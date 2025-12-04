Си Цзинпин призова за разширяване на китайско-френското сътрудничество

Китай и Франция трябва да използват възможностите и да засилят сътрудничеството си, заяви днес китайският президент Си Цзинпин по време на срещата си с френския президент Еманюел Макрон в Пекин, съобщава китайската новинарска агенция Синхуа, предава БТА.

Си подчерта необходимостта от засилване на партньорството в традиционни сектори като авиацията, въздухоплаването и ядрената енергия, както и от развитие на сътрудничество в нови области като зелена и дигитална икономика, биофармацевтика, изкуствен интелект и нови видове енергия.

Двамата лидери участваха в церемония по подписване на редица споразумения за сътрудничество в сферите на ядрената енергетика, селското стопанство, хранителната индустрия, образованието и околната среда. Освен това присъстваха и на заключителната церемония на седмата среща на Китайско-френския бизнес съвет в Пекин.

Си Цзинпин посочи, че в условията на несигурност в съвременния свят стабилността на двустранните отношения трябва да бъде основа за сътрудничество. Той призова Китай и Франция да разширяват новите сфери на икономическо и търговско партньорство, да насърчават напредъка на отношенията между Китай и ЕС и заедно да допринасят за реформи и подобряване на глобалното управление.