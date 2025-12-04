Новини
Свят »
Турция »
Турция започна строителството на първата си национална подводница

Турция започна строителството на първата си национална подводница

4 Декември, 2025 12:08 397 4

  • турция-
  • подводница

Анкара завърши и първата си продажба на корвета на НАТО съюзник

Турция започна строителството на първата си национална подводница - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Турция обяви, че е започнало строителството на първата си собствена подводница (MİLDEN), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Ведомството добави, че Анкара е завършила и първата си продажба на корвета на съюзник от НАТО, като е подписала споразумение с Румъния.

Турция, страна членка на НАТО, увеличава производството в отбранителната си промишленост и намалява зависимостта си от чуждестранни доставчици. Миналата седмица бе съобщено, че изпълнителите са започнали изграждането на местния военноморски разрушител за противовъздушна отбрана TF-2000, който ще бъде част от планираната многослойна система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“.

На седмичния си брифинг министерството посочи, че компанията ASFAT, действаща под нейна юрисдикция, е подписала споразумение с румънското министерство на отбраната за износ на една лека корвета „Акхисар“ - първата подобна продажба на НАТО съюзник от Турция.

„След изграждането на първия блок от разрушителя TF-2000 в нашето корабостроително командване в Истанбул, строителството на първия тестов блок на националната ни подводница (MİLDEN) започна в корабостроителното командване в Гьолчук“, добави ведомството.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 3 Отговор
    Начии....... това щом е подводница , ако се потОпи и не изплува , требе да означава че турците са постигнали грандиозен успех !!!

    Коментиран от #4

    12:11 04.12.2025

  • 2 Мустафа Кемал Ататюрк

    2 2 Отговор
    Природата не търпи празно !!!
    Русия утанула, Туркия заема Черно море.
    Сорри "братушки" 👍

    12:11 04.12.2025

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    1 0 Отговор
    НИЕ НЕ СМЕ ПРОИЗВЕЖДАЛИ ПОДВОДНИЦИ, НО СМЕ РЕМОНТИРАЛИ. И НЕ САМО. ИМАХМЕ ПОДВОДНИЦИ ПРЕДИ ДА ГИ НАРЕЖЕМ ЗА СКРАП.
    😡
    ТОВА, КОГАТО БЯХМЕ ДЪРЖАВА И БЯХМЕ ВАСАЛИ НА ДРУГ ГОСПОДАР. 🥺
    ДНЕС, НОВИТЕ ГОСПОДАРИ НИ НАТИКАХА В 9-ТИ ГЛУХ КОЛОВОЗ 😖

    12:15 04.12.2025

  • 4 9999

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пич това не е Русия,че да се случат такива неща.Още повече Турция е доста по-добре развита във военната сфера от Русия.

    12:22 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания