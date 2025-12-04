Новини
Трима полицаи ранени при престрелка в Небраска

4 Декември, 2025 11:03, обновена 4 Декември, 2025 11:06 558 1

Заподозреният, стрелял по мъж в магазин, бе убит на бензиностанция

Трима полицаи ранени при престрелка в Небраска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима полицаи от американския град Омаха, щата Небраска, бяха ранени по време на престрелка с преследван заподозрян на бензиностанция, предаде Асошиейтед прес. Самият нападател, заподозрян за прострелването на мъж, бе убит, предава БТА.

Според полицейския началник Тод Шмадърър заподозреният, на възраст между 20 и 30 години, преди това е прострелял няколко пъти в гърдите 61-годишен мъж в магазин за хранителни стоки.

Полицаите са засекли регистрационния номер на автомобила на стрелеца чрез камери и са го проследили до бензиностанцията, където се е състояла престрелката.

„Беше много опасен ден за гражданите на Омаха“, посочи Шмадърър.

Няма опасност за живота на тримата полицаи, но простреляният в магазина мъж остава в критично състояние, допълват от полицията.


САЩ
  • 1 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    САЩ се самоизбиват, дават повече жертви от Украйна.

    11:26 04.12.2025