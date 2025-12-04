Виновна до доказване на противното! Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа

Бившият върховен представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини е подала оставка като ректор на Колежа на Европа, след като Европейската прокуратура (EPPO) започна разследване срещу нея за предполагаема измама и корупция. Това съобщи самата Могерини в изявление, цитирано от "Ройтерс".

По-рано тази седмица EPPO обвини Могерини и още двама души в измама при обществени поръчки, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна. Разследването се отнася до подозрения за злоупотреби при програма на ЕС за обучение на млади дипломати.

Адвокатът на Могерини заяви, че тя категорично отрича да е извършила каквото и да е нарушение и активно съдейства на следствието.

Друг от заподозрените - високопоставеният дипломат на ЕС Стефано Саннино - също обяви, че ще се пенсионира преждевременно още този месец. В имейл, видян от "Ройтерс", той пише, че не смята за "подходящо" да остане на поста си по време на разследването, но е уверен, че "всичко ще бъде изяснено".

Могерини, която е на 52 години, ръководеше външната политика на ЕС в периода 2014-2019 г., след като преди това бе външен министър на Италия в правителството на Матео Ренци. През 2020 г. тя пое поста ректор на престижния Колеж на Европа в Брюж.

Новината за разследването предизвика силен шок сред дипломатическите среди в ЕС. В писмо до служителите на Европейската служба за външна дейност външнополитическият ръководител на ЕС Кая Калас определи обвиненията като "дълбоко шокиращи", но подчерта, че те не бива да хвърлят сянка върху работата на хиляди почтени служители.