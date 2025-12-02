Новини
Киев за взривения руски танкер в Черно море: Не сме ние!
  Тема: Украйна

Киев за взривения руски танкер в Черно море: Не сме ние!

2 Декември, 2025 18:42 1 210 37

Руските власти твърдят, че корабът "Midvolga 2" е бил атакуван от дрон

Киев за взривения руски танкер в Черно море: Не сме ние! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, коментирайки съобщението на турските власти за нападение срещу руски кораб в Черно море, заяви, че Украйна не е участвала в подобна атака, цитира думите му Би Би Си.

Тихий написа в X : "Украйна няма нищо общо с този инцидент и ние официално опровергаваме подобни твърдения на руската пропаганда",

"Освен това, предложеният маршрут от Русия до Грузия през изключителната икономическа зона на Турция е безсмислен, което показва, че Русия е оркестрирала всичко", добави Тихий.

Руските власти твърдят, че корабът "Midvolga 2" е бил атакуван от дрон.


Украйна
Оценка 2.3 от 17 гласа.
Оценка 2.3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    Сигурно са марсианците?

    Коментиран от #7

    18:44 02.12.2025

  • 2 Дориана

    38 2 Отговор
    Лъжат както винаги. Точно те са царе на саботажите. За друго хич ги няма.

    Коментиран от #11

    18:45 02.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 23 Отговор
    мч. конечно-Украина БИЛА ТЕРИТОРИЯ , и не праВЕЛА НИЩО СРЕЩУ Могучая=питайте копеите

    Коментиран от #21

    18:45 02.12.2025

  • 4 Сенечестият танкер

    5 28 Отговор
    замина при непотопяемият свръх модерен, безаналогов крайцер Мацква!

    Коментиран от #15

    18:46 02.12.2025

  • 5 Казват, че не са те

    27 2 Отговор
    защото западняците се озъбиха, че товара бил за тях. Четете бре фитки.

    Коментиран от #18

    18:46 02.12.2025

  • 6 Тези терористи вече се оливат

    23 2 Отговор
    Не вече се заливат желание да си да продължат.
    По принцип съм против но явно трябва да е до последния но много влязоха в Европа и ще имаме сериозни проблеми с тях.

    18:47 02.12.2025

  • 8 Вие, вие сте ...

    22 2 Отговор
    Украински терористчета !

    18:50 02.12.2025

  • 9 Дон Дони

    20 2 Отговор
    Те и за северен поток казваха същото и за падналата ракета в Полша! Лъжат такава катастрофа ще предизвикат в Черно море че ще ни стане по черно!

    18:50 02.12.2025

  • 10 БГР

    9 3 Отговор
    Дупката в Нордстрийм 2 също не беше тяхна работа.

    18:51 02.12.2025

  • 11 Дориано

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    … да не видиш цял живот

    18:51 02.12.2025

  • 12 Съд за НАТО

    16 2 Отговор
    И съд за Украйна! И после арбитражи до дупка !

    18:52 02.12.2025

  • 13 Атина Палада

    6 6 Отговор
    .Защо смятате ,че са украинците ? Там има и англета и франсета .....След което лесно се обвиняват Украинци..Както и със северния поток..Видите ли украинец го бил взривил...

    18:52 02.12.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    17 3 Отговор
    Вчера се хвалиха, че са го ударили с морски дронове, днеска ердоган им скръцна и ревнаха,че не са те 🤣🤣🤣🤣

    18:52 02.12.2025

  • 15 Стига

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сенечестият танкер":

    писа измишльотини бе, кой ти каза, че сенчестия танкер е потънал, къде го прочете това, или евроатлантическата ти фантазия работи като тази на Кая Калас и Урсула.

    18:53 02.12.2025

  • 16 Спецназ

    17 1 Отговор
    ХА-ХА- искали да атакуват кораб с руски петрол,

    и гръмнали петрола, който вече е платен от западните им господари!

    ЯКО, А?? Да нарежеш гумите на джипа на шефа, дето ти дава пари на салма!

    Сега викат не сме ние- МИ КОИ СА?? Руснаците ли
    сами ще си нападат корабите бе ТЪПАЦИ!

    Коментиран от #22

    18:53 02.12.2025

  • 18 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Казват, че не са те":

    Товара е бил за Турция .Така пишеше!

    18:54 02.12.2025

  • 19 Европейската централна банка

    1 0 Отговор
    (ЕЦБ) официално е отказала по схемите на ЕС да подкрепи плащането на 140 милиарда евро на Украйна, използвайки Руски активи, замразени в Белгийския депозит "Euroclear", като обезпечение.

    18:57 02.12.2025

  • 20 Тома неверни

    5 0 Отговор
    Що ли не ти вярвам, може би НАТЮ, вси сте терористи.

    18:58 02.12.2025

  • 21 Хи хи хи

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Къде изчезна бе проусръиски б@к....лук ???!

    На никого не липсваше, също като дълбоко виждащияПлиткоумник, швейковеца, конникабезглавъ
    и още една камара двойниполу..диоти

    18:59 02.12.2025

  • 22 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Спецназ":

    Пишеше,че кораба е разтоварил слънчогледово олио в Турция,и след това на връщане празен на колко мили от Турция е атакуван,и кораба се е върнал в Турция .. Моряците са невредими ,каза Ердоган.

    Коментиран от #33

    19:00 02.12.2025

  • 23 Файърфлай

    6 0 Отговор
    Що за Идиот трябва да си,да взривиш танкер,няма значение на коя държава е,и да се разлеят примерно 50 000 тона нефт в малкото,затворено почти изцяло Черно море ? Впрочем.лично аз подозирам едни супер-демократи,които живеят на един остров-народът им е свестен ( все още),управниците им обаче са сериозно луди.

    19:01 02.12.2025

  • 24 Русия ще засили атаките

    5 0 Отговор
    срещу Украински пристанища и кораби, влизащи в тях, каза Путин. Черно море за Украйна ще бъде затворено за постоянно. Нито ще влизат кораби в Украйна, нито ще могат да излизат, всичко официално ще бъде блокирано. Това съобщение идва след скорошни удари с дронове по руски танкери в Черно море.

    Коментиран от #28

    19:01 02.12.2025

  • 25 Цецко дюзата

    1 6 Отговор
    Украйна удави общо три кораба на тея дни, защото има международни санкции, които трябва да се спазват включително и от алкалните! Не трябва да се допускат руски кораби в Черно море, да не замърсяват екологията!

    19:03 02.12.2025

  • 27 Нищо ново под слънцето

    6 0 Отговор
    Копеуетата ще направят 6еля с екокатастрофа в Черно море

    19:04 02.12.2025

  • 28 Време е

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Русия ще засили атаките":

    Да вземат по-6ързо и Одеса

    19:05 02.12.2025

  • 30 Русия няма да има нищо общо

    5 0 Отговор
    със затварянето и блокирането на всички пристанища в Украйна. Кораби няма да могат да пристигат и няма да могат да отплават в открито море на Украински пристанища. Всичко ще се охранява денонощно.

    19:05 02.12.2025

  • 31 Удри с лопатата

    3 2 Отговор
    Бате, ни бяхме аз

    Коментиран от #36

    19:06 02.12.2025

  • 33 Саас

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Ти говориш за първия, тук пишат за втория кораб с петрол.

    19:07 02.12.2025

  • 34 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 4 Отговор
    "...не сме ние..."

    Разбира се че не сте.....

    Снощи F-16 Block 70 изпълнихме важна мисия във водите на Босфора. Задача - поразяване кораба на Путин, плаващ гроб транспортиращ междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N за Венецуела, Кораба на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на прицела "товарен корабль" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат целта - па русски "прикрита" с някакви стари рибарски мрежи и картофи, БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над морето, силен крен на левия борд. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    19:08 02.12.2025

  • 35 Мале мале

    3 0 Отговор
    Укрите вече тотално си напълниха гащите, разбраха че играта приключи,голям страх ги тресе и смятай щом Рюте си призна че техните загуби са огромни. СЛАБОТО НАТО ТРЪГНАЛИ СРЕЩУ РУСНАЦИТЕ, КОЛКО ХЛЯБ ИМАТ ДА ЯДЪТ ДОКАТО СТАНАТ ПОНЕ МАЛКО РАВНОСТОЙНИ

    19:08 02.12.2025

  • 36 Нимой бъхта

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Удри с лопатата":

    Що биеш на него, то момчето ще ходи на затвор!

    19:10 02.12.2025

  • 37 имах си аз

    0 0 Отговор
    да са украинците!

    Не бе, руснаците сами са се обстреляли, както винаги. Е, могат да останат едни леки подозрения за турци, българи или румънци, но в никакъв случай не са украинците. Те пък какъв интерес имат!!!
    За протокола, най-добре е да ги водят руснаците за виновни, хем е най-лесно, хем е политкоректно.

    После, когато Черно море престане да бъде нормална търговска зона и всички инкасират огромни финансови загуби - знаете, кого да обвинявате за обедняването.

    19:11 02.12.2025

