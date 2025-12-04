Турция започна строителството на първата си национална подводница

Министерството на отбраната на Турция обяви, че е започнало строителството на първата си собствена подводница (MİLDEN), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Ведомството добави, че Анкара е завършила и първата си продажба на корвета на съюзник от НАТО, като е подписала споразумение с Румъния.

Турция, страна членка на НАТО, увеличава производството в отбранителната си промишленост и намалява зависимостта си от чуждестранни доставчици. Миналата седмица бе съобщено, че изпълнителите са започнали изграждането на местния военноморски разрушител за противовъздушна отбрана TF-2000, който ще бъде част от планираната многослойна система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“.

На седмичния си брифинг министерството посочи, че компанията ASFAT, действаща под нейна юрисдикция, е подписала споразумение с румънското министерство на отбраната за износ на една лека корвета „Акхисар“ - първата подобна продажба на НАТО съюзник от Турция.

„След изграждането на първия блок от разрушителя TF-2000 в нашето корабостроително командване в Истанбул, строителството на първия тестов блок на националната ни подводница (MİLDEN) започна в корабостроителното командване в Гьолчук“, добави ведомството.