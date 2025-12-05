Новини
НАТО: Ако Русия се опита да ни постави в трудни ситуации, тогава има начини и ние да създадем трудности за тях
  Тема: Украйна

НАТО: Ако Русия се опита да ни постави в трудни ситуации, тогава има начини и ние да създадем трудности за тях

5 Декември, 2025 10:52 1 520 69

Хибридните заплахи се отнасят както за военни, така и за цивилни цели, заяви високопоставен военен началник от НАТО

НАТО: Ако Русия се опита да ни постави в трудни ситуации, тогава има начини и ние да създадем трудности за тях - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавите от НАТО трябва да са готови да отвръщат на увеличаващите се хибридни заплахи, за да защитават територията на страните членки, заяви снощи високопоставен военен началник от военния алианс, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Хибридните заплахи се отнасят както за военни, така и за цивилни цели, които целят да подкопаят сигурността и обикновено включват кибератаки, дезинформационни кампании, саботаж на ключова инфраструктура и употреба на дронове или нерегулярни въоръжени групи.

"Хибридните заплахи са реален проблем и смятам, че можем да очакваме повече подобни случаи", заяви Алексъс Гринкевич, генерал от Военновъздушните сили на САЩ и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, пред журналисти в щабквартирата на алианса край белгийския град Монс.

Гринкевич каза, че някои от тях са били резултат на безразсъдни действия, а други – умишлени. Той посочи, че е важно да се назовава кой стои зад хибридните атаки и че алиансът знае, че Русия е зад някои от тях.

"Ние също мислим за това да бъдем проактивни… Ако Русия се опитва да ни поставя в трудни ситуации, тогава може би има начини и ние да създадем трудности за тях", каза той и добави, че НАТО е отбранителен съюз и "в това, за което говори, няма нищо нападателно".

Русия отрича обвиненията, че стои зад случаи с дронове или кибератаки, засягащи западни държави. Тя също така отрича да има планове да напада НАТО.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 18 Отговор
    кви трудности ще създаде тва световно посмешище

    Коментиран от #7, #8

    10:53 05.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    51 52 Отговор
    Вероятно ще организираме гейпрайдове във всички европейски столици наведнъж за да уплашим Руснаците.

    Коментиран от #10, #12, #19, #39, #62

    10:54 05.12.2025

  • 3 Абе боклуци

    44 46 Отговор
    Разкарайте се от Русия! Гнусни долни лъжци.

    10:55 05.12.2025

  • 4 Атина Палада

    45 48 Отговор
    Русийка ще бъде силно редуцирана

    Коментиран от #16

    10:55 05.12.2025

  • 5 ТермиНаТор

    40 38 Отговор
    Рашистите се вразумяват само с много бой. Друг начин за момента няма.

    Коментиран от #18, #44

    10:56 05.12.2025

  • 6 Британия

    9 4 Отговор
    На 11 декември ще се наблюдава интересен извънземен метеорит прелитащ над планетата

    Коментиран от #11, #17

    10:56 05.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Световният НордАтлантикТ-ерор-истОрган ли имаш предвид🤔❓

    10:57 05.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Колега-и ти ли,като ме си правен в задния отвор?????

    10:59 05.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Британия":

    Чувал ли си за ЗЕМЕН метеорит🤔❗

    10:59 05.12.2025

  • 12 Хмхмхмхмхм

    4 30 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Не0 купуват се 1000 квантови компютри и се срива цялата е- инфраструктура в русия. Няма да може да излети нито една ракета, независимо от видът й, няма да имате е- банкиранем, скада системите на ерп-тата ви ще спрат работа- няма да имате ток, вода и топло, а нямате ли ток, няма да имате функциониращи домакинства и ще захинете от студ. С 2 думи, ако руснаците не излязат на улицата, ще умрат вътре в домовете си при идващата зима.И това не е фантаззия- срусия няма квантов комп, защото единствено Финландия в целия свят създава определена част от неговото устройство, без която квантовата машина не може да работаи, Дори американците и китайците купуват от Финландия тази част , но тази държава НИКОГА няма да я продаде на руснаците. Ха да ви е сладко....

