Германия изпрати изтребители в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО

Няколко германски изтребителя "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon) излетяха днес от авиобаза "Норвених" близо до Кьолн към полската авиобаза "Малборк", югоизточно от Гданск, за да подсилят източния фланг на НАТО, съобщи ДПА, предаде БТА.

Германските военновъздушни сили заявиха, че преместването е реакция на последните руски нарушения на въздушното пространство на НАТО в балтийския регион, включително навлизания на дронове камикадзе.

Още новини от Украйна

Германия обяви още през октомври, че ще предприе този ход, като се планира разполагането на изтребителите да продължи до март.

"С тази мисия нашите войски дават още един ценен принос за защитата на източния фланг на НАТО. От август нашето крило за бързо реагиране също е базиран в Румъния", заяви командващият ВВС на Германия генерал-лейтенант Холгер Нойман.

Други германски самолети вече бяха разположени в базата "Малборк" през август и септември. Контингентът е придружаван от около 150 души персонал, включително пилоти, техници, охранители и военна полиция.