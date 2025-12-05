НАТО: Ако Русия се опита да ни постави в трудни ситуации, тогава има начини и ние да създадем трудности за тях

Държавите от НАТО трябва да са готови да отвръщат на увеличаващите се хибридни заплахи, за да защитават територията на страните членки, заяви снощи високопоставен военен началник от военния алианс, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Хибридните заплахи се отнасят както за военни, така и за цивилни цели, които целят да подкопаят сигурността и обикновено включват кибератаки, дезинформационни кампании, саботаж на ключова инфраструктура и употреба на дронове или нерегулярни въоръжени групи.
"Хибридните заплахи са реален проблем и смятам, че можем да очакваме повече подобни случаи", заяви Алексъс Гринкевич, генерал от Военновъздушните сили на САЩ и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, пред журналисти в щабквартирата на алианса край белгийския град Монс.
Гринкевич каза, че някои от тях са били резултат на безразсъдни действия, а други – умишлени. Той посочи, че е важно да се назовава кой стои зад хибридните атаки и че алиансът знае, че Русия е зад някои от тях.
"Ние също мислим за това да бъдем проактивни… Ако Русия се опитва да ни поставя в трудни ситуации, тогава може би има начини и ние да създадем трудности за тях", каза той и добави, че НАТО е отбранителен съюз и "в това, за което говори, няма нищо нападателно".
Русия отрича обвиненията, че стои зад случаи с дронове или кибератаки, засягащи западни държави. Тя също така отрича да има планове да напада НАТО.
