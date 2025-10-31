Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените сили

Гърция планира да започне доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., съобщи гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим връзката между жените и въоръжените ни сили“,

заяви Дендиас, като отбеляза, че към момента жените съставляват около 17 процента от гръцките военни.

Министърът добави, че целта е да се изгради необходимата инфраструктура, както и култура и мислене, които да позволят на жените, ако е необходимо, да служат редом с мъжете в армията.