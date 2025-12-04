Германия изпрати изтребители в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО

Няколко германски изтребителя "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon) излетяха днес от авиобаза "Норвених" близо до Кьолн към полската авиобаза "Малборк", югоизточно от Гданск, за да подсилят източния фланг на НАТО, съобщи ДПА, предаде БТА.
Германските военновъздушни сили заявиха, че преместването е реакция на последните руски нарушения на въздушното пространство на НАТО в балтийския регион, включително навлизания на дронове камикадзе.
Германия обяви още през октомври, че ще предприе този ход, като се планира разполагането на изтребителите да продължи до март.
"С тази мисия нашите войски дават още един ценен принос за защитата на източния фланг на НАТО. От август нашето крило за бързо реагиране също е базиран в Румъния", заяви командващият ВВС на Германия генерал-лейтенант Холгер Нойман.
Други германски самолети вече бяха разположени в базата "Малборк" през август и септември. Контингентът е придружаван от около 150 души персонал, включително пилоти, техници, охранители и военна полиция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:41 04.12.2025
2 Край
Коментиран от #10
17:42 04.12.2025
3 От редакцията
17:42 04.12.2025
4 гост
Коментиран от #6, #7, #9, #18
17:43 04.12.2025
5 Ефектът на бумерангът
17:44 04.12.2025
6 Ъъъ
До коментар #4 от "гост":...добре
17:45 04.12.2025
7 селски ,
До коментар #4 от "гост":Наблегни на вечерята , за друго не се напъвай , че пак нищо няма да излезе !
17:45 04.12.2025
8 име
17:45 04.12.2025
9 ха-ха
До коментар #4 от "гост":Най -желаещите са ,,докторите ,, и ,, инжинерите ,, от Сирия и Афганистан . Други желаещи - няма .
Коментиран от #14
17:47 04.12.2025
10 Мрай
До коментар #2 от "Край":Хората са смели,да не са с робско мислене като нас. Виж себе си от страх за себе си,даже се притесняваш за други, а принципно не би трябвало да те интересува, но точно това показва робското ти подсъзнание
17:47 04.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
Помните ли,когато германските натювци ги изпратиха на учения с дръжки от метли? Нямат оръжия и нарамиха "тояжките" за учението .
17:49 04.12.2025
13 Шмерц
17:49 04.12.2025
14 гост
До коментар #9 от "ха-ха":Един милион българи в Германия, които хранят три милиона българи в България.. Може да кажеш колко българи в Русия, хранят българи в България.
Коментиран от #15
17:50 04.12.2025
15 ха-ха
До коментар #14 от "гост":Знаем ги ,,българите ,, , няма нужда да влизам в обяснителен режим точно на теб .
Коментиран от #22
17:51 04.12.2025
16 Читател
17:51 04.12.2025
17 гръмовержецът
17:52 04.12.2025
18 Атина Палада
До коментар #4 от "гост":Я се събуди:) Германия е катастрофа,белите германци започнаха да емигрират..Остават само новите германци на Меркел .
Коментиран от #20
17:53 04.12.2025
19 МАША НА ФАШАГИТЕ,ЧУДЕСЕН ИЗБОР! РЕЗЕРВА
17:54 04.12.2025
20 ха-ха
До коментар #18 от "Атина Палада":То пък едни германци .....
17:54 04.12.2025
21 !!!!!!!!!!!
17:55 04.12.2025
22 гост
До коментар #15 от "ха-ха":Да кажи целият съм в слух..... Сега ще кажеш ,че най умните,най чистите българи са в България. Я да направим една справка. Кажи ми кой те управлява три петилетки,за да ти кажа умен ли,чист ли си....избива ме на смях
17:57 04.12.2025
23 Отровителят
18:01 04.12.2025
24 Прокурор
18:01 04.12.2025
25 Ссср
18:03 04.12.2025
26 Инна
Президентът Путин пристигна в базата на индийските военновъздушни сили в Палам.
Визитата на Путин ще продължи два дни и ще приключи на 5 декември.
18:12 04.12.2025