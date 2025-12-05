Новини
Украйна потвърди: Ударихме още руски стратегически енергийни обекти
Украйна потвърди: Ударихме още руски стратегически енергийни обекти

5 Декември, 2025 15:48

Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна рафинерията в Сизран доставя гориво и на руската армия

Украйна потвърди: Ударихме още руски стратегически енергийни обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че в нощта на 5 декември, "с цел намаляване на военно-икономическия потенциал" на Русия, украинските сили са нанесли удари по стратегически обекти: морското пристанище в Темрюк в Краснодарски край и нефтопреработвателната фабрика Сизран в Самарска област, пише Би Би Си.

Според Генералния щаб, пристанището Темрюк обработва течни товари (втечнен природен газ и химикали), насипни и разсипни товари, включително за руските военни. На място е възникнал пожар в резултат на атака с украински дрон, съобщиха украинските военни, без да предоставят подробности за последствията.

Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна рафинерията в Сизран доставя гориво и на руската армия. Според украинските военни, годишният капацитет за рафиниране на рафинерията варира от 7 до 8,9 милиона тона петрол годишно. Там е възникнал пожар и е възможно един от агрегатите на рафинерията да е бил повреден.

Неофициални Telegram канали съобщиха за нападението срещу нефтената рафинерия в Сизран през нощта. Специалната група на Краснодарския край съобщи за щети на пристанището Темрюк. Няма данни за жертви.


  • 1 Зарзават

    21 10 Отговор
    Предполагам жълтини, че ако е така да очакват спиране на тока и водата за следващите 2-3 години.

    Коментиран от #16, #36

    15:49 05.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    24 19 Отговор
    Ударили нещастните украинци трънки, глогинки и капуста .....😄😄😄

    Поредната блестящо изпълнена мисия by F-16 Block 70 дълбоко в руския тил. Задача - поразяване пристанището на Путин, пристанището Темрюк от което се товарят за Венецуела екологически опасните междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N - Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на хоризонта пристанището със стърчащи кранове и няколко стари зенитни оръдия. Внезапно сигнал за тревога. Насреща забелязвам два руски Су 35М Фланкер с криво заклепани ламарини и безобразно па pyccки стърчащи нитове. Рязък вираж, Кобрата на Пугачев и се оказвам зад тях !!! Руските льотчици напълно изненадани, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат грохналите Сушки. Льотчиците моментално катапултират, два хлопка и Фланкерите пушейки падат към пристанището. БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над морето. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #13, #20

    15:51 05.12.2025

  • 4 Не ми пука

    19 18 Отговор
    но от толкова много украински лъжи вече на живо да го видя няма да им повярвам.
    Представяте ли си колко са умни нашите управници брюкселски зел Ки след като могат да откраднат 140 милиарда долара вместо да ги оставят за нас европейците да ги дадат на киевското зеле да ги внесе в собствената си банкова сметка.
    За мен това е абсолютен ненормалитет граничещ с олигофрения.

    Коментиран от #15

    15:51 05.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    16 5 Отговор
    ударихте от трите най дългото

    15:52 05.12.2025

  • 7 Скоро Украйна ще има своя бомба,

    6 20 Отговор
    , ядрена, има и ракети, които могат да я пренасят до всички кътчета на гнилата руска империя € Вече няма да има нужда Краснов/наречен в САЩ Тръмп/ да дава каквито и да е разрешения на Украйна!

    Коментиран от #21, #34, #38

    15:52 05.12.2025

  • 8 Значи скоро

    21 7 Отговор
    Пак ше писукате като улично куче пред кебапчийница

    Като ви запукат

    Коментиран от #14

    15:52 05.12.2025

  • 9 интересно

    4 12 Отговор
    не е възможно, рашистите никога не са потвърждавали за каквито и да било попадения на тяхна територия. там само отломки падат

    15:53 05.12.2025

  • 10 Така трябва

    7 15 Отговор
    докато московците се назлъндисват и плачат на рамото на САЩ с надеждата те да им харижат служебно победата, Украйна, подкрепена от Европа, трябва здраво да демилитализира потенциала на агресора!

    15:53 05.12.2025

  • 11 Давайте до победа

    6 14 Отговор
    Наред да се удря по всичко, което допринася за военната машина на нациста Путин. Ударете и Кремъл, ударете онзи шарлатанин, където се прави на философ, ударете идеологията и идеологистите на Русия.

    15:55 05.12.2025

  • 12 Глас от бункера

    9 13 Отговор
    Всичко е по план...вече почти 4 години. Нищо,че 1 милион мужици станаха зян и всеки ден гасиме пожар.

    15:55 05.12.2025

  • 13 Мдаааа

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Ти надмина Емилио Салгари по фантазия...


    Емилио Салгари - италински пистел, предимно на прикюченски романи в топлите индииски морета , БЕЗ НИКОГА ДА ДА Е НАПУСКАЛ ИТАЛИЯ....

    Коментиран от #18, #26, #32

    15:57 05.12.2025

  • 14 Още утре даже

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Значи скоро":

    Всеки път е едно и също.

    15:58 05.12.2025

  • 15 Поплачи си мила!

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Не ми пука":

    Няма да кажем на никого.

    Коментиран от #23

    15:58 05.12.2025

  • 16 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Зарзават":

    Тези видеа не ги ли дават по вашите праведни руски теуевизии? Що тъй?

    16:01 05.12.2025

  • 17 Дааа беее

    6 9 Отговор
    Още малко ще кажат, че и крайцера Москва са потопили. Никой не вярва на украинските лъжи.

