От Литвиненко до Скрипал и българите: как ескалира напрежението между Великобритания и Русия през този век

Британско обществено разследване заключи, че руският президент Владимир Путин вероятно е наредил опита за убийство с нервнопаралитичното вещество "Новичок" срещу руския двоен агент Сергей Скрипал преди седем години, съобщава "Ройтерс".

От началото на века отношенията на Великобритания с Русия непрекъснато се влошават на фона на обвинения от двете страни в шпионаж и злоупотреби, влошени от нахлуването в Украйна през 2022 г.

Ето хронология на някои основни събития в отношенията през последните 25 години.

2000 г. - През март британският премиер Тони Блеър става първият западен лидер, посетил Владимир Путин, преди той дори да е спечелил руските президентски избори. Следващия месец Путин пътува до Лондон, за да се срещне с Блеър и кралица Елизабет.

2003 г. - Путин отива във Великобритания през юни за четиридневно държавно посещение - първият руски лидер, който прави това от 1874 г. насам - за да възстанови дипломатическите мостове, след като отношенията бяха опетнени от войната в Ирак. Кралицата организира тържествен обяд за него в Бъкингамския дворец.

2006 г. - През януари Русия обвинява Великобритания в провеждане на шпионска операция, включваща използване на приемник, скрит във фалшива скала, за събиране на секретна информация от агенти.

2006 г. - Александър Литвиненко - бивш агент на руското разузнаване, избягал във Великобритания през 2000 г. и дългогодишен критик на Путин, умира през ноември, след като пие зелен чай, отровен с радиоактивния изотоп полоний-210 в Лондон. Преди смъртта си той обвинява Путин, че е отговорен.

2007 г. - Британската прокуратура обвиняват бившия руски шпионин Андрей Луговой в отравяне на Литвиненко, което допълнително уврежда дипломатическите отношения, обтегнати от смъртта му. Русия отрича всякакво участие и отказва да го екстрадира. В последвалия спор двете страни експулсират четирима от дипломатите си.

2010 г. - През декември Великобритания и Русия предприемат ответни експулсирания на дипломати, обвинени в участие в шпионаж.

2011 г. - Британският премиер Дейвид Камерън посещава Русия и се среща с Путин през септември в опит да размрази отношенията и да подобри търговията.

2012 г. - Камерън се присъединява към Путин, за да гледат джудо на Олимпийските игри в Лондон - първото пътуване на руския лидер до Лондон от 2006 г. насам.

2013 г. - През юли британското правителство отхвърля провеждането на широкомащабно публично разследване на смъртта на Литвиненко, заявявайки, че отношенията с Русия са изиграли роля в отказа, но отричайки, че това е било основното съображение.

2014 г. - Година след отказа си, Великобритания заявява, че ще проведе разследване, но отрича то да е свързано с напрежението около анексирането на Крим от Русия и подкрепата на Москва за сирийския президент Башар Асад.

2016 г. - Разследването заключава, че Луговой и друг руснак - Дмитрий Ковтун, са извършили убийството на Литвиненко като част от операция, вероятно ръководена от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и одобрена от Путин.

2018 г. - През март бившият руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия са намерени отпуснати на пейка в Солсбъри, Южна Англия.

Великобритания твърди, че са били отровени с нервнопаралитичното вещество Новичок и че Москва вероятно е отговорна. Тя експулсира 23 руски дипломати, за които твърди, че са шпиони - обвинения, които Кремъл отхвърля.

Четири месеца по-късно британката Доун Стърджис умира, след като е била изложена на нервнопаралитичното вещество. По-късно полицията повдига задочно обвинения срещу трима руснаци, които според нея са служители на военното разузнаване на ГРУ, в опит за убийство на Скрипал.

2022 г. - Великобритания се превръща в един от най-гласовитите поддръжници на Украйна след руската инвазия през февруари, с военна подкрепа и санкции срещу руски физически и юридически лица.

2024 г. - Великобритания заявява, че ще експулсира аташето по отбраната на Русия, ще премахне дипломатическия статут на някои имоти и ще ограничи срока на руските дипломатически визи заради "злонамерената дейност" на Москва.

Русия отговаря с експулсиране на аташето по отбраната на Великобритания, а през септември руската служба за сигурност ФСБ отменя акредитацията на шестима британски дипломати, обвинявани в шпионаж и саботаж.

През октомври ръководителят на британската вътрешна разузнавателна агенция MI5 заявява, че руската военна разузнавателна агенция ГРУ е решена да предизвика хаос в цяла Великобритания и Европа, а на следващия месец Москва експулсира друг британски дипломат за шпионаж само месеци след пристигането му.

2025 г. - През март в Лондон е осъдена група от българи за участие в руска шпионска мрежа. Дни по-късно Русия експулсира още двама британски дипломати, обвинявани в шпионаж.

През октомври група британци са осъдени за извършване на палеж на украински бизнес в Лондон, който според прокуратурата е бил по молба на руската наемническа група "Вагнер".