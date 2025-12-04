От Литвиненко до Скрипал и българите: как ескалира напрежението между Великобритания и Русия през този век

Британско обществено разследване заключи, че руският президент Владимир Путин вероятно е наредил опита за убийство с нервнопаралитичното вещество "Новичок" срещу руския двоен агент Сергей Скрипал преди седем години, съобщава "Ройтерс".
От началото на века отношенията на Великобритания с Русия непрекъснато се влошават на фона на обвинения от двете страни в шпионаж и злоупотреби, влошени от нахлуването в Украйна през 2022 г.
Ето хронология на някои основни събития в отношенията през последните 25 години.
2000 г. - През март британският премиер Тони Блеър става първият западен лидер, посетил Владимир Путин, преди той дори да е спечелил руските президентски избори. Следващия месец Путин пътува до Лондон, за да се срещне с Блеър и кралица Елизабет.
2003 г. - Путин отива във Великобритания през юни за четиридневно държавно посещение - първият руски лидер, който прави това от 1874 г. насам - за да възстанови дипломатическите мостове, след като отношенията бяха опетнени от войната в Ирак. Кралицата организира тържествен обяд за него в Бъкингамския дворец.
2006 г. - През януари Русия обвинява Великобритания в провеждане на шпионска операция, включваща използване на приемник, скрит във фалшива скала, за събиране на секретна информация от агенти.
2006 г. - Александър Литвиненко - бивш агент на руското разузнаване, избягал във Великобритания през 2000 г. и дългогодишен критик на Путин, умира през ноември, след като пие зелен чай, отровен с радиоактивния изотоп полоний-210 в Лондон. Преди смъртта си той обвинява Путин, че е отговорен.
2007 г. - Британската прокуратура обвиняват бившия руски шпионин Андрей Луговой в отравяне на Литвиненко, което допълнително уврежда дипломатическите отношения, обтегнати от смъртта му. Русия отрича всякакво участие и отказва да го екстрадира. В последвалия спор двете страни експулсират четирима от дипломатите си.
2010 г. - През декември Великобритания и Русия предприемат ответни експулсирания на дипломати, обвинени в участие в шпионаж.
2011 г. - Британският премиер Дейвид Камерън посещава Русия и се среща с Путин през септември в опит да размрази отношенията и да подобри търговията.
2012 г. - Камерън се присъединява към Путин, за да гледат джудо на Олимпийските игри в Лондон - първото пътуване на руския лидер до Лондон от 2006 г. насам.
2013 г. - През юли британското правителство отхвърля провеждането на широкомащабно публично разследване на смъртта на Литвиненко, заявявайки, че отношенията с Русия са изиграли роля в отказа, но отричайки, че това е било основното съображение.
2014 г. - Година след отказа си, Великобритания заявява, че ще проведе разследване, но отрича то да е свързано с напрежението около анексирането на Крим от Русия и подкрепата на Москва за сирийския президент Башар Асад.
2016 г. - Разследването заключава, че Луговой и друг руснак - Дмитрий Ковтун, са извършили убийството на Литвиненко като част от операция, вероятно ръководена от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и одобрена от Путин.
2018 г. - През март бившият руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия са намерени отпуснати на пейка в Солсбъри, Южна Англия.
Великобритания твърди, че са били отровени с нервнопаралитичното вещество Новичок и че Москва вероятно е отговорна. Тя експулсира 23 руски дипломати, за които твърди, че са шпиони - обвинения, които Кремъл отхвърля.
Четири месеца по-късно британката Доун Стърджис умира, след като е била изложена на нервнопаралитичното вещество. По-късно полицията повдига задочно обвинения срещу трима руснаци, които според нея са служители на военното разузнаване на ГРУ, в опит за убийство на Скрипал.
2022 г. - Великобритания се превръща в един от най-гласовитите поддръжници на Украйна след руската инвазия през февруари, с военна подкрепа и санкции срещу руски физически и юридически лица.
2024 г. - Великобритания заявява, че ще експулсира аташето по отбраната на Русия, ще премахне дипломатическия статут на някои имоти и ще ограничи срока на руските дипломатически визи заради "злонамерената дейност" на Москва.
Русия отговаря с експулсиране на аташето по отбраната на Великобритания, а през септември руската служба за сигурност ФСБ отменя акредитацията на шестима британски дипломати, обвинявани в шпионаж и саботаж.
През октомври ръководителят на британската вътрешна разузнавателна агенция MI5 заявява, че руската военна разузнавателна агенция ГРУ е решена да предизвика хаос в цяла Великобритания и Европа, а на следващия месец Москва експулсира друг британски дипломат за шпионаж само месеци след пристигането му.
2025 г. - През март в Лондон е осъдена група от българи за участие в руска шпионска мрежа. Дни по-късно Русия експулсира още двама британски дипломати, обвинявани в шпионаж.
През октомври група британци са осъдени за извършване на палеж на украински бизнес в Лондон, който според прокуратурата е бил по молба на руската наемническа група "Вагнер".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:24 04.12.2025
2 Емил Боев
16:28 04.12.2025
3 Уфф
16:28 04.12.2025
4 Мдаа бе
16:28 04.12.2025
5 Трол
16:35 04.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Ново 20 ❗Намерили Скрипал отпуснат на пейка❗
🤔🤔🤔
Коментиран от #7
16:42 04.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":🤔🤔🤔
Лекар и сестра , които минавали случайно от там❗
🤔🤔🤔
16:46 04.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"от разследващите бе изнесена информация, че първоначално екипът на Бърза помощ е сметнал, че припадналият Скрипал е взел свръхдоза наркотици и е било решено да му инжектират налоксон, който се използва за противодействие на опиатите, но медикът, заел се със задачата, е объркал и е взел ампула с атропин, който всъщност може да бъде средство за борба с ефектите от отравяне с "Новичок"."
😄😄😄
16:54 04.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"Бившият руски разузнавач Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия Скрипал вероятно са били отровени с нервнопаралитично вещество
на предната врата на дома си в Солсбъри.
Това обяви британската полиция, като цитира разследващите, предаде "Гардиън".
Пред вратата според разследващите е и най-голямата концентрация на веществото."
🤔🤔🤔
17:02 04.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
отровените със свръхотровно вещество след това ОТИШЛИ НА РЕСТОРАНТ, след което решили да се поразходят на въздух ....🤔🤔🤔
17:14 04.12.2025
11 Тома
17:29 04.12.2025