    16:01 05.12.2025

  • 18 Сандокан, дивак

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаааа":

    "...БЕЗ НИКОГА ДА ДА Е НАПУСКАЛ ИТАЛИЯ...."

    Не е само Салгиери !!!
    Жул Верн надникнал в бъдещето с Капитан Немо, До Луната и обратно, 80 дни да обиколиш Земята, също не е излизал от кафенето в Париж. Путин също 😄

    16:02 05.12.2025

  • 19 Контра удар

    4 11 Отговор
    Пак превзехме Покровск!

    16:03 05.12.2025

  • 20 Българин

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Кой даде кода за отваряне на вратат на лудницата на този приятен човек?

    16:05 05.12.2025

  • 21 Българин

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Скоро Украйна ще има своя бомба,":

    не се напрягай толко -ще се насе...реш!

    16:06 05.12.2025

  • 22 ПРИЕМАМ ЗАЛОЗИ

    16 3 Отговор
    КОЕ ША СВЪРШИ ПЪРВО
    НАФТАТА В РУСИЯ
    ИЛИ ДЕБИ...ЛИТЕ В УКРАЙНА

    16:07 05.12.2025

  • 23 Ще ще

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Поплачи си мила!":

    Когато украинската армия завърши своето настъпление на полската граница с крокодилски сълзи.

    16:07 05.12.2025

  • 24 Факт

    1 3 Отговор
    Още малко

    16:10 05.12.2025

  • 25 Дедо ти

    4 1 Отговор
    Дълбок си , като котешки зад-ик !!!

    16:12 05.12.2025

  • 26 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаааа":

    Като оня с индианците Майна ли беше, Карл ли беше....

    16:13 05.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъъъъъъъъъъъ

    10 2 Отговор
    Украйна приключи земния си път! Мир на праха и!

    Следват ЕС и НАТО!

    16:13 05.12.2025

  • 29 Антон

    6 2 Отговор
    Укрите като нямат какво да кажат и покажат, лъжат на поразия! И си мислят, че някой им вярва. Да, ама не!

    Коментиран от #33

    16:16 05.12.2025

  • 30 Затова

    7 0 Отговор
    ядете дървото !!!

    16:19 05.12.2025

  • 31 СЛАВА на УКРАЙНА!

    4 9 Отговор
    Комунистът Путин е фашист-терорист!

    16:20 05.12.2025

  • 32 Мдаааа

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаааа":

    Какви романи имаше, какви писатели... Майн Рид, Джеимс Фенимор Купър, Лизелоте Хенрих, Робърт Луй Стивънсън, Астрит Лингред......както и вече споменатите Слагари, Карл Май и Жул Верн...

    16:34 05.12.2025

  • 33 Ъъъъъъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Антон":

    "Укрите като нямат какво да кажат и покажат, лъжат на поразия! И си мислят, че някой им вярва. Да, ама не!"

    Учат бързо и имат добри учители!
    Европейските медии, особено британските, са известни с начина, по който представят събитията.
    Примерът с британския Telegraph, с разлика от 3 години е показателен. През 2022 г. Telegraph пишат:

    "Катастрофалната война на Путин показа Русия като треторазрядна сила“.

    През 2025 г., същия Telegraph пише:

    "Русия печели в Украйна и ще диктува условията. Единственият глас, който има значение, е гласът на Путин “.

    Разликата е само 3 години... И не само британците... Ако направим една ретроспекция на това, което са писали медиите и са говорили "лидерите", те би трябвало да потънат в земята от срам. 🤣

    Коментиран от #40

    16:34 05.12.2025

  • 34 Каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скоро Украйна ще има своя бомба,":

    Че тя У КРАЙ Нааа и сега има атомни бомби.
    Най-известните са ЗАЕЦ и Чернобил... даже и ракети не им трябват,. може и с някое дронче от Алиекспесс...

    16:37 05.12.2025

  • 35 Сантенко

    3 0 Отговор
    Презирам и ненавиждам всичко укро нацистко и укро нацистите. Украйна трябва да бъде премахната от картата!

    16:42 05.12.2025

  • 36 Волгин

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Зарзават":

    Освободените в Донбас отдавна вече нямат вода и срат в пликове. Путински мир.

    16:43 05.12.2025

  • 37 Хайо

    2 0 Отговор
    Мислих ,че Северна Македония е най лъжливата нация в света ,но се оказа държавата Украйна .

    16:44 05.12.2025

  • 38 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скоро Украйна ще има своя бомба,":

    Скоро ще стана първия независим космонавт отишъл до луната с първата частна ракета измислена от мен и ще стане първия независим човек посетил наистина луната .......А ти потърси помощ професионална .

    16:46 05.12.2025

  • 39 Федосенко

    2 0 Отговор
    Хора, като видите коли с украински номера, сваляйте ги и ги унищожавайте. Така ще помогнете да живеем по-добре в България.

    16:47 05.12.2025

  • 40 Весел Патиланец

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ъъъъъъъъъ":

    Е каке днес?
    Раззия е на две седмици от продължителността на великата отечествена, а са превзели две провинции в съседна държава до половината!
    НАЙ-голямото постижение е превземането на един южен квартал на Покровск, за трети път понеже Украийна като разбере че са го напълнили с ватници пращат един екип и го освобождават!
    Треторазрядна армия ли - армия от третия свят - бензиностанция с ракети!
    Венсеремос!

    16:49 05.12.2025

  • 41 Мдаааа

    1 0 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"
    Из европейската преса

    16:51 05.12.2025

