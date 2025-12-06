Bloomberg: Разговорите между САЩ и Украйна във Флорида не доведоха до значителен пробив в мирния процес

Разговорите между представители на САЩ и Украйна, проведени във Флорида на 4 и 5 декември, не доведоха до значителен пробив в мирния процес, съобщи Bloomberg.

„Въпреки позитивния език, имаше малко индикации за голям пробив, който би могъл да даде нов тласък на преговорите“, заключиха авторите на материала.

По-рано държавният департамент обяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент, Джаред Кушнер, са провели "конструктивни" разговори с украинската страна относно напредъка към мир.

В рамките на два дни Уиткоф и Кушнер са се срещнали със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб генерал Андрей Гнатов „за конструктивни дискусии относно напредъка по надежден път към траен и справедлив мир в Украйна“.

"Страните обсъдиха резултатите от срещата на Уиткоф и Кушнер с руските власти и стъпките за прекратяване на конфликта.

Американците и украинците се споразумяха за рамка за мерки за сигурност и обсъдиха необходимите възпиращи средства за поддържане на траен мир“, се казва в изявлението.

Вашингтон и Киев се съгласиха, че „реалният напредък към всяко споразумение зависи от готовността на Русия да демонстрира сериозен ангажимент към дългосрочен мир“, отбеляза Държавният департамент.

Ръководителят на украинската делегация Умеров потвърди, че приоритетът на Киев е постигането на мир, който ще защити независимостта и суверенитета на страната, ще гарантира сигурността на Украйна и ще „създаде солидна основа за проспериращо демократично бъдеще“.

Axios съобщи, че американската страна вярва, че може да се постигне компромис по териториалните въпроси.

Украйна и Съединените щати се споразумяха да продължат консултациите в събота, 6 декември.