Пентагонът с крачка назад! САЩ искат Европа да поеме конвенционална отбрана в рамките на НАТО

5 Декември, 2025 17:48 1 105 19

НАТО, Пентагонът и Белият дом отказаха коментар за агенцията относно предложения от Вашингтон краен срок

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Вашингтон е поискал европейските съюзници да увеличат значително приноса си към конвенционалните отбранителни способности на НАТО до 2027 г., като в противен случай Съединените щати може да спрат участието си в някои механизми за отбранителна координация. Това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свой източници, запознати с разговорите.

Според агенцията това е било обсъдено на среща във Вашингтон, на която са присъствали служители на Пентагона, занимаващи се с политиката на НАТО, и няколко делегации от Европа.

Конвенционалните отбранителни способности включват всичко, освен ядрените оръжия. Според "Ройтерс", длъжностните лица не обясниха как ще се измерва напредъкът на Европа в тази област. Също така не е ясно чия позиция отразява крайният срок 2027 г. - тази на администрацията на Тръмп или на някои служители на Пентагона.

Няколко европейски представители отбелязаха, че подобен краен срок е нереалистичен, независимо от натиска, който САЩ оказват.

НАТО, Пентагонът и Белият дом отказаха коментар за агенцията относно предложения от Вашингтон краен срок.

Белият дом говори за необходимостта Европа да допринесе повече за НАТО от началото на настоящия мандат на Доналд Тръмп. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е особено гласовит по този въпрос.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    17:49 05.12.2025

  • 2 САЩ се оттеглят

    25 4 Отговор
    виждат, че края на Украйна идва.
    ЕС нямат пари.
    Извода е ясен на всеки мислещ човек.
    Но това беше ясно от началото.

    17:50 05.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    5 11 Отговор
    Защо крачка назад .....
    Европа вечно смята да цица С.А.Щ и да ползва безплатно услугите на българските пилоти ?
    Време е старата госпожа да се научи да ходи без придружител !!!

    Коментиран от #5, #16

    17:52 05.12.2025

  • 4 Писах

    18 2 Отговор
    че при патаклама Русия и САЩ ще станат съюзници ала евродебилите не вярват!?

    17:52 05.12.2025

  • 5 Старата госпожа

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    е беззъба, кьорава, с памперс и с инвалидна количка:))

    17:54 05.12.2025

  • 6 000

    13 2 Отговор
    Искат да им плащате, ама яко. И ще плащате дълго и ще ревете, ама но никой няма да му пука за вас.

    17:59 05.12.2025

  • 7 злати

    9 1 Отговор
    наближава времето
    и когато ще се изтеглят изцяло от европа,това ще е знака че войната е на прага

    18:02 05.12.2025

  • 8 незнайко

    3 1 Отговор
    Точно така , САЩ трябва да спрат да се месят в Европа и да изтеглят всичките си контингенти , най вече базата си РАМЩАЙН в Германия ! Това обаче никога няма да се случи защото ще означава капитулация като световни господари на каквито се правят !

    18:08 05.12.2025

  • 9 койдазнай

    1 3 Отговор
    А Европа няма избор и трябва да поеме отговорността за стратегическите въоръжения!

    18:09 05.12.2025

  • 10 Герги

    3 1 Отговор
    2029 год.ще си отидат и те,но колко поразии ще направят,само Господ знае...

    18:12 05.12.2025

  • 11 Дас Хаген

    6 1 Отговор
    Европа приключва до 2027! Разпад и фалит на по малките, набутаха ни валута която ще ползваме само година!

    Коментиран от #13

    18:14 05.12.2025

  • 12 Тръмп

    5 1 Отговор
    Евро джебчии ,не пипайте руските активи ,щото ще ви прибера за дълга почивка в гуантанамо

    18:14 05.12.2025

  • 13 гост

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дас Хаген":

    Пий си хапчетата редовно..

    18:17 05.12.2025

  • 14 Шопо

    5 0 Отговор
    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може защо не изпълняват плана на Тръмп.

    18:17 05.12.2025

  • 15 340 милионните

    1 1 Отговор
    САЩ не могат да защитават 500 милионна Европа от 150 милионна Русия. САЩ харчат 3,5% от БВП за военни цели, а Германия харчеше под 1%. Миролюбивата РФ харчи 40%.

    18:17 05.12.2025

  • 16 Кооо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Защото става въпрос за много пари,които Европа никога не е имала.От както Нато съществува САЩ са поемали голямата тежест,както Русия е поемала по времето на СССР.Сега няма Русия няма и САЩ,но има затъваща в дългове Европа тресяща се от скандали за корупция и вътрешни борби за власт

    18:18 05.12.2025

  • 17 Кооо

    1 0 Отговор
    Нато не може да съществува без САЩ,все едно Варшавския Договор да съществува без СССР...Тръмп забавя и дава шанс на натовците да си търсят друга работа,това е всичко

    18:21 05.12.2025

  • 18 Путин

    1 0 Отговор
    Българите са малките, мили, забавно зъбатати динозавърчета от които сме произлезли . Никой да не ги бара ! Понятно !

    18:22 05.12.2025

  • 19 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ексклузивно! Руски танкер е ударен край Ахтопол и залива плажа с нефт.

    18:22 05.12.2025