Марк Рюте: "Ние сме следващата цел на Русия"

Марк Рюте настойчиво призова страните от НАТО да полагат повече усилия за укрепване на общата отбрана, съобщава АРД. „Ние сме следващата цел на Русия и сме застрашени още отсега“, каза той на форум в Берлин, организиран в рамките на Мюнхенската конференция за сигурност.

"Конфликтът е пред нашата врата"

Сегашната задача на НАТО, според генералния секретар на Алианса, е да спре една война, още преди тя да е започнала. „Затова трябва да сме напълно наясно относно съществуващата заплаха.“ Според Рюте подобна война може да е „несравнимо по-голяма от всичко, което са преживявали нашите деди и прадеди“.

Генералният секретар смята, че не всички съюзници в НАТО разбират спешността на задачите: „Прекалено много от тях вярват, че времето е на наша страна. Но това не е така. Сега е моментът, в който трябват действия“. По думите му Русия би могла в рамките на пет години да е готова за военно насилие срещу НАТО. „Конфликтът е пред нашата врата. Русия върна войната в Европа и ние трябва да сме подготвени.“

Украйна трябва да получи онова, от което се нуждае

Рюте призова конкретно и за по-голям ангажимент при повишаване на разходите по отбрана и в подкрепата, оказвана на Украйна. „Нашите въоръжени сили трябва да получат онова, което им е необходимо, за да ни защитават. И Украйна трябва да получи онова, от което се нуждае, за да се отбранява – сега.“

Русия значително увеличи военното си производство заради водената от нея война срещу Украйна, припомня АРД и подчертава, че през последните месеци редовно има различни инциденти в европейските страни от НАТО, за които правителствата на тези държави и техните тайни служби обвиняват Русия. Става дума за атаки с дронове, саботажи по железопътни трасета и повреди на подводни кабели.

Само Киев има право да решава териториални въпроси

Преди това Рюте се срещна с германския канцлер Мерц. Канцлерът е съобщил, че в сряда вечерта (10.12.) Украйна е предала на президента Тръмп своя отговор на американския мирния план. В този отговор се съдържали и текстове, свързани с въпроса за евентуални териториални отстъпки на Киев. Германският канцлер подчерта в тази връзка, че само Киев има право да решава какви териториални промени е готов да приеме. „Би било грешка, украинският президент да бъде принуден към един мир, който неговият народ, измъчен от преживените четири години на страдания и смърт, не би приел.