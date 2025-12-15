Новини
Свят »
Германия »
В 10 точки! Германия представи план за задълбочаване на отбранителното сътрудничество с Киев
  Тема: Украйна

В 10 точки! Германия представи план за задълбочаване на отбранителното сътрудничество с Киев

15 Декември, 2025 19:53 1 001 23

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • фридрих мерц-
  • ракети-
  • дронове

Съгласно плана Германия и Украйна ще засилят сътрудничеството си в областта на научните изследвания, свързани с отбраната, ще учредяват съвместни предприятия и ще изпълняват общи поръчки

В 10 точки! Германия представи план за задълбочаване на отбранителното сътрудничество с Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия ще задълбочи ангажимента си към отбраната на Украйна чрез съвместни предприятия, по-нататъшна търговска интеграция и възможности за гарантиране на инвестициите. Това предвижда план в 10 точки, представен по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Берлин, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейските лидери се стремят да изпратят сигнал до президента на САЩ Доналд Тръмп, че Европа продължава да подкрепя Киев, на фона на опитите му за ускоряване на дипломатическите усилия за слагане край на продължаващата близо четири години война в Украйна.

Още новини от Украйна

"Силната украинска отбранителна промишленост е ключова за защитата срещу руската агресия и представлява важен елемент от гаранциите за сигурност за възпиране на бъдеща руска агресия", се казва в документа, разпространен по време на посещението на Зеленски в германската столица. В Берлин днес се състояха и поредни разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Съгласно плана Германия и Украйна ще засилят сътрудничеството си в областта на научните изследвания, свързани с отбраната, ще учредяват съвместни предприятия и ще изпълняват общи поръчки. Предвижда се и възможност за общи доставки на украинско отбранително оборудване за защита на въздушното пространство на НАТО в рамките на инициативата "Европейски въздушен щит", включително дронове.

Двете министерства на отбраната ще свикват редовни консултации на високо равнище, а в Берлин ще бъде открит офис за връзка с украинската отбранителна индустрия. Германия ще увеличи и присъствието на военните си аташета в Киев и ще засили обмена на експерти.

В документа се подчертава и ангажиментът на двете страни за прилагане на всеобхватни мерки за предотвратяване на корупцията. Това става на фона на западни опасения, свързани с мащабния корупционен скандал в Киев, който доведе до оставките на двама министри и на ръководителя на канцеларията на президента Зеленски.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 29 Отговор
    Ще правят дронове по украински лиценз, тествани върху главите на руснаците.

    19:56 15.12.2025

  • 2 ха ха

    19 4 Отговор
    историята се повтаря , те така и 41 година тръгнаха да "освобождават" немско говорящите и после кво станаа

    19:57 15.12.2025

  • 3 НА ФИНАЛА ПАК

    24 4 Отговор
    ЩЕ ГО ОТНЕСЕ ГЕРМАНИЯ КАКТО БЕШЕ ПРЕЗ ПСВ И ВСВ.ДЪРВОТО ВИНАГИ Е ЗА ТЯХ.

    19:59 15.12.2025

  • 4 Слава на Русия

    20 4 Отговор
    Немските лидери са ги извадили от лудницата

    20:00 15.12.2025

  • 5 Бобо

    24 4 Отговор
    Нацистка Германия се включи официално във войната против славяните. Историята се повтаря. Фашистите още не могат да преглътнат загубата.

    Коментиран от #17

    20:00 15.12.2025

  • 6 Майна

    14 4 Отговор
    Да , на Луково лято..
    САЩ ще предоставят гаранции, когато Окраина подпише мир- без Зеленски( това е ясно)
    Положението- Русия ще денацифицира Окраина
    Ще си прибере всички руски територии
    Това е положението

    20:03 15.12.2025

  • 7 Тръмп

    16 5 Отговор
    Май пак саботират бokлуците мирния план . Мир е равносилно на смърт за целия евpoгeй елит .

    20:04 15.12.2025

  • 8 Майна

    11 3 Отговор
    Двама тотално деградирали
    Не че бяха умни
    Един след друг си изпяха
    Лебедовата песен

    20:07 15.12.2025

  • 9 Сатана Z

    11 4 Отговор
    Още от1942 Германският Вермахт и Украинската УПА работят в тясно сътрудничество срещу тогавашния СССР а сега срещу Русия.
    Е,този път и Тръмп ,както и Путин ще приключат веднъж завинаги с германците,от които няма никаква полза

    20:08 15.12.2025

  • 10 Хе хе...

    6 2 Отговор
    Днес за пръв път в историята се спомина завод на wv в Германия. Завод за електрокари удря кепенците. Освен това групата планира в близко бъдеще да засили на улицата около 35 хиляди работници.
    Айде хайрлия да е!

    20:10 15.12.2025

  • 11 аааааа НЕ!

    8 3 Отговор
    Предния път бяхме с германците и още си патим...... Германия да си воюва сама.....нали вече налази Полша.

    20:11 15.12.2025

  • 12 гост

    7 3 Отговор
    Мерц, Помни "Катюша" , Т-34 и Ил -2! Сега сигурно искаш да се запознаеш с "Кинжал", "Искандер" или нещо по-така яко?

    Коментиран от #19

    20:11 15.12.2025

  • 13 Да,бе

    5 3 Отговор
    Ще правят нови немски гробища в Украйна,че дядовците им ги чакат от 80 години...Само нещо желаещите да малко.

    20:12 15.12.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Швабистан очевидно ще потъне заедно с нацистка Украйна!

    Не че е лошо... но ние поне към момента сме вързани за тия откачалници!

    20:13 15.12.2025

  • 15 жалко

    6 2 Отговор
    Германия трябваше да си гледа интереса и да е неутрална в тази война. Явно ние като обикновени хора не виждаме много неща, които те във властта знаят, защото те имат всякаква информация, разузнаването работи за тях,със сигурност знаят какво правят,но. Но отстрани за обикновения човек изглежда, че правят грешка

    20:13 15.12.2025

  • 16 оня с коня

    2 6 Отговор
    От Немците - ракетите и ПВО-то,от нас - Мунициите.Дойчланд - юбер алес!

    20:15 15.12.2025

  • 17 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бобо":

    До 5 ком - другар а мюслюманската федерация и москвабад на путин срещу кого воюват вече четири години

    20:18 15.12.2025

  • 18 Гръм и мълнии

    5 4 Отговор
    Ще се вее руско знаме над Берлин пак

    20:21 15.12.2025

  • 19 Домакин

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Няма още нужда от новите оръжия,те отдавна са се н@@кали, а още не са стреляли със старите,но ефективни Топол-М,

    20:24 15.12.2025

  • 20 Пич

    4 2 Отговор
    А бе , кво става в тази Германия ?! Даже Хитлер не беше толкова тъп !!! Това ли е резултатът от управлението на розовите либерали - крайно затъпяване и оскотяване на една иначе горда и способна нация !!! Така ли мислят да управляват и тук ?!

    20:42 15.12.2025

  • 21 Тинести гъгрици

    1 3 Отговор
    Неумно и болнаво квичене от блатисти подстилки раздират нета, значи всичко е перфектно!!!!!

    20:45 15.12.2025

  • 22 Ташунко сапа

    2 1 Отговор
    Голям мерак има Германия? Да се справят от тяхно Име! Не да дърпат и другите държави. История е много лоша за Тях.

    20:57 15.12.2025

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Накрая може и правителството да преместят там!

    21:02 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания