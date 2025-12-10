В Конгреса на САЩ бе внесен законопроект за изваждане на страната от НАТО

Републиканецът Томас Маси, член на Камарата на представителите на САЩ от Кентъки, е внесъл законопроект HR 6508 за отстраняване на Съединените щати от Организацията на Северноатлантическия договор, разкри самият той и на собствения си сайт.
Той изисква от президента официално да уведоми НАТО за оттеглянето на САЩ съгласно член 13 от Северноатлантическия договор. Републиканецът се аргументира, че първоначалната цел на НАТО от времето на Студената война вече не съответства на настоящите интереси на САЩ за национална сигурност.
Томас Маси посочва, че европейските членове на НАТО разполагат с адекватен икономически и военен капацитет, за да осигурят собствената си отбрана.
„НАТО е реликва от Студената война. Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари, за да защитаваме собствената си страна, а не социалистически държави“, казва републиканският представител.
„НАТО беше създадено, за да противодейства на Съветския съюз, който се разпадна преди повече от тридесет години. Оттогава участието на САЩ струва на данъкоплатците трилиони долари и продължава да рискува участието на САЩ в чуждестранни войни. Нашата Конституция не разрешаваше постоянни чуждестранни ангажименти, нещо, за което нашите бащи-основатели изрично ни предупредиха. Америка не трябва да бъде одеялото за сигурност на света - особено когато богатите държави отказват да плащат за собствената си отбрана", посочва Томас Маси.
Важно е да се отбележи, че това е законопроект, който много трудно може да бъде приет и от двете големи партии в американския Конгрес, за да стане реалност.
Доналд Тръмп промени драстично архитектурата на сигурност в НАТО. По време на втория му мандат страните-членки се съгласиха да вдигнат до 5% от своя БВП разходите си за отбрана. Вашингтон предупреди държавите, които не го направят, че няма да бъдат защитавани повече от САЩ.
Освен това Тръмп се изказва все по-критично към Володимир Зеленски и Украйна, която беше нападната от Русия през 2022 година. Тръмп призова за провеждането на нови избори в Украйна, а според мирния му план Киев трябва доброволно да се откаже от собствените си територии. В Европа остро разкритикуваха тази стратегия, която на практика ще възнагради Путин за агресията му.
