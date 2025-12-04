Турция започна строителството на първата си национална подводница

Министерството на отбраната на Турция обяви, че е започнало строителството на първата си собствена подводница (MİLDEN), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.
Ведомството добави, че Анкара е завършила и първата си продажба на корвета на съюзник от НАТО, като е подписала споразумение с Румъния.
Турция, страна членка на НАТО, увеличава производството в отбранителната си промишленост и намалява зависимостта си от чуждестранни доставчици. Миналата седмица бе съобщено, че изпълнителите са започнали изграждането на местния военноморски разрушител за противовъздушна отбрана TF-2000, който ще бъде част от планираната многослойна система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“.
На седмичния си брифинг министерството посочи, че компанията ASFAT, действаща под нейна юрисдикция, е подписала споразумение с румънското министерство на отбраната за износ на една лека корвета „Акхисар“ - първата подобна продажба на НАТО съюзник от Турция.
„След изграждането на първия блок от разрушителя TF-2000 в нашето корабостроително командване в Истанбул, строителството на първия тестов блок на националната ни подводница (MİLDEN) започна в корабостроителното командване в Гьолчук“, добави ведомството.
1 Пич
Коментиран от #4
12:11 04.12.2025
2 Мустафа Кемал Ататюрк
Русия утанула, Туркия заема Черно море.
Сорри "братушки" 👍
12:11 04.12.2025
3 АМАH OT ИДИOTИ
😡
ТОВА, КОГАТО БЯХМЕ ДЪРЖАВА И БЯХМЕ ВАСАЛИ НА ДРУГ ГОСПОДАР. 🥺
ДНЕС, НОВИТЕ ГОСПОДАРИ НИ НАТИКАХА В 9-ТИ ГЛУХ КОЛОВОЗ 😖
12:15 04.12.2025
4 9999
До коментар #1 от "Пич":Пич това не е Русия,че да се случат такива неща.Още повече Турция е доста по-добре развита във военната сфера от Русия.
12:22 04.12.2025