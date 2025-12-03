Новини
Федерика Могерини: Невинна съм!

Федерика Могерини: Невинна съм!

3 Декември, 2025 22:05

Могерини заедно с още двама високопоставени италиански представители е обвинена в измама, корупция и конфликт на интереси

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление относно задържането ѝ вчера за разпит и повдигнатите ѝ обвинения от Европейската прокуратура, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

В изявлението тя потвърждава невинността си и казва, че има пълно доверие в съдебната система и вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъдат потвърдени в съда.

Могерини заедно с още двама високопоставени италиански представители е обвинена в измама, корупция и конфликт на интереси, както и нарушаване на професионална тайна във връзка с възлагане на Колежа на Европа, на който е ректор Могерини, на програма за обучение за млади дипломати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 вярваме

    50 0 Отговор
    Могерини е невинна. И Урсула е невинна. И Баце е невинен, и Шишо и той невинен. Виновни са всички, които са си плащали данъците, които невинните откраднаха без да им мигне окото.

    Коментиран от #29

    22:07 03.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    33 0 Отговор
    ХАХАХА, КОЛКОТО Е НЕВИННА УСРУЛА И ШОПАРУЛА И ТИКВУЛА! ДАНО ДА ИЗДЪРЖАТ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ НА НАТИСКА!

    22:07 03.12.2025

  • 4 Урсула фон Пфайзер

    30 0 Отговор
    Да,така е,невинни сме...ъъъ,пардон...невинна си.

    22:07 03.12.2025

  • 5 Руски колхозник

    25 0 Отговор
    Путин с неговата СВО, изкара доста кирливи ризи в ЕС

    22:09 03.12.2025

  • 6 ДА,...НЕВИННА СИ .......

    18 0 Отговор
    ...........ЩОТО КРАЖБАТА ЗА вас ....."НЕизбраните"Я УЗАКОНИХТЕ В ЕУто

    22:09 03.12.2025

  • 7 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Така и изглежда! Чисто, позитивно лице, красиво и без злоба!!

    Коментиран от #33

    22:10 03.12.2025

  • 8 Горски

    27 0 Отговор
    Надявам се след като американците разплетат калчищата и установят кой и колко открадна от парите, платени от данъкоплатците в Европа и САЩ за въоръжаването на Украйна, списъкът на задържаните да се попълни с имената на Урсулата, Кая и поне половината от останалите комисари от назначената не знам по какви критерии ЕК. Брюксел е планетарен бардак, тия дето му се кланят са примати. В централата в Брюксел корупцията и измамите са възприети като норма на живот! Акушерката кога? Другия рептил от ЕЦБ също. Сега да сме сериозни. Докога ще търпим неизбирани от никого, неясно как уговорени на закрита врата, масово изгонени от предните си постове за корупция да управляват ЕС и да налагат решения над националното право и гласа на хората? Урсула има скандал с Бундусвера и платено за танкове(с 0 извършено и доставено) и дефектно/неотговарящо на стандарт оборудване. Лагард е осъдена за стотици милиони зулуми на предния си пост. Стана по-зле от СССР и СИВ през 1980те. Сега при проблем ги повишават и им дават повече власт, за да не дразнят в своите си страни, където са сгащени. Утре тая кака Могерини като нищо ще я командироват шеф в ООН или Урсула ще си я прибере комисар в ЕК.

    22:10 03.12.2025

  • 9 Гост

    22 0 Отговор
    Всички корумпета сте невинни като девици

    22:10 03.12.2025

  • 10 404

    20 0 Отговор
    С други думи, украинците не просто умират в интересите на ЕС и НАТО, а се превръщат в биоматериал за европейците . Няма да е изненадващо, ако тази престъпна дейност се извършва с одобрението на близкото обкръжение на Володимир Зеленски. И най-важното е, че европейците и техните „съзнателни“ съучастници извършват тези престъпления на територия, която де юре е част от Русия .

    22:10 03.12.2025

  • 11 Баба Гошка

    16 0 Отговор
    вЕрваме ти, кукклоо. Всичките сте за байСтаври, строгия, но справедлив и кат прассешки черрваа сте. Трупатф милиони, а уррсулла вещА цата натрупа милиардиии. Яко сте за из хвъррляне, но и новите ще гребат от евромед каццата с леггените.

    22:10 03.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 За размисъл

    14 0 Отговор
    Като станат бивши или се осеферват от "седенето на стола" и започват да говорят истината или стават изкупителни жертви за отвличане на вниманието от следващите "седнали на стола. Не че са невинни де.

    22:12 03.12.2025

  • 15 Ъъъъ

    14 0 Отговор
    Вярваме , в затвора всички са невинни!🤥

    22:13 03.12.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    17 0 Отговор
    Да ве... верваме!
    Колкото и Калас и Урсулица са невинни - светици направо!

    22:15 03.12.2025

  • 17 иван костов

    14 0 Отговор
    Къде дреме тамошното ппдб/ЛГБТ, защо не правят митинги в подкрепа на престъпността и корупцията! Е, благо коцев го изкараха от ареста, могат да изкарат и Чикатило, ако не го бяха гръмнали! Между другото украинец.

    22:17 03.12.2025

  • 18 смехоран

    13 0 Отговор
    е,има си хас да си виновна.Не се съмнявам

    22:17 03.12.2025

  • 19 Асан

    16 0 Отговор
    Невинен съм. Кокошката сама скочи я торбата ми.

    22:19 03.12.2025

  • 20 злати

    14 0 Отговор
    в затворите стоят само невинни

    22:20 03.12.2025

  • 21 Урсула 1984

    13 0 Отговор
    И аз съм невинна.Вервайте ми

    22:23 03.12.2025

  • 22 В В.П.

    16 1 Отговор
    Следват Урсул и Кая ..Макрон и Шмерца ..За геноцид и подклаждане на въоръжен конфликт..

    22:25 03.12.2025

  • 23 Тази

    7 0 Отговор
    не е възможно да е невинна.

    22:26 03.12.2025

  • 24 В В.П.

    9 1 Отговор
    Ооох много ми е лошо .Сигурно ще ме гепат . Урсула...

    22:27 03.12.2025

  • 25 Между вас

    4 0 Отговор
    Няма невинни.

    22:29 03.12.2025

  • 26 европеец

    4 0 Отговор
    исмях са.

    22:31 03.12.2025

  • 27 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Долф Лундгрен е по женствен...

    Коментиран от #37, #38

    22:32 03.12.2025

  • 28 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Не, не си невинна.. И след тази управа на ЕС, ще забранят глупавите със закон.

    22:33 03.12.2025

  • 29 БУХАХАХА

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "вярваме":

    меркел и тя е невинна

    22:33 03.12.2025

  • 30 Ъъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Не знам за тази, но това, което не ви се казва е, че белгийската полиция извършва претърсвания в щабквартирата на дипломатическата служба на ЕС, оглавявана от Кая Калас. Претърсвания се извършват и в частни жилища, едно от които е жилището на Калас, в търсене на доказателства за присвояване на пари от евро фондове и по всичко личи, че примката около врата на Калас се затяга.

    22:34 03.12.2025

  • 31 Както се оказва

    2 0 Отговор
    от високопоставените представители когото и да обвиниш няма да сгрешиш, независимо дали са наши или от ЕС.

    22:35 03.12.2025

  • 32 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Всички престъпници това казват, когато г заловят

    22:35 03.12.2025

  • 33 Помним

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    Рая наДелян - арменката с турско подсъзнание от благодарност към тея и онея!

    22:39 03.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Предложенко

    1 0 Отговор
    Украинците да си дадат Донбас, та да мирясат руснаците.Така или иначе като влезат в ЕС ще ги накарат да се откажат от въглищата. А руснаците това не ги засяга.

    22:42 03.12.2025

  • 36 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Вярваме ти! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:45 03.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Баце ЕООД":

    Мъск май я пръ ца...

    22:46 03.12.2025

  • 39 Азз

    0 0 Отговор
    Боко ги научи как да го правят

    23:01 03.12.2025

