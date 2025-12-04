Корупция в ЕС? Урсула фон дер Лайен се дистанцира от дипломатическия скандал

Урсула фон дер Лайен се дистанцира от обвиненията в корупция, обхванали дипломатическата служба на ЕС, съобщава "Политико".
Служителите ѝ твърдят, че това не е проблем за председателя на Европейската комисия.
След като белгийските власти във вторник проведоха внезапни акции и задържаха бившия главен дипломат на ЕС Федерика Могерини и бившия генерален секретар на Европейската служба за външна дейност Стефано Санино, служители на Комисията отхвърлиха това като проблем на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), като отбелязаха, че макар Санино да е поел висш пост в Комисията по-рано тази година, разследването датира от предишната му длъжност.
"Не Комисията се дистанцира, а друга институция е разследвана", подчерта служител на ЕС.
В полза на Фон дер Лайен, вчера Санино подаде оставка, като Комисията обяви, че той напуска ръководството на отдела за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив. Трима служители на ЕК бяха категорични, че разследването, започнато във вторник - по твърдения, че ЕСВД измамно е възложила търг за провеждане на академия за обучение на бъдещи дипломати на ЕС на Колежа на Европа в Брюж - няма нищо общо с Фон дер Лайен, като се има предвид, че дипломатическата служба е отделна институция от Комисията.
Служител на ЕС определи нападките срещу председателя на ЕК като несправедливи и неразумни, идващи в деликатен момент, когато Фон дер Лайен се опитва да осигури подкрепа за Украйна преди важната среща на върха на евролидерите през декември.
Събитията се развиват на фона на напрежението между Фон дер Лайен и настоящия ръководител на ЕСВД Кая Калас.
Калас, която не е била на поста си по време на предполагаемата корупция, също се опита да се дистанцира от разследването. Вчера бившият естонски премиер се опита да увери, че е работила за прочистване на ЕСВД от назначаването си за върховен представител на ЕС през декември 2024 г.
В писмо до служителите на ЕСВД висшият дипломат на ЕС пише, че намира обвиненията срещу Могерини и Санино за "дълбоко шокиращи", но че те са предшествали нейния мандат в ЕСВД. В месеците след това екипът ѝ стартира вътрешни реформи, включително създаване на "Стратегия за борба с измамите" и изграждане на по-силно сътрудничество с агенцията на ЕС за борба с измамите ОЛАФ и Европейската прокуратура, отбелязва тя.
Но въпросът е кой какво знае във връзка с твърденията срещу Санино.
Според четирима служители на ЕСВД са повдигнати по-широки въпроси относно начина, по който Санино е обработвал назначенията за желани дипломатически постове по време на мандата си, включително твърдения, че ги е възлагал на свои фаворити.
Служители на ОЛАФ са посетили офисите на генералния секретар преди напускането му от ЕСВД, посочват двама души, запознати с въпроса.
Служител на ЕС обаче заяви, че Комисията не е била запозната с предишни оплаквания срещу Санино, когато е бил нает да бъде ръководител на нов отдел, обхващащ Близкия изток и Северна Африка.
Във вторник Европейската прокуратура обяви, че е поискала от властите да отменят имунитета - обикновено даван на дипломати и защитаващ ги от съдебни действия - на "няколко заподозрени" преди разследването и че това е било удовлетворено. Не е уточнено до кои органи е отправила исканията.
Гореспоменатият служител на ЕС заяви, че Европейската прокуратура е отправила искане за снемане на имунитета на Санино до ЕСВД през септември и че Комисията не е била уведомена за това.
Твърденията не са доказани и Могерини, Санино и другото задържано лице се считат за невинни, докато не бъдат обявени за виновни от съд.
Събитията от вторник биха могли да изострят напрежението между политиците на ЕС и белгийските власти. Двама служители поставиха под въпрос качеството на белгийската съдебна система, отбелязвайки, че властите са провели показна пресконференция и са задържали заподозрени, но след това не са успели да придвижат делата по скандала "Катаргейт" от 2022 г. и тазгодишното разследване за подкупи на лобистката дейност на китайския технологичен гигант Huawei.
11:22 04.12.2025
Коментиран от #21
11:22 04.12.2025
4 Мърцула
11:23 04.12.2025
7 Я пък тоя
Грешка, дистанцираха се.
11:24 04.12.2025
11:28 04.12.2025
Не , че не крала крадлата, а била ИМУНИЗИРАНА‼️
Коментиран от #23
11:28 04.12.2025
19 ЕСССР
Корупционерките се подкрепят!
Корупцията е кръвоносната система на ЕСССР и Другарката Урсула е нейното сърце!
11:30 04.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "Трол":България е в Източна Европа колкото Плевен е в Източна България❗
Изплакнете промитите си мозАци‼️
11:30 04.12.2025
21 Аналогии
До коментар #3 от "фон дер Някояси":Цялата администрация на ЕС е проядена и прогнила от корупция, алчност и извратеност, при това от много години назад.
Не виновни - няма, всички до един са в кюпа, оплели са се като свински черва, ами и се опитват да оплитат и чиновници в отделните държави!
Римската, Турската, Британската империи са се разпаднали точно заради корупция, алчност и извратености, такава ще бъде съдбата и на ЕС - неизбежно е.
Коментиран от #40
11:30 04.12.2025
23 Улаф Шморц
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Да много имунизирана поръча 4.6 милиарда дози ваксини а в целия ЕС има използвани около 900 милиона! Останалите са бити на Урсула!!!!!!
11:35 04.12.2025
25 Това е продажницата
Коментиран от #41
11:41 04.12.2025
31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
БЕЗКОНТРОЛНАТА ВЛАСТ
РАЗВРАЩАВА БЕЗКОНТРОЛНО‼️
11:45 04.12.2025
32 Ъъъъъъъъъъ
35 На времето
Коментиран от #46
11:49 04.12.2025
36 @@@
Затънали са до уши и Урсулата, и Каята, и Кощата, и Могерини и Всички!
Дипломатически, Икономически, и Военни престъпления се вършат ежедневно в ЕС!
И Клета България точно сега се е Устремила с пълна сила към тях!
11:50 04.12.2025
40 Боко БорисоФ
До коментар #21 от "Аналогии":И ние влизаме в ЕС точно, когато започва разпада на общността!
11:54 04.12.2025
41 Да допълня
До коментар #25 от "Това е продажницата":Това е Акушерката, която унищожава Европа!
11:55 04.12.2025
43 Корупцията !
Се Крие !
Дистанцира !
От !
Корупцията !
11:59 04.12.2025
45 Ъъъъъъъъъъ
Хаос в Киев – офицери от ГУР разстреляли офицери от поделение А4005 на украинската армия
Служители на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната и войници от украинските въоръжени сили са се обстрелвали взаимно в сряда вечерта, 3 декември, близо до Киев, съобщава украински източник.
"Сблъсък с употреба на оръжие е станал между представители на Главното разузнавателно управление (ГРУ) и военнослужещи от военно поделение А4005 на територията на санаториум „Октябрь“ в Конча-Заспа (един от най-скъпите квартали в Киев)."
12:00 04.12.2025
46 Да се разберем
До коментар #35 от "На времето":Тия са корумпета, но не давай Маргарет Тачър за пример, явно не си наясно за злокобната и роля
12:02 04.12.2025
53 Никой
Напълно е непонятно - като примерно трудовите хора се скапват от бачкане.
12:19 04.12.2025
