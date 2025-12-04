Новини
Корупция в ЕС? Урсула фон дер Лайен се дистанцира от дипломатическия скандал

Корупция в ЕС? Урсула фон дер Лайен се дистанцира от дипломатическия скандал

4 Декември, 2025 11:20

Твърденията не са доказани и Могерини, Санино и другото задържано лице се считат за невинни, докато не бъдат обявени за виновни от съд

Корупция в ЕС? Урсула фон дер Лайен се дистанцира от дипломатическия скандал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Урсула фон дер Лайен се дистанцира от обвиненията в корупция, обхванали дипломатическата служба на ЕС, съобщава "Политико".

Служителите ѝ твърдят, че това не е проблем за председателя на Европейската комисия.

След като белгийските власти във вторник проведоха внезапни акции и задържаха бившия главен дипломат на ЕС Федерика Могерини и бившия генерален секретар на Европейската служба за външна дейност Стефано Санино, служители на Комисията отхвърлиха това като проблем на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), като отбелязаха, че макар Санино да е поел висш пост в Комисията по-рано тази година, разследването датира от предишната му длъжност.

"Не Комисията се дистанцира, а друга институция е разследвана", подчерта служител на ЕС.

В полза на Фон дер Лайен, вчера Санино подаде оставка, като Комисията обяви, че той напуска ръководството на отдела за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив. Трима служители на ЕК бяха категорични, че разследването, започнато във вторник - по твърдения, че ЕСВД измамно е възложила търг за провеждане на академия за обучение на бъдещи дипломати на ЕС на Колежа на Европа в Брюж - няма нищо общо с Фон дер Лайен, като се има предвид, че дипломатическата служба е отделна институция от Комисията.

Служител на ЕС определи нападките срещу председателя на ЕК като несправедливи и неразумни, идващи в деликатен момент, когато Фон дер Лайен се опитва да осигури подкрепа за Украйна преди важната среща на върха на евролидерите през декември.

Събитията се развиват на фона на напрежението между Фон дер Лайен и настоящия ръководител на ЕСВД Кая Калас.

Калас, която не е била на поста си по време на предполагаемата корупция, също се опита да се дистанцира от разследването. Вчера бившият естонски премиер се опита да увери, че е работила за прочистване на ЕСВД от назначаването си за върховен представител на ЕС през декември 2024 г.

В писмо до служителите на ЕСВД висшият дипломат на ЕС пише, че намира обвиненията срещу Могерини и Санино за "дълбоко шокиращи", но че те са предшествали нейния мандат в ЕСВД. В месеците след това екипът ѝ стартира вътрешни реформи, включително създаване на "Стратегия за борба с измамите" и изграждане на по-силно сътрудничество с агенцията на ЕС за борба с измамите ОЛАФ и Европейската прокуратура, отбелязва тя.

Но въпросът е кой какво знае във връзка с твърденията срещу Санино.

Според четирима служители на ЕСВД са повдигнати по-широки въпроси относно начина, по който Санино е обработвал назначенията за желани дипломатически постове по време на мандата си, включително твърдения, че ги е възлагал на свои фаворити.

Служители на ОЛАФ са посетили офисите на генералния секретар преди напускането му от ЕСВД, посочват двама души, запознати с въпроса.

Служител на ЕС обаче заяви, че Комисията не е била запозната с предишни оплаквания срещу Санино, когато е бил нает да бъде ръководител на нов отдел, обхващащ Близкия изток и Северна Африка.

Във вторник Европейската прокуратура обяви, че е поискала от властите да отменят имунитета - обикновено даван на дипломати и защитаващ ги от съдебни действия - на "няколко заподозрени" преди разследването и че това е било удовлетворено. Не е уточнено до кои органи е отправила исканията.

Гореспоменатият служител на ЕС заяви, че Европейската прокуратура е отправила искане за снемане на имунитета на Санино до ЕСВД през септември и че Комисията не е била уведомена за това.

Твърденията не са доказани и Могерини, Санино и другото задържано лице се считат за невинни, докато не бъдат обявени за виновни от съд.

