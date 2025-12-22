"От съображения за предпазливост": Свалиха снимка на Тръмп с жени от случая "Епстийн", после я върнаха

Снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп е премахнато от досиетата на Министерството на правосъдието по случая с финансиста Джефри Епщайн „от съображения за предпазливост“, съобщи пресслужбата на Министерството на правосъдието на своята страница X.

„От съображения за предпазливост Министерството на правосъдието временно премахна изображението за допълнителен преглед. След преглед беше установено, че няма доказателства, че снимката изобразява някоя от жертвите на Епщайн, и то беше публикувано отново без никакви промени или цензура“, се казва в изявлението.

Според Bloomberg, заместник-главният прокурор Тод Бланш заяви, че снимката показва жени, които може да са били жертви на Епщайн.

„И така, след публикуването, научихме, че има опасения относно тези жени и факта, че публикувахме тази снимка. Затова я премахнахме. Тя няма нищо общо с президента Тръмп“, добави Бланш.

Високопоставеният демократ в Комисията по правосъдие на Камарата на представителите, конгресменът Джейми Раскин, заяви по CNN, че администрацията на САЩ „крие неща, които Доналд Тръмп, по някаква причина, не иска да бъдат публично достояние“.

Бланш отрече обвинението, обещавайки, че нищо, свързано с Тръмп, няма да бъде скрито от документите.

„Ако президентът Тръмп бъде споменат, ако имаме снимки на президента Тръмп или на някой друг, те, разбира се, ще бъдат публикувани, с изключение на всички пострадали или живи, които идентифицираме“, каза заместник-главният прокурор.