Германия изпрати изтребители в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО
  Тема: Украйна

Германия изпрати изтребители в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО

4 Декември, 2025 17:39

Германските ВВС заявиха, че преместването е реакция на последните руски нарушения на въздушното пространство на НАТО

Германия изпрати изтребители в Полша за подсилване на източния фланг на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Няколко германски изтребителя "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon) излетяха днес от авиобаза "Норвених" близо до Кьолн към полската авиобаза "Малборк", югоизточно от Гданск, за да подсилят източния фланг на НАТО, съобщи ДПА, предаде БТА.

Германските военновъздушни сили заявиха, че преместването е реакция на последните руски нарушения на въздушното пространство на НАТО в балтийския регион, включително навлизания на дронове камикадзе.

Още новини от Украйна

Германия обяви още през октомври, че ще предприе този ход, като се планира разполагането на изтребителите да продължи до март.

"С тази мисия нашите войски дават още един ценен принос за защитата на източния фланг на НАТО. От август нашето крило за бързо реагиране също е базиран в Румъния", заяви командващият ВВС на Германия генерал-лейтенант Холгер Нойман.

Други германски самолети вече бяха разположени в базата "Малборк" през август и септември. Контингентът е придружаван от около 150 души персонал, включително пилоти, техници, охранители и военна полиция.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    23 5 Отговор
    Търсят си белята.

    17:41 04.12.2025

  • 2 Край

    27 3 Отговор
    Тия 2 световни войни ядоха шамари и пак напират.

    Коментиран от #10

    17:42 04.12.2025

  • 3 От редакцията

    18 4 Отговор
    Извиняваме се, получила се е правописна грешка. Да се чете: "Германия изпрати памперси в Полша заради п0дрискване на източния фланг на НАТО

    17:42 04.12.2025

  • 4 гост

    4 22 Отговор
    Богата държава, сигурно 80 % от целия свят желаят да бъдат там.... Питай русофилите, 99% искат те или ако не могат децата им да се установят в Германия, нито един няма да каже капиталистическа Русия или комунистическа Северна Корея. Даже руснаците предпочитат Германия

    Коментиран от #6, #7, #9, #18

    17:43 04.12.2025

  • 5 Ефектът на бумерангът

    26 2 Отговор
    80 години се подготвят за това, но този път,шамарите може и да са за повече време.

    17:44 04.12.2025

  • 6 Ъъъ

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    ...добре

    17:45 04.12.2025

  • 7 селски ,

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Наблегни на вечерята , за друго не се напъвай , че пак нищо няма да излезе !

    17:45 04.12.2025

  • 8 име

    17 1 Отговор
    А ние ще пратим нашите два изтребителя, закачени на буксир, влекачите ще ги карат боко и киро и ще патрулират по сухопътната граница на НАТО за да всяват респект у руснаците и да ги възпират чрез демострация на мощтта на НАТО!

    17:45 04.12.2025

  • 9 ха-ха

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Най -желаещите са ,,докторите ,, и ,, инжинерите ,, от Сирия и Афганистан . Други желаещи - няма .

    Коментиран от #14

    17:47 04.12.2025

  • 10 Мрай

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Край":

    Хората са смели,да не са с робско мислене като нас. Виж себе си от страх за себе си,даже се притесняваш за други, а принципно не би трябвало да те интересува, но точно това показва робското ти подсъзнание

    17:47 04.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    12 1 Отговор
    Бях го забравила този случай и сега се сетих ,та го написах в предната статия.
    Помните ли,когато германските натювци ги изпратиха на учения с дръжки от метли? Нямат оръжия и нарамиха "тояжките" за учението .

    17:49 04.12.2025

  • 13 Шмерц

    13 0 Отговор
    Нацистите най сериозно се готвят отново за война с Русия. Малко им е Европа. Весело става. Толкова злини причиниха на Европа и на Русия,че наистина при следващаа война, която явно ще разпалят ще трябва да бъде решен геманския въпрос,,както и въпроса с техните традиционни съюзници във всичките им войни. Прави бяха старите хора,германец и на снимка да го видиш ,шамар да му удариш.

    17:49 04.12.2025

  • 14 гост

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "ха-ха":

    Един милион българи в Германия, които хранят три милиона българи в България.. Може да кажеш колко българи в Русия, хранят българи в България.

    Коментиран от #15

    17:50 04.12.2025

  • 15 ха-ха

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Знаем ги ,,българите ,, , няма нужда да влизам в обяснителен режим точно на теб .

    Коментиран от #22

    17:51 04.12.2025

  • 16 Читател

    13 0 Отговор
    С пилоти ли доставяте изтребителите,защото горките поляци не стават за нищо.

    17:51 04.12.2025

  • 17 гръмовержецът

    13 1 Отговор
    Да я нападат най-накрая тая лоша Русия , че да се посмеем малко с натювците !

    17:52 04.12.2025

  • 18 Атина Палада

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Я се събуди:) Германия е катастрофа,белите германци започнаха да емигрират..Остават само новите германци на Меркел .

    Коментиран от #20

    17:53 04.12.2025

  • 19 МАША НА ФАШАГИТЕ,ЧУДЕСЕН ИЗБОР! РЕЗЕРВА

    11 1 Отговор
    А ТАКА ДАВАЙТЕ НА ПРОКСИТО , ТО ДА ГЪРМИ ВМЕСТО ВАС !!!! ЕЕЕЕХ , ГОТИНО , КАКВИ СМЕЛИ ПРОКСИТА СИ ИМАМЕЕЕЕ!!!ОБИЧАМЕ ГИ! РЕЗЕРВНА УЙРАЙНА !

    17:54 04.12.2025

  • 20 ха-ха

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    То пък едни германци .....

    17:54 04.12.2025

  • 21 !!!!!!!!!!!

    15 0 Отговор
    Денацификацията не е завършена. Нацистите ,техните внуци и наследници, искат реванш. Бавно и полека превръщат ЕС във военен съюз срещу Русия. походът им на изток лека полека върви. колкото и да се мъчи Русия,няма как да предотврати войната. Германските нацисти не бива да разпалват нови войни ,жалко за европа и света.

    17:55 04.12.2025

  • 22 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха":

    Да кажи целият съм в слух..... Сега ще кажеш ,че най умните,най чистите българи са в България. Я да направим една справка. Кажи ми кой те управлява три петилетки,за да ти кажа умен ли,чист ли си....избива ме на смях

    17:57 04.12.2025

  • 23 Отровителят

    2 6 Отговор
    Излезе новината, че Путин е отговорен за отравянето на някаква британка през 2018 година. Очакват се подробности от британското разузнаване.

    18:01 04.12.2025

  • 24 Прокурор

    8 0 Отговор
    Хей дойчовци глупави! ДЕ МАРШАЛ ЖУКОВ ДЕ ! ДЕ ЕФРЕЙТОРИТЕ ЕГОРОВ И КАНТАРИЯ ДЕ!

    18:01 04.12.2025

  • 25 Ссср

    2 0 Отговор
    Велик Ссср

    18:03 04.12.2025

  • 26 Инна

    4 0 Отговор
    Междувременно руският президент Владимир Путин започна посещението си в Индия: Нарендра Моди лично го посрещна на рампата.
    Президентът Путин пристигна в базата на индийските военновъздушни сили в Палам.
    Визитата на Путин ще продължи два дни и ще приключи на 5 декември.

    18:12 04.12.2025