Събитията от вторник биха могли да изострят напрежението между политиците на ЕС и белгийските власти. Двама служители поставиха под въпрос качеството на белгийската съдебна система, отбелязвайки, че властите са провели показна пресконференция и са задържали заподозрени, но след това не са успели да придвижат делата по скандала "Катаргейт" от 2022 г. и тазгодишното разследване за подкупи на лобистката дейност на китайския технологичен гигант Huawei.


Белгия
  • 1 Вашето мнение

    47 0 Отговор
    Как не, никой не може да си помисли, че ек и лично мърцуля са корумпета.

    11:22 04.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 фон дер Някояси

    40 1 Отговор
    Ха така, аз си прибрах пачките, пък вие се оправяйте...

    Коментиран от #21

    11:22 04.12.2025

  • 4 Мърцула

    45 0 Отговор
    Аз тези не ги познавам

    11:23 04.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    35 0 Отговор
    Та даже не я познава ❗

    11:23 04.12.2025

  • 6 ДОДО

    31 0 Отговор
    ЧЕ ТЯ Е КОРУПЦИЯТА В ЕС.....

    11:24 04.12.2025

  • 7 Я пък тоя

    33 0 Отговор
    Хахахаха, разбягаха се като мишки.

    Грешка, дистанцираха се.

    11:24 04.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    34 0 Отговор
    Спрете с тези снимки а ла ореол на светец,
    на лица които са крадец и топ - крадец❗

    11:25 04.12.2025

  • 9 Трол

    3 24 Отговор
    Корпуция в ЕС няма, корупцията е само в изпаднали източноевропейски държави като Русия, България, Сърбия и тем подобни.

    Коментиран от #20, #29

    11:27 04.12.2025

  • 10 0000000

    28 0 Отговор
    Тази проста жена , един ден ще влезе криминлните хроники.

    11:27 04.12.2025

  • 11 Пич

    24 0 Отговор
    Трябва да се дистанцира още !!! В някой затвор до живот да се дистанцира !!!

    11:27 04.12.2025

  • 12 Анонимен

    18 0 Отговор
    Всичко описано е много близо да сицилианска афера,която е непонятна за обикновените европейци,но е типично явление за обитателите на вулкана Етна.

    11:28 04.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    29 0 Отговор
    Спряха дело за кражба на МИЛИАРДИ срещу УрсуЛиза❗Имала дипломатически имунитет ‼️
    Не , че не крала крадлата, а била ИМУНИЗИРАНА‼️

    Коментиран от #23

    11:28 04.12.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 0 Отговор
    Кривокракият рогат д явол ще прати ЕССР-а при СССР-а.

    11:28 04.12.2025

  • 15 Евроатлантик

    17 2 Отговор
    Невъзможно! ЕС е висшият стожер на морални ценности, право и демокрация на Земята!

    11:29 04.12.2025

  • 16 Госあ

    24 0 Отговор
    Наш’то баце пред тия е като първолак ! Това са покровителите му ! А таа е кръстника на целата брюкселска мафия

    11:29 04.12.2025

  • 17 Червената шапчица

    18 0 Отговор
    Видях по телевизора за няколко секунди в цял ръст Лаура Кьовеши и ахнах. Живо тегло 145 кг. Йоана Левиева- Сойер изглежда като млада фиданка до нея.

    11:29 04.12.2025

  • 18 Дон Дони

    20 0 Отговор
    Урсула най корумпирания политик в ЕС се дистанцира! Стана ясно на цял свят как ср възползва от Ковид пандемията! Сега гледа да не предизвика внимание върху себе, че заедно със съпруга и ще търкат дълги години наровете!

    11:29 04.12.2025

  • 19 ЕСССР

    19 0 Отговор
    "Гарван гарвану око не вади"!
    Корупционерките се подкрепят!
    Корупцията е кръвоносната система на ЕСССР и Другарката Урсула е нейното сърце!

    11:30 04.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    България е в Източна Европа колкото Плевен е в Източна България❗
    Изплакнете промитите си мозАци‼️

    11:30 04.12.2025

  • 21 Аналогии

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "фон дер Някояси":

    Цялата администрация на ЕС е проядена и прогнила от корупция, алчност и извратеност, при това от много години назад.
    Не виновни - няма, всички до един са в кюпа, оплели са се като свински черва, ами и се опитват да оплитат и чиновници в отделните държави!
    Римската, Турската, Британската империи са се разпаднали точно заради корупция, алчност и извратености, такава ще бъде съдбата и на ЕС - неизбежно е.

