Украйна потвърди: Ударихме още руски стратегически енергийни обекти

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че в нощта на 5 декември, "с цел намаляване на военно-икономическия потенциал" на Русия, украинските сили са нанесли удари по стратегически обекти: морското пристанище в Темрюк в Краснодарски край и нефтопреработвателната фабрика Сизран в Самарска област, пише Би Би Си.

Според Генералния щаб, пристанището Темрюк обработва течни товари (втечнен природен газ и химикали), насипни и разсипни товари, включително за руските военни. На място е възникнал пожар в резултат на атака с украински дрон, съобщиха украинските военни, без да предоставят подробности за последствията.

Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна рафинерията в Сизран доставя гориво и на руската армия. Според украинските военни, годишният капацитет за рафиниране на рафинерията варира от 7 до 8,9 милиона тона петрол годишно. Там е възникнал пожар и е възможно един от агрегатите на рафинерията да е бил повреден.

Неофициални Telegram канали съобщиха за нападението срещу нефтената рафинерия в Сизран през нощта. Специалната група на Краснодарския край съобщи за щети на пристанището Темрюк. Няма данни за жертви.