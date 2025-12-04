НАТО прави ключова промяна, засягаща скандинавските страни

НАТО ще интегрира тази седмица скандинавските страни в Съвместното командване на силите в Норфолк, в САЩ, като това ще се впише в усилията за укрепване на трансатлантическата сигурност и за засилване на присъствието на алианса в северните райони, заяви днес върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
С промените всички скандинавски държави ще бъдат под командването на щаба в Норфолк, ориентиран към отбраната на Северния Атлантик. Досега част от тези страни бяха под командването на НАТО в Брунсум, в Нидерландия, което отговаря за североизточния фланг на алианса.
Финландия и Швеция станаха членки на НАТО след руската инвазия в Украйна - съответно през 2023 г. и 2024 г. Войната доведе до преоценка на стратегиите за сигурност в двете страни. Тяхното присъединяване укрепи позициите на алианса в Северна Европа и Балтийския регион и всъщност доведе до необходимост от преструктуриране на командването, отбелязва Ройтерс.
"С оглед на подреждането на нашите противници по целия свят е наложително да укрепим евроатлантическата зона колкото е възможно и да засилим позициите си в северните райони", заяви Гринкевич пред репортери в щаба на НАТО край Монс, Белгия.
"Норфолк е стратегическият мост между Северна Америка и Европа", обясни той.
След преструктурирането Командването в Норфолк ще поеме отговорност за Арктика, Дания, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #12, #17
21:08 04.12.2025
3 Шопо
Коментиран от #5, #7
21:09 04.12.2025
4 Град козлодуй
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":НАТО може ли да съществува без САЩ ?
Като не може тогава защо не изпълняват плана на Тръмп.
Коментиран от #8
21:11 04.12.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #3 от "Шопо":На френдовете с печатницата.
Зер двукракият добитък се редуцира.
21:11 04.12.2025
6 Гориил
21:12 04.12.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Шопо":НА МЕНЕ много ми се ще да спрете с бръщолевенията си , но уви...и кой ще участва в световната?
21:13 04.12.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Град козлодуй":защото нищо не зависи от Тръмп
21:13 04.12.2025
9 Артилерист
Коментиран от #13, #14
21:23 04.12.2025
10 Браво
21:26 04.12.2025
11 Ами
В Арктика се намират над 15% от въглеводородите на планетата.
Вярно ... Половината са на Русия, но другата половина вече е на САЩ.
Честито на спечелилите ... Да му мислят загубилите :)
21:28 04.12.2025
12 Успокой се , еничарче !
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нищо ! Човешко е че се на си ра-ш ! Но само атлантиците - еничари пълните гащи като чуете съкращението !
21:30 04.12.2025
13 Хмхмхмхмхм
До коментар #9 от "Артилерист":/...Нищо не се казва за случилото се икономически в тези държави, особено с Финландия.../ Естествено, че за руската пропаганда Финландия а е адски труден залък за преглъщане и има защо- тази мънинка скандинавска /държавичка/ зайка зайката на /мощната икономика русия/ с факта, че е онази държава, от която зависи принципно русия НИКОГА да не може да създаде квантов компютър;0 Някакси руската пропаганда що пропуска лееекико този факт, м....;0
21:31 04.12.2025
14 хаха
До коментар #9 от "Артилерист":Защо Бе. По време на комунистическото робство в България не бяха ли циганите които подобряваха популацията на страната раждайки по 9 деца . Сега всяко тяхно семейство ражда по 9 деца,а три български семейства успяват общо 1 дете. Българина обича да се присмива на другите,но не вижда какво се случва в собствения му дом. Много знае, а 500 години в османската империя живее
21:33 04.12.2025
15 Бай ОНЯ
21:41 04.12.2025
16 оня с коня
Коментиран от #19
21:52 04.12.2025
17 иван костов
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Откъдето и да ги управляват баровците, все тая! Владимир Владимирович ги бие с една ръка! Накрая ще му плащат и репарации!😂😂😂
22:02 04.12.2025
18 Горски
и последната Укренска земя.
22:11 04.12.2025
19 Ами
До коментар #16 от "оня с коня":Това, че НАТО е в кома, го каза Маркон. А той не е баш от копейките.
Това, че нещо нямало да се разпадне, сме го слушали много пъти.
Да не говорим, че някой работи вече са се разпаднали, само че
едни хора се чудят как да ни го кажат така че да не ги набием :)
22:17 04.12.2025