    Коментиран от #37, #52

    11:00 05.12.2025

  • 13 Тези .едали създават трудности,

    26 2 Отговор
    а искат Русия да не реагира!? Когато Русия ги сгъна на геврек, започнаха да пискат!? Русия загря добре в Украйна, могат и по инерция да преминат през Европа, а НАТО умря отдавна!

    11:00 05.12.2025

  • 14 Алоооо НАТО

    21 4 Отговор
    Що криете че Финландия напуска НАТО въпреки че скоро влязоха?

    Коментиран от #20

    11:00 05.12.2025

  • 15 Дзън-дзън

    21 5 Отговор
    Нима 450 млрд военна помощ за Украйна не създават трудности на руснаците?
    Нима тези трудности са по-малки от трудностите, създавани чрез руски провокационни облитания с празни дронове за 300$ от Алиекспрес?
    Нима диверсионното гръмване на патоците не е казус бели? Нима НАТО иска да натрупа над всичко това нови основания за сериозен руски отговор с гъбки в небето? Или си въобразява, че може да уплаши руснаците със заплахи за тупаник?
    Хммммм....

    Коментиран от #24

    11:01 05.12.2025

  • 16 Ъхъ

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Леко ще се редуцира с половин украйна!😂😂😂😂

    11:01 05.12.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Британия":

    А знаеш ли , че метрорИТЪТ не просто прелита ,
    А ПАДА на Земята🤔❗

    11:01 05.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хмхмхмхмхм

    8 16 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Имам въпрос към теб, какво ще правите в русия, когато всичко електроннио ви се срине- верояно ще ЦЕПИТЕ ДЪРВА, за да се стоплите в руските сибирски студове, защото въпреки, че имате природен газ. няма да можете да го ползвате за отопление на домовете ви в русия и за абсолютно нищо;0

    11:03 05.12.2025

  • 20 Хмхмхмхмхм

    4 15 Отговор

    До коментар #14 от "Алоооо НАТО":

    Дай доказателства за напускането на Финландия от НАТО, но не наши комунистически е- парцали, а от самите финландски медии и финландските държавни институции;0 А сега , де- възраждане не са финландска политическа партия и партенките им там не вървят;0

    11:05 05.12.2025

  • 21 Имате начини

    15 2 Отговор
    Имате начини - да наливате мъни в каца без обръчи и да направите гей паради. С пушка в първия окоп редовната си армия няма да видим.

    11:05 05.12.2025

  • 22 Кривоверен алкаш

    7 1 Отговор
    Държавата на отрицанието да признае нещо...тц

    11:05 05.12.2025

  • 23 Ха Ха

    21 1 Отговор
    Престъпната военна организация НАТО, с агресивни неразрешени от ООН интервенции в Югославия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Украйна и други, създава трудности на Русия вече 35 години, въпреки всякакви договорености, споразумения и предупреждения, и сега с цялата си наглост взе, че се разхленчи, щото Русия започна да създава също трудности. Бих казал: Най-после.

    Коментиран от #65

    11:10 05.12.2025

  • 24 Хмхмхмхмхм

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "Дзън-дзън":

    /...Нима НАТО иска да натрупа над всичко това нови основания за сериозен руски отговор с гъбки в небето?.../ Нима русия иска 1000 квантови компютри да я забулят като държава, защото нито една руска ракета няма да излети, банкоматите в русия и банките замлъкват, цв руските жилища няма да се доставя газ за отопление и електричество и вода... Вие нали сте русолюб- е, това ли желаете на любимите ви руснаци;0 Да не говорим, че ядрените гъбчи в небето няма да съществуват, просто защото ядрените руски ракети няма да могат да излетят, щото излитането им става с е- компоненти, а те няма да функционират;0

    Коментиран от #25, #28, #29, #31, #32, #35, #42, #46

    11:10 05.12.2025

  • 25 Хмхмхмхмхм

    1 8 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    /...да я забулят като държава,../ да се чете /да я заНулят като държава/

    11:11 05.12.2025

  • 26 НАТО

    10 1 Отговор
    Дръжте ме че ако Русия направи нещо ще ....... избягам!

