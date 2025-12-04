Новини
Лошото момче на Кремъл: НАТО трябва да бъде унищожена
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: НАТО трябва да бъде унищожена

4 Декември, 2025 11:50 1 059 62

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • владимир путин

През последните месеци Дмитрий Медведев стана известен с пламенната си реторика срещу западните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев написа в социалната платформа X, че НАТО е враг на Русия и дори намекна, че Алиансът трябва да бъде унищожен.

"НАТО радостно възкликна за ликвидирането на Съвета Русия-НАТО. Трябва да призная, че споделям тяхното вълнение", написа Медведев.

Още новини от Украйна

"За какъв "съвет" става дума? Има само един начин да се справяме с враговете", продължи бившият президент и се обърна към завета на съветския писател Максим Горки.

"Ако врагът не се предаде, той се унищожава", пропагандира през 20-те години на миналия ХХ век Горки.

През последните месеци Медведев стана известен с пламенната си реторика срещу западните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.

Той също така предупреди, че Русия може да прибегне до използване на тактически ядрени оръжия, в случай че украинските власти използват "мръсна бомба".

Във вторник руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да се бие "веднага", в случай че европейските страни започнат война.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    16 7 Отговор
    Охо.....и още как ?! Ще бъде световен празник !!!

    11:52 04.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    13 6 Отговор
    ДАЙ ПЪРВО В БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #27

    11:53 04.12.2025

  • 3 Сила

    15 11 Отговор
    Наздраве Митя ...👏🍺🍻🥂🍾🍷🥃🫗

    11:53 04.12.2025

  • 4 Окопор

    18 14 Отговор
    Ми прав е медведев, нато е паразит който се унищожава като паразит, а ние чий го дирим в тоя пенделски съюз та и армия ни не оставиха паразитите

    11:54 04.12.2025

  • 5 Простаk

    14 12 Отговор
    Пиян.

    11:54 04.12.2025

  • 6 Браво

    11 17 Отговор
    Велика силна Русия. Най-могъщата.

    Коментиран от #20, #41

    11:55 04.12.2025

  • 7 Куросава

    12 12 Отговор
    Наздраве Митя!

    11:55 04.12.2025

  • 8 В кални води

    17 1 Отговор
    Пропагандата и днес окаля кълките с поредното разтройство.

    11:55 04.12.2025

  • 9 Демократ

    12 11 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #15

    11:56 04.12.2025

  • 10 Ха ха ха ха

    15 5 Отговор
    Търсачите на евтини сензации пишат гръмки заглавия. Центажии.

    11:56 04.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 4 Отговор
    За протокола:
    ЗАПАДНалИЯТ СВЯТ ПРЪВ ПРИЕ ДОКТРИНАТА ЗА НАНАСЯНЕ ПРЪВ ИЗПРЕВАРВАЩ УДАР ...
    С ЦЕЛ .... ОТБРАНА🤔❗

    11:57 04.12.2025

  • 12 Ще бъде

    8 8 Отговор
    За сега Путин кара "со кротце и со благо" , ако не "фтасат" и "со малице кютек" ама ще "фтасат".

    11:57 04.12.2025

  • 13 Констативно

    11 5 Отговор
    И днес малката медийка заработва центове със лъжи и неправди. Но парите са по-важни от истината.

    11:58 04.12.2025

  • 14 Меуня

    8 14 Отговор
    Смъртни присъди за българските копейки за държавна измяна!!!

    11:59 04.12.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Демократ":

    Един така мислеше арийската раса за висша раса,
    а другите за унтерменши❗

    11:59 04.12.2025

  • 16 Лъжа до лъжа

    10 4 Отговор
    …..Лошото момче на Кремъл: НАТО трябва да бъде унищожена……
    И сега доволни ли сте? Оригинални ли сте? Сити ли сте? Спокойно ли ще спите?

