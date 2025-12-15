В 10 точки! Германия представи план за задълбочаване на отбранителното сътрудничество с Киев

Германия ще задълбочи ангажимента си към отбраната на Украйна чрез съвместни предприятия, по-нататъшна търговска интеграция и възможности за гарантиране на инвестициите. Това предвижда план в 10 точки, представен по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Берлин, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Европейските лидери се стремят да изпратят сигнал до президента на САЩ Доналд Тръмп, че Европа продължава да подкрепя Киев, на фона на опитите му за ускоряване на дипломатическите усилия за слагане край на продължаващата близо четири години война в Украйна.
"Силната украинска отбранителна промишленост е ключова за защитата срещу руската агресия и представлява важен елемент от гаранциите за сигурност за възпиране на бъдеща руска агресия", се казва в документа, разпространен по време на посещението на Зеленски в германската столица. В Берлин днес се състояха и поредни разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.
Съгласно плана Германия и Украйна ще засилят сътрудничеството си в областта на научните изследвания, свързани с отбраната, ще учредяват съвместни предприятия и ще изпълняват общи поръчки. Предвижда се и възможност за общи доставки на украинско отбранително оборудване за защита на въздушното пространство на НАТО в рамките на инициативата "Европейски въздушен щит", включително дронове.
Двете министерства на отбраната ще свикват редовни консултации на високо равнище, а в Берлин ще бъде открит офис за връзка с украинската отбранителна индустрия. Германия ще увеличи и присъствието на военните си аташета в Киев и ще засили обмена на експерти.
В документа се подчертава и ангажиментът на двете страни за прилагане на всеобхватни мерки за предотвратяване на корупцията. Това става на фона на западни опасения, свързани с мащабния корупционен скандал в Киев, който доведе до оставките на двама министри и на ръководителя на канцеларията на президента Зеленски.
1 си дзън
19:56 15.12.2025
2 ха ха
19:57 15.12.2025
3 НА ФИНАЛА ПАК
19:59 15.12.2025
4 Слава на Русия
20:00 15.12.2025
5 Бобо
Коментиран от #17
20:00 15.12.2025
6 Майна
САЩ ще предоставят гаранции, когато Окраина подпише мир- без Зеленски( това е ясно)
Положението- Русия ще денацифицира Окраина
Ще си прибере всички руски територии
Това е положението
20:03 15.12.2025
7 Тръмп
20:04 15.12.2025
8 Майна
Не че бяха умни
Един след друг си изпяха
Лебедовата песен
20:07 15.12.2025
9 Сатана Z
Е,този път и Тръмп ,както и Путин ще приключат веднъж завинаги с германците,от които няма никаква полза
20:08 15.12.2025
10 Хе хе...
Айде хайрлия да е!
20:10 15.12.2025
11 аааааа НЕ!
20:11 15.12.2025
12 гост
Коментиран от #19
20:11 15.12.2025
13 Да,бе
20:12 15.12.2025
14 ДрайвингПлежър
Не че е лошо... но ние поне към момента сме вързани за тия откачалници!
20:13 15.12.2025
15 жалко
20:13 15.12.2025
16 оня с коня
20:15 15.12.2025
17 стоян
До коментар #5 от "Бобо":До 5 ком - другар а мюслюманската федерация и москвабад на путин срещу кого воюват вече четири години
20:18 15.12.2025
18 Гръм и мълнии
20:21 15.12.2025
19 Домакин
До коментар #12 от "гост":Няма още нужда от новите оръжия,те отдавна са се н@@кали, а още не са стреляли със старите,но ефективни Топол-М,
20:24 15.12.2025
20 Пич
20:42 15.12.2025
21 Тинести гъгрици
20:45 15.12.2025
22 Ташунко сапа
20:57 15.12.2025
23 Факт
21:02 15.12.2025