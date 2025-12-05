Преговорите между украинска и американска делегация в Маями приключиха

Украинската обществена медия „Суспилне“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че преговорите между украинската и американската делегация в Маями вече са приключили, предава News.bg.
Срещата не беше обявена публично предварително.
По-рано бе известно, че секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов са провели разговори във Флорида с представители на САЩ - специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър.
Основната тема на срещата е била обсъждането на резултатите от скорошната мисия на Уиткоф и Къшнър в Москва, където двамата са водили разговори с руския президент Владимир Путин относно възможни варианти за прекратяване на войната в Украйна.
Според кореспондент на „Суспилне“, присъствал на място, преговорите с участието на Умеров и Гнатов са приключили, но засега няма информация кои представители на САЩ конкретно са участвали и какъв е бил ходът на разговорите.
Американската страна все още не е коментирала срещата, а в Киев не са публикувани официални изявления.
