Киев за взривения руски танкер в Черно море: Не сме ние!

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, коментирайки съобщението на турските власти за нападение срещу руски кораб в Черно море, заяви, че Украйна не е участвала в подобна атака, цитира думите му Би Би Си.
Тихий написа в X : "Украйна няма нищо общо с този инцидент и ние официално опровергаваме подобни твърдения на руската пропаганда",
Ukraine has nothing to do with this incident, and we officially refute any allegations of such kind made by Russian propaganda. Furthermore, the alleged route from Russia to Georgia across Türkiye's EEZ makes no sense—and suggests that Russia may have staged the whole thing. https://t.co/bA8tXEjQHt
— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 2, 2025
"Освен това, предложеният маршрут от Русия до Грузия през изключителната икономическа зона на Турция е безсмислен, което показва, че Русия е оркестрирала всичко", добави Тихий.
Руските власти твърдят, че корабът "Midvolga 2" е бил атакуван от дрон.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
18:44 02.12.2025
2 Дориана
Коментиран от #11
18:45 02.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21
18:45 02.12.2025
4 Сенечестият танкер
Коментиран от #15
18:46 02.12.2025
5 Казват, че не са те
Коментиран от #18
18:46 02.12.2025
6 Тези терористи вече се оливат
По принцип съм против но явно трябва да е до последния но много влязоха в Европа и ще имаме сериозни проблеми с тях.
18:47 02.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вие, вие сте ...
18:50 02.12.2025
9 Дон Дони
18:50 02.12.2025
10 БГР
18:51 02.12.2025
11 Дориано
До коментар #2 от "Дориана":… да не видиш цял живот
18:51 02.12.2025
12 Съд за НАТО
18:52 02.12.2025
13 Атина Палада
18:52 02.12.2025
14 Ивелин Михайлов
18:52 02.12.2025
15 Стига
До коментар #4 от "Сенечестият танкер":писа измишльотини бе, кой ти каза, че сенчестия танкер е потънал, къде го прочете това, или евроатлантическата ти фантазия работи като тази на Кая Калас и Урсула.
18:53 02.12.2025
16 Спецназ
и гръмнали петрола, който вече е платен от западните им господари!
ЯКО, А?? Да нарежеш гумите на джипа на шефа, дето ти дава пари на салма!
Сега викат не сме ние- МИ КОИ СА?? Руснаците ли
сами ще си нападат корабите бе ТЪПАЦИ!
Коментиран от #22
18:53 02.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атина Палада
До коментар #5 от "Казват, че не са те":Товара е бил за Турция .Така пишеше!
18:54 02.12.2025
19 Европейската централна банка
18:57 02.12.2025
20 Тома неверни
18:58 02.12.2025
21 Хи хи хи
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Къде изчезна бе проусръиски б@к....лук ???!
На никого не липсваше, също като дълбоко виждащияПлиткоумник, швейковеца, конникабезглавъ
и още една камара двойниполу..диоти
18:59 02.12.2025
22 Атина Палада
До коментар #16 от "Спецназ":Пишеше,че кораба е разтоварил слънчогледово олио в Турция,и след това на връщане празен на колко мили от Турция е атакуван,и кораба се е върнал в Турция .. Моряците са невредими ,каза Ердоган.
Коментиран от #33
19:00 02.12.2025
23 Файърфлай
19:01 02.12.2025
24 Русия ще засили атаките
Коментиран от #28
19:01 02.12.2025
25 Цецко дюзата
19:03 02.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Нищо ново под слънцето
19:04 02.12.2025
28 Време е
До коментар #24 от "Русия ще засили атаките":Да вземат по-6ързо и Одеса
19:05 02.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Русия няма да има нищо общо
19:05 02.12.2025
31 Удри с лопатата
Коментиран от #36
19:06 02.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Саас
До коментар #22 от "Атина Палада":Ти говориш за първия, тук пишат за втория кораб с петрол.
19:07 02.12.2025
34 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Разбира се че не сте.....
Снощи F-16 Block 70 изпълнихме важна мисия във водите на Босфора. Задача - поразяване кораба на Путин, плаващ гроб транспортиращ междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N за Венецуела, Кораба на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на прицела "товарен корабль" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат целта - па русски "прикрита" с някакви стари рибарски мрежи и картофи, БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над морето, силен крен на левия борд. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
19:08 02.12.2025
35 Мале мале
19:08 02.12.2025
36 Нимой бъхта
До коментар #31 от "Удри с лопатата":Що биеш на него, то момчето ще ходи на затвор!
19:10 02.12.2025
37 имах си аз
Не бе, руснаците сами са се обстреляли, както винаги. Е, могат да останат едни леки подозрения за турци, българи или румънци, но в никакъв случай не са украинците. Те пък какъв интерес имат!!!
За протокола, най-добре е да ги водят руснаците за виновни, хем е най-лесно, хем е политкоректно.
После, когато Черно море престане да бъде нормална търговска зона и всички инкасират огромни финансови загуби - знаете, кого да обвинявате за обедняването.
19:11 02.12.2025