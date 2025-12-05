Новини
Преговорите между украинска и американска делегация в Маями приключиха
  Тема: Украйна

Преговорите между украинска и американска делегация в Маями приключиха

5 Декември, 2025 09:49 1 166 19

Срещата обсъждала резултатите от мисията на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва, подробности остават неизвестни

Преговорите между украинска и американска делегация в Маями приключиха - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската обществена медия „Суспилне“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че преговорите между украинската и американската делегация в Маями вече са приключили, предава News.bg.

Срещата не беше обявена публично предварително.

Още новини от Украйна

По-рано бе известно, че секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов са провели разговори във Флорида с представители на САЩ - специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър.

Основната тема на срещата е била обсъждането на резултатите от скорошната мисия на Уиткоф и Къшнър в Москва, където двамата са водили разговори с руския президент Владимир Путин относно възможни варианти за прекратяване на войната в Украйна.

Според кореспондент на „Суспилне“, присъствал на място, преговорите с участието на Умеров и Гнатов са приключили, но засега няма информация кои представители на САЩ конкретно са участвали и какъв е бил ходът на разговорите.

Американската страна все още не е коментирала срещата, а в Киев не са публикувани официални изявления.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    17 22 Отговор
    Русия ще загуби и тази война

    Коментиран от #5, #10, #11

    09:52 05.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    20 3 Отговор
    Пак ли са разнасяли стиковете по някое голф игрище пропадналите фашаги?

    09:54 05.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Ако има успех Тръмп ще се похвали

    09:55 05.12.2025

  • 4 ха-ха

    16 3 Отговор
    Урките само мятат крачоли по голф игрищата и накрая резултатът - опят ничего !

    10:02 05.12.2025

  • 5 Не така

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Явно си много зле с историята, тройката по предмета ти е писана по милост.Ако беше учил достатъчно щеше да знаеш , че Русия няма загубена война.Така че не пиши глупости.

    Коментиран от #6, #15

    10:02 05.12.2025

  • 6 ха-ха -ха

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не така":

    Как да знае , като история се учи чааак в 4-ти клас !

    Коментиран от #7

    10:03 05.12.2025

  • 7 ха-ха -ха

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "ха-ха -ха":

    В 5-ти от няколко години насам .....Явно не е стигнала дотам ....

    10:04 05.12.2025

  • 8 Благодаря ви за поредната

    11 1 Отговор
    статия, в която липсва новината.

    10:06 05.12.2025

  • 9 отец Щирлиц

    1 2 Отговор
    Срещата е плодотворна пак.

    10:06 05.12.2025

  • 10 Днес ти ли си

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    дежурният едиот?
    То май всеки ден си ти.

    10:07 05.12.2025

  • 11 Пенчо доктора

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    На какво си,на фентанил,ако не спреш веднага ще си изпържиш мозъка и в трапа.Циганите с лопатите ще се погрижат да си добре заровена.

    10:12 05.12.2025

  • 12 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    Преговорите няма да доведат до нишо.важното е Русия търпи санкции което е важното.

    10:22 05.12.2025

  • 13 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Дааааааззззз...?!?! Юмеров, човекът на Тръмп...!!!

    10:23 05.12.2025

  • 14 Шопо

    4 1 Отговор
    План за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    10:25 05.12.2025

  • 15 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не така":

    колега-всъщност Русия има повече загубени от колкото спечелени войни-като Първата световна,войната в Афганистан ,3-4 с Османската империя.....и най-важното-никога не е печелила сама война

    10:26 05.12.2025

  • 16 Ха ХаХа

    2 5 Отговор
    Дебелата тиква на Умеров е спукана от бой.
    Укрите клекнаха за територии и НАТО

    10:28 05.12.2025

  • 17 Информация

    4 0 Отговор
    Казали са му да готвят складове в Украйна за Томахавките.

    10:37 05.12.2025

  • 18 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Кога започна, кога свърши!
    Преговори три минути и петдесет секунди.

    10:39 05.12.2025

  • 19 Рисия и Сащ се разбраха за

    1 0 Отговор
    Капитулация на Украйна, закриване на нато и разпад на фашксткия ес!

    10:40 05.12.2025