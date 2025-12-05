Пентагонът с крачка назад! САЩ искат Европа да поеме конвенционална отбрана в рамките на НАТО

Вашингтон е поискал европейските съюзници да увеличат значително приноса си към конвенционалните отбранителни способности на НАТО до 2027 г., като в противен случай Съединените щати може да спрат участието си в някои механизми за отбранителна координация. Това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свой източници, запознати с разговорите.
Според агенцията това е било обсъдено на среща във Вашингтон, на която са присъствали служители на Пентагона, занимаващи се с политиката на НАТО, и няколко делегации от Европа.
Конвенционалните отбранителни способности включват всичко, освен ядрените оръжия. Според "Ройтерс", длъжностните лица не обясниха как ще се измерва напредъкът на Европа в тази област. Също така не е ясно чия позиция отразява крайният срок 2027 г. - тази на администрацията на Тръмп или на някои служители на Пентагона.
Няколко европейски представители отбелязаха, че подобен краен срок е нереалистичен, независимо от натиска, който САЩ оказват.
НАТО, Пентагонът и Белият дом отказаха коментар за агенцията относно предложения от Вашингтон краен срок.
Белият дом говори за необходимостта Европа да допринесе повече за НАТО от началото на настоящия мандат на Доналд Тръмп. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е особено гласовит по този въпрос.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:49 05.12.2025
2 САЩ се оттеглят
ЕС нямат пари.
Извода е ясен на всеки мислещ човек.
Но това беше ясно от началото.
17:50 05.12.2025
3 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Европа вечно смята да цица С.А.Щ и да ползва безплатно услугите на българските пилоти ?
Време е старата госпожа да се научи да ходи без придружител !!!
Коментиран от #5, #16
17:52 05.12.2025
4 Писах
17:52 05.12.2025
5 Старата госпожа
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":е беззъба, кьорава, с памперс и с инвалидна количка:))
17:54 05.12.2025
6 000
17:59 05.12.2025
7 злати
и когато ще се изтеглят изцяло от европа,това ще е знака че войната е на прага
18:02 05.12.2025
8 незнайко
18:08 05.12.2025
9 койдазнай
18:09 05.12.2025
10 Герги
18:12 05.12.2025
11 Дас Хаген
Коментиран от #13
18:14 05.12.2025
12 Тръмп
18:14 05.12.2025
13 гост
До коментар #11 от "Дас Хаген":Пий си хапчетата редовно..
18:17 05.12.2025
14 Шопо
Като не може защо не изпълняват плана на Тръмп.
18:17 05.12.2025
15 340 милионните
18:17 05.12.2025
16 Кооо
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Защото става въпрос за много пари,които Европа никога не е имала.От както Нато съществува САЩ са поемали голямата тежест,както Русия е поемала по времето на СССР.Сега няма Русия няма и САЩ,но има затъваща в дългове Европа тресяща се от скандали за корупция и вътрешни борби за власт
18:18 05.12.2025
17 Кооо
18:21 05.12.2025
18 Путин
18:22 05.12.2025
19 Последния Софиянец
18:22 05.12.2025