркоманин , козовете са във имепратора ПУТИН!

    Коментиран от #7

    11:49 08.12.2025

  • 3 мдаааа

    2 0 Отговор
    Два д@била - Это сила !

    11:49 08.12.2025

  • 4 оня с коня

    0 2 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    Коментиран от #9, #10

    11:50 08.12.2025

  • 5 Британия

    4 0 Отговор
    Тези са бита карта и двамата на снимката

    11:51 08.12.2025

  • 6 честен ционист

    0 8 Отговор
    "Рим победител пише историята"

    11:51 08.12.2025

  • 7 Моди

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "килими ще му постилата цял живот":

    9 милиметра , не е за всеки .

    11:51 08.12.2025

  • 8 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Абе направо се включвайте във войната да помагате на рашата, че те сами нямат капацитета да победят. Кво си играйте така! Само върнете статуята на свободата, вече не е ваша!

    11:54 08.12.2025

  • 9 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Не пиши руска пропаганда, а си паси коня. Путлера е избил най-много руснаци след хитлер и сталин!

    11:56 08.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Капацитет

    0 0 Отговор
    като няма,има Томахоук!

    12:00 08.12.2025