Новини
Свят »
Германия »
Марк Рюте: "Ние сме следващата цел на Русия"
  Тема: Украйна

Марк Рюте: "Ние сме следващата цел на Русия"

12 Декември, 2025 15:22 1 032 49

  • нато-
  • марк рюте-
  • русия-
  • украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди крайно настойчиво за задаваща се опасност от Русия

Марк Рюте: "Ние сме следващата цел на Русия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Марк Рюте настойчиво призова страните от НАТО да полагат повече усилия за укрепване на общата отбрана, съобщава АРД. „Ние сме следващата цел на Русия и сме застрашени още отсега“, каза той на форум в Берлин, организиран в рамките на Мюнхенската конференция за сигурност.

"Конфликтът е пред нашата врата"

Още новини от Украйна

Сегашната задача на НАТО, според генералния секретар на Алианса, е да спре една война, още преди тя да е започнала. „Затова трябва да сме напълно наясно относно съществуващата заплаха.“ Според Рюте подобна война може да е „несравнимо по-голяма от всичко, което са преживявали нашите деди и прадеди“.

Генералният секретар смята, че не всички съюзници в НАТО разбират спешността на задачите: „Прекалено много от тях вярват, че времето е на наша страна. Но това не е така. Сега е моментът, в който трябват действия“. По думите му Русия би могла в рамките на пет години да е готова за военно насилие срещу НАТО. „Конфликтът е пред нашата врата. Русия върна войната в Европа и ние трябва да сме подготвени.“

Украйна трябва да получи онова, от което се нуждае

Рюте призова конкретно и за по-голям ангажимент при повишаване на разходите по отбрана и в подкрепата, оказвана на Украйна. „Нашите въоръжени сили трябва да получат онова, което им е необходимо, за да ни защитават. И Украйна трябва да получи онова, от което се нуждае, за да се отбранява – сега.“

Русия значително увеличи военното си производство заради водената от нея война срещу Украйна, припомня АРД и подчертава, че през последните месеци редовно има различни инциденти в европейските страни от НАТО, за които правителствата на тези държави и техните тайни служби обвиняват Русия. Става дума за атаки с дронове, саботажи по железопътни трасета и повреди на подводни кабели.

Само Киев има право да решава териториални въпроси

Преди това Рюте се срещна с германския канцлер Мерц. Канцлерът е съобщил, че в сряда вечерта (10.12.) Украйна е предала на президента Тръмп своя отговор на американския мирния план. В този отговор се съдържали и текстове, свързани с въпроса за евентуални териториални отстъпки на Киев. Германският канцлер подчерта в тази връзка, че само Киев има право да решава какви териториални промени е готов да приеме. „Би било грешка, украинският президент да бъде принуден към един мир, който неговият народ, измъчен от преживените четири години на страдания и смърт, не би приел.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    41 5 Отговор
    Лелеееее,колко е прО ст тоя!

    Коментиран от #45

    15:23 12.12.2025

  • 2 Българския народ.

    34 7 Отговор
    Руски братя,освободете ни!

    Коментиран от #15, #41, #48, #49

    15:23 12.12.2025

  • 3 Читател

    31 4 Отговор
    Хапчетата ? Малоумниците ги избиха?

    15:23 12.12.2025

  • 4 Баба Гошка

    30 4 Отговор
    Ми ще сте, кат продължавате да се зъббите, дрънкатр орръжия и спонсорирате и помагате на терро еистите укропиттееци

    15:24 12.12.2025

  • 5 Бялджип

    34 5 Отговор
    Жалък нещастник!

    15:24 12.12.2025

  • 6 няколко

    24 5 Отговор
    ореха ще решат проблема на амбриажа Рюте.

    15:24 12.12.2025

  • 7 Трътлю

    28 1 Отговор
    Рюте се е хванал за това изречение като удавник за сламка. Защото в Холандия той е политически труп.

