Новини
Свят »
Беларус »
По искане на Тръмп! Беларус освободи 123 политически затворници, спира балоните над Литва

13 Декември, 2025 20:28, обновена 13 Декември, 2025 21:14 2 125 21

  • беларус-
  • александър лукашенко-
  • мария колесникова-
  • доналд тръмп-
  • виктор бабарико

Още стотици критици на Лукашенко остават в затвора в авторитарно управляваната държава, отбелязва ДПА

По искане на Тръмп! Беларус освободи 123 политически затворници, спира балоните над Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко освободи 123 политически затворници след искане от страна на американския си колега Доналд Тръмп, предаде ДПА, като се позова на властите, пише БТА.

Опозиционни и правозащитни активисти съобщиха, че сред освободените са известни опозиционни фигури като Мария Колесникова, един от носителите на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки и бившият кандидат за президент Виктор Бабарико.

Освобождаването е станало в рамките на споразуменията, постигнати с Тръмп „и по негова молба“, съобщи пресслужбата на Лукашенко в Минск. То е било направено и като жест, произтичащ от „молбите на други държавни глави и по хуманитарни причини, както и въз основа на общите човешки и семейни ценности“.

Пускането на свобода на затворниците има за цел да ускори положителната динамика в отношенията с партньорските страни на Беларус и да стабилизира ситуацията в целия европейски регион, добави още пресслужбата на беларуския президент.

Друга причина беше и за вече отменените санкции срещу износа от Беларус на калиев карбонат, обявиха от ръководството в Минск.

Първоначално нямаше официален списък на освободените от Лукашенко, който и преди е освобождавал затворници по настояване на САЩ.

Лукашенко е помилвал граждани от различни страни, „които са били осъдени по законите на Република Беларус за различни престъпления – шпионаж, терористична и екстремистка дейност“, заявиха от пресслужбата му. Затворниците винаги са отхвърляли обвиненията. Те са били считани за политически затворници.

Мария Колесникова беше една от лидерите на масовите протести след президентските избори през 2020 г., които бяха белязани от безпрецедентни обвинения в манипулации.

Лукашенко смаза протестите, а Колесникова беше арестувана през септември 2020 г. като година по-късно беше осъдена на 11 години затвор за заговор за сваляне на правителството.

Наскоро беларуският президент освободи десетки затворници и показа готовност да освободи и нея. Той обаче заяви, че Колесникова ще трябва да напише молба за помилване до политика, който в днешно време е осмиван като последния диктатор в Европа. След повече от пет години в затвора Колесникова също беше освободена днес.

Представители на опозицията, които се намират в литовската столица Вилнюс, заявиха, че тя вече не живее в Беларус.

Още стотици критици на Лукашенко остават в затвора в авторитарно управляваната държава, отбелязва ДПА.

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джон Коул заяви днес, че беларуския лидер Александър Лукашенко му е обещал още да спре прелитането на метеорологични балони от страната си в Литва, предаде Ройтерс.

"Той неотдавна се съгласи да направи всичко по силите си, за да спре балоните", каза Коул пред Ройтерс във Вилнюс след двудневни разговори с Лукашенко.

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци.

Литва обвинява Беларус, че извършва "хибридна атака", като улеснява прелитането на балоните.

Коул каза също, че близо хиляда оставащи зад решетките в Беларус политически затворници могат да бъдат освободени, вероятно накуп, в близките месеци.

"Смятам за повече от възможно, че можем да го направим, смятам го за напълно реалистично [...] Поели сме по правилния път и импулсът е налице", каза Коул пред Ройтерс, след като Беларус освободи 123 затворници по-рано днес.


Беларус
  • 1 Не е по "искане", а е срещу следното:

    24 4 Отговор
    САЩ отменят санкциите на калиевия карбонат. Бъдете точни, не манипулирайте истината.

    Коментиран от #19

    20:43 13.12.2025

  • 2 Браво

    20 8 Отговор
    И беларуските торове отпътуваха за щатите. Щото, понимаиш, напролет трябва да се тори даже в щатите..

    Коментиран от #5

    20:44 13.12.2025

  • 4 ха ха

    15 1 Отговор
    прибрали са си мейданаджиите и са си купили торове на двойна цена , но платени от европа , политики , а ?

    20:49 13.12.2025

  • 5 Ами те отдавна си търгуват

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Както е известно на по интелигентните САЩ не могат да съществуват без доста стоки от Русия и Беларус.

    20:49 13.12.2025

  • 6 пешо

    12 1 Отговор
    ако не бяха ги освободили воина ли щяха да им обевят

    20:51 13.12.2025

  • 7 В В.П.

    3 3 Отговор
    Много го валяте в Слава тоя Доналд Тръмп. .преди да го пиййчнат

    21:07 13.12.2025

  • 8 Беларус

    2 9 Отговор
    се указа поредния наивник клекнал пред рижия.

    Коментиран от #12

    21:10 13.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Кастро на времето направи същото. Качи ги на кораб и ги изпрати в САЩ.

    21:16 13.12.2025

  • 10 В В.П.

    5 0 Отговор
    Направил е добра сделка .Отървал се от мързеливото поколение Z.
    .

    21:22 13.12.2025

  • 11 злати

    6 0 Отговор
    в замяна америка сваля санкциите,особенно важно е свалянето на санкциите на калий което е 20% от изно са им

    21:23 13.12.2025

  • 12 злати

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Беларус":

    това е бизнес,съгласява се да освободи тези хрантутници а в замяна му свалят санкциите особенно на калий което му пълни бюджета с 20% заслужава си нали не е като нашите шапшали молят се като цигани да им свалят санкциите на бургаснефт

    21:31 13.12.2025

  • 13 Смятайте

    3 5 Отговор
    колко са огладнели в Беларус ! Щом за един калиев перманганат свалят гащите !

    Коментиран от #14, #18

    21:31 13.12.2025

  • 14 Грешка

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Смятайте":

    карбонат!

    21:32 13.12.2025

  • 15 ?????

    6 1 Отговор
    Ха ха.
    Руските и белоруските калиеви изкуствени торове са 40% от световния пазар.
    Правете си сметка за кво става въпрос.
    Мъчат се да минимизират загубите.
    А и Лукашенко им е пратил още 123 борци за демокрация най вече в Прибалтика. НПО-тата да увеличават бюджетите за хрантутниците.

    21:51 13.12.2025

  • 16 ?????

    5 1 Отговор
    А и да не забравя Джаръд Кушнър е потомък на белоруски евреи.
    Дядо му, баба му и прадядо му са били белоруски партизани в еврейски партизански отряд след като са избягали от нацисткото гето.
    Т.е. той като еврей прекрасно помни на кой дължи съществуването си.

    21:52 13.12.2025

  • 17 Уфф

    5 1 Отговор
    Ало мисирките лъжете безогледно! Тези "политически" затворници и "критици" на Лукашенко участваха преди години в опита за преврат в Беларус по същият украински сценарии чрез насилие. Вие и тогава ги наричахте "борци за свобода" , както наричахте и украинските нацисти на Майдана преди това!В САЩ разстрелваха за опит да влезнат в Капитолия мирни демонстранти с знамена.Гнус ме е от лицемерието ви!

    21:53 13.12.2025

  • 18 коко

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смятайте":

    това са само 20%от бюджета им сумата не е малка ,а онези винаги може да ги върне пак в панделата

    21:53 13.12.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не е по "искане", а е срещу следното:":

    ти калиев карбонат знаеш ли кво значи? копей с м о та н! я му напиши формулата тука

    Коментиран от #20

    21:57 13.12.2025

  • 20 Ужас(истински)

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какво толкова му е сложното и мистериозното на "поташа", че обиждаш излишно човека? Изтръскай пепелта от печката на баба си, ако е на дърва, и сам ще го видиш:)) ...Не си мерете "химиите" по форумите..

    22:21 13.12.2025

  • 21 Тончо

    0 0 Отговор
    Не по искане,а по молба и отмяна на санкции,басси манипулативните "мисирки"

    22:36 13.12.2025

