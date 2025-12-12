Марк Рюте: "Ние сме следващата цел на Русия"

Марк Рюте настойчиво призова страните от НАТО да полагат повече усилия за укрепване на общата отбрана, съобщава АРД. „Ние сме следващата цел на Русия и сме застрашени още отсега“, каза той на форум в Берлин, организиран в рамките на Мюнхенската конференция за сигурност.
"Конфликтът е пред нашата врата"
Сегашната задача на НАТО, според генералния секретар на Алианса, е да спре една война, още преди тя да е започнала. „Затова трябва да сме напълно наясно относно съществуващата заплаха.“ Според Рюте подобна война може да е „несравнимо по-голяма от всичко, което са преживявали нашите деди и прадеди“.
Генералният секретар смята, че не всички съюзници в НАТО разбират спешността на задачите: „Прекалено много от тях вярват, че времето е на наша страна. Но това не е така. Сега е моментът, в който трябват действия“. По думите му Русия би могла в рамките на пет години да е готова за военно насилие срещу НАТО. „Конфликтът е пред нашата врата. Русия върна войната в Европа и ние трябва да сме подготвени.“
Украйна трябва да получи онова, от което се нуждае
Рюте призова конкретно и за по-голям ангажимент при повишаване на разходите по отбрана и в подкрепата, оказвана на Украйна. „Нашите въоръжени сили трябва да получат онова, което им е необходимо, за да ни защитават. И Украйна трябва да получи онова, от което се нуждае, за да се отбранява – сега.“
Русия значително увеличи военното си производство заради водената от нея война срещу Украйна, припомня АРД и подчертава, че през последните месеци редовно има различни инциденти в европейските страни от НАТО, за които правителствата на тези държави и техните тайни служби обвиняват Русия. Става дума за атаки с дронове, саботажи по железопътни трасета и повреди на подводни кабели.
Само Киев има право да решава териториални въпроси
Преди това Рюте се срещна с германския канцлер Мерц. Канцлерът е съобщил, че в сряда вечерта (10.12.) Украйна е предала на президента Тръмп своя отговор на американския мирния план. В този отговор се съдържали и текстове, свързани с въпроса за евентуални териториални отстъпки на Киев. Германският канцлер подчерта в тази връзка, че само Киев има право да решава какви териториални промени е готов да приеме. „Би било грешка, украинският президент да бъде принуден към един мир, който неговият народ, измъчен от преживените четири години на страдания и смърт, не би приел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #45
15:23 12.12.2025
2 Българския народ.
Коментиран от #15, #41, #48, #49
15:23 12.12.2025
3 Читател
15:23 12.12.2025
4 Баба Гошка
15:24 12.12.2025
5 Бялджип
15:24 12.12.2025
6 няколко
15:24 12.12.2025
7 Трътлю
15:25 12.12.2025
8 Атина Палада
Коментиран от #44
15:25 12.12.2025
9 1234
15:25 12.12.2025
10 Тоя луд
Коментиран от #31
15:25 12.12.2025
11 Дориана
Коментиран от #35
15:28 12.12.2025
12 ИВАН
15:29 12.12.2025
13 Ха ХаХа
15:30 12.12.2025
14 Ние
15:30 12.12.2025
15 Хахахаха
До коментар #2 от "Българския народ.":"Руски братя" направете от България втори Донбас, за да разберат копейките кого са повикали!
15:30 12.12.2025
16 Мдаа
15:31 12.12.2025
17 Рюте, стига си Ревал! Никой не те Бие
Коментиран от #18
15:31 12.12.2025
18 Хахахаха
До коментар #17 от "Рюте, стига си Ревал! Никой не те Бие":Копейко:
Само луд може да си помисли че русия ще нападне Украйна!
Коментиран от #26, #27
15:34 12.12.2025
19 Боко
15:35 12.12.2025
20 Я пък тоя
Налазили сте руската граница като кърлежи, ами нормално е Русия да се изтръска от паразити.
15:36 12.12.2025
21 Уса
Коментиран от #33
15:36 12.12.2025
22 Рюте, стига си Ревал! Никой не те Бие
15:36 12.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А дано
Коментиран от #38
15:36 12.12.2025
25 Русия няма да прости на Европа
15:36 12.12.2025
26 Боко
До коментар #18 от "Хахахаха":Като ти натепам питоньо у лАайнааарнико , че си смениш ника на охОхох…
15:37 12.12.2025
27 Атина Палада
До коментар #18 от "Хахахаха":Не Русия а Украйна нападна Русия..А ти какво? Да не би да се надяваш ,че руснаците ще дойдат и отново да те издържат ли? В грешка си голяма ..
Събирай си капачките и трай:) нали си в клуба на богатите:))))
15:39 12.12.2025
28 Миролюб Войнов, аналитик
Само Вие 😁
15:40 12.12.2025
29 Дрът русофил
Остана ни само да драскаме тука по цял ден!
15:40 12.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Боко
До коментар #10 от "Тоя луд":ЕПА, че ебееем натовци и че ги вкарвам в състояние несъвместимо с живота👌
15:41 12.12.2025
32 @@@
15:41 12.12.2025
33 Атина Палада
До коментар #21 от "Уса":Вярно:) и Ан мен ми мина това през ума след прехвърчащите искри между Брюксел и администрацията на САЩ! Викам си,руснаците няма ,ама американците хич не си поплюват,като нищо ще ни зачаткат с ракетите ..:) а и имат опит в Германия ...
15:43 12.12.2025
34 Ха ха ха ха ха ха
15:44 12.12.2025
35 Файърфлай
До коментар #11 от "Дориана":Браво Дориана,този път коментарът ти е точен ! А хубавото е,че нашенските им ортаци в момента да се хванали за гушите за тая пуста власт.И ще се самоунищожат! Защото мъдрият български народ е казал "Когато двама се карат,обикновено печели някой трети".
15:44 12.12.2025
36 Вие в Брюксел
15:45 12.12.2025
37 Може може....
Бисмарк...
„Знам 100 начина да изкарам Руската мечка от бърлогата й, но нито един да я върна обратно“
15:46 12.12.2025
38 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #24 от "А дано":Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!
15:46 12.12.2025
39 лиз ач евроатлантик
15:47 12.12.2025
40 смешник
15:47 12.12.2025
41 Иди там, в Русия!
До коментар #2 от "Българския народ.":Те ще те "асвабадят". С голяма вероятност от жалкия ти живот като пушечно месо на Украинския фронт!
15:48 12.12.2025
42 Пламен
От една страна сме най пробита ,, държава,, и всички ще се пишат инвалиди.
От друга, Турция при никакви обстоятелства няма да допусне руска окупация на България
15:48 12.12.2025
43 Реалист
15:49 12.12.2025
44 Путлеристан
До коментар #8 от "Атина Палада":За да си По Психопат от пудлер трябва да натискаш вече ядреният бутон , не само той има ядро
15:49 12.12.2025
45 Хм.....
До коментар #1 от "Опааа":Ти ли си умният?
15:50 12.12.2025
46 Може може
15:50 12.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Българският народ
До коментар #2 от "Българския народ.":Да ви пик..... @.........ем на руските ти братя освободители....
15:52 12.12.2025
49 Соц пръцковците 🕸️🕸️🕸️
До коментар #2 от "Българския народ.":Все някой друг трябва да ви върши работата другари комундета.. само пред телевизора със салатка и ракийка и да гледате как идват да ви асвабадят
15:52 12.12.2025