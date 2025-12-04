Ватиканска комисия отхвърли идеята жени да служат като дякони

Високопоставена комисия към Ватикана се произнесе срещу допускането на жени до служение като дякони, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Със 7 гласа „против“ и едва 1 „за“ беше запазена утвърдената църковна практика духовенството да бъде изцяло мъжко.
Според членовете на комисията наличните исторически анализи и богословски изследвания на този етап не дават основание за промяна в посоката и за въвеждане на жени в дяконската служба.
Въпреки това комисията не затваря напълно въпроса, като препоръчва темата да продължи да бъде обект на допълнителни проучвания.