    11:59 04.12.2025

  • 17 Какво да каже

    9 9 Отговор
    Руслямът е мръсна идеология, толкова колкото и исляма. Две отвратителни идеологии борещи се за господство над човешкото самосъзнание.

    12:00 04.12.2025

  • 18 Как е мрши?

    7 6 Отговор
    Докато Сорос ви плаща, ще съществувате. После редакцийката на социала.

    Коментиран от #26

    12:00 04.12.2025

  • 20 пРосия

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Страната на идиотите.

    12:01 04.12.2025

  • 21 Тц тц тц тц

    5 3 Отговор
    Праведната пропаганда дълбае без да спре. Ако спре, у мре.

    12:02 04.12.2025

  • 22 Айде

    4 4 Отговор
    Ами, пробвай бе, боклук!

    12:02 04.12.2025

  • 23 Хахахаха

    8 6 Отговор
    Копейки, това заплаха ли е от Кремъл или не е? Че нещо се бъркам вече, какво разбират копейките от заплаха? Е копейки, това са заплахи, а не предупреждения.

    Коментиран от #29

    12:02 04.12.2025

  • 24 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор
    "дори намекна, че Алиансът трябва да бъде унищожен"

    Публикувайте намека, а ние ще преценим. Прилича на инсинуация. Изопачаване на казаното.
    САЩ и РФ никога няма да си разменят атомни удари заради третокласни мини държави в Европа, а САЩ са 90% от НАТО. Останалите са дребни рибки и планктон. Храна за трите големи. САЩ, Китай и Русия.

    Коментиран от #30

    12:02 04.12.2025

  • 25 Режи и фърляй

    5 2 Отговор
    Заглавието е пълна лъжа. Както и всичко в този сайт.

    12:02 04.12.2025

  • 26 Амебов

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Как е мрши?":

    ...а при Вас как е...плюете за гимнастика...то и друго не можете...което плюеш зас Нас,същото се отнася и за Вас...

    Коментиран от #46

    12:03 04.12.2025

  • 27 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Медведчо, давай направи от България втори Донбас, да разберат копейките кого подкрепят. Путинизма се лекува само с руски мир!

    12:03 04.12.2025

  • 28 Хм Хм

    3 4 Отговор
    Лошото е, че Русия може да унищожи НАТО само с ЯО, т.е. да се самоунищожи. Защото в конвенционална война ще загуби за дни. Превъзходството на НАТО във въздуха е 30 към 1, а след войната в Украйна - може би 50 към 1.

    12:04 04.12.2025

  • 29 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Ние, които сме в чужбина, не се страхуваме от ядрени удари по София. Просто ни е жал.

    Коментиран от #35, #53

    12:04 04.12.2025

  • 32 RIP Сесесере 1920 1991💀

    3 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама дойде 1991 и понеже сме безаналогови управленци и ги разбираме нещата сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    12:05 04.12.2025

  • 33 Медводков линията 🤡

    3 4 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🚽

    12:06 04.12.2025

  • 34 Интересно…

    3 1 Отговор
    Разликата от ТРЯБВА и ДОРИ НАМЕКНА е голяма. Граматика се учи в началното училище, изглежда че някои въобще не са учили. Срамно и грозно.

    12:06 04.12.2025

  • 36 Вярвате ли им?

    5 2 Отговор
    Медиите трябва да представят новините обективно и безпристрастно а тук е точно обратното.

    12:07 04.12.2025

  • 38 Българин

    2 3 Отговор
    Митя, лозето не ще молитва, а мотика. Така че, или почвай да правиш нещо, или по-добре си затваряй плювалника!

    12:08 04.12.2025

  • 39 Смех, бате

    2 2 Отговор
    Дори пропагандната война не можете да спечелите, камо ли реалната.

    12:08 04.12.2025

  • 40 Мишел

    3 2 Отговор
    При участие на ядрена държава в конфликта, пактът за колективна отбрана е неработеща отживелица . Няма съюзна държава в света, която ще влезе в ядрена война, за да защитава друга държава.

