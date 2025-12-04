Новини
Първият дипломат на Киев: Искаме истински мир, а не помирение с Русия
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Киев: Искаме истински мир, а не помирение с Русия

4 Декември, 2025 15:50 1 097 35

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • андрий сибига

Андрий Сибига благодари на САЩ за напредъка в мирните усилия и обеща, че Украйна ще използва всяка възможност, за да се опита да сложи край на тази война

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна иска "истински мир, а не помирение" с Русия. Това заяви външният министър на страната Андрий Сибига пред Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ), цитиран от "Ройтерс".

"Все още помним имената на онези, които предадоха бъдещите поколения в Мюнхен (Мюнхенското споразумение - бел. ред.). Това никога повече не трябва да се повтаря. Принципите трябва да бъдат неприкосновени и се нуждаем от истински мир, а не от помирение", изтъкна Сибига в своята реч.

Външният министър отбеляза, че Европа е имала прекалено много несправедливи мирни споразумения в миналото и добави, че "всички те доведоха само до нови катастрофи".

Андрий Сибига обаче благодари на САЩ за напредъка в мирните усилия и обеща, че Украйна ще "използва всяка възможност, за да се опита да сложи край на тази война".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    34 3 Отговор
    "Да би мирно седяло - не би чудо видяло!"‼️

    15:52 04.12.2025

  • 2 Майна

    30 0 Отговор
    Идиот!

    15:52 04.12.2025

  • 3 честен ционист

    27 1 Отговор
    Искате в составе РФ като република, обаче ще влезете само под формата на области.

    15:52 04.12.2025

  • 4 Майна

    29 1 Отговор
    Бандеровец!

    15:53 04.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    35 0 Отговор
    И като искахте мир - за чий ••й Ви беше да горите живи хора❗

    15:53 04.12.2025

  • 6 Гориил

    27 0 Отговор
    Вече ти беше обяснено какво трябва да направиш.

    15:54 04.12.2025

  • 7 Майна

    31 0 Отговор
    Одеса пак ще бъде черноморска перла на Русия!

    Коментиран от #15

    15:54 04.12.2025

  • 8 Николай Хайтов

    21 1 Отговор
    Едно е да искаш, второ - да можеш, а трето и четвърто - ДА ГО НАПРАВИШ ! Освен първото какво могат Шубига и Зеленига ?

    Коментиран от #13

    15:55 04.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 1 Отговор
    Абе , цербер, жена дипломат -
    диплоМАТКА ли ще е‼️

    Коментиран от #21

    15:55 04.12.2025

  • 10 онзи

    15 1 Отговор
    Народът ни за такива казва - хем гол , хем голям .....Укринска им работа .

    Коментиран от #30

    15:55 04.12.2025

  • 11 Дориана

    20 0 Отговор
    Как не разбраха, че докато не приемат всички условия на Русия мир няма. Войната продължава, а Европейските политици могат да я привлекат и към Европа. И така като не искат мир, който можеха да постигнат още в самото начало сега да се готвят за Трета Световна война. Макрон, Урсула, Мерц и компания ще вкарат Европа в мирно време във война.

    15:56 04.12.2025

  • 12 Миролюб Войнов, генерал

    16 0 Отговор
    Истинския мир Андрешко се кове на фронта с оръжие и успехи !!! Не като си седиш на дебелия трътляк и молиш България и Европа за помощи. Марш на фронта тюфлек, България тебе гледа 😁

    15:56 04.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 КОМЕНТАР

    11 0 Отговор
    КАПИТОЛАЦИЯ НА ФАШИЗМА В СВЕТА ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТАН САЩ И ДРУГИ ПОДОБНИ

    16:00 04.12.2025

  • 15 честен ционист

    0 17 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    В Одеса живеят 300000 българи, останалите са евреи. По-скоро Одеса ще е Дубая на Черноморието, отколкото руската перла.

    16:00 04.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На теб явно са ти го НАХАКАЛИ, та знаеш🤔❗

    Коментиран от #22

    16:00 04.12.2025

  • 17 Хахахаха

    0 10 Отговор
    Истински мир ще настъпи, когато путлера направи като Хитлер.

    Коментиран от #20

    16:03 04.12.2025

  • 18 Каунь

    10 1 Отговор
    Искаме, искаме...... ама за да получиш трябва да дадеш...

    16:04 04.12.2025

  • 19 Ха ХаХа

    11 0 Отговор
    Ега ти и тъпата тлъста тиква е този

    16:05 04.12.2025

  • 20 Да да

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Когато в пещи изгори фашистките бандери

    16:06 04.12.2025

  • 21 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Да ! И няма защо отсега да става , то си Е !

    16:06 04.12.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 11 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    гледам,,второто освобождение,,как са го нахакали на баба ти ,,братушките ти , че чак ти се подмокряш копей безроден

    Коментиран от #26

    16:08 04.12.2025

  • 23 444444

    13 0 Отговор
    Ми то е много лесно да постигните мир.Върнете всички руски земи на руснаците всички полски на поляците унгарските и румънските също пък с останалото влезте в НАТО и поддържайте 600000 армия (ако имате толкова население)

    16:08 04.12.2025

  • 24 Долу ЕС

    13 0 Отговор
    вие го имахте до 2014 г, обаче решихте да влизате в нато, съюз от преди 1989 насоечн преди срещу ссср и варшавакия договора , не срвщу Конго или Мексико, да ама и двата ги няма, нато остана! навсичкото отгоре забранихте руския и взехте да гоните руснаци! сега ще разберете какво е да постигнеш мир с цената на кръв и терирория, понеже предния път 1990 ви се доверика малоумни фашисти такива

    16:10 04.12.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    9 1 Отговор
    Руснаците и те това искат истински мир, а не примирие. Обаче руснаците казват какво разбират под истински мир, изкореняване на проблемите които са довели до конфликта.Какво разбират бандеровците под истински и справедлив мир не е ясно. И да не забравя този бандеровец, всяко предложение на руснаците ебпо-добро от следващото

    16:14 04.12.2025

  • 26 Кво гледаш ти бе, гледал той,

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    единственото което можеш да правиш ти е каро форумен укротрол е да ядеш украински 💩💩💩💩 с тоновете и да плуваш в тях.

    16:14 04.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    7 0 Отговор
    Тъз шия не е от трушия! На туй прасе е нужна ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА размер 4XL!
    200 кила чисто злато за тоз дебел г.!

    16:20 04.12.2025

  • 29 Мама Изперкел

    7 0 Отговор
    Поредният изперкал наркоман, загубил всяка връзка с реалността.

    16:23 04.12.2025

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "онзи":

    Народът казва за такива прасета хем наср@н, хем голям!

    16:24 04.12.2025

  • 31 Котка

    6 0 Отговор
    Откакто Зеленски го натириха от Белия дом не спират да благодарят. Лицемери. Не разбират ли, че вече нищо не зависи от тях? Употребена.хунта, която ще бъде позорно зарязана. Жалко само за момчетата на фронта. Междувпрочем и от двете страни, унищожаващи се взаимно заради чужди интереси

    16:26 04.12.2025

  • 32 Пенсионер 69 годишен

    7 0 Отговор
    Прасетата и наркомана прогониха и избиха населението на бившата УССР. От над 50 милиона се стопи на 15 и още не мирясват!

    16:29 04.12.2025

  • 33 Доказано

    5 0 Отговор
    Истината е една: победителите не молят за мир — те го диктуват.

    16:33 04.12.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Мир ще има когато се свие Урка на три области !

    16:41 04.12.2025

  • 35 Ами айде де... кво чакате

    1 0 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    17:30 04.12.2025

