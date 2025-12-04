Трима полицаи ранени при престрелка в Небраска

Трима полицаи от американския град Омаха, щата Небраска, бяха ранени по време на престрелка с преследван заподозрян на бензиностанция, предаде Асошиейтед прес. Самият нападател, заподозрян за прострелването на мъж, бе убит, предава БТА.

Според полицейския началник Тод Шмадърър заподозреният, на възраст между 20 и 30 години, преди това е прострелял няколко пъти в гърдите 61-годишен мъж в магазин за хранителни стоки.

Полицаите са засекли регистрационния номер на автомобила на стрелеца чрез камери и са го проследили до бензиностанцията, където се е състояла престрелката.

„Беше много опасен ден за гражданите на Омаха“, посочи Шмадърър.

Няма опасност за живота на тримата полицаи, но простреляният в магазина мъж остава в критично състояние, допълват от полицията.