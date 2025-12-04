…..Лошото момче на Кремъл: НАТО трябва да бъде унищожена……

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев написа в социалната платформа X, че НАТО е враг на Русия и дори намекна, че Алиансът трябва да бъде унищожен.
"НАТО радостно възкликна за ликвидирането на Съвета Русия-НАТО. Трябва да призная, че споделям тяхното вълнение", написа Медведев.
"За какъв "съвет" става дума? Има само един начин да се справяме с враговете", продължи бившият президент и се обърна към завета на съветския писател Максим Горки.
"Ако врагът не се предаде, той се унищожава", пропагандира през 20-те години на миналия ХХ век Горки.
NATO squawked gleefully about killing off the Russia–NATO Council. I must admit, I share their excitement. NATO is our enemy. What ‘council’ are we even talking about? There’s only one way to deal with enemies. As Gorky put it: “If the enemy doesn’t surrender, he is destroyed.”— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 3, 2025
През последните месеци Медведев стана известен с пламенната си реторика срещу западните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.
Той също така предупреди, че Русия може да прибегне до използване на тактически ядрени оръжия, в случай че украинските власти използват "мръсна бомба".
Във вторник руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да се бие "веднага", в случай че европейските страни започнат война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
11:52 04.12.2025
2 Боруна Лом
Коментиран от #27
11:53 04.12.2025
3 Сила
11:53 04.12.2025
4 Окопор
11:54 04.12.2025
5 Простаk
11:54 04.12.2025
6 Браво
Коментиран от #20, #41
11:55 04.12.2025
7 Куросава
11:55 04.12.2025
8 В кални води
11:55 04.12.2025
9 Демократ
Коментиран от #15
11:56 04.12.2025
10 Ха ха ха ха
11:56 04.12.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ЗАПАДНалИЯТ СВЯТ ПРЪВ ПРИЕ ДОКТРИНАТА ЗА НАНАСЯНЕ ПРЪВ ИЗПРЕВАРВАЩ УДАР ...
С ЦЕЛ .... ОТБРАНА🤔❗
11:57 04.12.2025
12 Ще бъде
11:57 04.12.2025
13 Констативно
11:58 04.12.2025
14 Меуня
11:59 04.12.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "Демократ":Един така мислеше арийската раса за висша раса,
а другите за унтерменши❗
11:59 04.12.2025
16 Лъжа до лъжа
И сега доволни ли сте? Оригинални ли сте? Сити ли сте? Спокойно ли ще спите?
11:59 04.12.2025
17 Какво да каже
12:00 04.12.2025
18 Как е мрши?
Коментиран от #26
12:00 04.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пРосия
До коментар #6 от "Браво":Страната на идиотите.
12:01 04.12.2025
21 Тц тц тц тц
12:02 04.12.2025
22 Айде
12:02 04.12.2025
23 Хахахаха
Коментиран от #29
12:02 04.12.2025
24 Пенсионер 69 годишен
Публикувайте намека, а ние ще преценим. Прилича на инсинуация. Изопачаване на казаното.
САЩ и РФ никога няма да си разменят атомни удари заради третокласни мини държави в Европа, а САЩ са 90% от НАТО. Останалите са дребни рибки и планктон. Храна за трите големи. САЩ, Китай и Русия.
Коментиран от #30
12:02 04.12.2025
25 Режи и фърляй
12:02 04.12.2025
26 Амебов
До коментар #18 от "Как е мрши?":...а при Вас как е...плюете за гимнастика...то и друго не можете...което плюеш зас Нас,същото се отнася и за Вас...
Коментиран от #46
12:03 04.12.2025
27 Хахахаха
До коментар #2 от "Боруна Лом":Медведчо, давай направи от България втори Донбас, да разберат копейките кого подкрепят. Путинизма се лекува само с руски мир!
12:03 04.12.2025
28 Хм Хм
12:04 04.12.2025
29 Пенсионер 69 годишен
До коментар #23 от "Хахахаха":Ние, които сме в чужбина, не се страхуваме от ядрени удари по София. Просто ни е жал.
Коментиран от #35, #53
12:04 04.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 RIP Сесесере 1920 1991💀
12:05 04.12.2025
33 Медводков линията 🤡
12:06 04.12.2025
34 Интересно…
12:06 04.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Вярвате ли им?
12:07 04.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Българин
12:08 04.12.2025
39 Смех, бате
12:08 04.12.2025
40 Мишел
12:09 04.12.2025
41 Улав
До коментар #6 от "Браво":Я пак ....
12:09 04.12.2025
42 Кривоверен алкаш
12:09 04.12.2025
43 секс с Лили Иванова за истински мъже!
1. Съм активен
2. Съм пасивен
3. Сядам на бутилката 15 минути
4. Сядам на дилдо
Бонус.
Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.
12:10 04.12.2025
44 Това ми харесва 👍
Коментиран от #49
12:10 04.12.2025
45 Историк
Коментиран от #52, #57
12:11 04.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Оценка
12:12 04.12.2025
48 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #30 от "Хахахаха":ахахахаХ, не е лесно да си Т.Ъ.П.🤔❗
Още неизсъхнало мастилото за края на ВСвВ и.....
Чърчил иска план за ... НАПАДЕНИЕ над СССР ❗
Ама това не е заплаха, то е миролюбив план за добросъседство 🤔❗
А избиването в У...йна на рускоговорящи също не е заплаха, то си е направо ДЕЙСТВИЕ🤔‼️
Коментиран от #62
12:12 04.12.2025
49 Секс с Лили Иванова за истински мъже
До коментар #44 от "Това ми харесва 👍":Продавaм видeo: 🏳️🌈💦🍌🍑
1. Съм активен
2. Съм пасивен
3. Сядам на бутилката 15 минути
4. Сядам на дилдо
Бонус.
Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑з от Соца.
😜🔥😛☝️🍑🍌
Коментиран от #58, #60
12:14 04.12.2025
50 Пенсионер 69 годишен
12:14 04.12.2025
51 Миролюб Войнов, политик
Ми не.....
Митя е от двайсет года е известен като придворния шут на Путин и алкохолните си вакханлии. Бензина в Русия може и да е свършил, алкохола никога 😄👍
12:15 04.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Значи караш си
До коментар #29 от "Пенсионер 69 годишен":в някоя ЕС държава на социал, иначе си копейка и даже ти е жал за София. Какъв патриот!!!
12:16 04.12.2025
54 Амебов
До коментар #46 от "Хе хей":та нещо имаш ли да излиза или само кафява наденица...запази я за семейството си...
12:16 04.12.2025
55 малиииий...
12:16 04.12.2025
56 Пак плява
12:17 04.12.2025
57 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #45 от "Историк":истЕрик, ето ти малко въпроси и за теб:
Колко време щеше да чака Ердоган ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по майки и деца 🤔❓
А дали Тръмп щеше да скочи срещу Ердоган и да праща оръжие на София🤔❓
12:17 04.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 скучно и точка.
12:19 04.12.2025
60 Дърт гей
До коментар #49 от "Секс с Лили Иванова за истински мъже":Искам да начука г🍑🍑за ти!
Дърт, от Соца!
12:19 04.12.2025
61 Пенсионер 69 годишен
12:20 04.12.2025
62 я се дръж както мъШ!
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ко се пънеш ве, не можеш даже да снесеш и едно яйце.
Аааа, ти ли си бил бе, сори аз мислех, че е някой човек.
12:20 04.12.2025