    12:09 04.12.2025

  • 41 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Я пак ....

    12:09 04.12.2025

  • 42 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Някой пак се развъртя с гъбата..окепази коментарите....

    12:09 04.12.2025

  • 44 Това ми харесва 👍

    1 3 Отговор
    Абсолютно прав е...🤔 когато не е пиян.

    Коментиран от #49

    12:10 04.12.2025

  • 45 Историк

    2 4 Отговор
    Кой винаги заплашва с война ЕС и НАТО? Путин и Медведев. Министерството на пропагандата обаче казва, че Русия е заплашена. Кой нападна Украйна- Русия. Тя от кого се пази и Путин за каква отечествена война дрънка? В КГБ да научат поне елементарни истини- отечествена война значи,че отечеството ти е нападнато. Какви международни правила и закони спазва Русия, че да има претенции и да споменава думата закон изобщо? Нашите путинолизци да заминават за Москва.

    Коментиран от #52, #57

    12:11 04.12.2025

  • 47 Оценка

    1 4 Отговор
    Слаб интерес към темата . Явно изцепките на кремълския алкохолик не са интересни дори на русофилите

    12:12 04.12.2025

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    ахахахаХ, не е лесно да си Т.Ъ.П.🤔❗
    Още неизсъхнало мастилото за края на ВСвВ и.....
    Чърчил иска план за ... НАПАДЕНИЕ над СССР ❗
    Ама това не е заплаха, то е миролюбив план за добросъседство 🤔❗
    А избиването в У...йна на рускоговорящи също не е заплаха, то си е направо ДЕЙСТВИЕ🤔‼️

    Коментиран от #62

    12:12 04.12.2025

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    3 2 Отговор
    Не е важно, кой какво казва, а какви са тайните договори между САЩ, Китай и РФ. Ние сме обикновени хора и не можем да знаем. Но не вярвам, че трите велики сили ще рискуват прекрасните си градове, в интерес на корумпирания неонацистка Украйна.

    12:14 04.12.2025

  • 51 Миролюб Войнов, политик

    2 2 Отговор
    "...през последните месеци Медведев стана известен..."

    Ми не.....
    Митя е от двайсет года е известен като придворния шут на Путин и алкохолните си вакханлии. Бензина в Русия може и да е свършил, алкохола никога 😄👍

    12:15 04.12.2025

  • 53 Значи караш си

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Пенсионер 69 годишен":

    в някоя ЕС държава на социал, иначе си копейка и даже ти е жал за София. Какъв патриот!!!

    12:16 04.12.2025

  • 54 Амебов

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хе хей":

    та нещо имаш ли да излиза или само кафява наденица...запази я за семейството си...

    12:16 04.12.2025

  • 55 малиииий...

    3 2 Отговор
    Този е бил президент и премиер, смятай какво е металното ниво на останалите.

    12:16 04.12.2025

  • 56 Пак плява

    2 1 Отговор
    Статия за планктона. Чакат война между Русия и Натютю ама семето им ще изчезне завинаги ако това стане. Глупави са.

    12:17 04.12.2025

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Историк":

    истЕрик, ето ти малко въпроси и за теб:
    Колко време щеше да чака Ердоган ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по майки и деца 🤔❓
    А дали Тръмп щеше да скочи срещу Ердоган и да праща оръжие на София🤔❓

    12:17 04.12.2025

  • 59 скучно и точка.

    0 0 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    12:19 04.12.2025

  • 61 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Как си представяте, че САЩ ще подложи на риск Ню Йорк, Лос Анджелис и Вашингтон в защита на Киев, София или Хелзинки? Нека да бъдем патриоти и реалисти.

    12:20 04.12.2025

  • 62 я се дръж както мъШ!

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ко се пънеш ве, не можеш даже да снесеш и едно яйце.
    Аааа, ти ли си бил бе, сори аз мислех, че е някой човек.

    12:20 04.12.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания