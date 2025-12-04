Новини
До минус 17 градуса паднаха температурите в Турция

До минус 17 градуса паднаха температурите в Турция

4 Декември, 2025 15:33

След смразяващия студ през нощта много шофьори изпитваха затруднения да запалят автомобилите си днес

До минус 17 градуса паднаха температурите в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Температурата на въздуха достигна 17 градуса под нулата тази нощ в североизточния турски град Ардахан, който бе обхванат от студена вълна след падналия в района снеговалеж, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Студът, който скова града снощи, вече оказва негативно влияние върху ежедневието.

Прозорците на автомобилите в целия град бяха заледени, а по дърветата и покривите се образува скреж. След смразяващия студ през нощта много шофьори изпитваха затруднения да запалят автомобилите си днес сутринта и се наложи да чистят замръзналите прозорци на колите.

Студеното време доведе и до заледяване на пътищата, което причини периодични прекъсвания на движението. Общинските екипи продължават да почистват снега и да опесъчават главните пътища. Властите предупредиха шофьорите да бъдат внимателни и призоваха хората да не пътуват, освен ако не е абсолютно необходимо.

Метеоролозите заявиха, че студеното време ще продължи и през следващите дни и призоваха гражданите да бъдат внимателни заледявания.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    2 1 Отговор
    Това е нищо, чака ги земетресение.

    15:43 04.12.2025

Новини по държави:
