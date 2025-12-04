Новини
НАТО прави ключова промяна, засягаща скандинавските страни
  Тема: Украйна

НАТО прави ключова промяна, засягаща скандинавските страни

4 Декември, 2025 21:05

Финландия и Швеция станаха членки на НАТО след руската инвазия в Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НАТО ще интегрира тази седмица скандинавските страни в Съвместното командване на силите в Норфолк, в САЩ, като това ще се впише в усилията за укрепване на трансатлантическата сигурност и за засилване на присъствието на алианса в северните райони, заяви днес върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

С промените всички скандинавски държави ще бъдат под командването на щаба в Норфолк, ориентиран към отбраната на Северния Атлантик. Досега част от тези страни бяха под командването на НАТО в Брунсум, в Нидерландия, което отговаря за североизточния фланг на алианса.

Още новини от Украйна

Финландия и Швеция станаха членки на НАТО след руската инвазия в Украйна - съответно през 2023 г. и 2024 г. Войната доведе до преоценка на стратегиите за сигурност в двете страни. Тяхното присъединяване укрепи позициите на алианса в Северна Европа и Балтийския регион и всъщност доведе до необходимост от преструктуриране на командването, отбелязва Ройтерс.

"С оглед на подреждането на нашите противници по целия свят е наложително да укрепим евроатлантическата зона колкото е възможно и да засилим позициите си в северните райони", заяви Гринкевич пред репортери в щаба на НАТО край Монс, Белгия.

"Норфолк е стратегическият мост между Северна Америка и Европа", обясни той.

След преструктурирането Командването в Норфолк ще поеме отговорност за Арктика, Дания, Финландия, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство.


Оценка 2.6 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 18 Отговор
    копеите , ако бяха малко по-интелигентни , при самото споменаване на НАТО биха се на с р а ли! ще го разберат по трудния начин

    Коментиран от #4, #12, #17

    21:08 04.12.2025

  • 3 Шопо

    21 2 Отговор
    На някои много им се иска да има трета световна война.

    Коментиран от #5, #7

    21:09 04.12.2025

  • 4 Град козлодуй

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може тогава защо не изпълняват плана на Тръмп.

    Коментиран от #8

    21:11 04.12.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    На френдовете с печатницата.

    Зер двукракият добитък се редуцира.

    21:11 04.12.2025

  • 6 Гориил

    9 2 Отговор
    Това прави системата за военно командване тромава и объркваща.

    21:12 04.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    НА МЕНЕ много ми се ще да спрете с бръщолевенията си , но уви...и кой ще участва в световната?

    21:13 04.12.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Град козлодуй":

    защото нищо не зависи от Тръмп

    21:13 04.12.2025

  • 9 Артилерист

    9 4 Отговор
    Нищо не се казва за случилото се икономически в тези държави, особено с Финландия. В Швеция е известно, че и армията е включена в борбата с нарастващия брой на раждащи се мургави деца след нашествието на имигрантите...

    Коментиран от #13, #14

    21:23 04.12.2025

  • 10 Браво

    3 12 Отговор
    Благодарение на капиталиста Путин двете държави Швеция и Финландия са членки на НАТО. Постигна това което и САЩ не успя,две неутрални държави влязоха в НАТО. Да живее капиталиста Путин

    21:26 04.12.2025

  • 11 Ами

    8 2 Отговор
    Ти да видиш ... Как САЩ тихичко си присвоиха Арктика от европейците.
    В Арктика се намират над 15% от въглеводородите на планетата.
    Вярно ... Половината са на Русия, но другата половина вече е на САЩ.
    Честито на спечелилите ... Да му мислят загубилите :)

    21:28 04.12.2025

  • 12 Успокой се , еничарче !

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нищо ! Човешко е че се на си ра-ш ! Но само атлантиците - еничари пълните гащи като чуете съкращението !

    21:30 04.12.2025

  • 13 Хмхмхмхмхм

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Артилерист":

    /...Нищо не се казва за случилото се икономически в тези държави, особено с Финландия.../ Естествено, че за руската пропаганда Финландия а е адски труден залък за преглъщане и има защо- тази мънинка скандинавска /държавичка/ зайка зайката на /мощната икономика русия/ с факта, че е онази държава, от която зависи принципно русия НИКОГА да не може да създаде квантов компютър;0 Някакси руската пропаганда що пропуска лееекико този факт, м....;0

    21:31 04.12.2025

  • 14 хаха

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Артилерист":

    Защо Бе. По време на комунистическото робство в България не бяха ли циганите които подобряваха популацията на страната раждайки по 9 деца . Сега всяко тяхно семейство ражда по 9 деца,а три български семейства успяват общо 1 дете. Българина обича да се присмива на другите,но не вижда какво се случва в собствения му дом. Много знае, а 500 години в османската империя живее

    21:33 04.12.2025

  • 15 Бай ОНЯ

    11 2 Отговор
    Горките Финландия и Швеция. Дори не подозират на какъв гре...з...дей се нанизаха.. Ще разберат ама вече ще е късно.

    21:41 04.12.2025

  • 16 оня с коня

    3 8 Отговор
    Интензивно русофилстващите Копейки ПРИШПОРЕНИ от Русия се кълняха че НАТО "всеки момент" ще се разпадне,пък то се случва точно на обратното - че Пактът се Разширява и става все по-МОДЕРНИЗИРАН.Осъзнавайки че е невъзможно подобна Глупост да бъде внушена на редовия Българин с целОбезверяването му в "Утрешния ден",същевременно и неистово Апелират да напуснем НАТО а не да чакаме да се разпадне ..."некой ден".Ма НЕ МОЖЕ бе простовати Русконадупени Индивиди с втраден Руски чип /от Укр. Пералня/ в Мозъка да се опитвате на Краставичари Краставици да продавате бе ,ХАБИТЕ СЕ ВСУЕ!:)

    Коментиран от #19

    21:52 04.12.2025

  • 17 иван костов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Откъдето и да ги управляват баровците, все тая! Владимир Владимирович ги бие с една ръка! Накрая ще му плащат и репарации!😂😂😂

    22:02 04.12.2025

  • 18 Горски

    2 0 Отговор
    Прав е медведев, нато е паразит който се унищожава като паразит, а ние чий го дирим в тоя пенделски съюз та и армия ни не оставиха паразитите. Като НАТО засилва натиска върху нас , да плащаме масрафите на Украйна !!! Милиарди на месец !!! Е..... това ли малоумниците наричат - натиск върху Русия. Края на това ще бъде свързан с изчезването на няколко големи западно европейски града - защо си мисля, че Лондон и Брюксел ще са в списъка! Даваме Още оръжие за Украйна, Така НАТО и ЕС искат войната с Русия да продължи до последната Укра
    и последната Укренска земя.

    22:11 04.12.2025

  • 19 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Това, че НАТО е в кома, го каза Маркон. А той не е баш от копейките.
    Това, че нещо нямало да се разпадне, сме го слушали много пъти.
    Да не говорим, че някой работи вече са се разпаднали, само че
    едни хора се чудят как да ни го кажат така че да не ги набием :)

    22:17 04.12.2025