Ватиканска комисия отхвърли идеята жени да служат като дякони

Високопоставена комисия към Ватикана се произнесе срещу допускането на жени до служение като дякони, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Със 7 гласа „против“ и едва 1 „за“ беше запазена утвърдената църковна практика духовенството да бъде изцяло мъжко.

Според членовете на комисията наличните исторически анализи и богословски изследвания на този етап не дават основание за промяна в посоката и за въвеждане на жени в дяконската служба.

Въпреки това комисията не затваря напълно въпроса, като препоръчва темата да продължи да бъде обект на допълнителни проучвания.