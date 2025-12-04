Първият дипломат на Киев: Искаме истински мир, а не помирение с Русия

Украйна иска "истински мир, а не помирение" с Русия. Това заяви външният министър на страната Андрий Сибига пред Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ), цитиран от "Ройтерс".
"Все още помним имената на онези, които предадоха бъдещите поколения в Мюнхен (Мюнхенското споразумение - бел. ред.). Това никога повече не трябва да се повтаря. Принципите трябва да бъдат неприкосновени и се нуждаем от истински мир, а не от помирение", изтъкна Сибига в своята реч.
Външният министър отбеляза, че Европа е имала прекалено много несправедливи мирни споразумения в миналото и добави, че "всички те доведоха само до нови катастрофи".
Андрий Сибига обаче благодари на САЩ за напредъка в мирните усилия и обеща, че Украйна ще "използва всяка възможност, за да се опита да сложи край на тази война".
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
15:52 04.12.2025
2 Майна
15:52 04.12.2025
3 честен ционист
15:52 04.12.2025
4 Майна
15:53 04.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
15:53 04.12.2025
6 Гориил
15:54 04.12.2025
7 Майна
Коментиран от #15
15:54 04.12.2025
8 Николай Хайтов
Коментиран от #13
15:55 04.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
диплоМАТКА ли ще е‼️
Коментиран от #21
15:55 04.12.2025
10 онзи
Коментиран от #30
15:55 04.12.2025
11 Дориана
15:56 04.12.2025
12 Миролюб Войнов, генерал
15:56 04.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 КОМЕНТАР
16:00 04.12.2025
15 честен ционист
До коментар #7 от "Майна":В Одеса живеят 300000 българи, останалите са евреи. По-скоро Одеса ще е Дубая на Черноморието, отколкото руската перла.
16:00 04.12.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На теб явно са ти го НАХАКАЛИ, та знаеш🤔❗
Коментиран от #22
16:00 04.12.2025
17 Хахахаха
Коментиран от #20
16:03 04.12.2025
18 Каунь
16:04 04.12.2025
19 Ха ХаХа
16:05 04.12.2025
20 Да да
До коментар #17 от "Хахахаха":Когато в пещи изгори фашистките бандери
16:06 04.12.2025
21 Всъщност
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Да ! И няма защо отсега да става , то си Е !
16:06 04.12.2025
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":гледам,,второто освобождение,,как са го нахакали на баба ти ,,братушките ти , че чак ти се подмокряш копей безроден
Коментиран от #26
16:08 04.12.2025
23 444444
16:08 04.12.2025
24 Долу ЕС
16:10 04.12.2025
25 Ха-ха-ха
16:14 04.12.2025
26 Кво гледаш ти бе, гледал той,
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":единственото което можеш да правиш ти е каро форумен укротрол е да ядеш украински 💩💩💩💩 с тоновете и да плуваш в тях.
16:14 04.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пенсионер 69 годишен
200 кила чисто злато за тоз дебел г.!
16:20 04.12.2025
29 Мама Изперкел
16:23 04.12.2025
30 Пенсионер 69 годишен
До коментар #10 от "онзи":Народът казва за такива прасета хем наср@н, хем голям!
16:24 04.12.2025
31 Котка
16:26 04.12.2025
32 Пенсионер 69 годишен
16:29 04.12.2025
33 Доказано
16:33 04.12.2025
34 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:41 04.12.2025
35 Ами айде де... кво чакате
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
17:30 04.12.2025