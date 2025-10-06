Новини
Червен код за обилни валежи в редица региони в Румъния

6 Октомври, 2025 15:43 424 2

В Южните Карпати, на височина над 1700 метра, ще има временни виелици с пориви на вятъра до 90 км/ч

Червен код за обилни валежи в редица региони в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната метеорологична служба на Румъния издаде днес предупреждение за червен код за обилни валежи в окръзите Констанца, Кълъраш и Яломица, който влиза в сила от вторник вечерта, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

Между 21:00 часа на 7 октомври и 23:00 часа на 8 октомври в тези райони ще има обилни валежи, като количествата ще достигнат между 110 и 120 литра на квадратен метър.

Предупреждение за оранжев код за значителни валежи ще бъде в сила от вторник в 21:00 часа до сряда в 23:00 часа за областите Мунтения, Добруджа, Южна Молдова и Югоизточна Трансилвания, където се очаква общото количество валежи да достигне от 60 до 90 литра на квадратен метър.

За същия период е издаден и жълт код за предупреждение за дъжд и силни ветрове, който засяга части от Централна Молдова, Южна Трансилвания, Източна и Южна Олтения и Западните Южни Карпати, като се очаква количеството валежи да достигне 25 до 30 литра на квадратен метър.

В окръзите, засегнати от жълтия код за предупреждение - Вранча, Галац, Бузъу, Прахова, Браила, Яломица, Кълъраш, Констанца, Тулча и Илфов, както и в Букурещ - се очаква поривите на вятъра да достигнат между 50 и 70 км/ч.

В Южните Карпати, на височина над 1700 метра, ще има временни виелици с пориви на вятъра от 60 до 90 км/ч и натрупване на снежна покривка от 10 до 30 см.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 4 Отговор
    Запах "руccкого мира"

    15:46 06.10.2025

  • 2 Ветко

    4 0 Отговор
    А в България -цветя и рози.:))

    15:47 06.10.2025

Новини по държави:
