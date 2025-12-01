Новини
Рекордни валежи са паднали на много места в Гърция

1 Декември, 2025 11:45 551 1

След кратко прекъсване от сряда метеоролозите прогнозират нова вълна дъждове и бури в редица райони

Рекордни валежи са паднали на много места в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вълната от проливни дъждове, която обхвана миналата седмица Гърция и беше наречена от метеоролозите „Адел“, е донесла рекордни количества валеж на много места в страната, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Според Атинската национална обсерватория в 4 метеорологични станции е регистриран валеж от над 800 мм, в 13 – над 600, в 33 – над 400, а в 283 или 51 процента от всички активни станции – над 100.

Най-големи количества валеж са паднали в селището Катарактис край Арта, Западна Гърция, където са регистрирани 1055 мм дъжд. Действителния валеж е бил дори по-висок, защото е имало малки прекъсвания в трансмисията на данни от станцията.

Най-много е валяло в областта Епир, Западна Гърция и по-конкретно в планинския район Дзумерка.

Стойностите на валежа в Катарактис и в Лепиана в същата зона са сред десетте най-високи изобщо за целия период на измерванията в страната.

На-високите измерени количества в историята са регистрирани през февруари 2019 г., през септември 2023 г. и миналата седмица.

Както пише „Прото тема“, след кратко прекъсване от сряда метеоролозите прогнозират нова вълна дъждове и бури в редица райони, сред които Пелепонес, Тесалия, Евбея, Централна Македония, Спорадските острови, източната част на Егейско море, Цикладите, Додеканезите и столицата Атина.


  • 1 Дааааааам

    1 0 Отговор
    "Не се стремете към Бялото море, то само ще дойде при нас."
    Петър Дънов

    11:54 01.12.2025

