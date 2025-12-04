…..Лошото момче на Кремъл: НАТО трябва да бъде унищожена……

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев написа в социалната платформа X, че НАТО е враг на Русия и дори намекна, че Алиансът трябва да бъде унищожен.

"НАТО радостно възкликна за ликвидирането на Съвета Русия-НАТО. Трябва да призная, че споделям тяхното вълнение", написа Медведев.

"За какъв "съвет" става дума? Има само един начин да се справяме с враговете", продължи бившият президент и се обърна към завета на съветския писател Максим Горки.

"Ако врагът не се предаде, той се унищожава", пропагандира през 20-те години на миналия ХХ век Горки.

През последните месеци Медведев стана известен с пламенната си реторика срещу западните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.

Той също така предупреди, че Русия може да прибегне до използване на тактически ядрени оръжия, в случай че украинските власти използват "мръсна бомба".

Във вторник руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да се бие "веднага", в случай че европейските страни започнат война.