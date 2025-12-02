Киев за взривения руски танкер в Черно море: Не сме ние!

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, коментирайки съобщението на турските власти за нападение срещу руски кораб в Черно море, заяви, че Украйна не е участвала в подобна атака, цитира думите му Би Би Си.

Тихий написа в X : "Украйна няма нищо общо с този инцидент и ние официално опровергаваме подобни твърдения на руската пропаганда",

Ukraine has nothing to do with this incident, and we officially refute any allegations of such kind made by Russian propaganda. Furthermore, the alleged route from Russia to Georgia across Türkiye's EEZ makes no sense—and suggests that Russia may have staged the whole thing. https://t.co/bA8tXEjQHt — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 2, 2025

"Освен това, предложеният маршрут от Русия до Грузия през изключителната икономическа зона на Турция е безсмислен, което показва, че Русия е оркестрирала всичко", добави Тихий.

Руските власти твърдят, че корабът "Midvolga 2" е бил атакуван от дрон.