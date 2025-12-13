Обрат! Стив Уиткоф все пак ще лети до Германия за среща с европейските лидери

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне в понеделник в Берлин с канцлера на Германия Фридрих Мерц, европейски лидери и представителя на САЩ Стив Уиткоф, за да обсъдят американския план за уреждане на украинския конфликт, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Фактът за планираната среща потвърди прессекретарят на германския канцлер Стефан Корнелиус.

Още новини от Украйна

Според източници на агенцията, преди срещата на лидерите се очаква преговори по проекта за мирен план да проведат съветниците по националната сигурност на Украйна, Европа и САЩ, но тези планове могат да се променят.

По-рано изданието Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на източници, че Уиткоф ще се срещне със Зеленски и европейските си колеги в Берлин през уикенда.