    15:25 12.12.2025

  • 8 Атина Палада

    29 1 Отговор
    Споко РЮте:)))) руснаците не са гламави да дойдат и да ви връщат дълговете и плащат заплати и пенсии..Защото освен дългове,друго нямате:))

    Коментиран от #44

    15:25 12.12.2025

  • 9 1234

    12 3 Отговор
    Еван човек, нещастен няма.

    15:25 12.12.2025

  • 10 Тоя луд

    24 4 Отговор
    Ще ни вкара във война. Без никаква причина.

    Коментиран от #31

    15:25 12.12.2025

  • 11 Дориана

    26 2 Отговор
    Защо се жалвате , точно вие умишлено подкукуросвахте Украйна да влезе в НАТО и предизвикахте войната. Въобразихте се, чрез санкции , оръжия и пари можете да смачкате Русия сега треперите, че ставате мишена. И Тръмп ви предупреди , че водите Европа към война и унищожение. Сега ще ви оставим да се избиете, защото вие точно това искате. и провокирате ежедневно.-война Получавате я.

    Коментиран от #35

    15:28 12.12.2025

  • 12 ИВАН

    18 3 Отговор
    Нарочно раздухват истерията около Русия, но това е във вреда на цялата планета и на човешката цивилизация.

    15:29 12.12.2025

  • 13 Ха ХаХа

    14 2 Отговор
    Кажи Рюте как се казва негърът под когото те намериха на една пейка

    15:30 12.12.2025

  • 14 Ние

    12 2 Отговор
    - ако визира самозабравилата се вихрушка в Европа - да, може да сте следвашата цел. Но Европа или нормалните граждани не са.

    15:30 12.12.2025

  • 15 Хахахаха

    4 19 Отговор

    До коментар #2 от "Българския народ.":

    "Руски братя" направете от България втори Донбас, за да разберат копейките кого са повикали!

    15:30 12.12.2025

  • 16 Мдаа

    15 2 Отговор
    Третополовите искат, постоянно някой да ги напада ! Особено отзад 🤣

    15:31 12.12.2025

  • 17 Рюте, стига си Ревал! Никой не те Бие

    15 2 Отговор
    нито Напада! Стига си Ревал! Трябва да си вземете Милионите Комисиони от ВПК, за това Ревеш да Похарчите Милиардите на Европейските данакоплатци!? Кам може да има такива Идиоти в ЕС??

    Коментиран от #18

    15:31 12.12.2025

  • 18 Хахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "Рюте, стига си Ревал! Никой не те Бие":

    Копейко:
    Само луд може да си помисли че русия ще нападне Украйна!

    Коментиран от #26, #27

    15:34 12.12.2025

  • 19 Боко

    6 2 Отговор
    ДжендоПараноик , ама с тия боклуци къде си завират в носа се очакваше да им се изостри параноята🤪

    15:35 12.12.2025

  • 20 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Да не сте застрашени си отидете на мястото, къде сте тръгнали?
    Налазили сте руската граница като кърлежи, ами нормално е Русия да се изтръска от паразити.

    15:36 12.12.2025

  • 21 Уса

    8 1 Отговор
    Смешен пдрс...Русия със сигурност няма да ви нспадне,но за САЩ не съм сигурен сърбят ги ръцете та не се трае

    Коментиран от #33

    15:36 12.12.2025

  • 22 Рюте, стига си Ревал! Никой не те Бие

    10 1 Отговор
    нито Напада! Стига си Ревал! Трябва да си вземете Милионите Комисиони от ВПК, за това Ревеш да Похарчите Милиардите на Европейските данакоплатци!? Кам може да има такива Идиоти в ЕС??

    15:36 12.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А дано

    10 2 Отговор
    "Ние сме следващата цел на Русия." А дано, дай Боже!

    Коментиран от #38

    15:36 12.12.2025

  • 25 Русия няма да прости на Европа

    3 12 Отговор
    че Европа живее по добре от Русия!

