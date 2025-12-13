Новини
Свят »
Германия »
Обрат! Стив Уиткоф все пак ще лети до Германия за среща с европейските лидери
  Тема: Украйна

Обрат! Стив Уиткоф все пак ще лети до Германия за среща с европейските лидери

13 Декември, 2025 12:18 968 20

  • украйна-
  • русия-
  • стив уиткоф-
  • володимир зеленски-
  • фридрих мерц

По-рано Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на източници, че Уиткоф ще се срещне със Зеленски и европейските си колеги в Берлин през уикенда

Обрат! Стив Уиткоф все пак ще лети до Германия за среща с европейските лидери - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне в понеделник в Берлин с канцлера на Германия Фридрих Мерц, европейски лидери и представителя на САЩ Стив Уиткоф, за да обсъдят американския план за уреждане на украинския конфликт, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Фактът за планираната среща потвърди прессекретарят на германския канцлер Стефан Корнелиус.

Още новини от Украйна

Според източници на агенцията, преди срещата на лидерите се очаква преговори по проекта за мирен план да проведат съветниците по националната сигурност на Украйна, Европа и САЩ, но тези планове могат да се променят.

По-рано изданието Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на източници, че Уиткоф ще се срещне със Зеленски и европейските си колеги в Берлин през уикенда.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    6 5 Отговор
    Повече пътуване без напредък. Айде постигнете напредък за прекратяване на войната!

    12:19 13.12.2025

  • 2 Диктор

    4 5 Отговор
    Европа в бъдещето ще бъде нападната от Русия... дано не се случи това. И дано да не се стигне до война между трите световни суперсили. Никога повече война.

    Коментиран от #4

    12:20 13.12.2025

  • 3 Сандо

    11 6 Отговор
    То пък едни лидери,да те е срам да седнеш на една маса с такива кукундели.

    12:23 13.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Първанов

    5 6 Отговор
    Подлият план на кремъл срещу Европа през проекта им ,,Тръмп няма да успее да съсипе цивилизацията!!!

    12:27 13.12.2025

  • 6 Смешник

    5 6 Отговор
    Тия все още се правят на ударени че не са разбрали условията на Путин Ако не стане по лесния ще стане по трудния начин

    12:28 13.12.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Фиткоф не че че свърши нещо ма е приятел на Долен Тъп и обича да се вози на самолет.

    12:29 13.12.2025

  • 8 Миролюб Войнов, сенатор

    11 3 Отговор
    Абе къв мирен план, кви пет цента ???
    Нафрашкайте тая пуста Украйна с оръжия и да се свършва веч 👍

    Коментиран от #10, #12

    12:29 13.12.2025

  • 9 ха-ха

    5 8 Отговор
    Ако ще и с арменския поп да се срещне , Путин си знае работата - до последния урковец !

    12:30 13.12.2025

  • 10 гръмовержецът

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, сенатор":

    Нали само това правят , а резултата - плачевен ! Урките и уркията са на привършване , джудж , свиквай с това !

    12:31 13.12.2025

  • 11 хит р/л/ер

    7 4 Отговор
    ако американците бяха се съюзили с германиците през ww2 светът сега щеше да е много по-справедлив!!!

    12:33 13.12.2025

  • 12 новите съседи

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, сенатор":

    Яхвай немедлено метлата и право при зеленски ! Нали си пилот , анализатор , миролюбец и ....так далее , ще си му от полза .

    12:33 13.12.2025

  • 13 Бибитко от Банкя

    6 4 Отговор
    Сегашните европейски лидери са толкова карикатурни и незначителни, че робуват само на ината и личните си интереси, като позволяват на брокера Зеленски да ги дои и да се обогатява за сметка на европейските данъкоплатци.

    12:35 13.12.2025

  • 14 Тръмп

    5 4 Отговор
    Стив, иди да набиеш к се нчето на психарите ,че повече не мога да ги дишам ти ия идиоти

    12:41 13.12.2025

  • 15 Дориана

    4 4 Отговор
    Европейските лидери вече не са лидери, а група военолюбиви хора , които неистово искат война на НАТО с Русия.

    12:42 13.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Порно

    3 3 Отговор
    Ще има ефект , ако им набие канчетата като Ванс

    12:49 13.12.2025

  • 18 777777

    1 2 Отговор
    Ще искат пари за Украйна.

    12:55 13.12.2025

  • 19 999999

    1 2 Отговор
    Оглозгани са ЕвроУрсули от Украйна и черни мигранти.

    12:58 13.12.2025

  • 20 Аква

    3 0 Отговор
    "Събирайте се, говорете си , не ни пречите!"- казал Путин.

    13:12 13.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания