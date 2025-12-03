Федерика Могерини: Невинна съм!

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление относно задържането ѝ вчера за разпит и повдигнатите ѝ обвинения от Европейската прокуратура, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
В изявлението тя потвърждава невинността си и казва, че има пълно доверие в съдебната система и вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъдат потвърдени в съда.
Могерини заедно с още двама високопоставени италиански представители е обвинена в измама, корупция и конфликт на интереси, както и нарушаване на професионална тайна във връзка с възлагане на Колежа на Европа, на който е ректор Могерини, на програма за обучение за млади дипломати.
Колкото и Калас и Урсулица са невинни - светици направо!
До коментар #2 от "вярваме":меркел и тя е невинна
До коментар #7 от "Лопата Орешник":Рая наДелян - арменката с турско подсъзнание от благодарност към тея и онея!
До коментар #27 от "Баце ЕООД":Мъск май я пръ ца...
