Пентагонът с крачка назад! САЩ искат Европа да поеме конвенционална отбрана в рамките на НАТО

Вашингтон е поискал европейските съюзници да увеличат значително приноса си към конвенционалните отбранителни способности на НАТО до 2027 г., като в противен случай Съединените щати може да спрат участието си в някои механизми за отбранителна координация. Това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на свой източници, запознати с разговорите.

Според агенцията това е било обсъдено на среща във Вашингтон, на която са присъствали служители на Пентагона, занимаващи се с политиката на НАТО, и няколко делегации от Европа.

Конвенционалните отбранителни способности включват всичко, освен ядрените оръжия. Според "Ройтерс", длъжностните лица не обясниха как ще се измерва напредъкът на Европа в тази област. Също така не е ясно чия позиция отразява крайният срок 2027 г. - тази на администрацията на Тръмп или на някои служители на Пентагона.

Няколко европейски представители отбелязаха, че подобен краен срок е нереалистичен, независимо от натиска, който САЩ оказват.

НАТО, Пентагонът и Белият дом отказаха коментар за агенцията относно предложения от Вашингтон краен срок.

Белият дом говори за необходимостта Европа да допринесе повече за НАТО от началото на настоящия мандат на Доналд Тръмп. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е особено гласовит по този въпрос.