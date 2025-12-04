Първият дипломат на Киев: Искаме истински мир, а не помирение с Русия

Украйна иска "истински мир, а не помирение" с Русия. Това заяви външният министър на страната Андрий Сибига пред Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ), цитиран от "Ройтерс".

"Все още помним имената на онези, които предадоха бъдещите поколения в Мюнхен (Мюнхенското споразумение - бел. ред.). Това никога повече не трябва да се повтаря. Принципите трябва да бъдат неприкосновени и се нуждаем от истински мир, а не от помирение", изтъкна Сибига в своята реч.

Външният министър отбеляза, че Европа е имала прекалено много несправедливи мирни споразумения в миналото и добави, че "всички те доведоха само до нови катастрофи".

Андрий Сибига обаче благодари на САЩ за напредъка в мирните усилия и обеща, че Украйна ще "използва всяка възможност, за да се опита да сложи край на тази война".