Новини
Свят »
САЩ »
В Конгреса на САЩ бе внесен законопроект за изваждане на страната от НАТО
  Тема: Украйна

В Конгреса на САЩ бе внесен законопроект за изваждане на страната от НАТО

10 Декември, 2025 17:16 778 22

  • нато-
  • томас маси-
  • сащ-
  • украйна-
  • конгрес

Републиканецът Томас Маси твърди, че НАТО е реликва от Студената война и американците нямат повече място там

В Конгреса на САЩ бе внесен законопроект за изваждане на страната от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Републиканецът Томас Маси, член на Камарата на представителите на САЩ от Кентъки, е внесъл законопроект HR 6508 за отстраняване на Съединените щати от Организацията на Северноатлантическия договор, разкри самият той и на собствения си сайт.

Той изисква от президента официално да уведоми НАТО за оттеглянето на САЩ съгласно член 13 от Северноатлантическия договор. Републиканецът се аргументира, че първоначалната цел на НАТО от времето на Студената война вече не съответства на настоящите интереси на САЩ за национална сигурност.

Още новини от Украйна

Томас Маси посочва, че европейските членове на НАТО разполагат с адекватен икономически и военен капацитет, за да осигурят собствената си отбрана.

„НАТО е реликва от Студената война. Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари, за да защитаваме собствената си страна, а не социалистически държави“, казва републиканският представител.

„НАТО беше създадено, за да противодейства на Съветския съюз, който се разпадна преди повече от тридесет години. Оттогава участието на САЩ струва на данъкоплатците трилиони долари и продължава да рискува участието на САЩ в чуждестранни войни. Нашата Конституция не разрешаваше постоянни чуждестранни ангажименти, нещо, за което нашите бащи-основатели изрично ни предупредиха. Америка не трябва да бъде одеялото за сигурност на света - особено когато богатите държави отказват да плащат за собствената си отбрана", посочва Томас Маси.

Важно е да се отбележи, че това е законопроект, който много трудно може да бъде приет и от двете големи партии в американския Конгрес, за да стане реалност.

Доналд Тръмп промени драстично архитектурата на сигурност в НАТО. По време на втория му мандат страните-членки се съгласиха да вдигнат до 5% от своя БВП разходите си за отбрана. Вашингтон предупреди държавите, които не го направят, че няма да бъдат защитавани повече от САЩ.

Освен това Тръмп се изказва все по-критично към Володимир Зеленски и Украйна, която беше нападната от Русия през 2022 година. Тръмп призова за провеждането на нови избори в Украйна, а според мирния му план Киев трябва доброволно да се откаже от собствените си територии. В Европа остро разкритикуваха тази стратегия, която на практика ще възнагради Путин за агресията му.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    САЩ с всякакви средства ще разтурят еврозоната.

    Коментиран от #9

    17:17 10.12.2025

  • 2 украинска правда

    7 14 Отговор
    Путин внесе в Конгреса на САЩ законопроект за изваждане на страната от НАТО

    17:17 10.12.2025

  • 3 честен ционист

    2 13 Отговор
    Ганчо влезе в НАТО по заръка на Русия.

    17:17 10.12.2025

  • 4 хъхъ

    23 3 Отговор
    САЩ и Русия бяха съюзници срещу Третия райх, сега се обединяват срещу четвъртия.

    Коментиран от #12

    17:18 10.12.2025

  • 5 Сатана Z

    15 3 Отговор
    "С блага дума и Орешник може да се постигне повече,отколко само с блага дума"
    Владимир.Вл.Путин на панахидата за НАТО

    17:18 10.12.2025

  • 6 Браво

    13 3 Отговор
    Време е и за нас.

    17:19 10.12.2025

  • 7 Замислен

    10 2 Отговор
    Пак яхнахме куция кон.

    17:19 10.12.2025

  • 8 Гост

    3 1 Отговор
    Това би било добре, но няма да мине. Оръжейните фирми имат огромно лоби, а оръжейната промишленост има значителен принос в икономиката на САЩ.

    Коментиран от #14, #16

    17:20 10.12.2025

  • 9 Сатана Z

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Еврозоната е творение на Федералния резерв.За какво да го разтурват?

    17:20 10.12.2025

  • 10 НАТО

    8 0 Отговор
    лапа билиони от вноските на страните членки ! Куче влачи диря няма !

    17:21 10.12.2025

  • 11 Ами

    3 2 Отговор
    Супер! Дано да стане, че иначе трябваше ние и другите държави от ЕС да излизаме.

    17:21 10.12.2025

  • 12 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "хъхъ":

    Обединиха се срещу третия райх, а сега се обединиха и направиха четвъртия райх!

    17:22 10.12.2025

  • 13 Нищо особено 😁

    2 2 Отговор
    Една птичка ,пролет не прави .

    17:22 10.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Като излезе САЩ от НАТО ще продадат много оръжие на Европа

    Коментиран от #18

    17:23 10.12.2025

  • 15 Метресата от Барселона

    3 0 Отговор
    Ако този законопроект мине, с НАТО е свършено. Тогава Тагаренко, Боико Ноев и Монито Паси ще си направят сепуко!

    17:23 10.12.2025

  • 16 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Пак ще си продават оръжия.САЩ държат повечето лицензи за производството на джепане и оръжейни компоненти.Свободна търговия и без обвързване с член 5 Плюс това Тръмп пренаписа военната доктрина на САЩ и Европа не фигурира в списъка с приятели ,а е сложена в клиентската сметка.

    Коментиран от #20

    17:24 10.12.2025

  • 17 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Европа не трябва да разчита на САЩ. Европа трябва да си има собствена армия и собствено оръжейно производство. Но също така и САЩ да не разчитат на Европа, че ще им помага. А както знаем, САЩ имат доста врагове! Дали биха искали да останат сами във война? Без съюзници?

    17:25 10.12.2025

  • 18 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Европа няма да купува оръжие от САЩ, ако излязат от НАТО! Няма как да купуват от тях! Защото оръжието остава под управление на производителя и разрешения и т. н.!

    Коментиран от #19

    17:26 10.12.2025

  • 19 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Европа не може да произведе сложни оръжия без САЩ.

    17:28 10.12.2025

  • 20 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Абе копей, това е ясно, ама не ви ли е ясно, че САЩ не е раша или друга диктатура? След 3 години тръмпоча няма да е президент (ако изкара и до тогава) и следващата политика може да е на 180 градуса обърната?

    17:28 10.12.2025

  • 21 Иван

    1 0 Отговор
    Краварите капитулират пред Русия !! И това е само началото

    17:29 10.12.2025

  • 22 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Уcpaйна, след като почти докара да фалит Европа успя да разцепи и НАТО, каква ирония!

    17:30 10.12.2025