    Коментиран от #40

    11:30 04.12.2025

  • 22 ахааа

    18 1 Отговор
    точно този гьонсурат на снимката е гнойната рана на корупция

    11:32 04.12.2025

  • 23 Улаф Шморц

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Да много имунизирана поръча 4.6 милиарда дози ваксини а в целия ЕС има използвани около 900 милиона! Останалите са бити на Урсула!!!!!!

    11:35 04.12.2025

  • 24 така, така

    20 0 Отговор
    Чакаме делото за прилапаните милиарди от помощите за 0срайната

    11:36 04.12.2025

  • 25 Това е продажницата

    17 0 Отговор
    която унищожава Европа!

    Коментиран от #41

    11:41 04.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хем ми е

    16 0 Отговор
    смешно, хем ми се плаче! Най корумпираната личност в ЕК се дистанцира от корупционният скандал!?!? Ако наистина съществува ПРАВОСЪДИЕ Урсула трябва да бъде осъдена на доживотен затвор само заради ваксините! Сегашните корупционни сделки са в панагон!

    11:42 04.12.2025

  • 28 Пич

    17 0 Отговор
    Корупцията и ЕС са като Шопо и Жирафо ! Шопо хем вижда Жирафо с очите си , хем казва - Е те такова животно нема !!!

    11:43 04.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Режи и фърляй

    15 0 Отговор
    Най-алчното, лъжливо и противно същество раждало се на тази планета. Милиони европейци зависят от ур0да облечен в рокля.

    11:45 04.12.2025

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 0 Отговор
    Властта развращава, а
    БЕЗКОНТРОЛНАТА ВЛАСТ
    РАЗВРАЩАВА БЕЗКОНТРОЛНО‼️

    11:45 04.12.2025

  • 32 Ъъъъъъъъъъ

    17 0 Отговор
    "Корупция в ЕС?"

    Само не разбрах защо има въпросителна, а не удивителна? Това някаква изненада ли е? Тези от снимката е главния корупционер в кочината, наречена ЕС и всквкави въпросителни са най-малкото неуместни.

    11:46 04.12.2025

  • 33 Крадливи КОРУМПИРАНИ

    7 0 Отговор
    Женски. Така е и ще бъде И ТУК И ТАМ ЗАЩОТО СМЕ ХОРА НЕ ТАМЪНДАН

    11:47 04.12.2025

  • 34 Да питам бе

    11 0 Отговор
    Присъда няма да отнесе, но има друг съд и присъда. Народа ще реши, на стадиона с камъни или да виси на крана? Кое е по-хуманно?

    11:48 04.12.2025

  • 35 На времето

    10 0 Отговор
    Маргарет Тачър (Желязната Лейди), изритваше само за съмнения за корупция. Ехххх времена......

    Коментиран от #46

    11:49 04.12.2025

  • 36 @@@

    10 0 Отговор
    Корупцията в ЕС е Повсеместна!
    Затънали са до уши и Урсулата, и Каята, и Кощата, и Могерини и Всички!
    Дипломатически, Икономически, и Военни престъпления се вършат ежедневно в ЕС!
    И Клета България точно сега се е Устремила с пълна сила към тях!

    11:50 04.12.2025

  • 37 Европа 🏳️‍🌈💦 навсекиден

    0 3 Отговор
    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    Коментиран от #48

    11:50 04.12.2025

  • 38 селяк

    6 0 Отговор
    нема такова нещо кат корупция у ЕС :Д Тва а най чистия съюз най убавиа абе сичко е топ

    11:51 04.12.2025

  • 39 А НИЕ"" ДЕМОН КРАТНИЕ

    8 0 Отговор
    Мислихме, че тия там ще унищожат корупцията тук у бг. Да ама не защото са по големи корумпета. А КЬОВЕШИ ЩО МЪЛЧИ. ТРЪМП ЩЕ ГИ ВСИЧКИ РАЗГРОМИ БАРАБАР СЪС ЗЕЛЕНИЯ ПРОСЯК.

