Си Цзинпин призова за разширяване на китайско-френското сътрудничество

4 Декември, 2025 11:32 482 3

  • китай-
  • франция

Лидерите обсъдиха авиация, ядрената енергия и нови технологии по време на срещата в Пекин

Си Цзинпин призова за разширяване на китайско-френското сътрудничество - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай и Франция трябва да използват възможностите и да засилят сътрудничеството си, заяви днес китайският президент Си Цзинпин по време на срещата си с френския президент Еманюел Макрон в Пекин, съобщава китайската новинарска агенция Синхуа, предава БТА.

Си подчерта необходимостта от засилване на партньорството в традиционни сектори като авиацията, въздухоплаването и ядрената енергия, както и от развитие на сътрудничество в нови области като зелена и дигитална икономика, биофармацевтика, изкуствен интелект и нови видове енергия.

Двамата лидери участваха в церемония по подписване на редица споразумения за сътрудничество в сферите на ядрената енергетика, селското стопанство, хранителната индустрия, образованието и околната среда. Освен това присъстваха и на заключителната церемония на седмата среща на Китайско-френския бизнес съвет в Пекин.

Си Цзинпин посочи, че в условията на несигурност в съвременния свят стабилността на двустранните отношения трябва да бъде основа за сътрудничество. Той призова Китай и Франция да разширяват новите сфери на икономическо и търговско партньорство, да насърчават напредъка на отношенията между Китай и ЕС и заедно да допринасят за реформи и подобряване на глобалното управление.


Китай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Госあ

    0 1 Отговор
    Браво !!! ЕС фърля пропагандната помия на колонии като нас, но иначе си гонят интереса. Между Китай и Франция има страшно много проекти в областта на авиацията и космическите изследвания. В биотехнологиите предстоят. Франция е една от приоритетните страни за научно-техническо сътрудничество.

    11:37 04.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    А МАКАРОН СТАНА НА ПЕЧЕН ПЕТЕЛ 🐓🐓 В ПЕРУШИНА!

    11:55 04.12.2025

  • 3 Китай САЩ и ЕС

    1 0 Отговор
    Това са трите полюса в момента! русия е васал на Китай!

    12:20 04.12.2025

