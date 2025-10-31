Новини
Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените сили

31 Октомври, 2025 09:10 642 9

Ново подразделение ще бъде създадено от 2026 г. за засилване на участието на жените

Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените сили - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция планира да започне доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., съобщи гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим връзката между жените и въоръжените ни сили“,
заяви Дендиас, като отбеляза, че към момента жените съставляват около 17 процента от гръцките военни.

Министърът добави, че целта е да се изгради необходимата инфраструктура, както и култура и мислене, които да позволят на жените, ако е необходимо, да служат редом с мъжете в армията.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    6 1 Отговор
    Комшиите са решили да всяват страх и суматоха във враговете.

    09:10 31.10.2025

  • 2 Атина Палада

    3 1 Отговор
    Първа се записвам, защото с паричките за санитарка не стигат.

    09:14 31.10.2025

  • 3 То па, коя

    8 1 Отговор
    Нормална жена ще иска да е военна? Германците проектираха танкове за бременни, тъкмо ще ги продават на гърците...

    09:15 31.10.2025

  • 4 орт

    5 1 Отговор
    Турските мъже харесват гръцките жени.

    09:26 31.10.2025

  • 5 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Нали ревът за равенство между половете, да вдигат фустите да грабват по една пушка и да бегат да освобождават орхайна

    09:27 31.10.2025

  • 6 На пръв поглед

    4 0 Отговор
    не виждам да има някаква лицева разлика между мъжете и жените в Гърция.

    09:30 31.10.2025

  • 7 фен

    5 0 Отговор
    Хубаво: 1.Армията има ресурси и възможности за всестранно развитие, напр. да станеш точен стрелец. 2.Добро заплащане. 3. Ранно пенсиониране със съответните предимства пред останалите професии. Лошо: 1.Месечните неразположения. 2.Проблем с по-слабата физика на жените. 3.Неправилно изпълнение на заповед "Легни"!/това вече на майтап/. И още нещо, което звучи като шега, но е истина. Става дума за трънския партизански отряд, който на 9-ти септ. трябвало да слезе от Балкана в атака. Командирът обаче си скубел косата, всички партизанки били бременни...

    09:42 31.10.2025

  • 8 плевен

    4 0 Отговор
    След тази новина се забелязва наплив на млади мъже в турската армия.

    09:48 31.10.2025

  • 9 Елени

    5 0 Отговор
    Гърците нямат ли си мъже за военна служба та са прибягнали до такава крайна мярка?

    09:50 31.10.2025

Новини по държави:
