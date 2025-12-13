По искане на Тръмп! Беларус освободи 123 политически затворници, спира балоните над Литва

Президентът на Беларус Александър Лукашенко освободи 123 политически затворници след искане от страна на американския си колега Доналд Тръмп, предаде ДПА, като се позова на властите, пише БТА.

Опозиционни и правозащитни активисти съобщиха, че сред освободените са известни опозиционни фигури като Мария Колесникова, един от носителите на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки и бившият кандидат за президент Виктор Бабарико.

Освобождаването е станало в рамките на споразуменията, постигнати с Тръмп „и по негова молба“, съобщи пресслужбата на Лукашенко в Минск. То е било направено и като жест, произтичащ от „молбите на други държавни глави и по хуманитарни причини, както и въз основа на общите човешки и семейни ценности“.

Пускането на свобода на затворниците има за цел да ускори положителната динамика в отношенията с партньорските страни на Беларус и да стабилизира ситуацията в целия европейски регион, добави още пресслужбата на беларуския президент.

Друга причина беше и за вече отменените санкции срещу износа от Беларус на калиев карбонат, обявиха от ръководството в Минск.

Първоначално нямаше официален списък на освободените от Лукашенко, който и преди е освобождавал затворници по настояване на САЩ.

Лукашенко е помилвал граждани от различни страни, „които са били осъдени по законите на Република Беларус за различни престъпления – шпионаж, терористична и екстремистка дейност“, заявиха от пресслужбата му. Затворниците винаги са отхвърляли обвиненията. Те са били считани за политически затворници.

Мария Колесникова беше една от лидерите на масовите протести след президентските избори през 2020 г., които бяха белязани от безпрецедентни обвинения в манипулации.

Лукашенко смаза протестите, а Колесникова беше арестувана през септември 2020 г. като година по-късно беше осъдена на 11 години затвор за заговор за сваляне на правителството.

Наскоро беларуският президент освободи десетки затворници и показа готовност да освободи и нея. Той обаче заяви, че Колесникова ще трябва да напише молба за помилване до политика, който в днешно време е осмиван като последния диктатор в Европа. След повече от пет години в затвора Колесникова също беше освободена днес.

Представители на опозицията, които се намират в литовската столица Вилнюс, заявиха, че тя вече не живее в Беларус.

Още стотици критици на Лукашенко остават в затвора в авторитарно управляваната държава, отбелязва ДПА.

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джон Коул заяви днес, че беларуския лидер Александър Лукашенко му е обещал още да спре прелитането на метеорологични балони от страната си в Литва, предаде Ройтерс.

"Той неотдавна се съгласи да направи всичко по силите си, за да спре балоните", каза Коул пред Ройтерс във Вилнюс след двудневни разговори с Лукашенко.

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци.

Литва обвинява Беларус, че извършва "хибридна атака", като улеснява прелитането на балоните.

Коул каза също, че близо хиляда оставащи зад решетките в Беларус политически затворници могат да бъдат освободени, вероятно накуп, в близките месеци.

"Смятам за повече от възможно, че можем да го направим, смятам го за напълно реалистично [...] Поели сме по правилния път и импулсът е налице", каза Коул пред Ройтерс, след като Беларус освободи 123 затворници по-рано днес.