    11:51 04.12.2025

  • 40 Боко БорисоФ

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аналогии":

    И ние влизаме в ЕС точно, когато започва разпада на общността!

    11:54 04.12.2025

  • 41 Да допълня

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Това е продажницата":

    Това е Акушерката, която унищожава Европа!

    11:55 04.12.2025

  • 42 Ватенка

    5 0 Отговор
    Урсула в затвора до живот!

    11:58 04.12.2025

  • 43 Корупцията !

    5 0 Отговор
    Корупцията !

    Се Крие !

    Дистанцира !

    От !

    Корупцията !

    11:59 04.12.2025

  • 44 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Тези крадат в комбина със Зеленски

    12:00 04.12.2025

  • 45 Ъъъъъъъъъъ

    7 0 Отговор
    Мълчанието на агнетата(българските "честни и независими медии")

    Хаос в Киев – офицери от ГУР разстреляли офицери от поделение А4005 на украинската армия

    Служители на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната и войници от украинските въоръжени сили са се обстрелвали взаимно в сряда вечерта, 3 декември, близо до Киев, съобщава украински източник.

    "Сблъсък с употреба на оръжие е станал между представители на Главното разузнавателно управление (ГРУ) и военнослужещи от военно поделение А4005 на територията на санаториум „Октябрь“ в Конча-Заспа (един от най-скъпите квартали в Киев)."

    12:00 04.12.2025

  • 46 Да се разберем

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "На времето":

    Тия са корумпета, но не давай Маргарет Тачър за пример, явно не си наясно за злокобната и роля

    12:02 04.12.2025

  • 47 Анонимен

    4 0 Отговор
    Като свършиха далаверите с ваксините започнаха да крадат от помощта за Украйна . Затова не искат войната да свърши.

    12:02 04.12.2025

  • 48 Хризантеми цяла есенна полчна

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Европа 🏳️‍🌈💦 навсекиден":

    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    12:02 04.12.2025

  • 49 уффффффффффффф

    1 0 Отговор
    А не мой ли приберат в арста за 5- месеца. Бочето тука така нарежда

    12:05 04.12.2025

  • 50 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Става много интересно! Този корупционен скандал, директно удря Кайчето.И от него няма измъкване.Но индиректно удря и Акушерката.Сега или ще трябва да се дистанцира и то- твърдо от Кайчето,или ще попадне под ударите на опозицията в ЕП.А тя- опозицията,вече и приготвя втори вот на недоверие.А когато на цял свят е известно,че Кайчето е нейна креатура, включително и " невинната" корупционерка( и трите пръцкаха в едно гърне) ,се заформя чудесен спектакъл.520 милиона европейци, изобщо не предполагаме,в какви огромни мащаби е коруцията там,по върховете.Защо урсулица клекна на коляно пред бай Дончо,за митническите такси? Знае си оцвъканите в кафяво бикини.Но това го знае до цент и бай Дончо.Ако той и поиска ,да превърне цял ЕС в щат на бай Дончо,и това ще направи.Да отърве кожата буквално.Затова го играе яростен ястреб.Да пуска димна завеса.Спре ли войната,има хора и то- на висше равнище,който ще и потърсят сметка - за фазера,за " помощите" в размер на стотици милиарди евро.

    12:06 04.12.2025

  • 51 Бъдеще

    3 0 Отговор
    А тоя дърт корумпиран вампир на снимката кога ще бъде арестуван????

    12:12 04.12.2025

  • 52 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Веднага оставка на урдзурлата, а след това съд-затвор-конфискации. Тя носи вина за всички назначения на корумпирани висши чиновници в еврейския съюз. А тя самата е най-корумпирана.

    12:15 04.12.2025

  • 53 Никой

    0 0 Отговор
    Винаги са им малко заплатите.

    Напълно е непонятно - като примерно трудовите хора се скапват от бачкане.

    12:19 04.12.2025

  • 54 Иска секс бабата

    0 0 Отговор
    Това наци бабе мечтае да хване два дебели huя - как само е протегнала ръчички, ама си остава със мокрите сънища.

    12:23 04.12.2025

