Новини
Свят »
Ватикан »
Ватиканска комисия отхвърли идеята жени да служат като дякони

Ватиканска комисия отхвърли идеята жени да служат като дякони

4 Декември, 2025 14:15 507 4

  • ватикан-
  • жени-
  • дякони

Решението затвърждава традицията за изцяло мъжко духовенство, но оставя темата отворена за бъдещи обсъждания

Ватиканска комисия отхвърли идеята жени да служат като дякони - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставена комисия към Ватикана се произнесе срещу допускането на жени до служение като дякони, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Със 7 гласа „против“ и едва 1 „за“ беше запазена утвърдената църковна практика духовенството да бъде изцяло мъжко.

Според членовете на комисията наличните исторически анализи и богословски изследвания на този етап не дават основание за промяна в посоката и за въвеждане на жени в дяконската служба.

Въпреки това комисията не затваря напълно въпроса, като препоръчва темата да продължи да бъде обект на допълнителни проучвания.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Гоне

    2 3 Отговор
    Въх чи сексисти! Ни щът да кавърдисват жини и това е. Кът млад бех градинар в идин женски метох, и що буренаци съм оскубал!

    14:20 04.12.2025

  • 2 И чия е тази

    5 0 Отговор
    ,,блестяща” идея жени да бъдат допускани до служение като дякони?

    14:24 04.12.2025

  • 3 хаха

    0 0 Отговор
    "и едва 1 „за“ "

    Бой, глад и стригане за тоя...

    14:30 04.12.2025

  • 4 УдоМача

    1 1 Отговор
    Затова в арабските страни имат традиционно доказани начини да държат жените на мястото им. Дано ги въведат и в Европа! ;)

    15:36 04.12.2025