В 17:03 ч. започна астрономическата зима

В 17:03 ч. започна астрономическата зима

21 Декември, 2025 18:35 556 5

Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В17:03 ч. днес започна астрономическата зима - в Деня на зимното слънцестоене, което бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия - в Южното полукълбо, предаде БНР.

Денят е с продължителност 9 часа и 2 минути, след което постепенно ще става по-дълъг. Слънцето в София изгря днес в 7:54 часа и залезе в 16:56 часа, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Луната е във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене - около 21 декември в Северното полукълбо, и около 21 юни - в Южното полукълбо.

Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември - в Южното полукълбо. През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.

Според 15-дневната прогнозата на НИМХ до края на този месец облачността ще е по-често значителна, ще има и превалявания, предимно слаби и предимно от дъжд, като в ниските планински райони към 26-27 декември може да премине и в сняг.

Температурите ще се доближат до климатичните норми. През последните дни от месеца времето у нас ще се задържи предимно облачно, остава с повишена вероятност за валежи, предимно от сняг, в югоизточните райони и по Черноморието - от дъжд.


    Честито!

    18:38 21.12.2025

    Днес слънцето отива да види болната си майка. Там остава три дни и на 24 бъдни вечер всички си пожелават по нещо и го очакват да се върне. Затова никой не спи и масата не се вдига. На 25 Коледа слънцето се връща и започва новата година.

    18:47 21.12.2025

    Зимата пак ни изненада!? И хиляди бедни, болни, без ТЕЛК, без ЛК, без здравни и пенсионни осигуровки, пострадали от ПТП, осакатени от лекари и измамени бездомни и просещи хора ще гледат с жал и мъка, богатите и щастливите магистрати, служители, полицаи и ще си навеждат главите докато броят жълтите стотинки и дори светлините по богаташките къщи няма да ги радват... Времето след 4 месеца ще се оправи, но алчните ни управници, и тяхната наглост и липса на възпитание ще води цялата ни нация към лошотия, престъпност и деградация! Бог да пази обикновените хора и България! Амин

    18:50 21.12.2025

    Започна гастрономическата зима.

    19:00 21.12.2025

    важното е че сега има БАНАНИ! Нали затова скачахте по площадите!

    19:02 21.12.2025