    11:14 05.12.2025

  • 27 Ъъъъъъъъъ

    11 0 Отговор
    Чувам, че Тръмп няма да участва в срещата на върха на НАТО, защото не вижда причина да присъства. Особено след изтеклите записи, в които европейците обвиняват Сащ във всички земни грехове.

    11:15 05.12.2025

  • 28 Ха Ха

    15 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    Аз знам добре каква военна електроника имат руснаците, която си произвеждат сами още от времето на соца, но виждам че натовските транспортни съоръжения онемяват и губят всякаква свръзка щом руснаците решат да ги заглушават. Факт

    Коментиран от #40

    11:16 05.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 България е НАТО.

    1 8 Отговор
    Путин да внимава с нас....имаме опит в разпада на СССР.....ша напрайм същото и с Русия.

    Коментиран от #34, #36

    11:20 05.12.2025

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    ЩЕ.... ЩЕ.... ЩЕ...... ЩЕ..... ЩЕ..... и пак ЩЕ... 🤔
    /нищо лично/

    11:21 05.12.2025

  • 32 Намали научната фантастика

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    Огледай се какво се случва около теб и къде си ти. Дали пък НАТО не е вредна агресивна организация, която те обира. Дали не се унищожава ЕС? Сложни въпроси за теб, но винаги има надежда.

    11:21 05.12.2025

  • 33 И какви

    6 3 Отговор
    трудности ще създадете?? Давайте ли си сметка че при сблъсък между НАТО и Русия САЩ ще застанат на страната на Русия а европейските членки ще бъдат превърнати в радиационни пустини! Американците на са луди като Урсулиците и Рютите да предизвикват ядрен сблъсък!

    11:22 05.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    А "Животът е това което се случва, докато си правиш планове за Живота!"‼️

    11:22 05.12.2025

  • 36 Внимава

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "България е НАТО.":

    Много го е страх от глупавите тро ляци. 😄

    11:23 05.12.2025

  • 37 Мухаа ха!

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хмхмхмхмхм":

    Хайде , излизай от поредицата- екшън фантастика.Путин и Тръмп ще ви разкостят,до голо.Те вече си синхонизираха действията.Заради една пи клива ,обречена Незалежная,с компрометирано от гигантски кражби управление, да рискува директен военен конфликт да си блокира съвместни ,взаимоизгодни проекти за трилиони? Егати зомбираните наивници.От Аляска ,до СП- 2 ще командават двамата.Просто Потока ще премине в ръцете на щатски компании,а Путин ще им подсигури газ в изобилие.Кой ще се опъне на Тръмп в Европа? Кой ще посмее да блокира Потока с диверсии? Днес е Тръмп,утре друг,но бизнес интересите на щатите винаги са приоритет.

    11:23 05.12.2025

  • 38 Да,бе

    5 0 Отговор
    Изпозападналите се самофалираха само да и е гадно на Русия...Нищо че не и дреме.

    11:24 05.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хмхмхмхмхм

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ха Ха":

    Аз пиша за космически технологии, до които русия НЯМА достъп и то- в анктуалния момент. Русия няма руски квантов компютър. При него се използва не само двоична бройна система, а и квантови заплитания. Сложна задача/ проект/ симулация, които на 1 руски суперкомпютър ще отнемат 5 века/ 500/ години, на квантов комп отнемат... 10-15 МИНУТИ. Квантовия комп дериптира ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПАРОЛИ без изключение.

    Коментиран от #43, #49, #54

    11:24 05.12.2025

  • 41 Докато натовско оръжие

    1 4 Отговор
    Громи Путин, НАТО нема мерак да са бие с руснаците.

    11:25 05.12.2025

  • 42 Сигурно е военна тайна

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    Ще посочиш ли област, в която към момента се ползва квантов компютър?Защото чета информация, обновена преди 2 месеца : ,,Пълноценният квантов компютър все още е хипотетично устройство,а самата възможност за неговото построяване е свързана със сериозно развитие на квантовата теория в областта на частиците.Тази работа изисква сложни научни експерименти и е сред приоритетите на съвременната физика.”

    Коментиран от #50, #55

    11:25 05.12.2025

  • 43 Хмхмхмхмхм

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хмхмхмхмхм":

    дериптира - т.е. декриптира

    11:26 05.12.2025

  • 44 12333

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "ТермиНаТор":

    Само да вметна, че от времето на Темуджин /Чингиз хан/ до сега още никой не ги е побеждавал. И още една вметка - монголците също пишат на Кирилица.

    Коментиран от #58

    11:27 05.12.2025

  • 45 УдоМача

    3 0 Отговор
    Хаха, мечтите са безплатни! :)

    11:27 05.12.2025

  • 46 Този

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    Значи хем Русия се меши във всяко едно правителство чрез кибер атаки, хем видиш ли щели да я занулят с кибер атака. Нещо не разбирам логиката. Последно кой е световния хакер??? Единственото с което НАТО може да уплаши Русия е гол гз... Ха гледайте как се разделя Украйна и цъкайте с недоумение.

    11:29 05.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Георгиев

    8 1 Отговор
    Русия не закача НАТО вски държави и НАТО вси структури. Много им се иска на Рюте и компания да не е така, да си заработят заплатите и нещо отгоре. Но виж, пробват, правят инсценировки. То не бе залепени части от паднали руски дронове, то фронтови около летища на запад, които били руски и т.н. За киберпространството не са спирали и двете страни и е трудно да се каже кой е инициатор. Така ще е до приключване фиаското в Окраина и подписване на споразумението между Тръмп и Путин, с изпълнител Рада та на Киев. След като цял свят видя бялото топче, което излетя от носа на зеления, същият е със затихващи функции и търси начин да спаси живота си. Ще ми бъде трудно - той знае много, основно за изпрани милиарди. И е заложник на МИ6, които го охраняват, а могат да станат и килъри под чужд флаг.
    Още два - три месеца!

    11:31 05.12.2025

  • 49 Ха Ха

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хмхмхмхмхм":

    При положение, че една ядрена ракета все още лети от 15 до 30 минути, бързодействието на компютъра далеч още не е от първостепенно значение

    Коментиран от #53

    11:32 05.12.2025

  • 50 Хмхмхмхмхм

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Сигурно е военна тайна":

    Изделие или технология с двойна употреба е изделие или технология, които обикновено се използват за граждански цели и не са предназначени за военна употреба, но потенциално биха могли да имат военно приложение, или да се използват за производство на военни изделия. А сега накарай няой истински атакистки юрист да ти обясни какво значи горното изречение...

    11:32 05.12.2025

  • 51 Хаха

    1 6 Отговор
    Ако рижия ботокс започне война срещу НАТО, това ще е абсолютния край на Русия и накрая ще остане само Московия.

    11:34 05.12.2025

  • 52 Нов свят

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хмхмхмхмхм":

    Какви глупости си написал ще ти стане ясно ако знаеш как се управляват стратегически и военни обекти! Даже сега в България управлението на важни обекти е изградено на две нива. Никакъв достъп до интернет. Има вътрешни мрежи за ИНТРАнет за движение на документи и специализиран софтуер за управление на производствени процеси. Втория няма нищо общо с външния софтуер и не подлежи на външни въздействия защото структурата му е друга. Всички вмешателства досега са били от много ограничен брой физически лица с достъп до софтуера и то не са го променяли а са го възпрепятствали физически. При военните обекти се изисква потвърждение от няколко лица които са на различни места. Цялата компютърна мощ на Земята не може да повлияе на такива обекти.

    Коментиран от #59

    11:34 05.12.2025

  • 53 Хмхмхмхмхм

    1 7 Отговор

    До коментар #49 от "Ха Ха":

    Блокира се електронният механизъм, който изстрелва самата ракета- той просто е с декриптирана парола , което разрешава на друг да поеме изцяло управлението над него;0 Ако този /друг/ реши, че ракетата няма да излети, точбо така и ще стане, Но може да реши ракетата да излети, но да я ПРЕНАСОЧИ и тя да падне над москва или петербург;0

    Коментиран от #57, #63

    11:35 05.12.2025

  • 54 Няма

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хмхмхмхмхм":

    да е зле да оставиш компютъра за няколко часа и да излезеш да се поразходиш! Русия също разполага с квантови компютри но и с нещо много по опасно което не се влияе нито от светлината нито от електромагнитните вълни! Поинтересувай се и ще разбереш какво е.

