Новини
Свят »
Белгия »
Виновна до доказване на противното! Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа

Виновна до доказване на противното! Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа

4 Декември, 2025 17:33 737 14

  • федерика могерини-
  • европейска комисия-
  • урсула фон дер лaйен-
  • матео ренци

Могерини, която е на 52 години, ръководеше външната политика на ЕС в периода 2014-2019 г., след като преди това бе външен министър на Италия в правителството на Матео Ренци

Виновна до доказване на противното! Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият върховен представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини е подала оставка като ректор на Колежа на Европа, след като Европейската прокуратура (EPPO) започна разследване срещу нея за предполагаема измама и корупция. Това съобщи самата Могерини в изявление, цитирано от "Ройтерс".

По-рано тази седмица EPPO обвини Могерини и още двама души в измама при обществени поръчки, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна. Разследването се отнася до подозрения за злоупотреби при програма на ЕС за обучение на млади дипломати.

Адвокатът на Могерини заяви, че тя категорично отрича да е извършила каквото и да е нарушение и активно съдейства на следствието.

Друг от заподозрените - високопоставеният дипломат на ЕС Стефано Саннино - също обяви, че ще се пенсионира преждевременно още този месец. В имейл, видян от "Ройтерс", той пише, че не смята за "подходящо" да остане на поста си по време на разследването, но е уверен, че "всичко ще бъде изяснено".

Могерини, която е на 52 години, ръководеше външната политика на ЕС в периода 2014-2019 г., след като преди това бе външен министър на Италия в правителството на Матео Ренци. През 2020 г. тя пое поста ректор на престижния Колеж на Европа в Брюж.

Новината за разследването предизвика силен шок сред дипломатическите среди в ЕС. В писмо до служителите на Европейската служба за външна дейност външнополитическият ръководител на ЕС Кая Калас определи обвиненията като "дълбоко шокиращи", но подчерта, че те не бива да хвърлят сянка върху работата на хиляди почтени служители.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    15 0 Отговор
    И сега ние да рИвем ли,че БрУсел са в шок?

    17:38 04.12.2025

  • 3 ????????

    16 0 Отговор
    А Кая и Урсула кога?

    17:38 04.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    ЕС НИ ВИКНАХА И ЗАПОЧНАХА ДА СЕ РАЗПАДАТ! ТАКА ИМ СЕ ПАДА!

    17:40 04.12.2025

  • 5 Дориана

    8 0 Отговор
    Всички корумпирани политици трябва да си понесат заслуженото.

    17:47 04.12.2025

  • 6 ти ли бе

    6 0 Отговор
    А кога ще връща мънгизите чочарката?!.....А и кауш.....

    18:02 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ангелогласний

    3 1 Отговор
    Олеле, п0нитата съвсем изтрещяха!
    Едно време си беше невинен до доказване на противното.
    Честити ви нови ценности.......

    18:04 04.12.2025

  • 9 Горски

    3 0 Отговор
    Надявам се след като американците разплетат калчищата и установят кой и колко открадна от парите, платени от данъкоплатците в Европа и САЩ за въоръжаването на Украйна, списъкът на задържаните да се попълни с имената на Урсулата, Кая и поне половината от останалите комисари от назначената не знам по какви критерии ЕК. Брюксел е планетарен бардак, тия дето му се кланят са примати. В централата в Брюксел корупцията и измамите са възприети като норма на живот! Акушерката кога? Другия рептил от ЕЦБ също. Сега да сме сериозни. Докога ще търпим неизбирани от никого, неясно как уговорени на закрита врата, масово изгонени от предните си постове за корупция да управляват ЕС и да налагат решения над националното право и гласа на хората? Урсула има скандал с Бундусвера и платено за танкове(с 0 извършено и доставено) и дефектно/неотговарящо на стандарт оборудване. Лагард е осъдена за стотици милиони зулуми на предния си пост. Стана по-зле от СССР и СИВ през 1980те. Сега при проблем ги повишават и им дават повече власт, за да не дразнят в своите си страни, където са сгащени. Утре тая кака Могерини като нищо ще я командироват шеф в ООН или Урсула ще си я прибере комисар в ЕК.

    18:10 04.12.2025

  • 10 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Това е като поговорката" Думам ти дъще, сещай се снахи" . Европейците тръгнаха да правят сечено на Тръмп и той предупреждава и Урсула и Кая, че могат да бъдат следващите. Така е и в Украйна. Удариха близките около Зеленски, а него го държат в шах. Андрей Райчев каза, че американците и руснаците имат часове записи от телефона на Зеленски и чакат подходящ момент.

    18:13 04.12.2025

  • 11 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    А урсулата кога ше подаде оставка и да докаже че не е крала милиарди , във което я обвинява европейската прокуратура като и любимица й зеления клоун която тя съветва какво да прави !!!!!!

    18:25 04.12.2025

  • 12 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Не ми хвърляйте прах в очите а осъдете някой ,а Урсула кога и защо я има изобщо тази прокуратура и съд

    18:26 04.12.2025

  • 13 Ми то.....

    2 0 Отговор
    И европата отива на кино и се разрушава !!!!!! Сега мара , помака , главния редактор да ни пишат статии къде да се закачи България ....че вече никой не ни иска във съюза си !!!!!!

    18:28 04.12.2025

  • 14 Павел пенев

    3 0 Отговор
    Очакваме същото да се случи и на Урсула и Кая Калас. И двете са корумпирани и готови за затвора.

    18:29 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания