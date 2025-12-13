Обрат! Стив Уиткоф все пак ще лети до Германия за среща с европейските лидери

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне в понеделник в Берлин с канцлера на Германия Фридрих Мерц, европейски лидери и представителя на САЩ Стив Уиткоф, за да обсъдят американския план за уреждане на украинския конфликт, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.
Фактът за планираната среща потвърди прессекретарят на германския канцлер Стефан Корнелиус.
Според източници на агенцията, преди срещата на лидерите се очаква преговори по проекта за мирен план да проведат съветниците по националната сигурност на Украйна, Европа и САЩ, но тези планове могат да се променят.
По-рано изданието Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на източници, че Уиткоф ще се срещне със Зеленски и европейските си колеги в Берлин през уикенда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
12:19 13.12.2025
2 Диктор
Коментиран от #4
12:20 13.12.2025
3 Сандо
12:23 13.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Първанов
12:27 13.12.2025
6 Смешник
12:28 13.12.2025
7 Архимандрисандрит Бибиян
12:29 13.12.2025
8 Миролюб Войнов, сенатор
Нафрашкайте тая пуста Украйна с оръжия и да се свършва веч 👍
Коментиран от #10, #12
12:29 13.12.2025
9 ха-ха
12:30 13.12.2025
10 гръмовержецът
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, сенатор":Нали само това правят , а резултата - плачевен ! Урките и уркията са на привършване , джудж , свиквай с това !
12:31 13.12.2025
11 хит р/л/ер
12:33 13.12.2025
12 новите съседи
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, сенатор":Яхвай немедлено метлата и право при зеленски ! Нали си пилот , анализатор , миролюбец и ....так далее , ще си му от полза .
12:33 13.12.2025
13 Бибитко от Банкя
12:35 13.12.2025
14 Тръмп
12:41 13.12.2025
15 Дориана
12:42 13.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Порно
12:49 13.12.2025
18 777777
12:55 13.12.2025
19 999999
12:58 13.12.2025
20 Аква
13:12 13.12.2025