    11:36 05.12.2025

  • 55 Хмхмхмхмхм

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Сигурно е военна тайна":

    оТКЪДЕ Я четете тази информация, че не е ясно, м. Не е от нашия бг сайт на МО, там друго е вяписано... Да не я четете от РУСКИ сайт;0

    11:37 05.12.2025

  • 56 Спекулум

    1 0 Отговор
    Леле,колко смело,се правят на мъже.Ще хванат най-вече многоцветният байрак за дръжката.

    11:37 05.12.2025

  • 57 Нов свят

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хмхмхмхмхм":

    Много филми гледаш!

    Коментиран от #60

    11:37 05.12.2025

  • 58 Георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "12333":

    Имаше едно филмче на руски академик, в което показва български имена на реки, селища райони в цяла Русия, Китай, в централна и Западна Европа. Очерта грандиозна българска империя далече преди Аспарух. Но филма го изтриха, а в нашите ами и учебници няма нищо по темата. За съжаление.

    11:38 05.12.2025

  • 59 Хмхмхмхмхм

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Нов свят":

    Уффф,аман от незнаещи многознайковци. Пиша за квантов компютър, не за домати и краставици, Нивото ти на некомпетентност е огромно- дори не знаеш с какво се занимава квантовата физика, а оспорваш вече съществуваща, реална квантова машина...Каквото искаш, си мисли. Фактите са си факти- русия МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАНУЛЕНА при употреба на квантов/ и компютър/ компютри. Не се пъни тепърва да измисляш квантовата механика- рано ти е за нея....

    Коментиран от #67

    11:45 05.12.2025

  • 60 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Нов свят":

    Ми не, гледам квантовия комп, който Р.България закупува;-0

    11:47 05.12.2025

  • 61 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Сериозно!?!?!?

    11:49 05.12.2025

  • 62 Анани

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Това може да уплаши Кадиров ако го накарат да ги гледа по таливизията. Мое го тресне някой инфаркт дорде ги гледа или да изпадне в нервна криза.

    11:49 05.12.2025

  • 63 Ха Ха

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хмхмхмхмхм":

    Бъди сигурен, че руснаците имат и предварително насочени ракети, които се изстрелват без компютър, по чисто електрично-механичен път, а Путин нееднократно каза, че имат и роботизирани ракти, които разбират от ядрена катастофа и се изстрелват автоматично абсолютно самостоятелно, без човешка намеса. Същите би следвало да са предварително насочени към потенциални ядрени врагове.

    Коментиран от #64

    11:49 05.12.2025

  • 64 Хмхмхмхмхм

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ха Ха":

    Бъди сигурен в едно- Р.България ИМА защита от ядрените руски ракети, заради притежаването на квантовия комп. Който разбрал- разбрал.

    Коментиран от #66, #69

    11:52 05.12.2025

  • 65 дончичо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха Ха":

    Не са 35 години ,а от 1921 година,от създаването на СССР ,запада опитва по един или друг начин да прави проблеми на рашките

    11:53 05.12.2025

  • 66 Ха Ха

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хмхмхмхмхм":

    Сега съм спокоен - благодаря. Все още си вярвам, че не е Русия тази дето ще нападне БГ. Знам, че ти не мислиш така и в това ти е грешката

    11:56 05.12.2025

  • 67 Имащ идея

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хмхмхмхмхм":

    Човек ти нямаш идея какво е и как работи квантовия компютър.

    Коментиран от #68

    12:02 05.12.2025

  • 68 Хмхмхмхмхм

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Имащ идея":

    Нима;0 Техническите характеристики на един такъв са пред очите ми, при това реален и работещ, колкото и да не им харесва това на враговете на България...

    12:08 05.12.2025

  • 69 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Хмхмхмхмхм":

    Пълен идиот

    12:12 05.12.2025

