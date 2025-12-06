Новини
Bloomberg: Разговорите между САЩ и Украйна във Флорида не доведоха до значителен пробив в мирния процес
  Тема: Украйна

6 Декември, 2025 02:09, обновена 6 Декември, 2025 04:08 1 380 6

Вашингтон и Киев се споразумяха за "рамка за мерки за сигурност", консултациите продължават днес

Bloomberg: Разговорите между САЩ и Украйна във Флорида не доведоха до значителен пробив в мирния процес - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разговорите между представители на САЩ и Украйна, проведени във Флорида на 4 и 5 декември, не доведоха до значителен пробив в мирния процес, съобщи Bloomberg.

„Въпреки позитивния език, имаше малко индикации за голям пробив, който би могъл да даде нов тласък на преговорите“, заключиха авторите на материала.

По-рано държавният департамент обяви, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент, Джаред Кушнер, са провели "конструктивни" разговори с украинската страна относно напредъка към мир.

В рамките на два дни Уиткоф и Кушнер са се срещнали със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб генерал Андрей Гнатов „за конструктивни дискусии относно напредъка по надежден път към траен и справедлив мир в Украйна“.

"Страните обсъдиха резултатите от срещата на Уиткоф и Кушнер с руските власти и стъпките за прекратяване на конфликта.

Американците и украинците се споразумяха за рамка за мерки за сигурност и обсъдиха необходимите възпиращи средства за поддържане на траен мир“, се казва в изявлението.

Вашингтон и Киев се съгласиха, че „реалният напредък към всяко споразумение зависи от готовността на Русия да демонстрира сериозен ангажимент към дългосрочен мир“, отбеляза Държавният департамент.

Ръководителят на украинската делегация Умеров потвърди, че приоритетът на Киев е постигането на мир, който ще защити независимостта и суверенитета на страната, ще гарантира сигурността на Украйна и ще „създаде солидна основа за проспериращо демократично бъдеще“.

Axios съобщи, че американската страна вярва, че може да се постигне компромис по териториалните въпроси.

Украйна и Съединените щати се споразумяха да продължат консултациите в събота, 6 декември.


  • 1 Важното е

    0 0 Отговор
    Че "конструктивни разговори" са били.....

    02:31 06.12.2025

  • 2 Е това вече е ново

    0 0 Отговор
    напредъка бил тръгнал по надежден път .....

    02:33 06.12.2025

  • 3 Съвсе скоро ще научат

    0 0 Отговор
    Украинците кои точно са "необходимите възпиращи средства" за поддържане на траен мир....

    02:35 06.12.2025

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Украинските нацисти преговарят единствено за кожата си.Бай Дончо отдавна е обещал на евреина - нацист Зе Ленски,че няма да го предаде жив в ръцете на Владинир Путин.

    Коментиран от #5

    03:35 06.12.2025

  • 5 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Путин не е страшен, по-страшно ще е ако го даде в ръцете на украинците.

    03:43 06.12.2025

  • 6 Русия е провалена държава

    0 0 Отговор
    Не вярвайте на руснаците.Те са склонни на преговори и отсъпки,само когато с тях се говори от позиция на силата.

    04:23 06.12.2025