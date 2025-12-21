В 17:03 ч. започна астрономическата зима

В17:03 ч. днес започна астрономическата зима - в Деня на зимното слънцестоене, което бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия - в Южното полукълбо, предаде БНР.

Денят е с продължителност 9 часа и 2 минути, след което постепенно ще става по-дълъг. Слънцето в София изгря днес в 7:54 часа и залезе в 16:56 часа, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Луната е във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене - около 21 декември в Северното полукълбо, и около 21 юни - в Южното полукълбо.

Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември - в Южното полукълбо. През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.

Според 15-дневната прогнозата на НИМХ до края на този месец облачността ще е по-често значителна, ще има и превалявания, предимно слаби и предимно от дъжд, като в ниските планински райони към 26-27 декември може да премине и в сняг.

Температурите ще се доближат до климатичните норми. През последните дни от месеца времето у нас ще се задържи предимно облачно, остава с повишена вероятност за валежи, предимно от сняг, в югоизточните райони и по Черноморието - от дъжд.