    15:36 12.12.2025

  • 26 Боко

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Като ти натепам питоньо у лАайнааарнико , че си смениш ника на охОхох…

    15:37 12.12.2025

  • 27 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Не Русия а Украйна нападна Русия..А ти какво? Да не би да се надяваш ,че руснаците ще дойдат и отново да те издържат ли? В грешка си голяма ..
    Събирай си капачките и трай:) нали си в клуба на богатите:))))

    15:39 12.12.2025

  • 28 Миролюб Войнов, аналитик

    3 1 Отговор
    Не, не ние !!!
    Само Вие 😁

    15:40 12.12.2025

  • 29 Дрът русофил

    4 3 Отговор
    Останахме неколцина живи дръти русофила, съдраните галоши!
    Остана ни само да драскаме тука по цял ден!

    15:40 12.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Боко

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тоя луд":

    ЕПА, че ебееем натовци и че ги вкарвам в състояние несъвместимо с живота👌

    15:41 12.12.2025

  • 32 @@@

    4 1 Отговор
    Рюте, Русия с пе де та Не воюва.

    15:41 12.12.2025

  • 33 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Уса":

    Вярно:) и Ан мен ми мина това през ума след прехвърчащите искри между Брюксел и администрацията на САЩ! Викам си,руснаците няма ,ама американците хич не си поплюват,като нищо ще ни зачаткат с ракетите ..:) а и имат опит в Германия ...

    15:43 12.12.2025

  • 34 Ха ха ха ха ха ха

    3 1 Отговор
    Шшшшшш, рюте, смъркай си там субстанциите и не се обаждай,че ако путин беше същият психопат като вас, всички ни отдавна нямаше да ни има.

    15:44 12.12.2025

  • 35 Файърфлай

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Браво Дориана,този път коментарът ти е точен ! А хубавото е,че нашенските им ортаци в момента да се хванали за гушите за тая пуста власт.И ще се самоунищожат! Защото мъдрият български народ е казал "Когато двама се карат,обикновено печели някой трети".

    15:44 12.12.2025

  • 36 Вие в Брюксел

    1 1 Отговор
    Сте чисто луди. Това явно е някаква епидемия.

    15:45 12.12.2025

  • 37 Може може....

    3 1 Отговор
    Ако не престанете да дърпате опашката на мечката и да не 0препикавате оградата може и да ви се случи нещо такова!!!
    Бисмарк...
    „Знам 100 начина да изкарам Руската мечка от бърлогата й, но нито един да я върна обратно“

    15:46 12.12.2025

  • 38 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "А дано":

    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    15:46 12.12.2025

  • 39 лиз ач евроатлантик

    1 0 Отговор
    Кои ний?

    15:47 12.12.2025

  • 40 смешник

    4 1 Отговор
    с цел да обира народа ,всява нарочно страх

    15:47 12.12.2025

  • 41 Иди там, в Русия!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българския народ.":

    Те ще те "асвабадят". С голяма вероятност от жалкия ти живот като пушечно месо на Украинския фронт!

    15:48 12.12.2025

  • 42 Пламен

    2 0 Отговор
    При нас, положението е по друго.
    От една страна сме най пробита ,, държава,, и всички ще се пишат инвалиди.
    От друга, Турция при никакви обстоятелства няма да допусне руска окупация на България

    15:48 12.12.2025

  • 43 Реалист

    0 0 Отговор
    тези шизофреници искат още утре да обявят война на Русия....превантивно, щото видите ли бил сигурен че ще ни нападне?!!!

    15:49 12.12.2025

  • 44 Путлеристан

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    За да си По Психопат от пудлер трябва да натискаш вече ядреният бутон , не само той има ядро

    15:49 12.12.2025

  • 45 Хм.....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Ти ли си умният?

    15:50 12.12.2025

  • 46 Може може

    1 0 Отговор
    Рюте може да е следващата цел на Русия, ама за и вие не сме Рюте

    15:50 12.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Българският народ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българския народ.":

    Да ви пик..... @.........ем на руските ти братя освободители....

    15:52 12.12.2025

  • 49 Соц пръцковците 🕸️🕸️🕸️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българския народ.":

    Все някой друг трябва да ви върши работата другари комундета.. само пред телевизора със салатка и ракийка и да гледате как идват да ви асвабадят

    15:52 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания